Coronavirus: Clubs in Russland weiterhin geöffnet – kann DIESES Konzept auch in Deutschland funktionieren?

Mehr als 18.000 Menschen haben sich in den letzten Tagen mit dem Coronavirus in Russland infiziert. Trotzdem sind Bars, Clubs und Diskotheken in der Hauptstadt Moskau geöffnet. Mit einem digitalen Konzept will man Infektionsketten brechen. Kann dieses Konzept auch in Deutschland funktionieren?

In Bus und Bahnen und auch auf öffentlichen Plätzen sollen Menschen im Kampf gegen das Coronavirus Masken in Moskau tragen. Die Zahlen steigen rapide. Auf das Nachtleben will man aber nicht verzichten, berichtet „tagesschau.de“.

Coronavirus: Gäste werden kontrolliert

Bürgermeister Sergej Sobjanin, ein Vertrauter von Putin, hatte die Coronavirus-Maßnahmen verordnet, die Schließung von Clubs jedoch abgelehnt. Dem TV-Sender „Rossija 24“ sagte er: „Nachtclubs und Gastronomie befinden sich schon so am Rande der Rentabilität und des Überlebens. Deshalb haben wir beschlossen, nur zu kontrollieren, wer dorthin geht.“

Wenn sich ein Gast mit dem Coronavirus infiziert hat, sollen die anderen Gäste gewarnt werden. Sie werden nicht automatisch in Quarantäne geschickt. Wie in den letzten Monaten in Deutschland mit dem Ausfüllen der Kontaktlisten, gibt es eine ähnliche Variante in Russland – jedoch digital.

Das sind typische Coronavirus-Symptome:

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

Wer eine Bar oder Club besucht muss nämlich einen QR-Code scannen, der vor Ort bereitliegt. Der Besucher wird dann zu einer staatlichen App und zur Eingabe seiner Telefonnummer weitergeleitet. So wissen die Behörden in Moskau genau, wann wer welchen Club besucht hat.

Coronavirus: Sind die Daten sicher?

Das Konzept soll bei den Besitzern auf sehr viel Zustimmung stoßen. Denn durch den ersten Lockdown im Frühjahr konnten sie keinen Umsatz generieren. Wegen der zweiten Coronavirus-Welle haben viele Angst um ihre Existenz.

Die Russen selbst sehen darin kein Problem. Sie sind darin gewöhnt, ihre Daten einzugeben – zum Beispiel bei kostenlosem Wlan oder Apps. Laut „tagesschau.de“ gibt es aber auch viele IT-ler die Zweifel an der Sicherheit der Daten haben.

Ob dieses Coronavirus-Konzept auch bei uns funktionieren kann? Zweifelhaft. Schließlich gibt es auch noch etliche Probleme bei der Corona-Warn-App. Wie zum Beispiel bei unserem Reporter Marcel. Was ihm passierte, liest du hier <<< (ldi)