Coronavirus in Deutschland: Deutsche in Quarantäne ++ Chinesen mit krasser Nachricht

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Das Coronavirus greift weltweit um sich

Zwölf Patienten sind in Deutschland erkrankt

Davon sind zwei Kinder infiziert

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus, in China ist die Zahl der Infizierten und Verstorbenen auf einem beängstigenden Hoch. In Deutschland sind mittlerweile zwölf Fälle vom Coronavirus bestätigt.

Coronavirus: Mehr Tote in China als bei Sars

Mittwoch, 5. Februar

9.15 Uhr: Auf dem Kreuzfahrtschiff, das vor der Küste Japans gestrandet ist und derzeit unter Quarantäne steht, wurden zehn Fälle des Coronavirus festgestellt. Das gab das japanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt.

An Bord des Schiffes sind auch einige deutsche Gäste. Infiziert sind diese aber nicht. Wie die Reederei der „Princess Cruises“ am Mittwoch bestätigte, handelt es sich bei den Betroffenen um drei Passagiere aus Japan, zwei aus Australien, drei aus Hongkong und einen Gast aus den USA sowie um ein Crewmitglied von den Philippinen.

6.03 Uhr: Wie die chinesische Botschaft in Berlin mitteilt, haben Anfeindungen und fremdenfeindlichen Äußerungen gegenüber Chinesen nach Ausbruch des Coronavirus massiv zugenommen.

In Berlin wurde eine Chinesin angegriffen, die Polizei wurde alarmiert. Zwei Frauen sollen am Freitageine Chinesin rassistisch beleidigt, bespuckt, an den Haaren zu Boden gerissen sowie geschlagen und getreten haben. Die 23-Jährige wurde am Kopf verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt, ihre Brille zerbrach. Nach dem Fall habe man die chinesischen Staatsbürger in Deutschland auf die aktuelle Situation hingewiesen.

Man habe Ratschläge für den Fall einer Provokation oder sogar Straftat gegeben und Aufmerksamkeit in Bezug auf den Schutz der eigenen Sicherheit angemahnt.

Dienstag, 4. Februar

20.48 Uhr: In Brandenburg hat es bislang elf Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Am Dienstag gab ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam Entwarnung: Alle seien negativ gewesen. Ein Verdacht auf eine Erkrankung liegt dem Berliner Robert Koch-Institut zufolge vor allem in zwei Fällen vor: Wenn jemand eine akute Infektion der unteren Atemwege wie eine Lungenentzündung hat und bis maximal 14 Tage vor dem Beginn der Erkrankung in einem Risikogebiet war.

Als Verdachtsfall wird auch eingestuft, wenn die Person nur leichtere Symptome wie Husten hat, aber in direkten Kontakt mit einem Erkrankten gekommen ist.

18.24 Uhr: Großbritannien hat alle Landsleute wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Erkrankungen zur Rückkehr aus China aufgerufen. „Wir raten britischen Staatsangehörigen, das Land zu verlassen, falls sie können, um ihr Infektionsrisiko zu minimieren“, teilte Außenminister Dominic Raab am Dienstag in London mit. Sollten sich Briten in der besonders betroffenen Provinz Hubei aufhalten und zurückkehren wollen, werde man rund um die Uhr daran arbeiten, das zu ermöglichen. In anderen Regionen bestünden normale Flugverbindungen.

15.24 Uhr: Auch im Hafen von Yokohama in Japan steht ein Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne. „Unter den 2666 Passagieren, die derzeit an Bord der ,Diamond Princess‘ im Hafen von Yokohama sind, befinden sich acht Deutsche“, sagte ein Sprecher der Reedere „Princess Cruises“ gegenüber Bild.

Ein Mann (80) aus Hongkong reiste im Januar auf dem Schiff. Am 1. Februar stellte sich heraus, dass er an dem Coronavirus leidet.Nun werden die Passagiere untersucht, um festzustellen, ob sie auch mit dem Virus infiziert wurden.

15 Uhr: Den zwölf Coronavirus-Patienten in Deutschland geht es weiterhin gut. Zwei Infizierte, die am Wochenende mit mehr als 120 weiteren Passagieren aus Wuhan zurückgeholt worden waren, sind wohlauf. „Sie haben keine Symptome“, sagte der Leiter Gesundheitsamt Frankfurt, René Gottschalk, am Dienstag.

Mediziner helfen Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, in das Huoshenshan Hospital in der chinesischen Stadt Wuhan. Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus ist in China erneut sprunghaft angestiegen. Foto: dpa

Wie lange sie auf der Isolierstation bleiben müssten, könne noch nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen neuen Virus handele. Die zwei Patienten müssten virenfrei sein, um die Station verlassen zu können.

12.53 Uhr: Wegen der Verbreitung des Coronavirus in China sind Spiele in der asiatischen Fußball-Champions-League, an denen chinesische Vereine beteiligt sind, verschoben worden. Wie der asiatische Fußballverband AFC am Dienstag bekannt gab, fiel die Entscheidung nach einem Dringlichkeitstreffen der sechs nationalen Mitgliedsverbände, die an der AFC Champions League East teilnehmen.

Betroffen sind die vier Teams Chiangrai United Peking, Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG und Shanghai Shenhua. Die ersten drei Runden der Gruppenspiele im Februar und März wurden auf April und Mai verschoben. Die erste K.o.-Phase wird voraussichtlich ebenfalls verschoben, die letzten 16 Spiele könnten im Juni statt im Mai stattfinden.

Die einzige Ausnahme ist ein Spiel Pekings am 18. Februar in Thailand. Da sich das Team derzeit in einem Trainingslager in Südkorea befindet, seien laut AFC „möglicherweise keine Quarantänemaßnahmen“ notwendig.

11.11 Uhr: Kann sich der Erreger des Coronavirus etwa auch über die Fäkalien verbreiten? Einige Patienten litten an Durchfall, also wurde eine Stuhlprobe untersucht. Wie der Spiegel berichtet, habe Ärzte haben jetzt das Virus im Stuhlgang bei Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan nachgewiesen. „Dass Erbgut des Virus im Stuhl nachgewiesen wurde, heißt noch nicht, dass sich dort auch infektiöse Viren finden“, sagt Bernd Salzberger von der Uniklinik Regensburg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie der Zeitung.

Da die Erbgutmenge sehr gering sei, hätte sie dort auch durch Verschlucken gelangt sein. Die Annahme ließe sich aber auch nicht gänzlich ausschließen. Weiterhin gilt: Du solltest dir regelmäßig die Hände waschen, ganz besonders nach dem Toilettengang.

9.18 Uhr: Die internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) hat vor dem Einsatz mangelhafter Atemschutzmasken gegen den Coronavirus in China gewarnt. Es sei „extrem wichtig“, dass die Helfer vor Ort hochwertige Masken zur Verfügung hätten, sagte IFRC-Generalsekretär Jagan Chapagain am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Allerdings würden infolge eines internationalen Hilferufs der chinesischen Regierung viele Masken nach China geschickt, die nicht diesen Normen entsprächen. Unzureichende Masken vermittelten den Menschen ein „falsches Gefühl von Schutz“ und blockierten Lager für medizinische Ausrüstung, sagte Jagan Chapagain.

6.05 Uhr: Nun meldet auch Hongkong den ersten Toten durch das neuartige Coronavirus. Ein 39-Jähriger soll nach einem Besuch in der betroffenen Stadt Wuhan infiziert worden sein. Er ist der zweite bestätigte Todesfall durch Coronavius außerhalb des chinesischen Festlandes. Zuvor war auch ein Patient auf den Philippinen ums Leben gekommen.

Die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus war am Dienstag in China erneut sprunghaft angestiegen. Inzwischen gibt es 20.438 bestätigte Erkrankungen – 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag. Die Zahl der Todesopfer stieg um 64 auf 425.

Montag, 3. Februar 2020

21.55 Uhr: Inzwischen haben sich hierzulande bereits zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor wurde bekannt, dass auch ein weiteres Kind erkrankt sei. Bei dem zwölften Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Stockdorf bei München, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montagabend unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Der Mann wurde in die München Klinik Schwabing gebracht.

20.29 Uhr: In Deutschland hat sich am Montagabend der elfte Coronavirus-Fall bestätigt. Demnach hat sich in Bayern ein weiteres Kind nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahl der Betroffenen stieg in dem Bundesland folglich auf neun und bundesweit auf elf Menschen.

Es handelt sich um ein zweites infiziertes Kind jenes Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund vergangene Woche bekannt geworden war, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montagabend unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Der Vater und die beiden Kinder seien in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Das Coronavirus breitet sich aus. Ärzte überprüfen den Zustand eines Patienten im Zhangzhou Municipal Hospital, in der südostchinesischen Provinz Fujian. Foto: dpa

15.56 Uhr: Die Lufthansa-Gruppe streicht wegen des Coronavirus weitere Flüge nach China. Die Maßnahme umfasst auch die Töchter Swiss und Austrian, wie der Dax-Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte.

Peking und Shanghai werden bis zum 29. Februar nicht mehr angeflogen, die übrigen Ziele Nanjing, Shenyang und Qingdao sogar bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März.

14.30 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat die Angaben über die Zahl der am Samstag vom chinesischen Wuhan nach Frankfurt geflogenen Menschen korrigiert. Es handele sich um insgesamt 126 Menschen, sagte eine Sprecherin am Montag. Aufgrund einer falschen Übermittlung sei unmittelbar nach der Ankunft der Maschine der Luftwaffe von 124 Menschen die Rede gewesen. Alle Personen wurden am Flughafen erfasst, medizinisch begutachtet und befragt.

Mann und Kinder mit Mundschutzmasken verlassen den Airbus A310 "Kurt Schumacher" der Luftwaffe in Richtung eines Busses, während Notärzte das Innere der Maschine betreten. Foto: dpa

14.08 Uhr: In China sind 16 Ausländer mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie Außenamtssprecherin Hua Chunying am Montag in Peking berichtete, sind 14 von ihnen in einem stabilen Zustand und in Quarantäne.

Zwei hätten bereits erholt das Krankenhaus wieder verlassen können. Um welche Nationalitäten es sich handelt, sagte die Sprecherin nicht. Nach früheren, offiziell unbestätigten Medienberichten haben sich mindestens zwei Australier, zwei Hongkonger und vier Pakistaner infiziert.

13.15 Uhr: Passagiere oder Besatzungsmitglieder dürfen keine Kreuzfahrtschiffe mehr betreten, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen auf dem chinesischen Festland unterwegs waren. Das entschied der internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA. Zudem würden wegen des Coronavirus Reisen und Routen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO gegebenenfalls umdisponiert, verändert oder gestrichen.

11.08 Uhr: Der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit hat in der Volksrepublik China schon mehr Menschenleben gefordert als die Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. An dem neuen Coronavirus starben demnach erneut 57 Menschen.

Damit stieg die Gesamtzahl in Festland-China auf 361 Tote - mehr als es durch das Schwere Akute Atemwegssyndrom (Sars) 2002/2003 gegeben hatte. Damals waren es 349 Todesfälle.

Hinzu kamen vor mehr als 15 Jahren aber noch 299 Tote in Hongkong, weltweit waren es 774 Tote. Beim aktuellen Corona-Ausbruch gibt es außerhalb von Festland-China bislang erst einen bekannten Todesfall - auf den Philippinen.

10.48 Uhr: Im Kampf gegen das Corona-Virus hat China in weniger als zwei Wochen das erste von zwei Notkrankenhäusern in Wuhan hochgezogen. Das „Huoshenshan“ („Berg des Vulkan-Gottes“) genannte Hospital in Schnellbauweise hat rund tausend Betten und wurde am Montag eröffnet.

Rund 1400 medizinische Kräfte des Militärs betreiben das Behelfshospital, in dem Lungenkranke zentral in Quarantäne kommen und behandelt werden. An den Unterkünften war seit 23. Januar Tag und Nacht gearbeitet worden.

10.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat auf seine ganz eigene Weise reagiert und am Wochenende ein Einreiseverbot verhängt. Was es damit auf sich hat, liest du hier >>>

9.42 Uhr: Der Automobilzulieferer Webasto ergreift weitere Sicherheitsmaßnahmen, um seine Mitarbeiter vor dem Corona-Virus zu schützen. Die Standorte Stockdorf und Planegg bleiben noch bis einschließlich 11. Februar geschlossen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Mitarbeiter des Unternehmens am Sonntag erhalten haben. Zunächst war nur klar, dass die Standorte bis 2. Februar geschlossen bleiben.

6.05 Uhr: Experten rechnen in China damit, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie erst später als bisher erwartet eintrifft. „Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie in zehn Tagen bis zwei Wochen erwartet wird“, sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavirus, Zhong Nanshan

Damit korrigierte der bekannte Experte seine bisherige Vorhersage von vor einer Woche, als er den Höhepunkt noch für Ende dieser Woche vorhergesagt hatte. Warum er den Zeitpunkt jetzt doch weiter in die Zukunft verschieben musste, sagte Zhong Nanshan nicht. Mit einem „nationalen Ausbruch“ rechnet er nicht. „Es könnte eher nur ein partieller Ausbruch sein“, sagte Zhong Nanshan.

Reisende tragen Mundschutz an einem Bahnhof in Peking. Foto: dpa

Sonntag, 2.02.2020

Coronavirus: Zwei Chinesen in Thüringen unter Quarantäne

21 Uhr: Experten glauben, dass die offiziellen Zahlen der Infizierten in China zu niedrig angesetzt wurde. Forscher der Unversität Hongkong vermuten, dass allein in Wuhan über 75.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sein könnten.

Die offizielle Zahl liegt bei nur 14.500 in ganz China.

13.37 Uhr: In Thüringen gibt es zwei neue Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Beide Patienten seien Studienbewerber aus China, teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen am Samstag mit.

Sie seien mit Erkältungssymptomen vorsorglich ins Südharz-Klinikum eingewiesen, unter QuaranTäne gestellt und auf das Virus getestet worden. Die Proben würden nun ins Labor der Berliner Charité gebracht. Bis ein Ergebnis vorliege, könne es einige Tage dauern, hieß es.

Die beiden Chinesen seien erst vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen, teilte das Landratsamt mit. Sie stammten allerdings nicht aus der Region Wuhan, wo sich die Lungenkrankheit besonders stark ausgebreitet hat. Sie hätten an einem Auswahltest am Nordhäuser Studienkolleg teilnehmen wollen. Dort werden ausländische Interessenten auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.

China-Rückkehrer haben sich mit Corona-Virus infiziert

10.59 Uhr: Zwei der Deutschen, die mit einer Bundeswehr-Maschine aus China nach Deutschland geflogen worden sind, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Tagesschau berichtet, hat das Landratsamt des Kreises Germersheim dies am Sonntagmorgen bestätigt.

Die beiden Patienten sollen nun in einem Krankenhaus behandelt werden.

Uni Bielefeld erteilt China-Rückkehrern Campus-Verbot

10.25 Uhr: Reisende sollen in den ersten zwei Wochen nach ihrer Rückkehr aus China den Campus der Universität Bielefeld nicht betreten. Damit hat die Universitätsleitung auf das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus reagiert, wie aus einem Schreiben auf der Homepage der Uni hervorgeht.

Alle Beschäftigten, Studierenden und Gäste der Universität Bielefeld, die sich seit dem 1. Januar 2020 in China aufgehalten haben, werden aufgefordert, den Campus zwei Wochen nach Verlassen Chinas nicht zu betreten. Dies entspricht der Inkubationszeit für das Virus. Die Aufforderung gelte auch, wenn die Betroffenen keine Krankheitssymptome zeigen. Dadurch solle die Ansteckungsgefahr minimiert werden.

Für Beschäftigte der Universität sei dies eine verbindliche Dienstanweisung in Form einer Freistellung mit vollen Bezügen, teilte die Uni auf ihrer Homepage mit. Lehrende werden gebeten, sich betroffenen Studenten gegenüber kulant zu verhalten. Damit diese keine Nachteile haben, etwa bei eigentlich zu absolvierenden Prüfungen, will die Uni Lösungen finden.

Beschäftigte der Universität, die Dienstreisen nach China planen, werden aufgefordert, die Reisen bis auf weiteres nicht anzutreten. Bereits erteilte Genehmigungen für die Reisen seien aufgehoben. Studierende werden dringend gebeten, geplante China-Reisen bis auf weiteres nicht anzutreten.

Die Uni reagierte damit auch auf die von der Weltgesundheitsorganisation erklärte internationale Notlage. Nach Angaben der Zeitung gilt eine ähnliche Anordnung auch für die Uni Paderborn.

Spahn warnt: „Was mir am meisten Sorgen macht...“

07.45 Uhr: Alle in Deutschland bestätigten Fälle stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern. Darunter sind sieben Angestellte des Autozulieferers, außerdem hat einer von ihnen sein Kind angesteckt. Am Samstag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, die zu dem Zeitpunkt sieben registrierten Infizierten seien alle „in sehr gutem gesundheitlichem Zustand.“

Mit Blick auf die Angehörigen der Infizierten in Bayern, die nun teilweise von ihrer Umgebung gemieden würden, betonte Spahn, die Bevölkerung solle „zwar mit Wachsamkeit, aber auch mit der nötigen Gelassenheit“ mit dem Thema Coronavirus umgehen. „Was mir am meisten Sorgen macht, sind die Verschwörungstheorien aller Art, die zurzeit in sozialen Medien verbreitet werden und die nur ein Ziel haben: Unsicherheit zu verbreiten.“

Erster Mensch außerhalb Chinas verstorben

06.01 Uhr: Etwa 150 Infektionen sind bislang außerhalb Chinas bekannt, davon acht in Deutschland. Am Sonntag meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den ersten bestätigten Todesfall außerhalb der Volksrepublik: Ein am 21. Januar auf die Philippinen gereister Chinese aus Wuhan sei am Samstag gestorben, seine Begleiterin erkrankt.

Bei ihnen handelt es sich laut WHO um die einzigen nachgewiesenen Infektionsfälle auf den Philippinen. Mögliche Kontaktpersonen würden untersucht.

Samstag, 1.02.2020:

EU liefert Schutzkleidung nach China

20.14 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus liefert die Europäische Union zwölf Tonnen Schutzkleidung an China. Wie die EU-Kommission am Samstagabend mitteilte, hatte die Volksrepublik um die Hilfsmittel gebeten.

Foto: dpa

Acht Menschen in Deutschland erkrankt

20.05 Uhr: Die Zahl der in Deutschland am Coronavirus erkrankten Menschen ist auf acht gestiegen. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Demnach wurde bei einem 33-jährigen Mann aus München die Erkrankung nachgewiesen.

20 Uhr: Einer der mit einem Bundeswehrflugzeug zurückgekommenen Passagiere aus China wird in der Frankfurter Uniklinik auf das Coronavirus untersucht.

Elf Passagiere seien direkt vom Flieger in die Uniklinik gebracht worden, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Bei einem von ihnen solle abgeklärt werden, ob er mit dem Coronavirus infiziert sei, bei den anderen lägen andere medizinische Gründe vor, erläuterte Klose rund drei Stunden nach der Landung des Fliegers auf dem Frankfurter Flughafen.

18 Uhr: Die Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan, wo das Coronavirus ausgebrochen ist, sollen nun umgehend auf Symptome untersucht werden. Anschließend werden sie 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt. Nach aktuellen Angaben der Bundesregierung befanden sich 124 Rückkehrer an Bord, unter ihnen 102 Deutsche. Zuvor war von 128 Ausgeflogenen die Rede gewesen.

Von den Rückkehrern gehe keine Ansteckungsgefahr für die Allgemeinheit aus, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag: „Es sind alle symptomfrei in den Flieger eingestiegen.“

Bundeswehrflieger aus China in Frankfurt gelandet

16.45 Uhr: Das Flugzeug der Bundeswehr mit Deutschen und anderen Staatsangehörigen an Bord ist in Frankfurt gelandet.

Die Maschine der Luftwaffe landete am Samstag gegen 16.40 Uhr in Frankfurt. An Bord: Deutsche und andere Staatsbürger aus dem vom Coronavirus betroffenen chinesischen Wuhan. Foto: dpa

Am Freitag war der Airbus A310 der Luftwaffe gestartet, um Menschen aus dem chinesischen Wuhan auszufrliegen. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit landete der Flieger in dem Gebiet, wo das Coronavirus ausgebrochen war. Laut der „Bild“-Zeitung sind 144 Menschen an Bord – 108 Deutsche, 34 Chinesen, ein Bulgarier und ein US-Amerikaner.

Zwei Verdachtsfälle in Thüringen

16 Uhr: In Thüringen gibt es zwei neue Corona-Verdachtsfälle. Beide Patienten seien Studienbewerber aus China, teilte am Samstag das Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen mit. Sie seien mit Erkältungssymptomen vorsorglich ins Südharz-Klinikum eingewiesen, unter Quarantäne gestellt und auf das Coronavirus getestet worden.

Die Proben würden nun ins Labor der Berliner Charité gebracht. Bis ein sicheres Ergebnis vorliege, könne es einige Tage dauern, hieß es. In Thüringen hatte es in den Vortagen bereits bei drei Menschen in Erfurt und Apolda einen Verdacht auf das neuartige Virus gegeben, der sich allerdings nicht bestätigte.

Deutscher auf spanischer Urlaubsinsel infiziert

13.56 Uhr: Sieben Menschen in Bayern sind bereits mit dem Corona-Virus infiziert – nun ist ein weiterer Verdacht bestätigt. Bei einem Deutschen auf der spanischen Insel La Gomera konnte der Virus nachgewiesen werden. Er war zuvor in Kontakt mit einem erkrankten Patienten in Deutschland.

Vier Menschen stehen nach Angaben der spanischen Behörden unter Beobachtung, berichtet der Deutschlandfunk.

In China ist die Zahl der Erkrankten mittlerweile auf 11800 gestiegen. 259 Menschen starben bereits in der Volksrepublik an der Lugenkrankheit.

Eklat um Bundeswehr-Flieger

11:56 Uhr: Am Freitag startete der Airbus A310 der Luftwaffe, um Deutsche aus Wuhan zu bringen. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit landete der Flieger in dem Gebiet, wo das Coronavirus ausbrach. Laut „Bild“ sind 144 Menschen an Bord – 108 Deutsche, 34 Chinesen, ein Bulgarier und ein US-Amerikaner.

Während der Flieger noch in Wuhan war, kam es zum Eklat mit Russland. Das Land verweigerte die Zwischenlandung in Moskau! Der Halt ist aber zwingend notwendig. Dort sollte das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt werden.

Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums: „Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert.“

Das Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern an Bord ist im chinesischen Wuhan inzwischen zum Rückflug nach Deutschland gestartet. Foto: dpa

Jetzt wird der Airbus in Helsinki zwischenlanden. Dafür musste extra ein Jet mit einer neuen Besatzung geordert werden, die in die finnische Hauptstadt fliegt, um den Flieger mit den 144 Passagieren zu übernehmen. Die Maschine soll am Nachmittag in Frankfurt landen, so „Bild“.

Anja Karliczek ruft zur Besonnenheit auf

08.08 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zur Besonnenheit aufgerufen. Es sei verständlich, dass das Virus viele Menschen in Deutschland mit Sorge erfülle, wenn man sich die schnell steigenden Zahlen ansehe.

Trotzdem könne sie nur immer wieder sagen: „Wir müssen besonnen bleiben, und wir werden uns ganz gezielt auf die wissenschaftlichen Fakten konzentrieren.“

CDU-Politikerin Anja Karliczek. Foto: imago images/IPON

International werde an verschiedenen Stellen an der Entwicklung eines Impfstoffs gearbeitet.

Freitag, 31.01.2020:

22.30 Uhr: Radikale Entscheidung von US-Präsident Donald Trump! Wegen des Coronavirus haben die USA den öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Trump habe ein vorübergehendes Einreiseverbot für Personen verhängt, die das Virus übertragen könnten, so Gesundheitsminister Alex Azar. Ausländer, die in den letzten 14 Tagen nach China gereist sind, würden nicht ins Land gelassen. Es gebe für enge Familienangehörige von US-Bürgern und Ausländern mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung aber Ausnahmen.

20.55 Uhr: In Bayern hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronovirus infiziert. Das Gesundheitsministerium in Bayern hat um 19.30 Uhr den siebten Coronavirus-Fall bestätigt. Dabei handelt es sich um einen Mann aus dem landkreis Fürstenfeldbruck. Auch er ist Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, in der auch die fünf zuerst bekanntgewordenen Coronovirus-Fälle beschäftigt sind.

14.22 Uhr: In Bayern hat sich ein Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es handelt sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. Somit ist zum ersten Mal in Deutschland ein Familienmitglied eines Infizierten erkrankt. Details wie das Alter des Kindes waren zunächst unklar.

Insgesamt gibt es im Freistaat nun sechs bestätigte Coronavirus-Fälle. Bis auf das Kind sind alle Mitarbeiter des oberbayerischen Autozulieferers Webasto. Dort war vergangene Woche eine infizierte Kollegin aus China zu Gast, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte.

Alle Betroffenen befinden sich nach Angaben von Ärzten derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, wie das Ministerium weiter mitteilte.

13.58 Uhr: Jetzt auch Italien: Das fünfte betroffene EU-Land hat nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen für sechs Monate den Notstand ausgerufen. Zwei Touristen aus China, die in einem Hotel nahe des Kolosseums im Zentrum von Rom untergebracht waren, sind am Coronavirus erkrankt. Das Paar, das aus Wuhan kommen soll, ist nun auf einer Isolierstation. Andere Teilnehmer der Reisegruppe und Hotelmitarbeiter wurden in dem Krankenhaus untersucht.

Der Notstand wird in Italien oft nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ausgerufen, um eine besondere Koordinierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Italien hat nach eigenen Angaben als erstes Land der EU alle Flüge von und nach China gestoppt.

In Rom geht derweil die Angst vor Ansteckungen um. An einer Bar in der Nähe des Trevi-Brunnens hing nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ein Schild, das Chinesen aufforderte draußen zu bleiben.

11.47 Uhr: Nun ist das Coronavirus auch in Großbritannien angekommen. Zwei Fälle wurden am Freitag bestätigt, erklärte der oberste englische Gesundheitsbeamte Chris Whitty. Die beiden Patienten kommen aus einer Familie. Am letzten Tag seiner EU-Mitgliedschaft ist Großbritannien damit das vierte EU-Land, in dem das Coronavirus diagonostiziert wurde. Zuvor gab es Fälle in Frankreich, Deutschland und Finnland bestätigt worden.

10.43 Uhr: Die deutsche Luftwaffe plant, mit einem Flugzeug am Wochenende in die betroffene Region Wuhan zu fliegen, um Rückkehrer nach Deutschland zu holen. Noch am Freitag schickt die Luftwaffe das Flugzeug los, die Teilnahme am Flug soll freiwillig sein.

Am Samstag soll der Rückflug mit bis zu 90 Bundesbürgern starten, die müssen allerdings symtomfrei sein, erklärte Minister Jens Spahn. Nach der Rückkehr sollen sie 14 Tage lang in Rheinland-Pfalz auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Quarantäne bleiben.

9.20 Uhr: Die chinesische Gesundheitskommission verzeichnet den bislang höchsten Anstieg an infizierten Patienten und Verstorbenen durch das Coronavirus. Nachweislich wurden 1981 neue Infektionen gemeldet, inzwischen sind es 9692. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213.

Der Ausbruch der „akuten Atemwegserkrankung“, wie sie jetzt offiziell genannt wird, zählt damit schon deutlich mehr Infektionen als vor 17 Jahren die Sars-Pandemie mit 8096 Fällen. Damals starben 774 Menschen durch das „Schwere Akute Atemwegssyndrom“ (Sars).

6.14 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versuchte am Donnerstagabend bei Maybritt Illner zu beruhigen: „Ich verstehe die ganze Hektik und Herangehensweise nicht, die Herr Doktor Wimmer hier macht.“ Deutschland sei vorbereitet und könne auch mit einer größeren Zahl an Patienten umgehen.

Fernsehmediziner Johannes Wimmer hatte zuvor in der Sendung die Lage bedrohlicher eingestuft. Ein Viertel aller, die wegen des Coronavirus im Krankenhaus seien, müssten letztlich auf die Intensivstation.

Donnerstag, 30.01.2020

22.23 Uhr: Am Abend stieg die Zahl der Corona Virus Erkrankten in Deutschland um eine weitere Person an. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die vier bislang bekannten Fälle beschäftigt sind, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Patient wohnt den Angaben zufolge im Landkreis Traunstein.

In der Firma Webasto arbeiten mehr als 110 Personen. Die Gesundheitsämter prüfen, wer neben Arbeitskollegen etwa im privaten Umfeld Kontakt zu den Patienten hatte.

22.02 Uhr: Nach einem Bericht der „Neue Ruhr Zeitung“ wurde am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Fluggastkontrolle nach Hause geschickt, weil sie im Transferbereich mit Mundschutz arbeiten wollte. Die Schichtleitung hatte Angst, dass dies für Panik sorgen könnte. Als die Frau auf den Mundschutz bestand, wurde sie nach Hause geschickt. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Maßnahme: „Es geht nicht um Panikmache, sondern um berechtigte Ängste der Beschäftigten.“

20.55 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die „größte Sorge“ sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite, so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz in Genf. Mit dem Notstand sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen.

17.24 Uhr: Nach den ersten Verdachstsfällen in NRW ist der Essener Virologe Professor Ulf Dittmer davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei: „Ich bin sicher, dass wir hier Fälle sehen werden.“ Er verwies auf die Hohe Anzahl chinesischer Studierender in Essen, etwa 1500 sollen es nach Zahlen der Uni-Verwaltung sein. Das Uniklinikum sieht sich bereits gut aufgestellt auf die ersten Corona Fälle. Dort kann ebenfalls ein möglicher Verdachtsfall überprüft werden – sogar in wenigen Stunden.

„Wir würden den Test einmal am Tag machen. Die Proben müssen bis 13 Uhr hier sein, damit wir ihn durchführen können“, berichtet der 54-Jährige. Das Uniklinikum in Essen sei eines von derzeit 15 Laboren an Unikliniken in Deutschland, an denen der in Berlin entwickelte Test vorgenommen werden könne.

14.53 Uhr: Nach zwei Verdachtsfällen in Siegen (NRW) meldet nun auch der Kreis Unna eine mögliche infizierte Person. Ein Mann aus Kamen befindet sich im Klinikum Lünen und ist dort isoliert. Sein Gesundheitszustand sei „nicht besorgniserregend“, teilte die Behörde aber mit.

14.21 Uhr: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stellt in Bayern 90 Menschen wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus unter Quarantäne. Sie werden von dem LGL dazu aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Betroffen sind alle, die mit den Infizierten in Bayern länger als 15 Minuten in Kontakt waren. Die Betroffenen sollen regelmäßig ihre Temperatur überprüfen und ein Fiebertagebuch führen.

Bei den Menschen handelt es sich um 40 Angestellte von Webasto und 50 Menschen aus deren Umfeld.

