Coronavirus: Experten schlagen Alarm – zwei Menschen bereits tot!

In China breitet sich das Cronavirus weiter aus. (Symbolbild)

Wuhan. In China breitet sich derzeit eine rätselhafte Lungenkrankheit aus. An dem Coronavirus sind schon 62 Menschen im Alter zwischen 30 und 79 Jahren erkrankt. Behörden meldeten erst am Sonntag 17 neue Fälle.

Coronavirus: Unbekannte Lungenkrankheit breitet sich aus

Im Dezember trat die Lungenkrankheit erstmal in Wuhan auf. Seitdem breitet sich das neuartige Virus in der zentralchinesischen Metropole weiter aus. Von den 62 Fällen sind acht ernsthaft erkrankt. 19 Menschen seien nach Behördenangaben geheilt und zwei seien gestorben, Berichten zufolge.

+++ Schockfund in Hessen: Spaziergänger finden Baby im Gebüsch +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vermutet, das Coronavirus stamme von infizierten Tieren auf einem Fisch- und Fleischmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan. Der Markt wurde am 1. Januar geschlossen.

Wie breitet sich das Virus aus?

Man geht zunächst von einer Tier-zu-Mensch Übertragung aus. Ein Londoner Wissenschaftler namens Neil Ferguson schließt jedoch, gegenüber der „BBC“, eine Übertragung von Mensch-zu-Mensch nicht komplett aus. Es sei aber zu früh, um Alarm zu schlagen.

-----------

Weitere New-Themen:

----------

Wissenschaftler der WHO wissen noch nicht genug über das Virus. Deshalb will man sich derzeit nicht festgelegen, woher der Erreger stammt, wie er sich ausbreitet und welche klinischen Merkmale bei der Krankheit vorliegen.

Es ähnelt jedoch dem Sars-Virus. Daran sind in China fast 800 Menschen in den Jahren 2002 und 2003 gestorben.

Verstärkte Kontrollen an Flughäfen

Vorsorglich haben mehrere Nachbarländer von China eine Fieberkontrolle an Flughäfen eingeführt. Weitere Airports in den amerikanischen Metropolen New York, San Francisco und Los Angeles kontrollieren Passagiere, die aus Wuhan einreisen, wie „Zeit Online“ berichtet.

China plant umfangreiche Maßnahmen für das anstehende Neujahrsfest. Reisebeschränkungen gibt es in China bisher aber keine. (mia)