Coronavirus: 28 Tote in den letzten zwei Tagen

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Insgesamt sind bislang 240 Fälle in Deutschland erfasst

Noch keine Meldungen gab es lediglich aus Sachsen-Anhalt

Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus.

Auch in Deutschland breitet sich der Erreger immer weiter aus. 262 Menschen haben sich in der Bundesrepublik aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten von ihnen in NRW.

Coronavirus in Deutschland: Mehr als 260 Fälle

Donnerstag, 5. März

6.10 Uhr: Italien verzeichnet 28 Tote in den letzten zwei Tagen

Drama in Italien. Allein in den letzten zwei Tagen seien 28 Menschen durch das Coronavirus gestorben, wie der italienische Zivilschutz bekannt gab. Insgesamt haben sich in Italien schon über 3000 Menschen mit dem Virus infiziert.

Mittwoch, 4. März

22.19 Uhr: So reagieren Supermärkte auf Hamsterkäufer

Nach dem der Coronavirus Deutschland erfasste, starteten viele Hamsterkäufer. Das kommt bei den „normalen“ Einkäufern nicht gut an. Wir haben bei den Supermärkten nachgefragt, wie sie auf die Kauf-Orgien reagieren und sich rüsten. >>> hier die ganze Geschichte

21.43 Uhr: Italien mit Geisterspielen

Bis zum 3. April finden in der italienischen Fußballliga Serie A nur noch Geisterspiel statt. Das italienische Gesundheitsministerium will so die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Betroffen ist davon auch das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon.

20.53 Uhr: Kachelmann mit Corona-Verdacht

TV-Moderator und Wetter-Experte Jörg Kachelmann hat sich möglicherweise mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Er musste die Aufzeichnungen zur MDR-Talkshow „Riverboat“ absagen. >>> Hier liest du die ganze Geschichte.

18.40 Uhr: James-Bond-Film verschoben

Wegen des Coronavirus haben sich die Produzenten des neuen James-Bond-Films dazu entschieden, den geplanten Filmstart zu verschieben. „No Time to Die“ soll nicht wie geplant im April, sondern erst im November 2020 in die Kinos zu kommen.

Die Produzenten von MGM, Universal und Bond, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, hätten sich nach sorgfältiger Prüfung zu diesem Schritt entschieden, heißt es auf Twitter.

14.52 Uhr: Mehr als 1000 Fälle in Japan

In Japan ist die Zahl der Infektionen auf über 1000 gestiegen. Das ergeben Reuters-Berechnungen. Allein 706 Fälle gab es auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“, das im Hafen von Yokohama unter Quarantäne liegt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben in Japan bislang zwölf Menschen.

14.23 Uhr: Die dänische Kronprinzessin Mary (48) reist wegen der Coronavirus-Auswirkungen nicht wie geplant zu einer internationalen Konferenz nach Paris. Da das Globale Umweltforum der Industriestaaten-Organisation OECD aufgrund der Situation um das Virus in begrenzterem Umfang als ursprünglich angedacht stattfinden solle, werde die Prinzessin nicht in die französische Hauptstadt reisen, teilte das dänische Königshaus am Mittwoch mit. Das Treffen ist für Donnerstag und Freitag angesetzt. Dänemark ist neben 35 anderen Ländern Mitglied der OECD.

14.09 Uhr: Italien ordnet Schließung aller Schulen an

Die italienische Regierung ordnet die Schließung aller Schulen und Universitäten im Land an. Dies solle bis Mitte März gelten, meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa und der Rundfunksender RAI.

13.18 Uhr: Gesundheitsminister Spahn: „Höhepunkt der Ausbreitung noch nicht erreicht“

Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich am Mittwoch zur aktuellen Lage zum Coronavirus in Deutschland in einer Regierungserklärung im Bundestag. Am Mittwoch sei die Zahl der Genesenden seit zwei Wochen höher als die der Neuinfizierten, so Spahn. Und das sei eine gute Nachricht. Doch er meint auch: „Der Höhepunkt der Ausbreitung sei noch nicht erreicht“, sagt Spahn.

Die Behörden zielten weiterhin darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen. „Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen.“

Spahn rief die Bürger zugleich zu Besonnenheit und Zusammenhalt auf.

Spahn stellte fest: „Aus der Corona-Epidemie in China ist eine Pandemie geworden.“ In Deutschland habe eine Epidemie begonnen. Inzwischen gebe es rund 240 bestätigte Infektionen, die Lage sei regional aber unterschiedlich. Der Krisenstab der Bundesregierung hat als weitere Krisenmaßnahme beschlossen, dass der Bund dringend benötigte Schutzkleidung für Praxen und Krankenhäuser jetzt zentral beschafft. Zudem werden Exporte weitgehend verboten.

Ferner erinnerte er nochmal an die Verhaltensregeln, so banal sie auch klingen mögen. Auf Abstand gehen, Husten und Niesen in die Armbeuge und regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren würde der Ausbreitung vorbeugen.

Weiter vertraut er den Ärzten und dankt auch dem Krankenhauspersonal. Der Gesundheitsminister verurteilt aufs Schärfste all jene, die Angst schüren und aus der sich eventuell anbahnenden Epidemie Profit im Internet zu schlagen.

Die aktuelle Situation sei eine Herausforderung, aber die Angst vor dem Coronavirus sei größer als die eigentliche Herausforderung.

11.45 Uhr: Bundesregierung verbietet Export von Schutzausrüstung

Die Bundesregierung untersagt den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung. Ein entsprechendes Verbot sei im Bundesanzeiger veröffentlicht worden, teilte der Coronavirus-Krisenstab mit. Betroffen sind auch Handschuhe und Schutzanzüge. Zur Begründung heißt es in einer Mitteilung: „Der Krisenstab stellt die außerordentliche Dringlichkeit für die Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung fest.“ Ausnahmen zum Exportverbot seien „nur unter engen Voraussetzungen möglich, u.a. im Rahmen konzertierter internationaler Hilfsaktionen.“

10.55 Uhr: Hannover-Messe verschoben

Die Hannover-Messe soll laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstmals nicht im April stattfinden. Die Zeitung beruft sich dabei auf Aussteller- und Messekreise. Die Messe soll aber nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

10.40 Uhr: Robert-Koch-Institut meldet 240 Fälle in Deutschland

Die Zahl der Infektionen in Deutschland nimmt deutlich zu. Bis Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut 240 Krankheitsfälle, am Dienstagnachmittag waren es noch 196. Inzwischen hat sich die Epidemie auf 15 Bundesländer ausgebreitet. Besonders in Baden-Württemberg nahm die Zahl der Fälle zuletzt deutlich zu. Am stärksten ist nach wie vor NRW betroffen (inzwischen 111 Patienten).

Das Robert-Koch-Institut in Berlin. Foto: imago images / Christian Ditsch

10.00 Uhr: Berliner unter Quarantäne: Bei Verlassen des Hauses drohen ihm 450.000 Euro Geldstrafe

Ein Berliner, der Kontaktperson eines Coronavirus-Infizierten sein soll und unter Quarantäne steht, hat dem „Tagesspiegel“ berichtet, dass ihm eine Geldstrafe von satten 450.000 Euro drohe, wenn er oder jemand aus seiner Familie das Haus verlassen würde. Das habe ihm eine Frau vom Gesundheitsamt mitgeteilt.

08.35 Uhr: Polen meldet ersten Fall

Polen meldet die erste bestätigte Infektion. Der Mann sei in einem Krankenhaus in Zielona Gora, im Westen des Landes, teilt Gesundheitsminister Lukasz Szumowski mit.

08.16 Uhr: Seniorenheim in Baden-Württemberg unter Quarantäne, doch keiner hält sich dran

In Bad Rappenau (Baden-Württemberg) steht ein Seniorenheim unter Quarantäne – zumindest offiziell. Aber offenbar halten sich nicht alle daran. Das berichtet „Bild“. So sollen die Bewohner ganz normal ein- und ausgehen, auch ein Postbote wäre wie üblich ins Heim gegangen – ohne Schutzmaske. Eine Anfrage an die Heimleitung sei ohne Antwort geblieben.

Ein Pfleger habe sich zuvor im Urlaub infiziert, in Deutschland dann seine Kollegin angesteckt. Auch ein 85-jähriger Heimbewohner sei im Anschluss positiv getestet worden.

08.01 Uhr: Facebook will Fake-News zu Coronavirus löschen

Facebook will keine Verbreitung von falschen Informationen und Verschwörungstheorien über das Coronavirus zulassen. Das Online-Netzwerk werde sie entfernen und dabei den Einschätzungen globaler Gesundheitsorganisationen folgen, hat Gründer und CEO Mark Zuckerberg am Mittwoch angekündigt.

06.12 Uhr: Google sagt Entwicklerkonferenz ab – Fall in Amazon-Zentrale

Google sagt wegen der Epidemie seine jährliche Entwicklerkonferenz I/O ab. Man werde in den kommenden Wochen nach alternativen Formaten suchen, teilt der Mutterkonzern Alphabet mit.

Und auch Amazon hat mit dem Coronavirus zu kämpfen. Bei einer Person ist die Infektion in der Zentrale in Seattle nachgewiesen worden, wie der Online-Händler am Mittwoch dem Fernsehsender CNBC und dem Technologieblog „The Verge“ bestätigte. Die infizierte Person arbeitete in einem Gebäude, das nicht zum Kern-Hauptquartier gehört. Das Gebiet rund um Seattle entwickelte sich in den vergangenen Tagen zu einem Schwerpunkt von Coronavirus-Infektionen in den USA.

04.00 Uhr: Fast 3000 Todesfälle in China

In China wütet das Coronavirus weiter. Die Zahl der Toten ist dort erneut um 38 gestiegen. Damit sind insgesamt 2981 Todesfälle auf dem Festland zu beklagen, so die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking. Zudem wurden 119 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Ansteckungen im Riesenland klettert damit offiziell auf 80.280.

02.57 Uhr: Erste Infektion in Chile

Erstmals ist auch in Chile bei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Infektion wurde bei einem 33 Jahre alten Arzt nachgewiesen. Der Mann war zuvor einen Monat lang durch Südostasien gereist, unter anderem nach Singapur. Er befinde sich derzeit in einer Klinik, könne aber bald nach Hause und werde dort weiter überwacht, teilte das Gesundheitsministerium in Santiago de Chile mit.

00.12 Uhr: Dritter Fall in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine dritte Infektion bei einem Mann bestätigt worden. Der 50-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sei in der vergangenen Woche in Südtirol im Skiurlaub gewesen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in der Nacht zu Mittwoch mit. Er habe keine Vorerkrankungen und weise leichte Symptome wie Husten und Fieber auf. Laut Gesundheitsamt werden nun die Kontaktpersonen des Mannes ermittelt und informiert.

Dienstag, 3. März

22.45 Uhr: Sieben weitere Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich sieben weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 37, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstagabend mitteilte. Betroffen sind die Landkreise Esslingen mit fünf Fällen sowie Lörrach und der Ostalbkreis mit je einem Fall. Alle fünf Patienten aus Esslingen sind Italien-Rückkehrer. Es handelt sich um zwei Paare sowie um einen 18-Jährigen, der mit seiner Familie in Südtirol war. Ein Paar leidet an einer Grunderkrankung, kam ins Krankenhaus. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Lörrach, der Mitte Februar in Mailand war, entwickelte nach der Reise Fieber und Husten – auch er ist zuhause isoliert. Eine Frau (43) aus dem Ostalbkreis hatte in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen Karneval gefeiert. Sie ist ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

22.39 Uhr: Weltbank stellt Milliardenhilfe in Aussicht

Die Weltbank hat Soforthilfen in Höhe von zwölf Milliarden Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie angekündigt. Damit sollten Staaten bei der Bewältigung der medizinischen und wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs unterstützt werden, sagte Weltbank-Präsident David Malpass am Dienstag. Es gebe noch viele Unbekannte im Zusammenhang mit dem Virus, möglicherweise werde noch viel mehr Hilfe benötigt. Malpass rief die Länder dazu auf, sich auf regionaler und internationaler Ebene bei ihren Bemühungen abzusprechen.

21.21 Uhr: Erster bestätigter Fall aus dem Saarland

Jetzt hat es auch das Saarland „erwischt“. Ein Arzt ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Gesundheitsministerin Monika Bachmall (CDU) am Dienstagabend bekanntgegeben. Der Mann arbeitet in einer Kinderklinik, hat grippeähnliche Symptome gezeigt. Er sei in der Klinik isoliert.

20.58 Uhr: Zahl in Frankreich gestiegen – Erster Fall in Argentinien

In Frankreich sind die Coronavirus-Infektionen auf 212 gestiegen. Das teilte der Chef der staatlichen Krankenversorgung mit. In Argentinien wurde erstmals bei einem Patienten der Virus nachgewiesen. Der Mann sei am Sonntag aus Italien eingereist, teilte Gesundheitsminister Ginés González García am Dienstag mit. Der Patient stehe in einem Krankenhaus in Buenos Aires unter Quarantäne.

20.49 Uhr: Schon neun Todesfälle in den USA

In den USA wurde der neunte Todesfall gemeldet. US-Präsident Trump erwägt jetzt ein Verbot von Reisen aus den USA in betroffene Gebiete. Entsprechende Einschränkungen innerhalb des Landes seien dagegen kein Thema. Bislang gibt es 108 Erkrankte in den USA.

20.47 Uhr: Erstes Todesopfer in Spanien

In Spanien hat der Coronavirus das erste Todesopfer gefordert. Das bestätigte die Gesundheitsbehörde in Valencia.

20.21 Uhr: Erster bestätigter Fall in Mainz

In Mainz gibt es den ersten Corona-Fall. Betroffen ist laut Kreisverwaltung Mainz-Bingen eine Frau (64), die am 26. Februar von einer Reise aus dem Iran zurückkehrte. Sie zeigt demnach grippale Symptome, wurde mit einem Infektionstransport ins Krankenhaus gebracht. Eigenen Angaben zufolge war sie nach ihrer Rückkehr aus dem Iran extrem vorsichtig, soll keine Kontakte mit weiteren Personen gehabt haben.

20.06 Uhr: Coronavirus wirbelt Thüringen-Wahl durcheinander

Vor der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen gab es besorgniserregende Neuigkeiten. Ein Abgeordneter der CDU stand unter Verdacht, sich mit dem Virus infiziert zu haben. Er war zuvor im Skiurlaub in Italien.

Am Dienstagabend das Ergebnis: Kein Coronavirus.

15.45 Uhr: ProSiebenSat.1-Chef in Quarantäne

Bereits vor Tagen musste Prosieben 200 Mitarbeiter in den Homeoffice schicken, jetzt stehen zusätzlich noch der ProSiebenSat.1-Chef Max Conze und sein Finanzvorstand Rainer Beaujean unter Quarantäne. Wie die Münchener „tz“ berichtet, müssen die beiden Führungskräfte aus dem Homeoffice arbeiten. Sie sollen sich am Donnerstag per Webcast zur Bilanz-Pressekonferenz zu schalten.

14.00 Uhr: Merkels Spitzengespräch mit Wirtschaft abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist auch das jährliche Spitzengespräch von Kanzlerin Angela Merkel mit der deutschen Wirtschaft abgesagt worden. Das gab der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am Dienstag in Berlin bekannt. Der Termin war für den 13. März geplant. Die Veranstalter hatten bereits Messe am 12. März abgesagt, die mit 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und über 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland ist.

12.51 Uhr: Leipziger Buchmesse wird wegen Coronavirus abgesagt

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte.

12.45 Uhr: Immer mehr Coronavirus-Tote im Iran

Die offizielle Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten im Iran ist erneut stark gestiegen. Die Zahl der Toten stieg innerhalb von 24 Stunden von 66 auf 77, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben 2336 Menschen – 835 mehr als am Vortag - positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Gleichzeitig seien 435 Corona-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden, betonte das Ministerium. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer im Iran aus.

11.33 Uhr: Infektionskette bei Corona nicht mehr zu unterbrechen

Die Infektionskette des sich weiter ausbreitenden Coronavirus kann nach Ansicht des Leiters des Frankfurter Gesundheitsamtes, Rene Gottschalk, nicht mehr unterbrochen werden. „Das ist bei der Vielzahl an Fällen nicht zu leisten“, sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt. Dies sei aber auch „nicht weiter tragisch, weil die Erkrankung nicht schlimm“ sei.

Ganze Menschenansammlungen zu prüfen oder gar Quarantänegebiete einzurichten, hält der Experte daher für überzogen. „Jemanden 14 Tage zu kasernieren wegen einer Erkrankung, die verläuft wie ein Schnupfen, ist völlig unverhältnismäßig“, sagte er. Es gehe jetzt darum, die Öffentlichkeit zu informieren und Panik zu vermeiden

09.54 Uhr: Corona-Bier bekommt Hysterie zu spüren

Außer dem gemeinsamen Namen, hat das Corona-Bier nichts mit dem Coronavirus zu tun. Dennoch verbucht die Brauerei AB Inbev nun massive Verluste, wie das Online-Portal watson berichtet.

Der Konzern teilte mit, dass der Umsatz in den ersten beiden Monaten diesen Jahres um 170 Millionen US-Dollar eingebrochen sei. Dies bedeutet einen Gewinnrückgang um rund zehn Prozent – vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

Besonders die Chinesen gehen wegen des Virus' weniger vor die Tür: Bar- und Restaurantbesuche bleiben häufig aus. Daher geht der Bierkonsum drastisch zurück. Zusätzlich hat AB Inbev mit steigenden Rohstoffkosten zu kämpfen.

Was der Biermarke ebenfalls zu schaffen machen könnte: In einer nicht repräsentativen Umfrage in den USA gaben 38 Prozent der Befragten an, momentan kein Corona-Bier zu trinken. 14 Prozent gaben an, sonst regelmäßig die Biersorte zu konsumieren. Laut der PR-Agentur 5WPR nahmen 737 Menschen an der Telefonumfrage teil.

08.27 Uhr: Ex-Boybandstar blamiert sich bei Instagram

Ex-Boybandstar Ronan Keating (43) ist nach einer Coronavirus-Bemerkung von der Hafenbehörde in Singapur belehrt worden. Bei Instagram veröffentlichte der irische Sänger ein Bild aus einem Flugzeug, das Schiffe im Hafen des Stadtstaates zeigte, dazu erklärte er, diese könnten wegen des Virus nicht anlegen. Nach einigem Ärger und Spott löschte Keating den Eintrag. Offenbar hatte der Musiker nicht gewusst, dass in dem Hafen immer viel los ist.

Die Behörde schrieb, dass sie sich freue, dass Keating einen Blick auf den Hafen erwischt habe. „Alle zwei bis drei Minuten kommt ein Schiff an oder legt ab.“ Es sei noch keines wegen der grassierenden Lungenkrankheit Covid-19 abgewiesen worden. Der Hafen arbeite rund um die Uhr, dass der Betrieb normal weiter laufe. Dazu setzte die Behörde den Hashtag „WeCouldntSayNothingAtAll“ - „Wir konnten nicht gar nichts dazu sagen“. Das war eine Anspielung auf Keatings Hit „When You Say Nothing At All“.

07.54 Uhr: Weitere 600 Infektionsfälle in Südkorea

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Südkorea weiter an. Die Behörden haben am Dienstag weitere 600 Fälle gemeldet. Insgesamt gibt es jetzt 4812 Infizierte und 28 Todesfälle.

07.45 Uhr: Zwei weitere Fälle in Berlin

In der Hauptstadt sind zwei weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Das hat die Senatsverwaltung mitgeteilt.

07.30 Uhr: Arzt droht mit Praxis-Schließung: „Mittel, von dem keiner weiß, wie man es benutzt, schützt nicht!“

Jetzt schlagen auch Mediziner Alarm! Ein Arzt aus Bremervörde (Niedersachsen) gibt offen zu, dass die Gefahr besteht, die Praxis in zwei bis drei Wochen schließen zu müssen. Der Grund: die Desinfektionsmittel gehen aus! Dr. Marc Hanefeld kritisiert Privatleute, die sich durch Hamsterkäufe auch mit Händedesinfektion eingedeckt haben – obwohl er und seine Kollegen genau DIE brauchen, um Patienten zu behandeln: „Wenn man die eigenen Hygieneregeln nicht mehr einhalten kann, muss man schließen.“ Mehr dazu hier!

05.15 Uhr: Australische Zentralbank senkt wegen Coronavirus den Leitzins

Die australische Zentralbank senkt ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs abzufedern. Die Reserve Bank of Australia (RBA) gab dies nach ihrer monatlichen Sitzung bekannt.

02.15 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in China sinkt

Immerhin gibt es aus China, dem Ausbruchsland des Virus', positive Nachrichten: Die Zahl der Neuinfektionen ist am Montag weiter gesunken. Die Behörden haben 125 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es noch 202. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.151 Menschen. Die Zahl der Toten beträgt aktuell 2943.

Montag, 2. März

22 Uhr: Virologe mit Schock-Prognose

Wann gibt es endlich einen Impfstoff gegen das Coronavirus? Diese Frage treibt die Menschen um. Prof. Dr. Alexander Kekulé rechnet nicht mit einer schnellen Herstellung. „Bis zum Herbst werden wir keinen Impfstoff haben“, prognostiziert der Virologe von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bei „Hart aber fair“ im Ersten.

Gleichzeitig rechnet er damit, dass die Zahl der Ausbrüche trotzdem bis zum Sommer zurückgehen wird.

21.13 Uhr: Nun auch Thüringen

Thüringen hat seinen ersten Corona-Fall. Ein Kristenstab wurde einberufen. Alle Infos dazu bei unseren Kollegen von Thüringen24 >>>

19.37 Uhr: Deutscher Fußball-Fan infiziert

Ein 30-Jähriger aus Frankfurt ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Fußballfan hatte in der vergangenen Woche das Spiel der Eintracht aus Frankfurt in Salzburg besucht und war dort in zwei verschiedenen Hotels untergebracht. Der Mann reiste am Samstag mit dem Auto zurück und befindet sich nun im Uniklinikum in Frankfurt.

18 Angestellte des Hotels befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.

18.19 Uhr Fußballspiele für gesamten März abgesagt – Bundesligist betroffen?

In der Schweizer 1. und 2. Liga finden im gesamten März keine Fußballspiele mehr statt. Das entschieden die 20 Clubs der Swiss Football League am Montag in Bern. Wenn das derzeit bis zum 15. März geltende Veranstaltungsverbot des Schweizer Bundesrates nicht verlängert wird, soll am 4. und 5. April wieder gespielt werden. Ob das Europa-League-Achtelfinale von Eintracht Frankfurt am 19. März beim FC Basel stattfindet, blieb am Montag zunächst offen.

15.26 Uhr: Coronavirus-Spam greift um sich

Wer rund ums neuartige Coronavirus vermeintlich hilfreiche Informationen per Whatsapp & Co erhält, sollte skeptisch sein. Erklären angebliche Ärzte, wie man sich vermeintlich gegen eine Infektion mit dem Virus schützt, und was man bei einer Infektion tun sollte, handelt es sich dabei ziemlich sicher um einen Kettenbrief mit unsinnigen Inhalten, berichtet das Fachportal „Heise online“.

Auffällig bei den Kettenbrief-Texten sei, dass konkrete Quellen fehlen, Erläuterungen und Ratschläge holprig übersetzt sowie schwammig bis falsch sind. Falsche Informationen zum Virus und zur Covid-19-Krankheit kursierten auch bei sozialen Medien wie Instagram. Wer sich fundiert informieren möchte, kann dies etwa bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) tun.

14.50 Uhr: Prosieben schickt Mitarbeiter nach Hause

Corona-Verdacht bei ProsiebenSat.1! Nach Informationen der „tz“ hat der Medienkonzern aus München 200 Mitarbeiter für zwei Wochen ins Home-Office geschickt. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, nachdem ein Mitarbeiter aus Düsseldorf zu einer Besprechung in Unterföhring gewesen sei. Zuvor habe der Mitarbeiter geschäftlich viel Kontakte nach Italien gehabt, wo sich das Virus rasant verbreitet. Alle Mitarbeiter, die im Kontakt mit dem Mann standen seien nun nach Hause geschickt worden.

10.25 Uhr: Studentinnen haben Kater – und kommen in Quarantäne

Welche absurden Auswüchse das Coronavirus mit sich bringt, zeigt eine Geschichte aus England. Ein Studentin hat durch ihren Kater am Flughafen Heathrow Panik ausgelöst.

Gemeinsam mit ihrer Freundin war Julia (26) in Singapur feiern. Die beiden bereuten ihren Rausch am nächsten Morgen, als sie in den Flieger stiegen. Um ihre Kopfschmerzen zu lindern, fragte sie nach einer Paracetamol. Damit war die Panik an Board perfekt.

Das Personal reagierte sofort, verlangte von ihr, einen Mundschutz anzuziehen. Die Passagiere um sie herum, mussten sich umsetzten. Dabei hatte Julia einen ganz anderen Plan verfolgt, wie sie der britischen „Sun“ verriet: Sie hatte sich ein Upgrade in die Business Class erhofft, um sich vernünftig hinlegen zu können. Verzweifelt versuchte sie noch zu erklären, dass sie nur verkatert sei. Doch die Fluggesellschaft nahm ihr Leiden sehr ernst.

Am Flughafen erwartete sie bereits Ärzte - und 14 Tage isoliert, erst in einem Hotelzimmer, dann zuhause, verbringen zu müssen. Doch die beiden Freundinnen nahmen die Quarantäne mit Humor und gönnten zwei Corona-Bier, wie Bilder zeigen.

08.45 Uhr: Gesundheitsminister Spahn: „Kein Grund für Hamsterkäufe!“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht keinen Grund für Hamsterkäufe. An bestimmten Stellen werde der Alltag zwar „eingeschränkt werden müssen“, sagte der CDU-Politiker im SWR. „Aber es besteht kein Anlass, davon auszugehen, dass die Lebensmittel knapp werden.“ Er fügte hinzu, sinnvoll sei, dass Schüler und Lehrer zu Hause blieben, die ihre Ferien in einem Risikogebiet verbracht hätten. Das mache Sinn, weil derzeit im Süden Deutschlands viele Menschen aus Italien zurückkämen. Es müsse alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

08.24 Uhr: Nike schließt zwei Tage lang Europa-Zentrale

Die Europa-Zentrale von Nike in den Niederlanden bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Ein Mitarbeiter hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. In dem Gebäude in Hilversum arbeiten etwa 2.000 Menschen aus 80 Ländern.

08.11 Uhr: Husten-Anfall beim Papst – Vatikan dementiert Coronavirus-Gerücht

Papst Franziskus hatte am Sonntag in Rom während seines Angelus-Gebets mit schweren Hustenanfällen zu kämpfen. Daraufhin hat er seine Teilnahme an einer mehrtägigen Klausur mit der römischen Kurie abgesagt. Der 83-Jährige am Ende des Gebets: „Leider zwingt mich eine Erkältung dazu, dieses Jahr nicht teilnehmen zu können.“

Schnell hat das Gerücht die Runde gemacht, dass der Papst am Coronavirus erkrankt sei. Der Vatikan hat die Spekulationen diesbezüglich zurückgewiesen. Ein Sprecher: „Es gibt keine Anzeichen, die uns dazu veranlassen, etwas anderes als eine leichte Erkrankung zu diagnostizieren.“

Papst Franziskus hustet während des Angelus-Gebets am Sonntag in Rom. Foto: imago images / ZUMA Press

07.01 Uhr: Erste Fälle in Indonesien

In Indonesien sind die ersten beiden Coronavirus-Fälle nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei laut Präsident Joko Widodo um eine Mutter und ihre Tochter. Beide hätten Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt.

06.46 Uhr: Zweiter Infizierter in den USA gestorben

In den USA ist ein zweiter Patient ums Leben gekommen. Das hat die Gesundheitsbehörde im Bundesstaat Washington bekanntgegeben. Auch das erste Todesopfer in den Vereinigten Staaten kam aus dem Bundesstaat an der US-Westküste. Zudem wurde am Sonntag (Ortszeit) der erste Coronavirus-Fall im Bundesstaat New York bestätigt. Gouverneur Andrew Cuomo hat mitgeteilt, dass sich eine Frau im Alter von Ende 30 bei einer Iran-Reise angesteckt hatte. Sie würde jetzt zuhause unter Quarantäne stehen. Laut „New York Times“ lebt sie in Manhattan. Es sei laut Cuomo nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Virus auch in New York ausbrechen würde. Bislang gebe es in den USA mehr als 70 nachgewiesene Coronavirus-Fälle.

06.32 Uhr: Erster Fall in Berlin

Nun gibt es auch den ersten Coronavirus-Fall in Berlin. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Der Patient werde stationär behandelt und isoliert untergebracht. Nun muss geklärt werden, mit wem der infizierte Patient im Vorfeld in Kontakt stand. Damit stieg die Anzahl der bestätigten Infektionen in Deutschland auf mehr als 135.

Sonntag, 1. März

21.42 Uhr: Ökonom warnt: „Die größte Gefahr wäre Panik“

Jetzt hat sich Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), zu Wort gemeldet. Gegenüber der Passauer Neuen Presse sagte er, dass die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus' „völlig ungewiss“ seien.

Der Ökonom hält verbreitetes „Herdenverhalten“ für eine der größten Gefahren in der aktuellen Coronakrise. „Das ist meine große Sorge: Diese Panik, dieses Herdenverhalten von Finanzinvestoren“, sagte der Chef des Berliner DIW der „Passauer Neuen Presse“. „So etwas gibt es auch bei Unternehmen und Konsumenten. Das ist zum Teil sehr irrational.“

Fratzscher warnte vor einer „Teufelsspirale“, in der Firmen und Verbraucher auf die vielen Unsicherheiten mit Verhaltens- und Nachfrageänderungen reagieren. „Ein Abwärtsstrudel ist möglich. Die größte Gefahr wäre Panik.“

Der Ökonom illustrierte dies mit der aktuellen Entwicklung an den Börsen: „Über Wochen hinweg gab es dort völlige Ignoranz gegenüber den Folgen des Coronavirus mit einem Rekord nach dem anderen“, sagte Fratzscher. Erst vor knapp zwei Wochen hatte beispielsweise der Deutsche Aktienindex Dax ein Rekordhoch bei 13 795 Punkten erreicht, ungeachtet der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus. „Und auf einmal sorgt ein Anlass, in diesem Falle Italien, dafür, dass Panik an den Märkten ausbricht und sie in eine entgegengesetzte Richtung gehen.“

Nach mehreren Verlusttagen in Folge war der Dax am Freitag zeitweise mehr als 5 Prozent abgestürzt und schloss bei nur noch 11 890,35 Punkten. Mit einem Rutsch um letztlich 12,44 Prozent seit dem vergangenen Freitag erlebten die Anleger die schwärzeste Woche seit vielen Jahren.

20.49 Uhr: Die Zahl der Toten in Italien steigt auf 34

- In Italien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf 34 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom mit. Das waren fünf Verstorbene mehr als am Vortag. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.

Der Gesamtsumme war deutlich nach oben geschnellt, sie lag am Samstag noch bei 1128 Menschen.

Trotz der weiter stark steigenden Zahlen wollen die ersten Regionen ihre wegen der Coronavirus-Krise geschlossenen Schulen ab Montag wieder öffnen. Die Schüler in den drei am härtesten getroffenen Regionen - in der Lombardei, der Emilia-Romagna und Venetien - sollen aber weiter zu Hause bleiben - mindestens noch eine Woche.

Der Dom in Mailand sollte ebenfalls am Montag wieder für Besucher öffnen.

16.06 Uhr: Louvre in Paris geschlossen

Aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus verkündet das weltberühmte Louvre-Museum in Paris, dass es „im Moment nicht öffnen kann.“

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.



14.30 Uhr: Coronavirus: Chef-Virologe der Charité mit erschreckender Prognose

Es sind erschreckende Nachrichten, die Christian Drosten, der Chef-Virologe der Berliner Charité äußert. „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit“, so Drosten.

Allerdings, so der Virologe, kann dies rund zwei Jahre dauern, oder sogar noch länger. Zahlen aus China deuten laut Drosten darauf hin, dass es so kommen könnte wie bei den großen Grippe-Pandemien 1957 und 1968. „Dass es so wird wie die Spanische Grippe 1918, glaube ich nicht.“ Das Muster mit einem Rückgang der Zahlen im Sommer und einem Wiederauftreten danach könne aber ähnlich sein.

Deutschland sei hervorragend auf die Lungenkrankheit Covid-19 vorbereitet. „Wenn das ganze Pandemiegeschehen, bevor das Virus zu einem landläufigen Erkältungsvirus wird und nicht mehr weiter auffällt, sich so in zwei Jahren abspielt, da können wir damit umgehen“, sagte Drosten. „Wenn es ein Jahr ist, wird es deutlich schwerer, weil wir dann in derselben Zeit deutlich mehr Fälle haben.“ Er mahnte dennoch: Die benötigte Zahl der Therapiebetten auf den Intensivstationen könne man schwer vorhersagen, aber, „wenn wir jetzt nichts tun, dann werden die vielleicht nicht ausreichen“.

Das Virus vermehre sich im Rachen. Während ein Infizierter spreche oder huste, gebe er Tröpfchen von sich. „Die fliegen vielleicht so 1,5 Meter weit und fallen relativ schnell zu Boden. Es ist das Einatmen einer solchen Wolke, die einen infiziert in den meisten Fällen.“ Im Moment sei das Risiko, bei einem Kratzen im Hals eine Covid-19-Erkrankung zu haben, in Deutschland „unglaublich klein“.

„Ich glaube, dass wir das Virus hier bei uns auf sehr, sehr kleiner Flamme halten können, vielleicht sogar auf so kleiner Flamme, dass wir das kaum noch bemerken im Alltag“, so Drosten. „Das heißt aber deswegen nicht, dass es weg ist.“ Man müsse dann weiterhin gezielt danach suchen.

12.45 Uhr: Zwei deutsche Touristen in Österreich positiv getestet

In Österreich wurden zwei deutsche Touristen positiv auf das Coronavirus getestet. Wie ein Sprecher des Wiener Gesundheitsministers erklärt, würden die beiden 'nur' unter einer milden Form des Virus leiden.

11.15 Uhr: Irres Foto aufgetaucht – es zeigt...

Irres Foto aus China aufgetaucht. Ein Satelliten-Bild, das von der NASA über China aufgenommen wurde, zeigt ein krasses Bild. So wurde ein Foto, das vor den Coronavirus-Maßnahmen in China aufgenommen wurde, neben eines gestellt, das nun aufgenommen wurde. Es zeigt, dass die Umweltverschmutzung über China extrem abgenommen hat. Das Bild kannst du hier sehen.

9.10 Uhr: Horst Seehofer macht drastische Ankündigung

Die ganze Welt ist wegen des Coronavirus in Sorge. Die USA und Australien haben ihre ersten Todesfälle zu verzeichnen. Für Deutschland macht Bundesinnenminister Horst Seehofer nun eine drastische Ansage. Der „Bild am Sonntag“ sagte der CSU-Politiker: „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben.“

Bis dahin, so Seehofer, müsse man das Coronavirus „mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen.“

7.05 Uhr: Experten warnen vor DIESER Aktion

Um das Coronavirus nachdrücklich zu bekämpfen, bitten Experten auch die Bevölkerung um MIthilfe. So warnen Experten ausdrücklich davor, sich gegenseitig die Hände zu reichen. Durch die Gegenseitige Berührung ist es für das Virus ein leichtes, auf einen neuen Wirt übertragen zu werden.

Auch Frankreich hat weitreichende Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. So ist die typische „Küsschen links, Küsschen rechts“-Geste vorerst verboten worden.

Samstag, 29. Februar:

21.23 Uhr: Erster Todesfall in den USA

Die USA haben am Samstag ihren ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump sagte in der Hauptstadt Washington, es handele sich um eine Frau Ende 50 aus dem Landkreis King im Bundesstaat Washington, zu dem auch die 700.000-Einwohner-Stadt Seattle gehört.

21.16 Uhr: Weiterer Fall in Hessen

Zweiter Fall in Hessen bestätigt. In Gießen hat ein Mann infiziert. Er sei 1992 geboren und stamme aus dem Landkreis Gießen. Er sei der Mitbewohner der Erkrankten, deren Infektion am späten Freitagabend bestätigt wurde.

In Hessen gibt es damit insgesamt vier bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die anderen drei Betroffenen sind ein 31-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis, ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis sowie die 24-Jährige aus Gießen.

Der Mann, bei dem die Infektion nun neu bestätigt wurde, befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Landkreis weiter mit.

20.45 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Niedersachsen

in Niedersachsen gibt es nun die erste bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Ein 68 Jahre alter Mann aus der Region Hannover habe sich angesteckt, wie die Region Hannover und das niedersächsische Gesundheitsministerium am Samstagabend mitteilten.

Der Patient aus Uetze hielt sich zuletzt in Norditalien auf. Er wurde isoliert und befindet sich nach Angaben der Behörden in einem guten Zustand.

20.15 Uhr: USA verschärft Reisehinweise

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschärfen die USA ihre Reisehinweise für betroffene Regionen in Italien und in Südkorea auf die höchste Stufe. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Samstag im Weißen Haus in Washington, für diese Gebiete werde die Stufe vier gelten. Damit wird von Reisen abgeraten.

19.19 Uhr: Zahl der Toten in Italien steigt

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Italien ist auf 29 gestiegen. Seit Freitag seien acht weitere Infizierte gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Samstag mit.

Die Zahl der Infektionen stieg unterdessen weiter stark an. Nach 888 Fällen am Freitagabend gibt es nun laut Zivilschutz 1128 registrierte Fälle. 52 Prozent davon haben aber keine oder nur geringe Symptome.

18.09 Uhr: Zweiter Coronavirus-Fall in Hamburg

In Hamburg gibt es einen zweiten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Es handle sich um eine aus dem Iran stammende Frau, die in Hamburg gemeldet ist, teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Samstagabend mit.

Sie sei in der Nacht zum Samstag mit leichten Symptomen von der Feuerwehr in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht und dort isoliert medizinisch betreut worden. Mittlerweile befinde sie sich in häuslicher Isolation.

16.21 Uhr: Ebay mit drastischer Maßnahme

Ebay reagiert auf die wachsende Zahl an gemeldeten Corona-Infektionen. Pressesprecher Pierre Du Bois meldete sich auf Twitter zu Wort: „Täglich Meldungen zu weiteren Erkrankten in Deutschland und anderswo. Derweil versuchen einige Ruchlose Geschäfte mit der Angst zu machen. Wir haben uns deshalb gestern entschlossen, Angebote im Zusammenhang mit Corona auf Ebay konsequent zu löschen.“

15.47 Uhr: Frankreich verbietet Großveranstaltungen

In Frankreich werden Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen vorübergehend untersagt. Das gibt Gesundheitsminister Olivier Veran bekannt. Seinen Worten zufolge stieg die Zahl der bekannten Viruserkrankungen in dem Land auf 73.

15.37 Uhr: Zwei weitere Infizierte in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde zwei weitere Corona-Infizierte gemeldet. Bei ihnen soll es sich um zwei 32-jährige Männer handeln. Sie sollen aus dem Kreis der Kontaktpersonen des Mannes stammen, der am 27. Februar im Westpfalz-Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

13.19 Uhr: Ex-Bundesliga Star Heung-Min Son in Quarantäne

Offensivspieler Heung-Min Son (27) vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur (Champions-League-Gegner von RB Leipzig) muss für zwei Wochen in Quarantäne. Das bestätigte sein Trainer José Murinho. Weitere Details zu Sons Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

13.04 Uhr: Neue Infektionen in Österreich nachgewiesen

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Österreich teilte am Samstag mit, dass ein Ehepaar aus der Nähe von Wien positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde. Inzwischen sind insgesamt neun Corona-Erkrankungen in Österreich bestätigt worden. Die Fälle stammen dabei aus vier von neun Bundesländern.

12.59 Uhr: Serie A in Italien: Fünf Fußballspiele abgesagt

In der italienischen Fußball-Meisterschaft sind am Samstagmittag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus für dieses Wochenende die folgenden fünf Begegnungen abgesagt worden:

Juventus Turin gegen Inter Mailand

AC Mailand gegen CFC Genua

FC Parma gegen SPAL Ferrara

US Sassuolo gegen Brescia Calcio

Udinese Calcio gegen AC Florenz

Ursprünglich war geplant, die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

11.49 Uhr: Zahl der Corona-Toten und -Infizierten im Iran steigt an

Mittlerweile sind im Iran 43 Menschen am Coronavirus gestorben, teilte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde im Staatsfernsehen mit. Von insgesamt 593 seien inzwischen infiziert, das seien allein 205 neue Fälle an einem einzigen Tag.

08.30 Uhr: Zwei weitere Infizierte in Hessen

In Hessen sind zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einem 29-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit. Der Fall stehe in Zusammenhang mit dem ersten hessischen Coronavirus-Infizierten, einem 31-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Der Landkreis Gießen informierte ebenfalls am Freitagabend darüber, dass bei einer 1996 geborenen Frau das Virus nachgewiesen worden sei. Der Fall stehe im Zusammenhang mit einem Coronavirus-Fall in NRW. Die Frau zeige derzeit milde Krankheitszeichen und werde vom Gesundheitsamt betreut. Das Gesundheitsamt versucht zurzeit, ihre Kontaktpersonen zu ermitteln.