Coronavirus: Passagiere von Kreuzfahrt-Schiff dürfen endlich an Land

Das Coronavirus verbreitet sich rasch. Immer mehr Menschen erkranken derzeit weltweit am Coronavirus. In China steigt die Zahl der Infizierten und Verstorbenen täglich. In Deutschland sind aktuell 16 Menschen infiziert. Ein Mensch erlag in Europa der Krankheit.

Mittwoch, 19. Februar

07.50 Uhr: Nachdem Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ festgesessen hatten, dürfen die ersten Reisenden nun in Japan an Land gehen. Die Ausschiffung der rund 3000 Menschen an Bord werde mindestens drei Tage dauern, teilte die Regierung in Tokio mit.

In Kambodscha müssen Passagiere weiter auf ihre Heimreise warten. Alle 781 Reisenden seien aber negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Dienstag, 18. Februar

09.17 Uhr: Nun ist auch ein Krankenhaus-Direktor dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Liu Zhiming, des Leiter des Wuchang-Hospitals in Wuhan, konnte nicht mehr gerettet werden, berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV am Dienstag. Es ist der erste bekannte Fall eines Krankenhausdirektors, der an den Folgen der Ansteckung mit dem Virus starb.

In dem Krankenhaus sind nach offiziellen chinesischen Angaben mindestens sieben medizinische Mitarbeiter infiziert.

07.13 Uhr: Es hätte so schön sein können. Der Mainzer Markus König (53) und sein Partner wollten sich bei ihrer Hochzeitsreise einen Traum erfüllen und mit dem Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ durch Asien reisen. Doch dann brach das Coronavirus aus. Und kaum ein Land lässt das Schiff mehr anlegen - aus Angst vor Einschleppen des Virus. Erst Kambodscha ließ die „Westerdam“ andocken. Mehr dazu liest du hier >>>

Das Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ ist wegen des Coronavirus dazu gezwungen, am Hafen Sihanoukville im Südwesten Kambodschas zu liegen. Foto: imago images / Xinhua

Noch immer sind rund ein Viertel der Passagiere an Bord. Dazu gehört auch das deutsche Paar in seinen Flitterwochen. Seitdem eine Reisende aus Malaysia positiv getestet wurden, heißt es Warten. „Sehr surreal“, beschreibt König die Sitaution an Deck. Seine Flitterwochen hat sich der in der Pharmabranche arbeitende Mann sicher anders vorgestellt. Aber: „Aber die Versorgung hier ist ausgezeichnet“, versichert der 53-Jährige. Alle könnten sich frei bewegen und: „Am Pooldeck ist es schön.“

Montag, 17. Februar:

17.48 Uhr: - In Bayern sind inzwischen sieben der insgesamt 14 Menschen, die sich seit Ende Januar mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten, wieder zuhause. Unter ihnen ist eine Familie aus dem Landkreis Traunstein, wie die Leitung der Kliniken Südostbayern am Montag mitteilte.

Die Eltern mit ihren Kindern hätten das Krankenhaus in Trostberg schon am Freitag verlassen, alle seien geheilt und nicht mehr ansteckend. Vor allem für die Kinder war die Quarantäne demnach psychisch stark belastend. Zu den Voraussetzungen für eine Entlassung zählen mehrere negative Tests auf das Virus.

Alle 14 Coronavirus-Fälle im Freistaat standen in Zusammenhang mit dem Unternehmen Webasto. Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger bei einer Dienstreise unwissentlich eingeschleppt.

Ist das Virus etwa so ausgebrochen?

8.22 Uhr: Ist jetzt klar, wie das Coronavirus ausgebrochen ist? Zwei chinesische Wissenschaftler wollen das Rätsel nun gelöst haben. Auf dem Forschungsportal ResearchGate sollen die beiden laut „t-online“ von ihrer Vermutung berichten. Demnach gibt es nahe des Fischmarktes in Wuhan, wo die ersten Fälle von Infizierten auftauchten, ein Labor, in dem an Viren in Fledermäusen geforscht wird. Das Coronavirus war zuvor in einer ähnlichen Form bereits in Fledermäusen gefunden worden - die hielten sich aber etwa 900 Kilometer von Wuhan entfernt auf. Mittlerweile ist der Text der Wissenschaftler wieder vom Portal verschwunden.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Nun sind mehr als 100 Menschen aus China zurückgekehrt. Foto: dpa

Coronavirus: China-Rückkehrer dürfen Kaserne verlassen

Sonntag, 16. Februar

8.45 Uhr: Die Quarantäne für die über 100 China-Rückkehrer endet am Sonntag. Die Ergebnisse weiterer Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 seien negativ, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Alle Bürgerinnen und Bürger würden daher am Sonntag aus der Kaserne entlassen.

Studentin Ann-Sophie Muxfeldt steht mit Mundschutz in einem Gang ihrer Unterkunft im Quarantäne-Block der Bundeswehr-Kaserne. Die junge Frau aus Bad Oldesloe lebte seit September in Wuhan. Foto: dpa

122 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige waren aus der vom Sars-CoV-2-Virus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan nach Frankfurt am Main geflogen und am 1. Februar in die Kaserne nach Germersheim gebracht worden. Die angedachte Quarantänezeit von 14 Tagen rührt daher, dass die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der möglichen Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch, wahrscheinlich meist so lange dauert.

Chronik: Das Coronavirus

31. Dezember 2019: Die chinesischen Behörden informieren die Weltgesundheitsorganisation über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Stadt Wuhan (Provinz Hubei).

Die chinesischen Behörden informieren die Weltgesundheitsorganisation über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Stadt Wuhan (Provinz Hubei). Am 7. Januar 2020 wurde das Coronavirus in Wuhan als Erreger identifiziert.

wurde das Coronavirus in Wuhan als Erreger identifiziert. 11. Januar 2020 : Erster Todesfall (61) vermeldet. Kunde des Fischmarkts in Wuhan stirbt

: Erster Todesfall (61) vermeldet. Kunde des Fischmarkts in Wuhan stirbt 13. Januar 2020 : Die WHO bestätigt einen ersten Fall außerhalb Chinas: eine Patientin in Thailand, die aus Wuhan kam.

: Die WHO bestätigt einen ersten Fall außerhalb Chinas: eine Patientin in Thailand, die aus Wuhan kam. 16. Januar 2020: Erster Krankheitsfall in Japan bestätigt: ein ebenfalls aus Wuhan eingereister Mann. In den folgenden Tagen melden Japan, Südkorea, Taiwan, Nepal, Australien, Malaysia, Singapur, Vietnam und schließlich auch die USA, Kanada und Frankreich erste Krankheitsfälle.

Erster Krankheitsfall in Japan bestätigt: ein ebenfalls aus Wuhan eingereister Mann. In den folgenden Tagen melden Japan, Südkorea, Taiwan, Nepal, Australien, Malaysia, Singapur, Vietnam und schließlich auch die USA, Kanada und Frankreich erste Krankheitsfälle. 20. Januar : Ein chinesischer Experte bestätigt die Übertragung von Mensch-zu-Mensch

: Ein chinesischer Experte bestätigt die Übertragung von Mensch-zu-Mensch 23.Januar: Wuhan wird unter Quarantäne gestellt