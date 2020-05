Coronavirus: CDU-Mann fordert, Impfpflicht von Polizei durchsetzen zu lassen? DAS ist dran!

Um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern gelten in NRW einige Beschränkungen.

Corona in NRW: Die aktuellen Beschränkungen und Verbote

Es ist eine krasse Forderung: Kinder wegnehmen, wenn Eltern sie nicht impfen lassen wollen. Genau DAS soll jedoch ein CDU-Politiker bei einer Rede im Bundestag gesagt haben. Zu Coronavirus-Zeiten, in denen das Thema Impfen wieder heiß diskutiert wird, wird ein Video mit einem Ausschnitt der Rede fleißig auf Facebook geteilt.

Bloß: Wie es das Video darstellt, hat es der Redner Rudolf Henke (CDU) nie gesagt – im Gegenteil. Das hat das Recherchezentrum „Correctiv“ nun noch einmal klargestellt. Bei dem Video handelt es sich um dreiste Panikmache. Ein weiteres Indiz für eine erschreckende Entwicklung: Fake-News haben während des Coronavirus Hochkonjunktur.

Die Polizei holt Kinder von Impfgegnern ab? Während des Coronavirus wird auf Facebook wieder ein Video teilt, das genau das behauptet. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Coronavirus: Fake-News greifen um sich

Bill Gates als Erfinder des Coronavirus, jüdische Mächte, die im Hintergrund die Fäden ziehen oder Bleichmittel als Heilung gegen das Virus (auf keinen Fall nachmachen!) – immer wieder verirrt sich in die Timelines auf den Sozialen Netzwerken großer Mist, wenn es um vermeintliche Informationen zur Corona-Pandemie geht.

Wissenschaftliche Quellen für die Behauptungen gibt es keine. Fühlen statt Fakten lautet das Credo. Aber wie sieht es bei dem Bundestagsabgeordneten Rudolf Henke (CDU) aus, der Eltern ihre Kinder wegnehmen möchte, wenn sie diese nicht impfen lassen? Schließlich gibt es davon ja ein Video!

In dem 30-sekündigen Clip, den wir hier mit Absicht nicht noch einmal verlinken wollen, hat es den Anschein, als wäre die Aussage des Politikers folgende: „Meine Assoziation zur Impfpflicht ist: Eltern, die sich weigern, ihr Kind impfen zu lassen, bekommen Besuch von der Polizei, das Kind wird ihnen entzogen und in ein Gesundheitsamt gebracht. Dort wird eine Pflichtimpfung durchgeführt.“ Das Problem: An dieser Stelle endet das Video.

Video hört vor entscheidender Stelle auf

Das Recherchezentrum „Correctiv“ hat sich aber noch einmal den gesamten Clip der Rede des Politikers angeschaut. Und der wohl wichtigste Teil fehlt. Henke ergänzt nämlich: „Das ist nirgendwo in diesem Gesetzentwurf vorgesehen.“ Es geht übrigens um das Masernschutzgesetz, das bereits am 1. März dieses Jahres in Kraft trat.

Rudolf Henke (CDU) während der Sitzung des Deutschen Bundestags. (Archivbild) Foto: imago images / Christian Spicker

In einer späteren Rede im November 2019 wird es sogar noch einmal deutlicher. Henke damals: „Es wird nach diesem Gesetz definitiv keine Zwangsimpfungen von Kindern oder sonstigen Personen geben.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Coronavirus: Beängstigend! Dieses neue Symptom trifft meist junge Menschen

Royals: Palast-Insider packt aus – DAS will die Queen nun mit Prinz Harry machen

• Top-News des Tages:

Rewe: Kundin läuft ausgerechnet SO durch Supermarkt – und kassiert direkt die Rechnung

Royals: Palast-Insider packt jetzt aus – DAS will die Queen nun mit Prinz Harry machen

-------------------------------------

Was das wohl ganz bewusst verkürzt dargestellte Video suggerieren soll, ist klar: Die Bundesregierung will Impfgegnern ihre Kinder wegnehmen, notfalls auch mit Hilfe der Polizei. Doch die Recherche von „Correctiv“ zeugt deutlich: Das ist einfach Quatsch. (dav)