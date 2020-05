Coronavirus: Bittere Panne! Falsches Alter von totem Patienten

Peinliche Daten-Panne bei den Schweizer Behörden! Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), war das erste Kind an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Das Mädchen sei 9 Jahre alt gewesen, doch die Verstorbene war gar kein Kind mehr.

Coronavirus: Bittere Panne!

Traurig aber war: Das Geburtsdatum der Toten wurde versehentlich auf 2011 statt 1911 gesetzt – also war sie 100 Jahre älter. Die Behörde erklärt, der Fehler sei passiert, weil Mediziner in der Schweiz die Daten der Todesopfer noch immer per Fax übermitteln.

Dann werden die Angaben vom BAG manuell übertragen, dabei passieren offenbar auch Fehler, berichtet der „Tages-Anzeiger“.

Und das ist leider kein Einzelfall: Ein weiterer am Coronavirus erkrankter Mann sei 87 statt 27 gewesen. Der zuständige Arzt habe das Geburtsdatum im Meldeformular falsch eingetragen, 1992 anstatt 1932.

Daten per fax übertragen: Aus welchem Grund?

Aber wieso werden die Daten überhaupt noch per Fax übertragen? Schließlich sind die Mediziner in der Schweiz bereits seit Ende März aufgefordert, die Corona-Infektionen und -Todesfälle per elektronischem Meldesystem zu übertragen.

Auch in Deutschland werden die Daten der Ärzte und Labore meist per Fax oder telefonisch an das zuständige Gesundheitsamt übertragen. Jeder Fall wird dort geprüft und weiter an weiter an die passende Behörde des jeweiligen Bundeslandes geleitet. Dabei kommt bereits eine Software des Robert-Koch-Instituts zum Einsatz, berichtet die „Bild“. (mia)