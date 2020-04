Coronavirus: Bestätigt! SARS-CoV2 kann auch DIESE schwere Krankheit auslösen

Neue Erkenntnisse über das Coronavirus legen die Vermutung nahe, dass sich das Virus nicht nur auf die Lunge legen, sondern auch das Nervensystem schädigen kann. Ein Fall aus Japan beschäftigt nun die Forscher.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie berichtet von einem jungen Mann (24) aus Japan, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er habe zunächst einen Arzt aufgesucht, weil er an verschiedenen Symptomen litt. Der Arzt vermutete eine Grippe, eine Lungenröntgenuntersuchung blieb unauffällig.

Coronavirus verursacht schwere Krankheit

Am neunten Tag der Krankheit brach er bewusstlos zusammen. Im Krankenhaus dann die Diagnose: Corona.

Doch er wies ein Symptom auf, dass es bis dahin noch nicht im Zusammenhang mit dem Virus gegeben hatte. Der Mann hatte eine Hirnhaut - und Hirnentzündung wegen des Virus.

Durch die neue Datenlage verdichten sich die Hinweise, dass Covid-19 nicht nur ein pneumologisches Krankheitsbild sei.

Typische Zeichen neben Fieber ist Verlust des Geruchsinns

Das könnte erklären, warum bei COVID-19-Erkrankungen zusätzlich zu den typischen Krankheitszeichen Fieber, Halsschmerzen und Husten – in einigen Fällen auch ganz ohne Atembeschwerden – neurologische Symptome wie der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen auftreten.

Auch eine italienische Neurologin aus Mailand, quasi dem Epizentrum der Pandemie in Europa, berichtete, dass einige Covid-19-Patienten in erster Linie neurologische Symptome aufwiesen – sie empfiehlt daher, jeden Patienten, der sich mit neurologischer Symptomatik vorstellt, routinemäßig auf Corona zu testen. (fb)