Corona in Deutschland: Drosten attackiert Wissenschaftler – „Viele Irrlichter unterwegs“ +++ Dilemma bei Intensivbetten

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Der Corona-Herbst ist da: Plötzlich steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland enorm an. Besonders in den Großstädten wie Berlin und Frankfurt spitzt sich die Lage zu. Das RKI meldet weit über 4000 neue Covid-19-Fälle täglich.

Wie wird die Politik auf die neue Coronavirus-Lage reagieren? Wird es neue Maßnahmen oder gar einen zweiten Lockdown geben? Alle Neuigkeiten gibt es hier im News-Ticker. Alle Coronavirus-Meldungen der vergangenen Tage findest Du hier.

Freitag, 09.10.2020

10:20 Uhr: Corona-Pressekonferenz in Berlin - Virologe Drosten attackiert „viele Irrlichter“

Bei einer Pressekonferenz in Berlin zu den steigenden Corona-Zahlen in deutschen Großstädten gab es Klartext von Virologe Christian Drosten. Er könne nicht verstehen, wieso über den ganzen Sommer hinweg öffentlich diskutiert wurde, ob die Erkrankung wirklich noch so gefährlich sei. Da seien „viele Irrlichter unterwegs momentan in der Öffentlichkeit“.

Der Direktor der Virologie der Charité in Berlin forderte die Medien dazu auf, die Quellen derjenigen zu hinterfragen, die so etwas behaupten. Es brauche eine „Qualitätskontrolle“ bei Wissenschaftlern, auf welcher Basis argumentiert werde, ob emotional oder auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Das sollte mehr hinterfragt werden.

Drosten sagte, dass es mittlerweile sehr klare Zahlen zur Infektionssterblichkeit gibt. Wenn man alle Infizierten betrachte, und nicht nur die registrierten Fälle, können man in Deutschland von einer Sterblichkeit „im Bereich von einem Prozent oder sogar etwas mehr“ ausgehen. Das wäre eine etwa 20-mal höhere Sterblichkeit als bei der Grippe.

Entscheidend bei Covid-19 sei das Alter, was auch eine Erklärung sei, wieso es in den jungen Gesellschaften in Afrika relativ wenige Todesfälle gibt.

Der Virologe appellierte an die Bevölkerung, im Alltag die „richtigen Entscheidungen“ zu treffen. „Das ist das, was uns retten wird vor einer schwierigen Situation“. Dafür brauche es eine gute Informiertheit.

-----------------------

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen des RKI

Am Freitag meldete das RKI 4516 neue registrierte Corona-Infektionen in Deutschland.

Am Vortag waren es 4048 Infektionen.

Seit zwei Tagen gibt es somit einen sprunghaften Anstieg der Infektionen mit jeweils über 4000 Fällen.

Derzeit werden 487 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon beatmet.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag am Donnerstag bei 1,17. Der 7-Tage-R-Wert sogar bei 1,22.

-----------------------

Auch Berlins Oberbürgermeister Michael Müller sieht die Situation mit Sorge: „Wir müssen schnell sein, um die Situation noch beherrschen zu können.“ Man habe es selbst in der Hand, wie die Virus-Lage sich weiterentwickeln werde.

Professor Dr. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité Berin, erklärte, dass es in der Hauptstadt ähnlich wie in Köln und Frankfurt seit etwa zwei Wochen eine neue Phase zu beobachten sei. Dies bestätigte auch der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Es sei „kein Berliner Problem“. Im Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt und Offenbach habe sich die Situation sehr kritisch entwickelt.

Die Aufnahmezahlen und die Anzahl der beatmeten Patienten steigen wieder. Professor Ulrich Frei, Vorstand der Krankenversorgung der Charité, warnte hier vor einem möglichen Problem. Momentan würde es zwar ausreichend viele freie Intensivbetten geben, aber es herrsche ein „absoluter Mangel an Intensivpflegekräften schon seit geraumer Zeit“. Auch Graf nannte die Verfügbarkeit von betriebsfähigen Intensivbetten, also jenen mit Pflegekräften, als Herausforderung.