Coronavirus: Baby mit Herzfehler und Lungenkrankheit infiziert sich – jetzt geht es in die Geschichte ein

Das Coronavirus kann Kleinkindern und Babys wenig anhaben. Sie sind dagegen weitestgehend immun. Das ist jedenfalls die weitläufige Theorie. Doch was, wenn das heimtückische Virus Babys mit schweren Vorerkrankungen trifft? So ist es jetzt in Großbritannien geschehen.

Die einjährige Leah Peters aus Boston (Großbritannien) infizierte sich mit dem Coronavirus. Jetzt könnte das Baby sogar in die Geschichte eingehen. Denn sie ist eine der jüngsten Patienten, die Covid-19 im Vereinigten Königreich besiegt hat. Das berichtet die britische „Metro“.

Coronavirus: Baby erkrankt an Covid (19) - jetzt könnte es in die Geschichte eingehen

Da die kleine Leah in der 33. Schwangerschaftswoche geboren wurde, leidet das Frühchen an einem Herzfehler und einer chronischen Lungenerkrankung – was sie als Risikopatientin in Bezug auf das Coronavirus einstuft.

Jede Woche kommt eine Krankenschwester zur kleinen Familie nach Hause, um die Werte des Kindes zu checken. Ihre Eltern hatten schreckliche Angst, dass sich das Baby womöglich mit der schlimmen Lungenkrankheit anstecken könnte.

Plötzlich wurde das Baby krank

Ende März wurde das kleine Mädchen plötzlich mit niedriger Herzfrequenz und Husten in die Notaufnahme eingeliefert. Weil die Herzwerte so niedrig waren, rief die zuständige Krankenschwester den Notruf. Auch Husten hatte das Baby. Die Eltern gingen zunächst von einer normalen Erkältung aus. „Wir dachten, es sei eine kleine Infektion und waren nicht übermäßig besorgt“, sagte die Mutter Agata Peters der Zeitung.

Die Einjährige wurde beatmet und schließlich positiv auf das Coronavirus getestet. „Wir waren wirklich überrascht. Aufgrund ihrer Vorerkrankungen hatten wir schon Angst davor. Wenn sie es kriegen würde, müsste sie richtig kämpfen“, so die Mutter.

„Eine kleine Kämpferin“

Doch das Kind verkraftete Covid-19 erstaunlich gut. „Sie war eine kleine Kämpferin“, sagte ihre Mutter stolz gegenüber Metro. Schon wenige Tage später konnte sie aus dem Krankenhaus entlassen werden und hatte auch zuhause nur noch milde Symptome.

Doch die Zeit im Krankenhaus hat das kleine Mädchen noch nicht überwunden. Im Sommer steht ihr eine nächste Operation bevor. Dann soll ihr Herzfehler behandelt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Leah diese OP genauso gut wegsteckt wie die grassierende Lungenkrankheit. (js)