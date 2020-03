Coronavirus: Arzt droht mit Praxis-Schließung – aus DIESEM unfassbaren Grund

Bremervörde. Der Coronavirus ist in Deutschland bisher nur vereinzelt aufgetreten – trotzdem ist in vielen Regionen Panik ausgebrochen. Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel sind fast überall ausverkauft. Das ärgert viele Menschen, die vor leeren Regalen stehen – aber noch mehr ärgert das diejenigen, die diese Produkte dringend brauchen: Ärzte.

Viele wollen auf das Coronavirus vorbereitet sein: In den Supermärkten werden Reis, Nudeln und Konserven kiloweise aufgekauft, um einen Vorrat für mögliche Quarantänezeiten zu haben. Und Desinfektionsmittel sollen im Alltag schützen. Doch ein Mediziner schlägt Alarm: Es gibt nicht mehr genug Reserven für Ärzte!

Coronavirus: Desinfektionsmittel und Mundschutz überall ausverkauft

Dr. Marc Hanefeld aus Bremervörde wies auf Twitter auf den Missstand hin. Sein Vorrat an Desinfektionsmittel reiche noch für „diese und nächste Woche, danach brauchen wir Reserven!“ Aber die zu bekommen – das ist mittlerweile schwierig.

Dabei haben Ärzte natürlich andere Bezugsquellen als Privatpersonen: „Wir haben den medizinischer Versandhandel, doch das Problem liegt darin, dass auch der Großhandel betroffen ist.“

So ist es. Noch habe ich Händedesinfektion. Nachkaufen geht gerade nicht. Wenn es leer ist, muss ich die Praxis schließen. Wegen Hamsterkäufen von Leuten, die es nicht brauchen. https://t.co/ZFmFHLzMV2 — Dr. Marc Hanefeld 🇩🇪🇪🇺 (@FlyingDok) February 28, 2020

Dr. Hanefeld geht davon aus, dass nicht nur der Einzelhandel den medizinischen Großhandel massiv angezapft hat, um die Nachfrage der Privatpersonen zu befriedigen – sondern dass auch Spekulanten zugeschlagen haben und die benötigten Produkte horten, um sie mit gigantischem Gewinn weiterzuverkaufen. Kollegen hätten ihm sogar berichtet, „dass Desinfektionsmittel im Krankenhaus geklaut wurden“, so Hanefeld fassungslos.

Privatpersonen haben von solchen Produkten keinen Nutzen

Was ihn am meisten ärgert: Für normale Menschen hat weder ein medizinischer Mundschutz noch professionelles Desinfektionsmittel wie Sterilium einen echten Nutzen. „Ein Mittel, von dem keiner weiß wie man es benutzt, schützt dann eben auch nicht“, warnt er. Wenn man richtige Händedesinfektion nie gelernt hat, lässt man entscheidende Teile der Hände fast automatisch aus. Händewaschen mit Seife sei viel effektiver.

Der Arzt wäre erleichtert, wenn die Behörden den Verkauf derartiger Mittel in Krisensituationen steuern würden. Doch bisher vermisst er das Einschreiten von Politikern wie etwa Jens Spahn schmerzlich. Auch die Händler hüllen sich in Schweigen. „Wir erfahren nichts. Ich muss jetzt abwarten, was in den nächsten Tagen die Zulieferer sagen“, erklärt Hanefeld.

Vielen Arztpraxen droht die Schließung

Sollte sich der Markt in zwei bis drei Wochen nicht stabilisiert haben, bekommt seine Praxis ernste Probleme. „Ich muss dann versuchen, Kollegen anzuzapfen, bei allen Apotheken mit einem Draht zum Großhandel nachzufragen", sagt Dr. Hanefeld. „Aber wenn man die eigenen Hygieneregeln nicht mehr einhalten kann, muss man schließen.“

Und wenn in Zeiten von Corona die Ärzte nicht mehr handeln können – dann haben wir alle ein großes Problem.