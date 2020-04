Coronavirus: Psychologen klären über dieses Phänomen auf

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Das Coronavirus hat durch die Ausgangsbeschränkungen nicht nur Einfluss auf unsere körperliche Fitness, auch unsere Psyche leidet. Durch das ständige zu Hause bleiben, um das Coronavirus einzudämmen, tritt bei vielen ein Phänomen ein. Psychologen erklären die Ursache.

Verspürst du, seitdem du die meiste Zeit zu Hause bist, auch eine starke Müdigkeit? Seit das Coronavirus sich in Deutschland ausbreitet, bleiben wir daheim, statt draußen die Sonne zu genießen.

Obwohl wir uns weniger bewegen und viel mehr Freizeit haben, sind wir müder. Statt bis Mitternacht durchmachen zu können, fallen wir schon um 22 Uhr ins Bett. Seltsam, dabei ist man doch erst so richtig müde, wenn man sich mit körperlicher Arbeit ausgepowert hat.

Coronavirus: Anpassung braucht Zeit

Die Psychologen Sarita Robinson von der University of Central Lancashire und John Leach der University of Portsmouth erklären woran das liegt, berichtet das Portal theconversation.com.

Grund für die Müdigkeit seit der Ausbreitung des Coronavirus kann zwei Gründe haben. Zum einen liegt es an der Lebensumstellung. Wenn wir plötzlich unseren gewohnten Tagesrhythmus verlieren, werden wir müde. Eine Anpassung braucht Zeit und erfolgt in Phasen.

In der ersten Woche geht es darum, sich von früheren Lebens- und Arbeitsweisen zu lösen und neue Interaktionen zu etablieren. Diese werden am vierten oder fünften Tag erreicht, danach beginnt das Leben ruhiger und berechenbarer zu werden.

Die vollständige Anpassung an eine neue Lebensweise erfolgt nach etwa drei Monaten. Aber: nach drei Wochen kann ein Anfall von Melancholie und ein Verlust von Moral auftreten. Außerdem sind wir weinerlich und fühlen uns niedergeschlagen. Wir sorgen uns, dass die Coronavirus-Maßnahmen dauerhaft bleiben. Diese Phase geht aber vorbei.

Coronavirus: Angst sorgt für Müdigkeit

Tipp: Das Führen eines Tagesplans kann dir helfen. Mach dir in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einen Plan, was du am Tag erledigen willst. Länger im Bett zu liegen, ist ab und zu schön. Ist es aber jeden Tag so, verlieren wir den Elan. Auch ist ein Tagebuch hilfreich, dort kannst du Gefühle und Gedanken notieren.

Seit das Coronavirus unser Leben bestimmt, schlafen viele von uns mehr. (Symbolbild) Foto: imago images / PhotoAlto

Fehlt uns Struktur, kann es dazu führen, dass wir uns zurückgezogen und apathisch fühlen, schlecht schlafen und die persönliche Hygiene vernachlässigen.

Ein weiterer Grund, warum wir in Zeiten des grassierenden Coronavirus Müdigkeit verspüren, kann auch an unserer Angst liegen. Aktuell weiß niemand, wie es nächste Woche aussehen wird. Oder gar nächstes Jahr. Wir wissen nicht, wann es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Auch ist unklar, wann unser Leben wieder normal anläuft.

Die Pandemie hat uns verunsichert. Bei einigen gar ein Gefühl der Beklemmung ausgelöst. All diese Gefühle können zu schlechtem Schlaf führen, was wiederum müder und ängstlicher macht.

Um das Ganze zu durchbrechen, hilft Bewegung. Ein Spaziergang, der bekanntlich erlaubt und gewollt ist, oder ein Online-Übungskurs können helfen.

Ebenfalls hilft: Setze dir Ziele für die Zeit nach Corona, zum Beispiel ein Spieleabend mit Freunden oder der Besuch eines Fitnessstudios. Optimistisch in die Zukunft zu blicken und Dinge zu haben, auf die man sich freuen kann, kann auch dazu beitragen, Angstgefühle und Müdigkeit zu verringern, berichtet theconversation.com. (ldi)