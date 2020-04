Coronavirus: Angela Merkel will in Kamera sprechen – dann wird es unangenehm

„Das Internet ist für uns alle Neuland“ hatte Angela Merkel vor einigen Jahren mal auf einer Pressekonferenz mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama gesagt. Nun hat sie auf ein Neues bewiesen, dass sich das auch sieben Jahre später noch nicht ganz geändert hat.

So war Angela Merkel am Freitag zu einer Videoschalte mit den Vereinten Nationen geladen. Inhaltlich ging es natürlich um das Coronarvirus. Um eine Initiative zur Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19.

Coronavirus: Angela Merkel mit Internetproblemen

Angela Merkel und Barrack Obama. Foto: imago images

Doch als WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus den virtuellen Redestab an Angela Merkel abgeben will, kommt es zu einer witzigen Panne. Man sieht zwar, dass die Bundeskanzlerin spricht, hören tut man jedoch nichts. Hat Angela Merkel etwa vergessen, ihr Mikro einzuschalten?

--------------------------

Das ist Angela Merkel:

Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 geboren

Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin

Vom 10. April 2000 bis zum 7. Dezember 2018 war sie CDU-Bundesvorsitzende

Angela Merkel ist in der DDR aufgewachsen

Am 2. Dezember 1990 errang sie zum ersten Mal ein Bundestagsmandat

Angela Merkel war zwei Mal verheiratet

Sie ist seit 1998 mit dem Quantenchemiker Joachim Sauer verheiratet

Angela Merkel und ihr Mann sind Opernliebhaber und besuchen regelmäßig Premierenvorstellungen der Bayreuther Wagner-Festspiele

----------------------------

So ganz klar scheint Merkel ihr Problem jedoch noch nicht. Sie rutscht immer näher an die Webcam. Bis irgendwann ihre Stimme mehr als gut hörbar erklingt. „Can you hear me now?“, ruft die Kanzlerin in die Kamera.

Impfstoff für alle und beschleunigte Verfahren

Immerhin. Dann konnte Angela Merkel auch endlich erklären, worum es ihr ging. Die Beschleunigung der Impfstoff-Entwicklung und weltweiten Zugang zu Medikamenten im Kampf gegen das Coronavirus.