Coronavirus aktuell: Kanzlerin Merkel erwägt jetzt DAS ++ Gericht kippt Maskenpflicht an Schule

News zum Coronavirus

Weltweit über 250.000 Tote und mehr als 3,6 Millionen Infizierte

Neue Lockerungen in Deutschland

Das Coronavirus beherrscht schon über Monate unser alltägliches Leben.

Seit Montag sind Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze wieder geöffnet. Weitere Lockerungen werden folgen, doch das Coronavirus wird noch lange bestimmend sein.

Coronavirus aktuell: Alle Neuigkeiten rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Wie weit sind Wissenschaftler mit der Entwicklung eines Impfstoffs? Welche neuen Symptome gibt es? Welche Maßnahmen treffen andere Länder? Wann machen in Deutschland Restaurants oder Bars wieder auf? Wann darf ich wieder mit meiner Mannschaft trainieren?

All diese Fragen und noch mehr Infos rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du hier in unserem News-Blog!

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

--------------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Dienstag, 5. Mai

19.00 Uhr: Gericht kippt Maskenpflicht an Jenaer Schule

Jenaer Schüler brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht mehr zu tragen. Das hat das Verwaltungsgericht Gera per Eilverfahren entschieden. Die Vorschrift in der Allgemeinverfügung der Stadt wurde für rechtswidrig erklärt, so ein Gerichtssprecher.

Aufgrund der aktuell geringen Infektionszahlen in der Stadt sei keine Notwendigkeit für eine solch verschärfte Hygienevorkehrung im Unterricht gegeben, hieß es zu Begründung.

17.50 Uhr: Merkel erwägt weitere Lockerungen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sich laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sehr gut entwickelt. Deshalb könne man nun über weitere Lockerungen sprechen, sagte Merkel am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Archivfoto) Foto: imago images / IPON

17.00 Uhr: Haseloff: Müssen uns an Vorsichtsmaßnahmen gewöhnen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (66, CDU) hat am Dienstag gesagt, dass sich die Bürger an die Schutzmaßnahmen gewöhnen müssten. Haselhoff: „Aus Infektionsgründen kann man sagen, dass in dieser globalisierten Welt eine sogenannte Normalisierung wirklich erst andenkbar ist, wenn Impfstoffe oder entsprechende Medikamente zur Verfügung stehen.“

Und weiter: „Solange wird es immer ein eingeschränktes Regime mit Vorsichtsmaßnahmen, Kontroll- und Rückverfolgungsmöglichkeiten geben müssen, um Infektionswege identifizieren zu können. Daran müssen wir uns gewöhnen, auch im Sport, im Tourismus, im schulischen Bereich und auch im Arbeitsalltag. Das geht natürlich auch bis in die Stadien, in die Sportveranstaltungen hinein.“

15.30 Uhr: Wirtschaftsminister beraten über Gastronomie-Öffnung

Die Bundesländer wollen sich am Dienstagabend in einer Videokonferenz auf einen konkreten Zeitpunkt für eine Öffnung von Gastronomiebetrieben verständigen. In einer Beschlussvorlage für die Schalte stehe der 18. Mai als Datum, sagte die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, Bremens Senatorin Kristina Vogt (Linke), am Dienstag vor Journalisten. Sie sei zuversichtlich, dass der Vorschlag angenommen werde.

Möglicherweise werden Gastronomie-Betriebe schon im Mai geöffnet. (Symbolfoto) Foto: imago images / MiS

14.50 Uhr: Großbritannien beklagt die meisten Toten

Großbritannien hat nach neuesten offiziellen Statistiken die meisten Corona-Todesopfer in Europa. In England und Wales sind bis 24. April fast 30 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, wie die Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) am Dienstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der Opfer in Schottland und Nordirland sind es landesweit nach offiziellen Angaben sogar mehr als 32 000 Tote. Todesfälle aus den vergangenen Tagen sind noch nicht in die Statistik eingeflossen. Es wird außerdem mit einer hohen Dunkelziffer bei den Toten gerechnet.

14.22 Uhr: Tourismusbeauftragter hält Sommerurlaub in vielen EU-Ländern für möglich

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hält trotz der Lungenkrankheit Covid-19 Sommerurlaub nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen EU-Ländern für möglich. „Das betrifft vor allem unsere Nachbarstaaten, also etwa Österreich, Frankreich, Belgien, Polen oder die Niederlande“, sagte Bareiß dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). „Aber ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln.“

Wenn es dort kaum noch Neuinfektionen gebe und die medizinische Versorgung funktioniere, „könnte man auch über einen Sommerurlaub dort nachdenken“, sagte Bareiß der Zeitung.

13.13 Uhr: Hamburg lockert Maßnahmen

Der Hamburger Senat hat mehrere Lockerungerungs-Maßnahmen vorgenommen. Spielplätze öffnen von 7 bis 20 Uhr, sämtliche Kulturstätten können wieder besucht werden. Außerdem sind Gottesdienste und Trauerfeiern mit mehreren Menschen möglich. Zudem wird das Autokino und Individualsport erlaubt. Dazu zählen Sportarten wie Golf, Tennis, Leichtathletik usw.

Im Vergleich zu Bayern werden in Hamburg noch keine Besuche in Pflegeheimen erlaubt. Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitsministerin von Hamburg will diesen Schritt erst gemeinsam mit den Pflegeheim-Besitzern absprechen.

12.22 Uhr: Bayern empfängt Gäste an Pfingsten

Für Restaurants und Hotels hat Söder auch einen Plan präsentiert. Ab dem 25. Mai dürfen unter strengen Auflagen auch Restaurants öffnen. Ab Pfingsten empfangen dann auch Hotels wieder Gäste, allerdings auch nur mit extremen Hygiene-Konzepten. Söder sprach beim bayrischen Weg von einer Kombination aus „Vorsicht und Freiheit.“

Coronarvirus aktuell: Bayerns Ministerpräsident will eine schrittweise Lockerung. Foto: imago images/Overstreet

12.10 Uhr: Söder will den vorsichtigen Weg

Bayerns Ministerpräsident hat am Dienstag den bayrischen Weg vorgestellt. Söder will "schrittweise, ganz vorsichtig und nicht überstürzt" wieder öffnen. Vorsicht stehe an oberster Stelle.

Konkret bedeutet das: In Bayern wandelt sich die Ausgangssperre in eine Kontaktsperre. Treffen mit der Familie sind ab sofort erlaubt. Außerdem sind ab Samstag Besuche in Pfelge- und Altenheimen möglich. Bis Pfingsten sollen zudem rund 50 Prozent der Kinder wieder in die Kita und in die Schule gehen können.

Außerdem erlaubt Bayern ab dem 11. Mai die Öffnung von Geschäften über 800qm. Auch Nagelstudios dürfen wieder öffnen.

11.25 Uhr: RKI warnt vor zweiter und dritter Welle

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sinkt, warnt das RKI vor einer zweiten und einer dritten Welle. „Wir wissen, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich dessen sicher und viele gehen auch davon aus, dass es eine dritte Welle geben wird“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

10.29 Uhr: Zahl der Neuinfektionen niedrig - keine Engpässe bei Intensivbetten

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiterhin niedrig, deshalb kann Deutschland erst einmal ein wenig aufatmen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wird es offenbar keine Probleme auf Intensivstationen geben. „Bei der derzeitigen Dynamik muss man deutlich sagen, werden keine Engpässe prognostiziert“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

09.46 Uhr: Sachsen genehmigt Mannschaftstraining von RB Leipzig

In Sachen Lockerungen ist der Freistaat Sachsen ein Vorreiter. Als erstes Bundesland hat Sachsen nun das Mannschaftstraining einer Profifußballmannschaft genehmigt. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er verwies dabei auf die seit Montag geltende neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats Sachsen, laut der Athleten ihren Sport wieder ausüben dürfen, wenn ein Arbeitsvertrag besteht. Bis dato konnten die Fußballer von RB Leipzig lediglich in Kleingruppen trainieren.

08.45 Uhr: Profisport in Südkorea wieder erlaubt

Während Deutschland noch keine Liga wieder aktiv ist, hat Südkorea den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Am Dienstag startete die neue Baseball-Saison unter strengen Auflagen. Fußball und Golf sollen schon bald folgen. Es sind keine Zuschauer erlaubt und von jedem Spieler wird zwei Mal vor dem Spiel Fieber gemessen. Außerdem sind Spucken und Händeschütteln verboten.

08.04 Uhr: Bundesliga-Start am 15. Mai?

Wie die Agentur Reuters aus Regierungskreisen erfahren haben will, soll die Bundesliga am 15. Mai ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Am Mittwoch trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten. Dann soll auch eine Entscheidung über die Bundesliga getroffen werden. Laut Reuters gelte es als wahrscheinlich, dass ab dem 15. Mai wieder Geisterspiele erlaubt seien.

07.32 Uhr: Horror-Prognose für die USA

Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt vor einer dramatischen weiteren Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen könnte bis Anfang Juni laut der internen Prognose um das etwa Achtfache auf 200.000 steigen, wie „New York Times“ und „Washington Post“ am Montag berichteten. Die Zahl der täglich verzeichneten Todesfälle könnte demnach deutlich auf etwa 3000 anwachsen.

07.01 Uhr: Heftige Kritik am Immunitätsausweis

Patientenschützer lehnen Pläne der Bundesregierung, auch beim Coronavirus einen Nachweis für eine Immunität zu ermöglichen, rundweg ab. „Der Immunitätsausweis wäre ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Vorschlag gehe „ethisch weit über die aktuelle Bekämpfung der Pandemie hinaus“, beklagte er.

„Denn während die Immunisierten Teilhabe am öffentlichen Leben erhalten, wird sie den Nichtimmunisierten verwehrt. Das ist zutiefst diskriminierend.“ Zudem verleite der Immunitätsausweis zu vorsätzlichen Selbstinfektionen. „Der Hochrisikogruppe bliebe dann nur die Wahl zwischen langanhaltender Isolation oder Lebensgefahr. Eine solche Spaltung der Gesellschaft ist unverantwortlich“, kritisierte Brysch.

06.35 Uhr: Israelischen Forscher gelingt Durchbruch

Israelische Forscher vom Israel Institute for Biological Research (IIBR) haben einen Erfolg gefeiert. Die Wissenschaftler haben Coronavirus-Antikörper isoliert. Dies sei ein „bedeutender Durchbruch“ in Richtung einer möglichen Behandlung der Corona-Pandemie, sagte der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett.

Coronavirus aktuell: Forscher aus Israel feiern einen Durchbruch. Foto: imago images/Future Image

In seiner Erklärung heißt es, dass die entwickelten „monoklonalen neutralisierenden Antikörper“ das neuartige Coronavirus im Körper des Trägers neutralisieren könne. Das könnte ein erster Schritt der Bekämpfung des Coronavirus sein.

Montag, 4. Mai

23.00 Uhr: Weltweit jetzt über 250.000 Tote

Die Anzahl der Corona-Toten weltweit hat laut der Johns-Hopkins-Universität die Marke von 250.000 übertroffen.

22.00 Uhr: Innenminister Seehofer verlängert Grenzkontrollen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark bis zum 15. Mai verlängert. Auch für Flüge aus Spanien und Italien gilt die Verlängerung. So sollen die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich eingedämmt werden, hieß es in einem Schreiben des Ministeriums am Montagabend.





Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen. Einreisen dürfen EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer. Die Einreise ist zudem auf bestimmte Grenzübergänge beschränkt.

21.15 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern will Ostsee-Urlaub erlauben

Mecklenburg-Vorpommern will zu Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich am Montagabend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus verständigten.

Foto: imago images / BildFunkMV

20.20 Uhr: Spahn verzichtet vorerst auf Corona-Immunitätsausweis

Die Einführung eines Immunitätsausweises wird nicht wie ursprünglich geplant in dem Corona-Gesetz geregelt, das am Donnerstag erstmals im Bundestag beraten wird. „Die Frage, ob im Falle von Corona zusätzlich ein Immunitätsausweis sinnvoll ist, sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag.

19.00 Uhr: Todeszahlen in New York sinken weiter

In New York sinken die Todeszahlen weiter. Am Sonntag seien 226 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit. Auch die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus liegen, sank weiter, ebenso die Zahl der Neu-Infizierten. Insgesamt haben sich in dem US-Bundesstaat bislang mehr als 300.000 Menschen mit dem Virus infiziert, rund 19.000 sind daran gestorben.

17.45 Uhr: Bundesliga im Free-TV? Jetzt äußert sich Sky!

Noch ist nicht sicher, ob im Mai endlich wieder der Ball in der Bundesliga rollen kann. Doch vieles deutet darauf hin, dass bald die Entscheidung für eine Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen beschlossen wird. Das wirft die Frage auf, ob Fans die Spiele nur im Pay-TV bei Sky und DAZN verfolgen können – oder die Spiele angesichts der besonderen Situation auch im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Jetzt hat sich Sky geäußert! >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

17.15 Uhr: Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen setzen sich für Kaufprämie ein

Der Bund soll die Autobranche nach dem Willen von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen mit Kaufprämien von bis zu 4.000 Euro anschieben. „Wir haben eine gemeinsame Vorgehensweise vereinbart“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen Stephan Weil (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne).

Demnach empfehlen die drei Länder 4.000 Euro Kaufprämie beim Kauf eines Elektroautos. Verbrenner mit neuer Abgasnorm sollten mit 3.000 Euro gefördert werden. Wer binnen zwei Jahren von einem Verbrenner mit moderner Abgasreinigung auf ein Elektroauto umsteige, solle zusätzlich 1000 Euro erhalten. Wer seinen alten Verbrenner verschrottet, dem sollen darüberhinaus 1.000 Euro winken.

Foto: imago images / Future Image

16.45 Uhr: Mexiko korrigiert Corona-Fälle deutlich nach oben

Mexiko hat die offizielle Zahl der Corona-Fälle deutlich nach oben korrigiert. Es sei von 128.033 Infektionen auszugehen, teilte die Regierung unter Berufung auf ein epidemiologisches Berechnungsmodell mit. Bislang waren in Mexiko 23.471 Fälle verzeichnet worden.

16.15 Uhr: UN-Generalsekretär Guterres: Größtes öffentliches Gesundheitsprogramm der Geschichte nötig

Die Entwicklung von Impfstoffen und Arzneien gegen das Coronavirus und die Verteilung in aller Welt wird laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres rund 40 Milliarden Euro kosten. Nötig sei das größte öffentliche Gesundheitsprogramm der Geschichte, erklärte Guterres zur internationalen Geberkonferenz der EU-Kommission am Montag. Guterres kündigte eine weitere Konferenz Ende Mai an.

15.43 Uhr: Merkel: Deutschland steuert über halbe Milliarde Euro für Impfstoff-Entwicklung bei

Deutschland will 525 Millionen Euro für die internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus bereitstellen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einer Online-Geberkonferenz. Die Pandemie sei eine globale Herausforderung, die auch nur mit einer weltweiten Zusammenarbeit besiegt werden könne, sagte Merkel. Sie kritisierte, dass in dieser Zeit nicht alle zu einer multilateralen Zusammenarbeit bereit seien. „Es ist eine Stunde der Hoffnung“, sagte Merkel. Und: „Deutschland wird sich tatkräftig einbringen.“

15.34 Uhr: DFL meldet zehn Corona-Fälle in 1. und 2. Bundesliga

Die DFL hat bekanntgegeben, dass die erste Testreihe unter den 36 Profiklubs insgesamt zehn Infektionsfälle ergeben hat. Insgesamt seien bei allen Erst- und Zweitligisten 1.724 Corona-Tests durchgeführt worden. Der 1. FC Köln hatte am Freitag drei positive Fälle gemeldet. Welche Klubs die restlichen sieben betreffen, teilte die DFL nicht mit.

15.07 Uhr: Arbeitsminister Heil: „Kann nicht für jeden einzelnen Arbeitsplatz garantieren“

Die Bundesregierung will Ende Mai mit Gewerkschaften und Wirtschaft über den Schutz von Lehrstellen beraten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz in Mainz: „Wir werden auch Maßnahmen finden, um Ausbildung zu sichern.“ Es müsse verhindert werden, dass Lehrstellen auf breiter Front wegbrächen. Heil schränkt aber auch ein: „Als Bundesarbeitsminister kann ich nicht für jeden einzelnen Arbeitsplatz in Deutschland garantieren.“

Foto: imago images / Joachim Sielski

14.58 Uhr: Spanien startet mit ersten Lockerungen

Wie in Italien startet auch das stark betroffene Spanien mit ersten Lockerungen. Schon seit Samstag sind Sport und Spaziergänge im freien wieder erlaubt. Seit heute dürfen auch wieder die ersten Geschäfte öffnen. Zunächst durften kleine Läden wie Friseurgeschäfte wieder öffnen, allerdings nur auf Terminbasis. Zudem können Kunden sich ab sofort bei Restaurants ihr Essen nach vorheriger Bestellung selbst abholen. Zuvor war lediglich der Lieferservice erlaubt. Es ist die erste Phase von vier.

14.29 Uhr: Spahn verteidigt Pläne für Corona-Immunitätsausweis

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Pläne für einen Corona-Immunitätsausweis verteidigt. „Das haben wir ganz normal bei anderen Virus-Erkrankungen auch“, sagte Spahn am Montag auf einer Pressekonferenz in Bayern.

Zunächst einmal soll es von der Regierung aber noch keinen Gesetzesentwurf dazu geben. Spahn habe den Ethikrat erst um eine Stellungnahme gebeten.

Foto: imago images/Bildwerk

13.56 Uhr: Karlicek dämpft Hoffnungen auf einen Impfstoff

Während US-Präsident Trump schon Ende diesen Jahres mit einem Impfstoff rechnet, dämpft Bundesforschungsministerin Anja Karlicek die Hoffnungen. Karlicek erwarte frühestens Mitte 2021 einen Impfstoff. „Wir dürfen keine Wunder erwarten“, sagte sie. Zudem erklärte sie, dass der mögliche Impfstoff nicht unbedingt alle Erwartungen erfüllen können. Beispielsweise wäre es möglich, dass man lediglich gegen eine schwere Erkrankung immun sei oder es immer wieder einer „Auffrischung“ bedarf. Üblicherweise nehme die Entwicklung eines Impfstoffes mehrere Jahre in Anspruch.

12.43 Uhr: Niedersachsen will Gastronomie ab Montag mit Einschränkungen öffnen

Niedersachsen will die Gastronomie ab dem kommenden Montag mit Einschränkungen wieder öffnen. Restaurants, Gaststätten und Biergärten sollen dann mit maximal der Hälfte der Plätze für Gäste öffnen können, sagte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag in Hannover. Zudem soll eine Reservierungspflicht gelten.

(fs/dpa)