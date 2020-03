Coronavirus: Kanzlerin Merkel hält Fernsehansprache - so reagiert das Netz: "In der aktuellen Situation ..."

Berlin. In einer historischen Fernsehansprache zur Ausbreitung des Coronavirus hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an Deutschland gerichtet.

Die Reaktionen zur ersten Fernsehansprache in der Amtszeit der Bundeskanzlerinfielen eindeutig aus

Coronavirus: Deutliche Reaktionen auf Merkel-Ansprache

Angela Merkel bekommt vor allem für ihre Ruhe und Besonnenheit viel Zuspruch. Die Bundeskanzlerin hatte die Menschen in Deutschland eindringlich dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben und auf soziale Kontakte zu verzichten.

Die besten Reaktionen:

„Sagt über sie, was immer ihr wollt. Aber das ist Führungsstärke. Besonnenheit und Zuversicht ausstrahlen. Das richtige Maß Mahnung, das richtige Maß Beruhigung. Eine tolle Rede.“

Nicht meine Partei, aber heute meine Bundeskanzlerin. Von ihrer Besonnenheit in der aktuellen Situation kann sich so manch einer eine dicke Scheibe abschneiden. (Derya Türk-Nachbaur, SPD)

Mega gute Rede, ich hoffe es haben möglichst viele gehört und auch verstanden.

Weiß nicht, ob ich Merkel in den letzten 15 Jahren jemals so direkt und nahbar erlebt habe. Mega.

Ich bin so unglaublich froh, dass Angela Merkel an der Spitze dieses Landessteht und nicht Clowns wie Trump, Johnson oder Bolsonaro. (Frank Buschmann, TV-Kommentator)

Nein, ich bin nicht immer mit den Entscheidungen der Bundeskanzlerin einverstanden, aber ihre Rede war angemessen, offen und hat mich erreicht.

