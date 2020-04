Coronavirus: Neues Symptom – jetzt trifft es die jungen Menschen

Bislang waren die meisten Forscher davon ausgegangen, dass das Coronavirus vor allem für ältere Menschen eine große Gefahr. Nun treten aber vermehrt neue Symptome des Coronavirus auf. Bei jungen Menschen.

Ärzte berichten von zunehmenden Fällen, in denen Erwachsene in den Dreißigern und Vierzigern plötzliche Schlaganfälle bekommen. Das berichtet der US-Sender „CNN“. Die mit dem Coronavirus infizierten Menschen hätten dabei zuvor keine oder nur leichte Symptome von Covid-19 gezeigt.

Coronavirus: Häufung von schweren Schlaganfällen bei jungen Erwachsenen

„Das Virus scheint eine erhöhte Gerinnung in den großen Arterien zu verursachen, was zu einem schweren Schlaganfall führt“, warnt Dr. Thomas Oxley, Neurochirurg in einer New Yorker Klinik.

Die Schlaganfall-Opfer vermeiden wegen der Coronavirus-Krise oft den Notruf. Foto: dpa

Er hatte bereits fünf Patienten deshalb behandelt – alle waren keine 50 Jahre alt.

-----------------

Mehr Themen:

Maskenpflicht in NRW: Doch die Bürger stellen sich nur eine Frage!

Rewe: Kundin sieht DAS an Gemüsetheke – und ist stinksauer

Top-Themen des Tages:

Coronavirus aktuell: Alarmierende Zahlen in Deutschland: 2.682 Neuerkrankungen ++ Schock-Bericht aus Großbritannien: Starben doppelt so viele als gedacht?

Corona in NRW: Nächste Lockerung verkündet! DAS öffnet wieder ++ Gastronome planen irren Protest ++ über 1000 Corona-Tote in NRW

-----------------

Neurologe spricht von Versiebenfachung der Schlaganfälle junger Patienten in zwei Wochen

„Unser Bericht zeigt eine Versiebenfachung der Häufigkeit plötzlicher Schlaganfälle bei jungen Patienten in den letzten zwei Wochen“, so Oxley gegenüber „CNN“.

„Die meisten dieser Patienten hatten keine besondere Krankengeschichte, waren mit leichten und in zwei Fällen sogar keinen Covid-Symptomen zu Hause.“

>> News, Entwicklungen, Zahlen – alles zum Coronvirus im Liveblog

Jüngere Menschen wählen oft nicht den Notruf

Der Arzt hat zudem die begründete Sorge, dass manche dieser Menschen trotz Anzeichen eines Schlaganfalls nicht den Notruf wählen, weil sie gehört haben, dass die Krankenhäuser überlastet sind.

Eine zusätzliche Gefahr, denn ein Schlaganfall in einem großen Blutgefäß muss sofort entfernt werden, sonst drohen bleibende Schäden oder sogar der Tod.