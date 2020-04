Coronavirus aktuell: Tödlicher Leichtsinn – immer mehr Patienten...

Das Coronavirus hat die gesamte Welt im Griff

Weltweit über 195.000 Tote und mehr als 2,7 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch.

Zum Schutz vor dem Coronavirus haben alle Bundesländer mittlerweile eine Maskenpflicht eingeführt. Nur langsam nimmt das soziale Leben wieder Fahrt auf.

Viele Fragen bleiben. Wann kehrt Deutschland zum normalen Leben zurück? Gibt es einen Impfstoff oder die Herdenimmunität? Wann öffnen Restaurants wieder? Was tut die Bundesregierung?

Samstag, 25. April

12.00 Uhr: Angebot von Trump

Damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Donald Trump will Deutschland helfen. Er stellt der Bundesregierung Beatmungsgeräte in Aussicht. Die USA seien, so Trump, der „König der Beatmungsgeräte“. Trump hatte zuvor ein Gesetz aus Kriegszeiten reaktiviert, dass die US-Unternehmen zur produktion von Beatmungsgeräten zwang.

10.55 Uhr: Tödlicher Trend

Diese Zahlen sind besorgniserregend. So vermelden die Notaufnahmen in Deutschland, dass seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer weniger Patienten ins Krankenhaus kommen.

Immer weniger Menschen gehen in die Notaufnahmen. Foto: imago images

Zahlen unterschiedlicher Kliniken melden laut Bild, dass rund ein Drittel weniger Patienten in die Notaufnahmen kommen, als noch vor dem Ausbruch. Diese Zahlen kämen nicht überraschend, so Professor Roland Topka, Sprecher der Kommission Neurologische Notfallmedizin. Er sagt zu Bild: „Es war das ausgesprochene Ziel, rasch umfangreiche Behandlungsreserven in den Kliniken für die Corona-Pandemie zu schaffen.“ Doch nun könnte gerade das zur tödlichen Gefahr werden.

„Wird die Bedrohlichkeit dieser Symptome nicht erkannt, kann dies potenziell zu Schäden führen und letztlich auch einmal tödlich sein“, so Topka.

09.18 Uhr: Erschreckende neue Zahlen

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, steigt immer weiter. Am Samstag wurde bekannt, dass nunmehr 5729 Menschen verstorben sind. Das sind 275 Menschen mehr als am Vortag.

Zudem verzeichnet Deutschland 154.542 Coronavirus-Infizierte (Stand 8 Uhr).

Freitag, 24. April

22.43 Uhr: Bayern droht bei Mundschutz-Verstoß mit Hammer-Strafe

Verstöße gegen die Mundschutzpflicht zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus können in Bayern bis zu 5000 Euro kosten. Das geht aus dem aktualisierten Bußgeldkatalog hervor. Demnach werden bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften 150 Euro fällig.

Besonders teuer wird es für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt: Hierfür sieht der Bußgeldkatalog eine Zahlung von 5000 Euro vor. Im Kampf gegen das Coronavirus wollen mittlerweile alle Bundesländer auf eine Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Lebens setzen. Im Gegensatz zu Bayern verzichtet beispielsweise Berlin auf jegliche Kontrollen und Strafen.

22.15 Uhr: Biden warnt nach Trump-Show: „Bitte trinkt kein Bleichmittel“

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich fassungslos über Äußerungen von Präsident Donald Trump zu Desinfektionsmitteln als mögliche Corona-Behandlungsmethode gezeigt. „Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber bitte trinkt kein Bleichmittel“, schrieb der frühere Vizepräsident, der Trump im November herausfordern wird, am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

21.40 Uhr: Nazi-Demo trotz Verbot – Polizei löst Proteste auf

Eine geplante Demo der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz hat über mehrere Instanzen die Gerichte beschäftigt. Endergebnis: ein Verbot. Einen Polizeieinsatz gab es trotzdem. Die Polizei löste am Freitagabend Grüppchen von Protestierenden der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz auf, die sich trotz Verbot dort versammelt hatten.

21.00 Uhr: Drosten: Hinweise auf Hintergrund-Immunität

Milde oder symptomlose Corona-Verläufe könnten nach Ansicht des Berliner Virologen Christian Drosten mit früheren Infektionen mit Erkältungs-Coronaviren zusammenhängen. Unter Berufung auf eine Studie eines Charité-Kollegen bekräftigte er jetzt, dass eine gewisse Hintergrundimmunität in der Bevölkerung zu bestehen scheine.

Die Forscher hätten bei Untersuchungen von Abwehrzellen in Proben aus der Zeit vor der Pandemie gesehen, dass bei 34 Prozent der Patienten reaktive T-Zellen vorlagen, die bestimmte Teile des neuen Coronavirus sozusagen erkannten. Sogenannte Reaktivität sei erwartbar, wenn man die Erkrankung hinter sich habe - allerdings hätten diese Patienten keinen Kontakt mit Sars-CoV-2 gehabt, so Drosten. Dass dennoch reaktive T-Zellen vorlagen, könne an durchgemachten Infektionen mit menschlichen Erkältungs-Coronaviren liegen.

Drosten sprach von der ersten derartigen Beobachtung weltweit, er warnte aber auch vor einer Über-Interpretation der Ergebnisse. Man dürfe nun keinesfalls schließen, dass ein Drittel der Bevölkerung immun sei.

20.45 Uhr: Neue Fallzahlen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist laut Gesundheitsministerien der Bundesländer in den letzten 24 Stunden um 2354 auf 152.366 gestiegen. Die Zahl der Toten stieg um 193 auf 5454.

Baden-Württemberg: 30.369 (1203 Todesfälle)

Bayern: 40.473 (1548)

Berlin: 5532 (113)

Brandenburg: 2647 (113)

Bremen: 720 (27)

Hamburg: 4558 (116)

Hessen: 7796 (301)

Mecklenburg-Vorpommern: 665 (16)

Niedersachsen: 9720 (376)

Nordrhein-Westfalen: 31.110 (1052)

Rheinland-Pfalz: 5761 (138)

Saarland: 2477 (122)

Sachsen: 4479 (141)

Sachsen-Anhalt: 1481 (35)

Schleswig-Holstein: 2557 (88)

Thüringen: 2021 (65)

Gesamt: 152.366 (5454 Todesfälle)

19.55 Uhr: Trump: Irre Therapie-Ideen waren nur Sarkasmus

US-Präsident Donald Trump will seine umstrittenen Äußerungen zu möglichen Therapieansätzen gegen das Coronavirus nach viel öffentlicher Kritik als Sarkasmus verstanden wissen. „Ich habe Reportern (...) sarkastisch eine Frage gestellt, nur um zu sehen, was passieren würde“, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. „Ich dachte, das wäre klar.“

Trump gab an, er habe keineswegs Amerikaner dazu aufrufen wollen, Desinfektionsmittel zu sich zu nehmen. Er habe lediglich eine „sehr sarkastische“ Frage an eine „feindliche Gruppe“ von Reportern gestellt.

19.05 Uhr: Niederlande bricht Fußballsaison ohne Meister ab

In den Niederlanden gibt es nach dem Abbruch der Fußball-Saison wegen der Coronavirus-Pandemie keinen Meister. Das entschied der Verband KNVB am Freitag nach einer Sitzung mit den Vereinen. Auch Auf- und Absteiger gibt es nicht.

Ajax Amsterdam wird allerdings mit Blick auf den Einzug in die Champions League als Nummer eins gesetzt. Der Club lag mit AZ Alkmaar punktgleich an der Tabellenspitze, hatte allerdings die bessere Tordifferenz. AZ hat aber die Chance, über die Qualifikation die europäische Königsklasse noch zu erreichen.

18.20 Uhr: Corona-Ausbruch auf weiterem US-Marineschiff

Die US-Marine kämpft mit einem weiteren Coronavirus-Ausbruch auf einem Schiff. Mindestens 18 Besatzungsmitglieder der „USS Kidd“ wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Marine am Freitag mitteilte. Zuvor hatte ein Soldat Symptome gezeigt und war am Donnerstag zur Behandlung nach San Antonio im US-Bundesstaat Texas gebracht worden.

Die Marine bereitet Hoffman zufolge die Rückkehr des Schiffes in einen Hafen vor. Ein Teil der Besatzung werde das Schiff dann verlassen. Der Sprecher machte keine Angaben zur Größe der Crew.

17.30 Uhr: Söder mit düsterer Gastro-Prognose

Die Gastronomen müssen sich darauf einstellen, ihre Lokale noch bis Ende Mai oder sogar Anfang Juni geschlossen zu halten. Und selbst das nur, wenn sich die Zahlen bis dahin stabilisieren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellte nun klar, dass das Thema Lockerungen für Restaurants und Bars für die nächste Ministerkonferenz kommende Woche noch zu früh komme. „Wir können überall Mundschutz organisieren, aber Mundschutz in der Gastronomie ist ein bisschen sinnwidrig“, so Söder.

17.00 Uhr: Unterricht für Viertklässler? Vollbremsung in Hessen

Für die Schüler an den vierten Klassen in Hessen wird der Unterricht nicht wie ursprünglich geplant am Montag wieder aufgenommen. Das teilte das hessische Kultusministerium am Freitag mit. Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof des Landes die Schulpflicht für Viertklässler in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt.

Das Kultusministerium erklärte aber, es werde unverändert eine Notbetreuung für Kinder von Eltern geben, die in systemrelevanten Berufen - etwa in Krankenhäusern - arbeiten.

15.55 Uhr: Niederlande prüfen Reservierungspflicht in Bahnen

Die niederländische Bahn prüft angesichts des wegen der Corona-Epidemie nötigen 1,5-Meter-Abstands zwischen den Reisenden die Einführung einer Reservierungspflicht. Am Freitag sei eine Befragung von 100 000 Pendlern zu ihrem Reiseverhalten in der Krise gestartet worden, teilte die Bahn in Utrecht mit. Neben Fragen dazu, ob man verstärkt im Homeoffice arbeitet oder das Auto nimmt, werde geprüft, ob Menschen bereit sind, sich für eine Bahnfahrt im Voraus anzumelden. Online wäre dann einsehbar, wie stark die Züge ausgelastet sind, und die Reisenden könnten besser verteilt werden.

15.30 Uhr: RKI zerstört Sommer-Hoffnungen

Das Robert-Koch-Institut hat alle Hoffnungen beerdigt, dass der Sommer für einen positiven Effekt auf die Coronabekämpfung hat. Die Sonne und die warmen Temperaturen, so hofften zahlreiche Experten, könnten dafür sorgen, dass das Virus schneller abgetötet wird. Doch RKI-Vize Lars Schaade stellt klar: „Ganz groß wird dieser Effekt sicherlich nicht sein, wenn er überhaupt da ist.“

Bislang gebe es keine verlässlichen Informationen dazu. Zudem sei der Effekt auf der Südhalbkugel, wo bereits höhere Temperaturen herrschen, nur bedingt oder gar nicht erkennbar. „Wir müssen einfach abwarten, wie sich das entwickelt bei uns“, so Schaade. „Das ist weiter eine Hoffnung. Aber ich denke, darauf kann man sich nicht verlassen.“

14.28 Uhr: Beachvolleyball-WM auf 2022 verschoben

Die nächste Beachvolleyball-Weltmeisterschaft wird es erst im Sommer 2022 geben. Das teilte der Weltverband FIVB nach einer Vereinbarung mit dem Gastgeberland Italien mit. Das WM-Turnier sollte im September 2021 in Rom stattfinden.

13.36 Uhr: DFB-Pokalfinale muss verschoben werden

Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Corona-Krise nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag nach einer Videokonferenz des Präsidiums mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen.

11.59 Uhr: Mehr Corona-Infizierte in New York als angenommen?

Die Zahl der Corona-Infizierten in New York ist offenbar viel höher als bisher angenommen: In der US-Metropole infizierte sich einer Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem neuartigen Virus. Bei einer großangelegten Studie wurden bei 21 Prozent der New Yorker Antikörper gegen den Erreger nachgewiesen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte. Im gesamten Bundesstaat New York waren es knapp 14 Prozent.

11.33 Uhr: Boris Johnson bald zurück im Amt?

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach der mit dem Coronavirus infizierte Premierminister Boris Johnson bereits am Montag die Regierungsarbeit wieder aufnehmen will. Johnson sei „in sehr guter Verfassung“ und erhole sich gut von seiner Covid-19-Erkrankung, sagte Hancock am Freitag im Sender Sky News. Eine Entscheidung über den Zeitpunkt seiner Rückkehr sei jedoch noch nicht getroffen worden.

„Ich bin sicher, er wird zurückkommen, sobald seine Ärzte es ihm empfehlen“, sagte Hancock. Zuvor hatte die Zeitung „Telegraph“ berichtet, dass Johnson zu Beginn der kommenden Woche die Amtsgeschäfte wieder übernehmen wolle. Als Stellvertreter Johnsons fungiert derzeit Außenminister Dominic Raab.

11.06 Uhr: Corona-Lockerungen zu früh? Experte platzt der Kragen bei Markus Lanz

Die einen freuen sich über die schrittweise wiedergewonnene Freiheit, andere sind besorgt. Gerade Experten und Virologen warnen vor der Nachlässigkeit. So auch Karl Lauterbach (SPD). Der Professor für Epidemiologie ließ bei Markus Lanz am Donnerstagabend seinen Frust raus. Hier liest du mehr dazu, wie ihm der Kragen platzt >>>

10.11 Uhr: RKI mahnt: „Das Paradoxe ist aber ...“

Das RKI spricht auch über Lockerungen in der Pressekonferenz am Freitag. „Das Paradoxe ist aber, dass die Maßnahmen jetzt in Frage gestellt werden“, so Prof. Dr. Schaade, RKI-Vize. Weil die Todeszahlen eher gering sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. „Um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Es werden leider noch mehr Menschen sterben“, so der Sprecher weiter. Auch betont er, dass bisher schon über 5000 Menschen ihr Leben verloren haben.

„Dass die Fallzahlen auf einem Level geblieben sind, muss auch so bleiben. Wir dürfen nicht nachlässig werden.“ Wenn es wieder mehr enge Kontakte geben wird, dann wird es auch mehr Ansteckungen geben. „Dann sind wir schnell an einem Punkt, an dem die Epidemie nicht mehr beherrschbar ist.“

Der Appell des RKI: „Bleiben sie Zuhause! Halten Sie Abstand! Tragen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung!“

10.02 Uhr: Robert-Koch-Institut zur aktuellen Lage in Deutschland

Auch am Freitag hat das Robert-Koch-Insitut (RKI) über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informiert - und mahnt: Jetzt bloß nicht nachlässig werden, mahnt RKI-Vize Schaade.

Es habe zwar keinen weiteren enormen Seuchenanstieg in Deutschland mehr gegeben, weil es keine flächendeckende Ausbreitung gibt - nur in Hessen und Berlin gab es eine überdurchschnittliche Mortalitätslage. Die niedrige Sterblichkeitsrate lag aber allein an den frühzeitig eingeführte starke EIndämmungsmaßnahmen. Diese hätten viele Todesfälle verhindert. Auch Todesfälle, die nichts mit Corona zu tun gehabt hätten, weil die Krankenhausbetten für diese Patienten frei waren.