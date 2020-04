Coronavirus aktuell: Schock für Millionen Eltern – Kinderarzt warnt jetzt vor...

Das Coronavirus hat die gesamte Welt im Griff

Weltweit über 195.000 Tote und mehr als 2,7 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus beherrscht weiter den Alltag in Deutschland un der Welt.

Coronavirus aktuell: Neueste Informationen rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Zum Schutz vor dem Coronavirus haben alle Bundesländer mittlerweile eine Maskenpflicht eingeführt. Nur langsam nimmt das soziale Leben wieder Fahrt auf.

Viele Fragen bleiben. Wann kehrt Deutschland zum normalen Leben zurück? Gibt es einen Impfstoff oder die Herdenimmunität? Wann öffnen Restaurants wieder? Was tut die Bundesregierung?

All diese Fragen und noch mehr Informationen erhältst du in unserem News-Blog!

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

Sonntag, 26. April

11.10 Uhr: „Gespenstische Situation“ auf dem Maskenmarkt

Es herrschen weiterhin chaotische Zustände auf dem Maskenmarkt. Ein Pharmahändler spricht sogar von gespenstischen Zuständen. Wie der Focus berichtet, übersteige die Nachfrage nach Schutzmasken das Angebot noch immer um Weiten.

Das führe zu großem Durcheinander. So würden derzeit immer mehr Masken ohne die Pharmazentralnummer verkauft. Das bedeutet, dass sie nicht weiterverfolgt werden können. Ein Sprecher des Pharmagroßhändlers Alliance Healthcare sagt: „Wir wissen nichts. Wir haben die Spur verloren. Das ist gespenstische Situation.“

08.50 Uhr: Kinderärzte warnen vor Entwicklungsstörungen

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. Foto: imago images

Das Kontaktverbot mag das Coronavirus eindämmen, allerdings kann es vor allem bei Kindern auch zu anderen Schäden führen. So warnt der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach gegenüber der 'dpa' vor psychosozialen Schäden, die durch den fehlenden Kontakt zu Gleichaltrigen entstehen könnten.

Wenn Kinder monatelang nicht auf Spielplätze gehen könnten, oder ihre Freunde in der Schule oder der Kita sehen, sei dies ein schwerer Eingriff in ihre Lebenswelt.

Er fordert, dass die Bedürfnisse der Kinder stärker in den Mittelpunkt gerückt würden.

07.30 Uhr: China wollte deutsche Regierungsmitarbeiter beeinflussen

Das ist ein absoluter Skandal, wie die Bundesregierung gegenüber der 'Bild' bestätigte, hatte China versucht deutsche Regierungsmitarbeiter zu kontaktieren, um so dafür zu sorgen, dass diese sich öffentlich positiv über den Umgang Chinas mit dem Coronavirus äußern.

Die Bundesregierung soll diesem Wunsch aber nicht nachgekommen sein, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Samstag, 25. April

22.51 Uhr: Infiziertes britisches Baby geht in die Geschichte ein

In Großbritannien hatte sich ein Baby mit Herzfehler und Lungenkrankheit mit dem Coronavirus infiziert - und ging anschließend in die Geschichte ein. Hier alle Einzelheiten!

21.44 Uhr: Eckart von Hirschhausen mit klarer Corona-Ansage

Klare Ansage von Eckart von Hirschhausen! Der Comedian haute in einer NDR-Sendung beim Thema Corona mal ordentlich auf den Tisch. „Ich will weder von einem Roboter gepflegt werden, noch von jemandem, der gegen seinen Willen aus fernen Ländern angekarrt wird", sagte er. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

20.46 Uhr: Polizeigewerkschaft warnt vor Fanauflauf bei Geisterspielen: „Unverantwortlich“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat wegen der geplanten Durchführung von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga Bedenken. „Die Stadien werden zu einem potenziellen Ziel von Fans, die ihr Team unterstützen wollen. Das wäre verheerend“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es dürfe wegen der Corona-Pandemie „nicht zu großen Menschenansammlungen vor den Stadiontoren kommen. Das ist nicht nur verboten, es wäre unverantwortlich.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Donnerstag ihr Konzept für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgestellt. Dieses sieht Geisterspiele vor - schon am 9. Mai könnte es weitergehen.

19.07 Uhr: Mehr als 153.000 Infizierte in Deutschland

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag mehr als 153 641 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 151 700 Infektionen). Mindestens 5598 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 5407). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag wie in den drei Tagen zuvor bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 109 800 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

18.08 Uhr: Chaos auf unerlaubter Groß-Demo in Berlin

Angeführt von Rechtspopulisten, AfD-Politikern und Verschwörungstheoretikern gingen am Samstagnachmittag in Berlin etwa tausend Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Wie bei Demonstrationen üblich standen die Menschen zeitweise dicht an dicht nebeneinander. Die Polizei wies die Demonstranten vor der immer wieder auf, den Ort zu verlassen. Erst nachdem die rund 200 anwesenden Beamten mehrere Menschen festnahmen, zerstreute die Menge sich mehr und mehr.

17.11 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Großbritannien steigt auf über 20.000

Die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten ist in Großbritannien am Samstag auf mehr als 20.000 gestiegen. Zwar hat das Land laut Experten den Höhepunkt der Pandemie-Welle inzwischen überschritten, doch die Zahl der täglich neu registrierten Todesfälle ist weiterhin hoch. Bis Freitagabend wurden erneut 813 verzeichnet.

Insgesamt starben nach offizieller Statistik in Großbritannien bisher 20 319 Infizierte. Doch erfasst werden dabei bislang nur die Sterbefälle von nachweislich Infizierten in Krankenhäusern. Die tatsächliche Zahl der Toten könnte daher nach Schätzungen der „Financial Times“ mehr als doppelt so hoch sein.

16.07 Uhr: 250-Euro-Gutschein für alle Bürger?

Zur Unterstützung des Einzelhandels in der Corona-Krise fordern Grünen-Politiker einen „Kauf-vor-Ort-Gutschein“ für jeden Bürger in Höhe von 250 Euro. Der Gutschein solle nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können, geht aus einem am Samstag vorgestellten Positionspapier von Grünen-Bundestagsabgeordneten hervor. Der Gutschein solle nur in Geschäften eingelöst werden können, die vom Shutdown betroffen waren - also nicht im Lebensmittelhandel und bei Drogerien.

„Gerade beim lokalen Einzelhandel droht eine Pleitewelle. Eine Verödung der Innenstädte ist zu befürchten“, mahnte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. „Wenn wir nicht handeln, bleiben nur die Starken, nur die großen Online-Ketten übrig.“

14.50 Uhr: Sozialverbände fordern Lockerungen: „Einsamkeit nimmt Lebensmut“

Vertreter von Kirchen und Sozialverbänden warnen vor den Auswirkungen der Isolation in Pflegeheimen während der Corona-Krise. Angehörige seien in Sorge, dass Eltern oder Großeltern in Heimen frühzeitig stürben, sagte die frühere evangelische Landesbischöfin Margot Käßmann der „Welt“ (Online Samstag): „Nicht an Covid-19, sondern an der Isolation, weil die Einsamkeit ihnen den Lebensmut nimmt.“

In den meisten Pflegeheimen finden keine gemeinsamen Mahlzeiten und Aktivitäten mehr statt. Angehörige dürfen die Heime nicht betreten, vielfach haben auch Seelsorger und Physiotherapeuten derzeit keinen Zugang zu den Einrichtungen.

14.10 Uhr: Saarland verschenkt Masken

Das ist eine tolle Aktion, das Saarland schenkt jedem Bürger fünf Masken. Das erklärte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans gegenüber der 'Bild'. „Als einziges Bundesland werden wir flächendeckend allen Bürgerinnen und Bürgern jeweils fünf Masken zur Verfügung stellen, welche in einem großen Kraftakt in den nächsten Tagen über die Kommunen kostenlos an die Saarländerinnen und Saarländer ausgegeben werden“, so Hans.

13.30 Uhr: CDU verschiebt Parteitag

Heute hätte eigentlich der CDU-Parteitag über die Bühne gehen sollen. Doch wie so viele Veranstaltungen musste auch der dem Coronavirus zum Opfer fallen.

12.00 Uhr: Angebot von Trump

Damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Donald Trump will Deutschland helfen. Er stellt der Bundesregierung Beatmungsgeräte in Aussicht. Die USA seien, so Trump, der „König der Beatmungsgeräte“. Trump hatte zuvor ein Gesetz aus Kriegszeiten reaktiviert, dass die US-Unternehmen zur produktion von Beatmungsgeräten zwang.

10.55 Uhr: Tödlicher Trend

Diese Zahlen sind besorgniserregend. So vermelden die Notaufnahmen in Deutschland, dass seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer weniger Patienten ins Krankenhaus kommen.

Immer weniger Menschen gehen in die Notaufnahmen. Foto: imago images

Zahlen unterschiedlicher Kliniken melden laut Bild, dass rund ein Drittel weniger Patienten in die Notaufnahmen kommen, als noch vor dem Ausbruch. Diese Zahlen kämen nicht überraschend, so Professor Roland Topka, Sprecher der Kommission Neurologische Notfallmedizin. Er sagt zu Bild: „Es war das ausgesprochene Ziel, rasch umfangreiche Behandlungsreserven in den Kliniken für die Corona-Pandemie zu schaffen.“ Doch nun könnte gerade das zur tödlichen Gefahr werden.

„Wird die Bedrohlichkeit dieser Symptome nicht erkannt, kann dies potenziell zu Schäden führen und letztlich auch einmal tödlich sein“, so Topka.