Coronavirus: Sommer-Urlaub laut Söder „unwahrscheinlich“ ++ Bundespräsident Steinmeier mit besonderer Botschaft ++ Zahl der Toten steigt weiter

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet

Besonders schlimm sind Italien und die USA betroffen

In Deutschland gibt es ab nächster Woche erste Lockerungen

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Seit über einem Monat verändert es unseren Alltag. Täglich ändert sich die Lage in Deutschland und auf der ganzen Welt.

In Deutschland wurde das Kontaktverbot bis Anfang Mai verlängert, in Frankreich herrscht der Ausnahmezustand, in den USA steigen die Todeszahlen beinahe täglich auf traurige Rekorde.

Welche neuen Entwicklungen beschließt die Politik? Wie viele Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben? Wie ist die Lage in besonders betroffenen Ländern wie Italien, Spanien oder den USA? Wir halten dich mit allen wichtigen Nachrichten zum Coronavirus in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Diese Regelungen gelten in Deutschland:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Coronavirus in Deutschland und weltweit: Aktuelle News in unserem News-Blog

Donnerstag, 16. April

17.21 Uhr: Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld verlängert

Wegen des Coronavirus wird die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld von zwölf auf 21 Monaten verlängert. Die Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil tritt rückwirkend zum 31.März in Kraft und wurde bereits letzte Woche angekündigt.

„Damit sichern wir Arbeitsplätze in der Krise und schaffen Sicherheit für die Beschäftigten“, so der SPD-Politiker.

16.53 Uhr: Zahl der Infizierten und Toten in Deutschland steigt weiter an

Laut einem neuen Stand von Donnerstagnachmittag ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Deutschland weiter angestiegen. Mittlerweile gibt es über 133 000 registrierte Infektions-Fälle und mindestens 3740 Todesfälle.

16.29 Uhr: Bundespräsident Steinmeier bedankt sich bei Corona-Helden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich per Videobotschaft an die „sichtbaren und unsichtbaren Stützen in unserer Gesellschaft“ gewandt und ihnen für ihren Einsatz während der Corona-Krise gedankt. Dabei nannte er vor allem Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte – aber auch Supermarkt-Mitarbeiter und Lkw-Fahrer.

„Ihnen allen gilt meine Hochachtung“, so Steinmeier in seiner Videobotschaft auf Facebook.

15.47 Uhr: Japan verhängt landesweiten Notstand

Wegen steigender Corona-Fälle hat Japans Ministerpräsident Shinzo Abe den Notstand für das ganze Land ausgerufen. Bisher hatte er diesen nur für Tokio und einzelne Provinzen verhängt, die besonders betroffen sind.

Die Bürger Japans sind damit aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben, Ausgangssperren wie in Europa gibt es dort aber nicht.

15.24 Uhr: Sicherheitskräfte in Nigeria töten 18 Menschen

Sicherheitskräfte in Nigeria haben 18 Menschen getötet, weil sich diese nicht an die Corona-Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Das berichtet die Nationale Menschenrechtskommission, der 105 Beschwerden „über Vorfälle von Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte“ vorlliegen.

Die Zahl der getöteten Personen ist höher, als die der offiziellen Toten durch das Coronavirus. Aktuell sind in dem westafrikanischen Land 407 Menschen mit dem Virus infiziert, 12 starben daran.

12.43 Uhr: Bayern lockert Ausgangsbeschränkungen

Bayern lockert die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus minimal. Das teilte Ministerpräsident Söder am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München bekannt. Dass Deutsche im Sommer in den Urlaub in benachbarte Europäer fahren können wie gewohnt, gelte „gegenwärtig als eher unwahrscheinlich“, so der 53-Jährige. Auch darüber, dass das Oktoberfest in München im September stattfinden kann, ist er „sehr, sehr skeptisch“

12.24 Uhr: Schriftsteller Luis Sepulveda an Corona gestorben

Der chilenische Schriftsteller und Regisseur Luis Sepulveda ist an den Folgen des Coronavirus in Spanien gestorben. Das teilte sein Verlag am Donnerstag mit. Luis Sepulveda wurde 70 Jahre alt. Der Autor von „Der Alte, der Liebesromane las“ (1989) ist einem Multiorganversagen erlegen.

11.55 Uhr: dm warnt vor DIESEM Material bei Schutzmaskenherstellung

11.30 Uhr: Söder empfiehlt Sommerurlaub in Deutschland

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Bürgern angesichts der Corona-Pandemie empfohlen, einen Sommerurlaub in Deutschland zu planen. „Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen“, sagte Söder am Mittwochabend „Bild Live“. Es gebe „wundervolle Ziele“.

Momentan sind die Bürger noch aufgefordert, generell auf Reisen zu verzichten. Weltweit besteht eine Reisewarnung. Es ist unklar, wann es zu ersten Lockerungen kommt.

11.20 Uhr: Rock am Ring und Rock im Park fallen aus

Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor war am Donnerstagvormittag bereits das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken abgesagt worden.

11.10 Uhr: Neue Zahlen des Robert Koch-Instituts

In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 131 400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: Mehr als 128 500 Infektionen). Mindestens 3554 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 3222) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 77 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 34 600 nachgewiesenen Fällen und mindestens 995 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 27 600 Fällen und mindestens 708 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 26 000 bestätigten Fällen und mindestens 820 Toten.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 265,1 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 158,1. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

10.20 Uhr: Besondere Spendenaktion von 99-Jährigem

Mit seiner beherzten Spendenaktion für das Gesundheitspersonal hat der britische Weltkriegsveteran Tom Moore inzwischen die üppige Summe von zwölf Millionen Pfund (13,7 Millionen Euro) eingesammelt. Der 99-Jährige hatte ursprünglich 1000 Pfund angepeilt, die er dem Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) spenden wollte, doch jetzt kann er dem Dienst ein Millionenvermögen überweisen.

Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass mittlerweile rund 600.000 Menschen dem Spendenaufruf der Website JustGiving folgten. Die letzten zehn Runden, die Moore noch vor sich hat, sollen am Freitag live in den Morgensendungen übertragen werden.

„Das ist fantastisch für unsere Ärzte und Krankenschwestern an der Front“, sagte Moore. „Im letzten Krieg waren die Soldaten in Uniform an der Front. Jetzt besteht unsere Armee aus Ärzten und Krankenschwestern in Uniform.“ Der Bauingenieur hatte sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zur Armee gemeldet. Er diente in Indien und Myanmar, dem damaligen Birma.

09.50 Uhr: Auch Wacken fällt Corona zum Opfer

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken fällt Corona zum Opfer und muss dieses Jahr ausfallen. "Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird", sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner heute. Das Festival sollte vom 30. Juli bis 1. August stattfinden. Doch bis 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten.

09.30 Uhr: Erntehelfer stirbt an Corona

In Baden-Württemberg ist ein rumänischer Erntehelfer nach einer Corona-Infektion gestorben. Das berichtet DER SPIEGEL. Der 57-Jährige war in Bad Krozingen südlich von Freiburg in seiner Unterkunft am 11. April tot aufgefunden worden. Zunächst war die Todesursache unklar, inzwischen fiel ein Test auf Covid-19 positiv auf, wie das Innenministerium dem SPIEGEL bestätigte.

08.15 Uhr: Hanau führt Maskenpflicht ein

Nach Jena führt Hanau als nächste deutsche Stadt eine Maskenpflicht ein. Die Maskenpflicht soll im Öffentlichen Personennahverkehr und in Läden gelten. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky dazu: „Die dringende Empfehlung der Bundes- und Landesregierung, sich mit einem Mund-Nasen-Schutz verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll in der Öffentlichkeit zu verhalten, haben wir dahingehend erweitert, dass ab Montag in Hanau jeder, der ein Ladengeschäft betritt, eine solche Behelfs- oder Alltagsmaske tragen muss“.

06.30 Uhr: Mehr als 2600 Tote in den USA - an einem Tag

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Trump sagte am Mittwoch in Washington, die USA hätten den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich. Morgen wird ein großer Tag“, sagte Trump. „Wir werden die Bundesstaaten wieder öffnen, einige Staaten viel früher als andere.“ In einigen Staaten könnten die Corona-Einschränkungen vor dem 1. Mai gelockert werden.

Kurz danach veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität ihre neuesten Zahlen: Binnen 24 Stunden starben in den USA fast 2600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit.

Mittwoch, 15. April

22.58 Uhr: 130.000 Corona-Todesfälle weltweit

Die Zahl der weltweiten Covid-19-Todesfälle ist zum Mittwochabend noch einmal gestiegen – über 130.000 sind laut der Nachrichtenagentur AFP mittlerweile an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben.

Mehr als zwei Drittel der Toten (88.716) stammen aus Europa. Das Land mit den meisten Todesfällen ist die USA (26.950), gefolgt von Italien (21.645), Spanien (18.579) und Frankreich (17.167).

22.14 Uhr: New York führt Maskenpflicht ein

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will der gebeutelte US-Staat New York eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit einführen. Demnach sollen Menschen ihren Mund und ihre Nase bedecken, wenn sie nicht zwei Meter Sicherheitsabstand zu anderen einhalten könnten, teilte Gouverneur Andrew Cuomo mit.

Die Regel gilt nicht, wenn jemand alleine auf einem Bürgersteig läuft – wenn derjenige aber an einer belebte Kreuzung steht oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln steht, wird der Mundschutz Pflicht.

New York ist vom Coronavirus besonders betroffen. Über 11 000 Menschen starben bereits an dem Virus, davon alleine 750 am Dienstag. In den ganzen USA hat sich die Opferzahl innerhalb einer Woche verdoppelt, beträgt mittlerweile über 30 000 Tote.

21.46 Uhr: Christian Lindner für mehr Lockerungen

FDP-Vorsitzender Christian Lindner hat sich kritisch gegenüber den Lockerungs-Beschlüssen der Bundesregierung geäußert. „Die Öffnungsperspektive ist gut – Vorsicht sowieso. Aber wäre bei Handel, Gastronomie und Bildung nicht etwas mehr möglich, wenn Schutzkonzepte vorliegen?“, schrieb Lindner auf Twitter.

Außerdem findet er, dass die Bundesregierung die Corona-Beschlüsse öfter neu diskutieren solle: „Die Regierung sollte jedenfalls wöchentlich prüfen und nicht erst Ende April.“

Die Zahl der Coronavirus-Patienten in Deutschland steigt weiter an – am Mittwoch haben Bund und Länder neue Maßnahmen beschlossen. Foto: picture alliance/dpa

20.54 Uhr: Zahl der Infizierten und Toten steigt weiter an

Am Mittwochabend sind in Deutschland mehr als 131 400 Corona-Infizierte registriert worden, das sind rund 3000 neue Infizierte innerhalb eines Tages. Auch die Zahl der Todesfälle ist von 3217 auf mindestens 3553 Personen gestiegen, so eine Auswertung der dpa.

Wie in anderen Ländern rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer von nicht erfassten Fällen.

20.34 Uhr: Kuriose Suchanfragen auf Google

20.07 Uhr: Coronavirus auf Fußball-WM-Baustellen in Katar

Auf den Stadion-Baustellen in Katar ist das Coronavirus ausgebrochen. Bisher seien fünf Infektionen registriert worden, teilte das Organisationskomitee für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit.

Die fünf infizierten Arbeiter waren an drei verschiedenen Baustellen im Einsatz gewesen. Die Baustellen werden immer wieder wegen ihrer schlechten Arbeitsbedingungen kritisiert.

19.51 Uhr: Karl-May-Spiele sagen Spielzeit 2020 ab – Verlust in Millionenhöhe

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben die Spielzeit für den kommenden Sommer aufgrund der Corona-Krise abgesagt, berichtet dpa. Das Stück „Der Ölprinz“ mit DSDS-Moderator Alexander Klaws als Apachenhäuptling Winnetou wird auf 2021 verschoben.

„Ich finde es sehr schade, dass wir die Menschen gerade jetzt nicht von ihren Sorgen ablenken und in unsere Karl-May-Welt entführen können. Aktuell freue ich mich aber schon unfassbar auf das nächste Jahr“, so Klaws.

Für das Stück waren bereits über 70 000 Tickets verkauft worden. Diese können auf das nächste Jahr umgebucht oder gegen einen Gutschein eintauscht werden. Geschäftsführerin Uta Thienel rechnet für 2020 mit einem Umsatzverlust von 2,5 Millionen Euro. Durch Rücklagen aus den Vorjahren könne das Minus aber aufgefangen werden.

19.31 Uhr: Beschluss zu Geisterspielen in der Bundesliga noch offen

Ob die aktuelle Bundesliga-Saison durch Geisterspiele fortgesetzt werden kann, ist auch nach der Konferenz der Landesminister noch unklar. Denn zumindest dort war die Bundesliga „kein Thema“, wie Markus Söder mitteilte.

Klar ist dagegen, dass Großveranstaltungen bis zum 31.August deutschlandweit verboten sind – also auch Sportereignisse mit Zuschauern. „Ob und in welcher Form Geisterspiele möglich sind“, werde „sicherlich demnächst zum Thema werden“, so Söder mit Verweis auf die Gespräche der DFL.

Dort soll am 23.April mit den 36 Profi-Vereinen das weitere Vorgehen besprochen werden.

18.44 Uhr: Darum dürfen Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter wieder öffnen

Bei dem Beschluss, dass Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter ab Montag wieder öffnen dürfen, geht es vor allem darum, große Menschenmassen in den Innenstädten zu vermeiden. Der Publikumsverkehr in den Innenstädten müsse nach wie vor dosiert werden, weshalb nicht alle Geschäfte (große Einrichtungsgeschäfte zum Beispiel) wieder öffnen dürfen.

Außerdem können die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht in jeder Größenordnung eingehalten werden.

Mit der 800-Quadratmeter-Regelung sei ein „vertretbarer Kompromiss“ gefunden worden, den man umsetzen kann, so Markus Söder.

18.37 Uhr: Restaurants und Gaststätten bleiben weiter geschlossen

Laut Angela Merkel bleiben Restaurants und Gaststätten bis auf Weiteres geschlossen. Grundsätzlich ist die Wieder-Eröffnung im Gastronomie-Bereich nach hinten zu schieben – denn hier sei es besonders schwierig, Schutzmaßnahmen (wie zum Beispiel einen Mundschutz) einzuhalten, so Markus Söder.

18.27 Uhr: Fußballspiele und Festivals bis Ende August verboten

Fußballspiele, Festivals, Bierfeste, Straßenfeste: All diese Großveranstaltungen und noch andere bleiben bis mindestens zum 31. August verboten und müssen abgesagt werden. Das hat Angela Merkel gemeinsam mit der restlichen Regierung entschieden. Solange kein Impfstoff entwickelt sei, können solche Events nicht stattfinden, betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden, die am Donnerstag beraten.

18.20 Uhr: In zwei Wochen wird neu entschieden

Die Bundeskanzlerin betont, dass es von der Entwicklung der Infektionsraten abhänge, ob das Kontaktverbot weiter aufrecht erhalten werden muss. Diese Entscheidung werde in zwei Wochen erneut getroffen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ergänzt, dass man keine „Normalität vortäuschen“ kann, solange es keinen Impfstoff gebe. Zudem will Bayern den Schritt in die Normalität deutlich vorsichtiger angehen als andere Länder.

„Die gute Entwicklung der Neuinfektionen hängt vor allem daran, wie schnell reagiert wurde. Andere Länder haben den Weg später eingeschlagen. Wir stehen im Gegensatz zu anderen Ländern deutlich besser da“, so Söder.

18.13 Uhr: Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen

Bund und Ländern empfehlen dringend eine Maske im Alltag, speziell beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem werden schrittweise die Schulen wieder geöffnet, angefangen mit den Abschlussklassen. Begonnen wird damit ab dem 4. Mai, allerdings müssen noch Konzepte geschrieben werden, um Mindestabstände einhalten zu können.

Friseure dürfen ebenfalls ab 4. Mai wieder arbeiten, allerdings nur unter hohen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

18.10 Uhr: Ohne Impfstoff ändert sich erstmal nicht viel

Angela Merkel betont, dass es nicht viel Spielraum geben wird. Denn dass zwar die Neuinfektionen zurückgehen, ändere nichts daran, dass man ohne Impfstoff nicht vorpreschen dürfe.

Das Kontaktverbot bleibt vorerst aufrecht, in der Öffentlichkeit darf man sich weiterhin nur mit maximal einem anderen Menschen aufhalten und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern.

18.04 Uhr: Angela Merkel äußert sich live zu weiterem Vorgehen

Angela Merkel äußert sich jetzt live zu den neuen bundesweiten Bestimmungen nach mehr als vier Stunden Beratungen mit den Bundesländern.

17.26 Uhr: Kontaktverbot bleibt aufrecht bis zum 3. Mai

Im Kampf gegen das Coronavirus werden die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch.

17.21 Uhr: Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab Montag wieder öffnen

In der Corona-Krise sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag wieder öffnen dürfen.

Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung erfuhr.

Die Geschäfte sollen demnach unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen.

16.56 Uhr: Schule erst wieder ab 4. Mai

Die Schule findet erst wieder ab 4. Mai statt, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Zu diesem Zeitpunkt soll sie schrittweise wieder eröffnet werden.

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt.

In einer Beschlussvorlage für die Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten war die Rede davon, dass die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) bis zum 29. April ein Konzept vorlegen solle, „wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann“.

Dabei solle neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden. „Jede Schule braucht einen Hygieneplan.“ Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.

16.26 Uhr: Großveranstaltungen sollen bis mindestens 31. August verboten werden

Alle Großveranstaltungen sollen bis mindestens 31. August bundesweit verboten werden. Demnach seien sich die Länder und der Bund einig über diese Maßnahme. Das würde Festivals, Fußballspiele und alle Veranstaltungen mit vielen Menschen auf engem Raum betreffen.

Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

16.13 Uhr: Keine Maskenpflicht!

Es soll keine bundesweite Maskenpflicht geben. Das will die Deutsche Presse-Agentur aus dem Kanzleramt erfahren haben. Demnach soll es eine Empfehlung für Masken oder Mundschutz geben. Aber verpflichtend soll diese nicht sein. Darin seien sich Bund und Länder einig.

15.33 Uhr: Angela Merkel mittendrin im Streit zwischen Söder und Laschet

Zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fliegen seit Beginn der Pandemie die Fetzen. Nun soll es nach Bild-Informationen auch bei der heutigen Videokonferenz der Länder mit Angela Merkel wieder Zoff geben.

Dabei soll sich Angela Merkel dieses Mal auf Söders Seite geschlagen haben und an den Maßnahmen vorerst festhalten wollen. Laschet würde gerne Lockerungen angehen, bereits ab Montag wolle er Schulen teilweise öffnen und die Wirtschaft langsam wieder in Gang bringen.

Söder hingegen hat verkündet eine bundesweite Maßnahme zu fordern. Nun sollen während der Verhandlungen um mögliche Lockerungen erneut die Fetzen zwischen ihnen fliegen. Und die Kanzlerin ist mittendrin.

15.03 Uhr: Bund will einige Geschäfte wiedereröffnen

Der Bund will die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder ermöglichen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Danach könnten die Länder solchen Geschäften unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen womöglich schon am kommenden Montag wieder die Öffnung erlauben.

Die seit Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sollen grundsätzlich bis 3. Mai verlängert werden.

Nach der Beschlussvorlage des Bundes sollen unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Unter gleichen Auflagen soll das auch für Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten gelten.

Unter jenen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar sei, „sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten“, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“. Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

14.00 Uhr: Tiere von Notschlachtung bedroht

13.41 Uhr: Schulstart am 4. Mai? - Bund will Geschäften bis zu 800 Quadratmeter Wiederöffnung ermöglichen

Nach den Vorstellungen des Bundes sollen ab 4. Mai prioritär die Schüler der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge wieder in die Schule können, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Zudem soll die letzte Klasse der Grundschule wieder in die Schule dürfen.

Der Bund will außerdem die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder ermöglichen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwochmittag vorlag.

13.19 Uhr: Tour de France verlegt

Die Tour de France startet nicht wie geplant am 27. Juni. Das gab der Veranstalter ASO am Mittwoch bekannt. Neuer Starttermin soll nun am 29. August sein. Zuvor hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron alle Großveranstaltungen bis 11. Juli verboten.

12.21 Uhr: So viele Masken und Intensivbetten stehen zur Verfügung

In Deutschland stünden 80 Millionen medizinische Schutzmasken zur Verfügung, so Hanno Kautz, Pressereferent des Bundesgesundheitsministeriums. Außerdem gebe es 10.000 freie Beatmungsbetten und 10.000 freie Intensivbetten.

12.13 Uhr: Mehr Hilfe für Afrika

Kanzlerin Angela Merkel richtet den Blick auch nach Afrika. Gemeinsam mit afrikanischen Staatschefs und anderen weiteren europäischen Staatschefs betonte sie in einem Artikel in der "Financial Times" die "absolute Notwendigkeit" im Kampf gegen Covid-19 die Kräfte zu bündeln und zu stärken. Dazu sollen mehr als 250 Millionen Euro an Entwicklungsländer gehen.

12.05 Uhr: Regierungssprecher: Schmaler Pfad zwischen Fortschritt und Kampf gegen Covid-19

Regierungssprecher Steffen Seibert informierte bei der Bundespressekonferenz über die Beratungen des Corona-Kabinetts. Er sei angesichts des Lagebildes eine vorsichtige positive Tendenz zu erkennen, man habe gemeinsam schon "etwas erreicht". Doch jetzt gelte es jeden Übermut zu vermeiden.

„Der Pfad ist ein schmaler zwischen Lockerung und Bewahrung der Fortschritte gegen die Epidemie“, so Seibert. Der Sprecher von Angela Merkel wollte über die Beratungen des Corona-Kabinetts keine weiteren Details verraten.

11.40 Uhr: Grenzkontrollen verlängert

Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen nach dem Willen des Bundesinnenministeriums für weitere 20 Tage gelten. Das verlautete am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Über Einzelheiten wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten sprechen. Wie ein Sprecher bei der Bundespressekonferenz mitteilte, sollen die Grenzkontrollen bis 4. Mai gelten.

Seit einem Monat werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. Foto: dpa

11.35 Uhr: Kurioser Vorschlag: Urlaub zwischen Plexiglasscheiben

Urlaub zwischen Plexiglasscheiben, Strand und Meer. Klingt verrückt, könnte bald auf uns zukommen. Zumindest hat das italienische Unternehmen „Nuova Neon Group 2" mit einem Vorschlag für Aufsehen im Netz gesorgt. Die Idee: mithilfe von Plexiglas-Zellen sollen Sonnenliegen voneinander abgeschottet werden und so "coronasicher" gemacht werden.

Nicht nur am Strand, auch in Restaurants könnten laut Vorschlag des Unternehmens Plexiglasscheiben zum Einsatz kommen.

11.12 Uhr: Neuseeländische Premierministerin kürzt sich selbst Gehalt

Als Akt der Solidarität mit den Bürgern in der Corona-Krise kürzt die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ihr eigenes Gehalt. Ihr persönliches Gehalt werde für sechs Monate um ein Fünftel gekürzt, kündigte Ardern am Mittwoch an. Auch ihre Minister sowie Spitzenbeamte im öffentlichen Dienst sollen in diesem Zeitraum 20 Prozent weniger Gehalt bekommen.

10.43 Uhr: Mehr als 72.000 Genesene in Deutschland

In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 128.500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: Mehr als 126.600 Infektionen). Mindestens 3.222 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 2.998) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 72.600 Menschen die Infektion überstanden.

10.09 Uhr: Kontaktsperren bis 3. Mai?

Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über Ergebnisse der Schaltkonferenz berichtet.

Das sind die Eckpunkte des Papiers, dass ab 14 Uhr zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten diskutiert werden soll.

Läden wie Boutiquen, Auto- oder Möbelhäuser bis 400 Quadratmeter sollen wie in Österreich zuerst öffnen können.

Geisterspiele in der Bundesliga sollen laut „Rheinische Post“ erlaubt werden. Auch Gesundheitsminister Spahn soll sich dafür ausgesprochen haben, so die RP unter Berufung auf Regierungskreise. Spahn hält diese für "möglich und auch wichtig für die Millionen Fußballfans angesichts der sonstigen Entbehrungen“.

Die Maskenproduktion in Deutschland soll deutlich hochgeschraubt werden

Unklar ist, ob es eine Maskenpflicht in Deutschland geben soll.

09.57 Uhr: Zahlreiche Covid-19-Fälle auf Krebsstation

Am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) haben sich im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. „Im Bereich der Onkologie sind in der vergangenen Woche rund 20 Patientinnen und Patienten sowie rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen Covid-19-positiv getestet worden“, erklärte UKE-Sprecherin Saskia Lemm am Dienstagabend der Deutschen Presseagentur.

Die zuständigen Behörden seien informiert worden. „Einige dieser Patienten werden entsprechend noch im UKE betreut, andere sind in die Häuslichkeit entlassen worden.“

09.30 Uhr: Das ist der Fahrplan für den heutigen Tag

In diesen Minuten tritt in Berlin das Corona-Kabinett zusammen. Ab 9.30 Uhr tagt das Corona-Kabinett der Bundesregierung. Anschließend ist für 12 Uhr eine Bundespressekonferenz angesetzt. Um 14 Uhr startet eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Dabei soll es unter anderem um eine mögliche Lockerung der Einschränkungen gehen. Im Anschluss wird sich Merkel zu den Ergebnissen äußern.

09.10 Uhr: Rechtsmediziner mit kontroverser These

Er untersucht mit seinem Team in Hamburg die Corona-Opfer: Nun hat der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel an Kanzlerin Angela Merkel appelliert, Deutschland langsam wieder aufzumachen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagt Püschel dem „Hamburger Abendblatt“. Er fügte hinzu: „Die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten jetzt andere fragen, was in der Coronakrise das Richtige ist, etwa die Intensivmediziner.“

Nach seinen Erkenntnissen ist Covid-19 „eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung“. Die Deutschen müssten lernen, damit zu leben, und zwar ohne Quarantäne. Die von ihm untersuchten Todesopfer hätten alle so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass sie, „auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären“, sagte Püschel.

08.13 Uhr: Studie: Social Distancing bis 2022 nötig

Einer Studie der US-Universität Havard zufolge könnte es bis 2022 immer wieder Phasen von Social Distancing im Kampf gegen das Coronavirus geben. Das haben die Wissenschaftler in der im Fachmagazin "Science" veröffentlichen Untersuchung herausgefunden. Die beruft auf Computermodellen und der Annahme, dass Covid-10 wie eine gewöhnliche Grippe zukünftig saisonal auftreten wird. Die Experten fürchten, dass eine massive Häufung von Corona-Erkrankungen Kliniken dauerhaft an ihr Limit bringen könnten. Sie betonen aber auch, dass es derzeit noch unbekannte Faktoren wie etwa die Frage, wann wirksame Medikamente oder ein Impfstoff verfügbar sind oder wann eine Herden-Immunität eintreten werde, gebe.

07.27 Uhr: Auch Geruchs- und Geschmacksverlust können Symptome für Coronavirus sein

Husten und Fieber gelten als die häufigsten Symptome des Coronavirus. Doch inzwischen warnen die Experten des Robert-Koch-Institut auch vor anderen Symptomen. Inzwischen wurden auch Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall und eine verstopfte Nase als mögliche Hinweise auf eine Coronavirus-Infektion genannt.

6.30 Uhr: 2228 Tote an einem Tag in den USA

In den USA sind der Johns Hopkins-Universität zufolge innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben wie noch nie zuvor. Bis Dienstagabend wurden in den Vereinigten Staaten 2228 Todesfälle verzeichnet. Der vorige Höchstwert war mit 2108 Toten am vergangenen Freitag erreicht worden.

US-Präsident Donald Trump hält derweil eine „sehr baldige“ Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in weiten Teilen der Vereinigten Staaten für möglich. Weniger dicht besiedelte US-Bundesstaaten könnten bereits „vor Ende des Monats“ den Stillstand beenden, sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Entscheidung darüber sei jedoch den Gouverneuren vorbehalten, betonte Trump.

6.15 Uhr: USA stoppt Zahlungen an WHO

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump einen Stopp der Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranlasst. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten mitverantwortlich. Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet, sagte Trump im Weißen Hauses.

Seine Regierung werde in den kommenden 60 bis 90 Tagen prüfen, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ gespielt habe. So lange lägen die Zahlungen auf Eis. Die USA ist der größte Beitragszahler.

Dienstag, 14. April

20.11 Uhr: Bundesländer streiten sich wegen Lockerungen

Am Mittwoch soll bekannt gegeben werden, ob es Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben soll und wie diese aussehen. Doch vorab gibt es Streit unter den Bundesländern.

Berlin und NRW wollen schnell zur Normalität zurück, Bayern warnt vor zu schneller Lockerung.

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, fordert statt schnellen Lockerungen einen genauen Fahrplan für Schulen und die Wirtschaft. Doch NRW-Chef Armin laschet legte sich nach Infos der Bild mit allen Bundesländern an, als NRW verkündete, dass Schulen für höhere Klassen bereits nach den Osterferien wieder öffnen. Das sei so nicht abgesprochen gewesen.

19.29 Uhr: Bayer verschenkt Medikament gegen das Virus

Der Pharmakonzern Bayer stellt Deutschland acht Millionen Tabletten des eigentlich gegen Malaria entwickelten Medikaments Chloroquin für den Einsatz gegen das Coronavirus zur Verfügung. Die Lieferung stamme von chinesischen Herstellern und werde in den kommenden Tagen übergeben, teilte der Konzern am Dienstag mit. In den vergangenen Wochen hätten andere Länder, darunter China, Italien und die USA, bereits mehrere Millionen Tabletten kostenlos erhalten.

19.15 Uhr: Dänen öffnen Schulen und Kitas wieder

In Dänemark können ab Mittwoch Zehntausende Kinder wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Nach Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie öffnet das skandinavische Land seine Schul- und Tageseinrichtungen für Kinder bis einschließlich zur fünften Schulklasse. Damit sollen Eltern entlastet werden, die ihre jüngeren Kinder in der Corona-Krise bislang neben der Arbeit zu Hause betreuen mussten.

17.57 Uhr: Jens Spahn sorgt mit Foto für Aufsehen

16.28 Uhr: Stadt verdient Tausende Euro an limitiertem Klopapier

Die vor Ostern von der Stadt Taunusstein ins Leben gerufene Klorollen-Hilfsaktion hat bereits 10.000 Euro eingebracht. „Wir konnten heute die ersten Spende an die Taunussteiner Tafel überweisen“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag. Mehr als 2000 der insgesamt 3000 mit dem Stadt-Logo bedruckten Rollen Toilettenpapier seien bestellt. „Es ist toll, wie die Menschen zusammenrücken und sich in dieser schwierigen Situation gegenseitig unterstützen“, sagte Bürgermeister Sandro Zehner.

Die Stadt aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gibt die limitierte Sonderedition gegen eine Spende von fünf Euro aus. Mit dem Geld unterstützt sie die Tafel, die wegen der Corona-Pandemie ihre Lebensmittelausgabe eingestellt hat. Die Aktion läuft noch bis zum 30. April.

13.30 Uhr: Mann leckt Lebensmittel im Supermarkt ab und lässt sich dabei filmen

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt die Polizei in Freiburg gegen einen Mann, der in einem Einkaufsmarkt Lebensmittel abgeleckt und bespuckt hat und sich dabei filmen ließ.

Die Packungen mit den Lebensmitteln habe der Mann nach der Aktion wieder verschlossen und zurück in die Regale gestellt, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zudem habe er unverpackt in Regalen liegendes Obst und Gemüse bespuckt und abgeleckt. Dies sei in Zeiten des Coronavirus eine gefährliche Aktion. Es müsse davon ausgegangen werden, dass Kunden die Lebensmittel anschließend gekauft hätten.

Die Polizei sei in der vergangenen Woche mehrfach von Bürgern auf das Video des Mannes, das im Internet kursierte, hingewiesen worden. Der Mann sei mittlerweile identifiziert. Sein Motiv sei noch unklar.

