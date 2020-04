Coronavirus aktuell: Gefährliche Ekel-Aktion in Supermarkt ++ RKI mit wundervoller Neuigkeit ++ Ausgangssperren verlängert

Das Coronavirus grassiert weiter auf der Welt

Fast alle Länder sind betroffen, Italien und die USA am schlimmsten

Fast 2 Millionen Infizierte, davon 130.000 in Deutschland

Wegen des Coronavirus verändert sich die Situation in Deutschland und weltweit sich täglich: Neue Entwicklungen, steigende Fallzahlen. Neue Regeln, neue Auflagen. Damit du den Überblick behältst, haben wir die wichtigen Nachrichten zum Coronavirus in unserem News-Blog gesammelt.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Aktuelle News zum Coronavirus in Deutschland und weltweit im News-Blog

Dienstag, 14. April

15.05 Uhr: Österreich lockert Maßnahmen ab heute

Seit dem heutigen Dienstag dürfen in Österreich alle kleinen Läden mit maximal 400 Quadratmeter Verkaufsfläche unter strengen Auflagen wieder öffnen.Das betrifft rund 80 Prozent aller Einzelhändler in dem Land. Zu den strengen Auflagen gehört unter anderem, dass jeder Kunde mindestens einen Meter Abstand zum nächsten Menschen hält, Mundschutz trägt und die Zahl der Kunden im Verkaufsraum wird begrenzt.

Die Ausgangsbeschränkungen bleiben dennoch bis Ende April in Kraft.

13.30 Uhr: Mann leckt Lebensmittel im Supermarkt ab und lässt sich dabei filmen

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt die Polizei in Freiburg gegen einen Mann, der in einem Einkaufsmarkt Lebensmittel abgeleckt und bespuckt hat und sich dabei filmen ließ.

Die Packungen mit den Lebensmitteln habe der Mann nach der Aktion wieder verschlossen und zurück in die Regale gestellt, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zudem habe er unverpackt in Regalen liegendes Obst und Gemüse bespuckt und abgeleckt. Dies sei in Zeiten des Coronavirus eine gefährliche Aktion. Es müsse davon ausgegangen werden, dass Kunden die Lebensmittel anschließend gekauft hätten.

Die Polizei sei in der vergangenen Woche mehrfach von Bürgern auf das Video des Mannes, das im Internet kursierte, hingewiesen worden. Der Mann sei mittlerweile identifiziert. Sein Motiv sei noch unklar.

12 Uhr: Robert-Koch-Institut: Schulen zunächst für höhere Jahrgänge öffnen

Anders als die Leopoldina regt das Robert Koch-Institut an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. „Das ist eine Entscheidung der Politik“, ergänzte er. Es gebe Gründe dafür und dagegen. Vieles sei ein Ausprobieren.

11.30 Uhr: IWF hilft Entwicklungsländern mit Notkrediten und Schuldenerlass

Der Internationale Währungsfonds (IWF) unterstützt mehrere Staaten mit Schuldenerleichterungen und Notkrediten, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Die ärmsten und bedürftigsten Länder sollen auf diese Weise größere Teile ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden können, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa am Montag (Ortszeit) mit.

So sollen 25 Entwicklungsländer Geld aus dem Katastrophenfonds CCRT erhalten, der derzeit rund 500 Millionen Dollar umfasst und noch aufgestockt werden soll. Der IWF-Vorstand habe die Notkredite für eine Reihe afrikanischer Staaten sowie unter anderem für Afghanistan, Haiti und den Jemen bewilligt.

Darüber hinaus gab der IWF am Montag bekannt, er unterstütze die westafrikanischen Staaten Ghana und Senegal im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit Notkrediten. Ghana soll demnach einen Kredit von einer Milliarde US-Dollar (rund 900 Millionen Euro) bekommen, Senegal etwa 440 Millionen Dollar.

10.45 Uhr: RKI-Chef sieht positive Tendenz

Die Maßnahmen wirken! Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, stellte am Dienstagmorgen klar: „Bei den Covid-19-Zahlen gibt es einige positive Tendenzen.“ Über 68.000 Menschen sind inzwischen nach Coronavirus-Infektion geheilt, Engpässe bei der Belegung der Intensivbetten und Beatmungsgeräte befürchtet das RKI nach aktuellem Stand nicht mehr.

Wieler appelliert jedoch auch an die Deutschen, die strikten Maßnahmen weiter zu befolgen. „Lassen Sie uns nicht nachlassen beim Einhalten der Regeln und wer sein Zuhause verlässt, möge Abstand halten.“

10.15 Uhr: Superstars tanzen für Corona-Spenden

Sängerin Jennifer Lopez und Rapper Diddy haben mit einer gemeinsamen Tanzeinlage Geld für Mitarbeiter des Gesundheitswesens gesammelt. Der 50 Jahre alte Musiker hatte am Ostersonntag auf Instagram zum „Dance-A-Thon“ geladen. Mehr als Hunderttausend Fans schauten zu, wie die beiden mit J.Los Verlobtem, dem Ex-Baseballspieler Alex Rodríguez, die Hüften schwangen. Rapper Drake war am Sonntag ebenfalls zu sehen.

„Ich habe dir das wahrscheinlich beigebracht“, rief J.Lo in die Kamera, während sie in einem Garten und Diddy in einem Zimmer tanzte. Lopez und Diddy, der auf den bürgerlichen Namen Sean Combs hört, waren von 1999 bis 2001 ein Paar. 1999 waren die beiden in eine Schießerei in einem Nachtclub verwickelt und wurde anschließend verhaftet. In einem Strafprozess wurde der Rapper aber 2001 von der Anklage des Waffenbesitzes und der Bestechung in jener Nacht freigesprochen. Mehrere US-Prominente wollen im Kampf gegen das Coronavirus Geld spenden, darunter Pop-Superstar Rihanna und Twitter-Chef Jack Dorsey, Starmoderatorin Oprah Winfrey und Sängerin Dolly Parton.

9.30 Uhr: RKI und JHU veröffentlichen neue Fallzahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 125.098 angegeben - ein Plus von 2082 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 130.072 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 2969 Todesfälle, die JHU 3194 Tote.

8.38 Uhr: Erste Länder verlängern Ausgangssperren

In Frankreich wurde die Ausgangssperre noch einmal verlängert. Wie Präsident Emmanuel Macron am Montagabend verkündete, dürfen die Französinnen und Franzosen nun bis einschließlich 3. Mail nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Auch Indien hat seine strikte Ausgangssperre bis zum 3. Mai verlängert. Bis Anfang kommender Woche werde zudem bei jedem Distrikt überprüft, ob er sich an die strikten Regeln halte, sagte Premierminister Narendra Modi. Anschließend könnte es gegebenenfalls in Nicht-Covid-19-Hotspots einige Lockerungen geben. Zurzeit darf man raus, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen und bei Notfällen.

8.00 Uhr: Chinas Exporte rauschen weiter in den Keller

In Folge des Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im März erneut gesunken. Der Rückgang fiel mit einem Minus von 6,6 Prozent im Vorjahresvergleich zwar noch immer deutlich aus. Das Minus war aber nicht mehr so groß wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren um 17,2 Prozent eingebrochen waren. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als ein gemeinsamer Zeitraum gerechnet. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Pekinger Statistikamts hervorging, zeigte sich zuletzt bei den Importen eine deutliche Stabilisierung: Nach einem Minus von vier Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres gingen sie im März in US-Dollar gerechnet nur noch um 0,9 Prozent zurück.

7.15 Uhr: Hamsterkäufe legen sich

Die Corona-Krise hat das Einkaufen in Deutschland dramatisch verändert. Hamsterkäufe fegten die Regale leer. Desinfektionsmittel, Nudeln und Toilettenpapier waren plötzlich Mangelware in Supermärkten und bei Discountern. Doch inzwischen entwickeln immer mehr Verbraucher Routine im Umgang mit der Krise und die Regale füllen sich wieder. „Die Panik ist vorbei“, beschreibt der Handelsexperte Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die aktuelle Situation. „Es gibt eine Gewöhnung an den Krisenmodus.“ Ein vorübergehendes Wiederaufflammen der Panikkäufe schließt er dennoch nicht aus.

6.35 Uhr: Ali Wentworth geheilt – „Brutale und beängstigende Zeit“

Die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Ali Wentworth (55) hat nach 16 Tagen Isolierung ihre Covid-19-Erkrankung überstanden. „Es war eine brutale und beängstigende Zeit“, schrieb die zweifache Mutter am Montag auf Instagram. Aber sie zähle sich zu den Glücklichen. Menschen würden sterben, an Hunger leiden und Angst haben, schrieb Wentworth.

Ihr Ehemann, Nachrichtenmoderator George Stephanopoulos (59), gab am selben Tag bekannt, dass er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei, aber keine Symptome zeige. „Ich fühle mich großartig“, sagte Stephanopoulos in der Sendung „Good Morning America“. Er habe weder Fieber, Kopfschmerzen, Husten oder Atemnot gehabt.

6.10 Uhr: USA verzeichnen massiven Rückgang von Kriminalität

Wie in Deutschland beobachten in diesen Wochen auch die Behörden in den USA einen Rückgang von Straftaten. Seit die Menschen in New York vor fast vier Wochen angehalten wurden, zu Hause zu bleiben, ging die Zahl der Festnahmen wegen schwerer Verbrechen und anderer Vergehen deutlich zurück: in New York City um 43,3 Prozent, im Rest des Bundesstaates sogar um 68,8 Prozent, wie es aus dem Büro des Gouverneurs für den Zeitraum vom 18. bis 24. März hieß.

Ostermontag, 13. April

23.53 Uhr: Neue weltweite Horror-Zahlen

Laut der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit mehr als 118.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Über 1,9 Millionen Menschen sind infiziert. Deutschland hat über 3.040 Todesfälle zu verzeichnen, mehr als 128.000 Personen sind hierzulande infiziert.

22.30 Uhr: Mehrere US-Bundesstaaten planen gemeinsamen Exit

In den USA schmieden mehrere Bundesstaaten Pläne für eine Aufhebung der Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Gouverneure u.a. von New York und New Jersey sowie Kalifornien und Oregon erklären, dass sie ihr Vorgehen abstimmen wollen. Zuvor war unter den Gouverneuren die Einschätzung laut geworden, dass das Schlimmste inzwischen überstanden sein könnte.

21.55 Uhr: Großbritannien will Ausgangssperre nicht lockern

Die britische Regierung will die verhängte Ausgangssperre vorerst nicht lockern. Außenminister Dominic Raab, der Premierminister Boris Johnson vertritt, sagte, trotz einiger „positiver“ Entwicklungen sei der „Höhepunkt“ der Virus-Ausbreitung in Großbritannien noch nicht erreicht.

21.07 Uhr: Israel verhängt Ausgangssperre

Israel hat eine Ausgangssperre zum Ende jüdischen Pessachfestes verhängt. Von Dienstag bis Donnerstag dürften die Bürger ihre Häuser außer für dringende Besorgungen nicht verlassen, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Die Regierung hatte mehrfach die Sorge geäußert, dass Zusammenkünfte zum Pessachfest die Ausbreitung des Coronavirus massiv befeuern könnten.

20.22 Uhr: 15.000 Tote in Frankreich – Macron verlängert Ausgangssperre bis 11. Mai

In Frankreich sind inzwischen rund 15.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In den vergangenen 24 Stunden seien 574 Todesfälle gemeldet worden, teilte die Gesundheitsbehörde DGS mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer sei damit auf 14.967 gestiegen.

Staatschef Emmanuel Macron hat derweil am Abend zum dritten Mal während der Corona-Krise eine Fernsehansprache gehalten. In der Region Grand Est oder im Großraum Paris seien die Krankenhäuser überlastet, so Macron. Er habe die seit dem 17. März geltende Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängert.

20.05 Uhr: Schreckliches Drama! Ehepaar stirbt – zwei Wochen später ist auch die Tochter tot

19.57 Uhr: Erdogan: Jedes Wochenende Ausgangssperre!

Die Menschen in der Türkei müssen sich laut Präsident Erdogan jedes Wochenende auf eine strikte Ausgangssperre einstellen. Die Regierung habe entschieden, diese Maßnahmen so lange wie nötig beizubehalten, sagte Erdogan am Montag in einer Fernsehansprache.

Türkeis Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: imago images / Xinhua

19.35 Uhr: Österreich lockert Beschränkungen

In Österreich werden am Dienstag die Corona-Beschränkungen gelockert: Kleinere Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen, Kunden müssen aber Masken tragen und Abstand halten. Grundsätzlich sollen die Ausgangsbeschränkungen bis Ende April bleiben. Ab Dienstag ist zudem ein Mund-Nasen-Schutz nicht nur wie bisher in Supermärkten Pflicht, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis. Anfang Mai sollen auch größere Geschäfte wieder öffnen. Hotels und die Gastronomie sollen Mitte Mai folgen. Die Schulen in Österreich bleiben noch bis Mitte Mai geschlossen, Veranstaltungen bis Ende Juni verboten.

19.02 Uhr: Mehr als 20.000 Tote in Italien

Wie der italienische Zivilschutz in Rom mitteilte, starben seit Sonntag 566 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 20.465. Damit ist Italien hinter den USA das Land mit den meisten Todesfällen weltweit.

18.34 Uhr: WHO: Coronavirus zehnmal tödlicher als Schweinegrippe

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut zu Umsicht bei der Lockerung strenger Maßnahmen geraten. „Jetzt ist die Zeit für Wachsamkeit. Jetzt ist die Zeit sehr, sehr vorsichtig zu sein“, sagte WHO-Experte Michael Ryan am Montag in Genf. Wer erste Schritte zurück zur Normalität gehe, müsse mehrere Bedingungen erfüllen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dazu gehöre nicht zuletzt die Fähigkeit, die Infizierten schnell identifizieren und isolieren zu können.

Er warnte, dass sich das Coronavirus zwar schnell ausbreite, aber sehr langsam weiche. Das Virus sei zehnmal tödlicher als die Schweinegrippe 2009, so Tedros. Die Menschen müssten auf absehbare Zeit ihr Verhalten ändern und soziale Distanz leben, hieß es.

Zur Frage, ob einmal Infizierte einen Schutz vor Wiederansteckung hätten, hielt sich die WHO zurück. Es gebe noch viel zu wenige Daten, um das wirklich grundsätzlich beantworten zu können. Aktuell gehe man davon aus, dass einmal Erkrankte zumindest für eine gewisse Zeit einen Schutz genießen würden. Wie lange diese Zeit sei, sei aber unklar.

18.21 Uhr: Gesundheitsministerium bietet Infos auf WhatsApp an

Auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es: „Ab sofort informieren wir Sie auch auf WhatsApp über das Coronavirus. Um den Infokanal zu nutzen, speichern Sie die Nummer +49 151 62875183 und schreiben ,Start’.“

17.53 Uhr: Türkei: Erdogan verkündet weitere Ausgangssperre

Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Ostermontag eine weitere Ausgangssperre verkündet. Diesmal mit Vorlauf: Laut staatlicher Nachrichtenagentur soll sie am 18. und 19. April gelten.

Derweil will die Türkei nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ (HRW) die Corona-Krise nutzen, um das Internet strenger zu kontrollieren. In einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sei eine dementsprechende Passage „vergraben“, kritisierte HRW. Ziel sei, Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube der „Kontrolle und Zensur der türkischen Regierung zu unterwerfen“.

17.29 Uhr: Amazon will weitere 75.000 Mitarbeiter einstellen

Der weltgrößte Online-Händler Amazon will weitere 75.000 Mitarbeiter anheuern, um den großen Andrang von Kunden zu bewältigen. Die Mitteilung am Montag kommt knapp einen Monat, nachdem der Konzern von US-Multimilliardär Jeff Bezos bereits die Einstellung von rund 100.000 Beschäftigten angekündigt hatte.

17.10 Uhr: 53 von 70 Bewohnern positiv! Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Schleswig-Holstein

In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe sind 53 der 70 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive Testergebnisse vor, wie der Kreis Stormarn am Ostermontag mitteilte. Mit weiteren positiven Testergebnissen sei sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern zu rechnen. Die Einrichtung steht bereits seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten zwei positiven Tests bekannt wurden. Die Bewohner seien überwiegend dement oder psychisch auffällig.

16.41 Uhr: Über 11.000 Tote in Großbritannien

In Großbritanniens Krankenhäusern sind am Sonntag 717 Menschen an Covid-19 gestorben, teilt das Gesundheitsministium mit. Damit sind 11.329 Menschen der Pandemie erlegen. Die Zahl der Infizierten steigt auf 88.621.

16.15 Uhr: Erster Todesfall auf US-Flugzeugträger

Die Coronavirus-Fälle auf dem US-Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“ haben zum ersten Tod eines Besatzungsmitglieds geführt. Der Seemann starb nach Angaben der US-Marine am Montag auf der Pazifikinsel Guam, wo die „USS Theodore Roosevelt“ derzeit liegt. Der positiv Getestete, dessen Identität nicht genannt wurde, war demnach am Freitag bewusstlos aufgefunden und auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden.

15.47 Uhr: Deutschland verzeichnet über 3.000 Corona-Tote

Laut der Johns-Hopkins-Universität hat Deutschland jetzt über 3.000 Corona-Tote zu beklagen. Mehr als 127.000 Menschen seien infiziert, über 64.000 von der tückischen Lungenkrankheit genesen.

15.31 Uhr: Niederlande jetzt mit über 2.800 Corona-Toten

In den Niederlanden ist die Zahl der Coronavirus-Toten auf 2.823 gestiegen. Die Zahl der Infizierten wuchs auf 26.551, teilte das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit mit.

15.15 Uhr: Vater zahlt Bußgeld, um sein Kind sehen zu können

Ein in der Schweiz lebender Mann musste 100 Franken (etwa 95 Euro) Bußgeld zahlen, weil er sein in Deutschland lebendes Kind besucht hat. Das berichtet das Schweizer Nachrichtenportal „20 Minuten“. „Wie soll ich meinem neunjährigen Sohn erklären, dass ich ihn nicht mehr besuchen darf?“, fragt der Vater demnach. Er sei enttäuscht, dass für solche Besuche eine Strafe fällig werde.

„Seit meine Frau und ich uns letztes Jahr getrennt haben und ich in die Schweiz gezogen bin, habe ich meinen Sohn regelmäßig zu mir genommen oder besucht – auch jetzt während der Corona-Krise. Bisher konnte ich immer problemlos hin- und zurückfahren“, sagt der Deutsche.

Das hat sich nun anscheinend geändert. Ein Zollbeamter habe ihm demnach erklärt, dass sich die Bestimmungen seit rund einer Woche geändert hätten und Grenzübertritte nicht mehr erlaubt seien – auch nicht zum Besuch seines eigenen Kindes.

15.03 Uhr: Geburtstag mit 31 Gästen – bis die Polizei kommt

Trotz ausdrücklicher Kontaktverbote wegen der Corona-Krise hat eine Jugendliche in der Nacht zum Montag eine Geburtstagsparty in Berlin-Mitte veranstaltet. Mit 31 Gästen wollte sie in ihr 17. Lebensjahr reinfeiern, wie die Polizei am Montag über Twitter mitteilte.

Wenn ein Mädchen zusammen mit 31 Gästen in seinen 16. Geburtstag reinfeiert und die eigene Mutter offenbar für diesen Zweck kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment in #Mitte angemietet hat, kommen wir leider nicht nur zum Gratulieren vorbei.#COVID19#StayHome — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 13, 2020

Die Mutter des Mädchens habe offenbar sogar eigens für die Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment angemietet. Die Polizei löste die Feier noch in der Nacht auf, nachdem sie einen Hinweis bekommen hatte, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der Einsatz habe gegen 01.45 Uhr begonnen – zu diesem Zeitpunkt müsste die Jugendliche also bereits 16 Jahre alt geworden sein.

14.10 Uhr: Corona hat auch gute Seiten, findet ein Philosoph

Sportphilosoph Gunter Gebauer glaubt, dass der Sport in Deutschland nach der Corona-Krise eine andere Rolle in der Gesellschaft einnehmen wird. Die Menschen würden sich nicht mehr so stark der Sportunterhaltung widmen, sondern werden sich verstärkt existenziellen Fragen zuwenden.

„Der Sport wird nach der Coronakrise einen anderen Platz einnehmen, etwas herabgesetzter, nicht erniedrigt, darum geht es nicht“, sagte der Sportwissenschaftler und Philosoph im Interview mit dem SID. „Der Sport ist wichtig für das Gemeinschaftsleben, aber man wird erkennen, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als ein Fußballspiel.“

Gebauer (76) glaubt, dass Leute, die sonst nicht zum Philosophieren neigen, verstärkt darüber nachdenken werden, wie es mit ihnen und ihren Familien weitergehen wird. Viele Familien hätten Angehörige verloren und könnten weitere verlieren. „Corona rückt die Dinge ein bisschen ins Lot“, sagte Gebauer, „nämlich, dass man erkennt, was im Leben wirklich wichtig ist, dass man nicht allein lebt.“

12.23 Uhr: Merkel-Berater legen Fahrplan vor

Die Schulen in Deutschland könnten schon bald wieder offen sein – zumindest, wenn die Bundesregierung ihren wichtigen Beratern folgt. „Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen sollte sobald wie irgend möglich erfolgen, und zwar schrittweise und nach Jahrgangsstufen differenziert“, heißt es in einer an Montag veröffentlichten Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Folgt Angela Merkel bei der Bekämpfung des Coronavirus den Empfehlungen ihrer Berater? Foto: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Studie der Leopoldina-Wissenschaftler als „sehr wichtig“ für das weitere Vorgehen bezeichnet.

Zudem sprechen sich die Experten für eine Masken-Pflicht etwa in Bussen und Bahnen aus. Leopoldina-Präsident Gerald Haug sagte dem „Spiegel“: Oberstes Gebot sei „der Schutz jedes einzelnen Menschen“ vor der Ansteckung, „eine zweite Infektionswelle müssen wir um jeden Preis vermeiden“.

Grundregel müsse auch weiterhin bleiben, die gelernten Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter einzuhalten. Doch daraus ließen sich nun durchaus Lockerungen ableiten, gemäß der Maßgabe: Zwei Meter Abstand, und wenn dies nicht möglich ist, dann Schutzmasken auf.

„Optimaler Gesundheitsschutz und die alsbaldige Wiederaufnahme des gegenwärtig weitgehend stillgelegten gesellschaftlichen Lebens stehen nicht prinzipiell in Spannung zueinander, sondern bedingen einander wechselseitig“, schreiben die Akademiker. Die drastischen Maßnahmen seien in der hektischen Anfangsphase der Pandemie gerechtfertigt gewesen, auch ohne ausreichende wissenschaftliche Datenlage.

12.01 Uhr: Ausgangssperre gebrochen – Touristen müssen 500 Mal „Sorry“ schreiben!

Wegen eines Spaziergangs in Indien mussten zehn Touristen 500 Mal schreiben: „Ich habe mich nicht an die Ausgangssperre-Regeln gehalten und das tut mir sehr leid.“ Die Polizei in der bei Yoga-Fans beliebten nordindischen Stadt Rishikesh habe sich zu dieser Strafe entschieden, weil sich in letzter Zeit mehrere Ausländer nicht an die Regeln gehalten hätten, sagte ein Polizeimitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

In Indien darf man zurzeit nur raus, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen sowie bei Notfällen. Die Polizei habe die Touristen aus Australien, Mexiko, den USA und Israel aber dabei ertappt, wie sie am Wochenende an den Ufern des heiligen Ganges-Flusses entlangspazierten.

In einem Video, das örtliche Medien zeigten, sieht man einen Polizisten, der die zehn Touristen warnt: „Heute gebe ich Euch nur diese sehr kurze Strafe. Ansonsten werde ich Euch auf die Polizeiwache mitnehmen und Ihr müsst ins Gefängnis.“

11.25 Uhr: Weil die Deutschen zuhause bleiben müssen, kaufen sie jetzt oft...

Während der Urlaub an Nord- und Ostsee wegen der Corona-Pandemie ausfällt, steigt bei Herstellern von Strandkörben die Nachfrage. „Bei uns ist Land unter, wir werden erschlagen mit Aufträgen“, sagte der Gründer der Strandkorbmanufaktur Buxtehude, Kay Gosebeck.

Von jedem zweiten Kunden höre der niedersächsische Unternehmer am Telefon: „Der Urlaub ist abgesagt und stattdessen möchten wir einen Strandkorb im Garten haben oder auf dem Balkon.“ Svenja Möller-Trautmann von der Strandkorbmanufaktur in Rantum auf Sylt sagte: „Es wird online schon ganz gut bestellt.“ Aber die Laufkundschaft fehle. Viele wollten sich ihren Stoff vor Ort aussuchen, anfassen und Probesitzen.

Die Strandkorbmanufaktur Bris in Ahrensbök in Schleswig-Holstein verzeichnet ebenfalls eine gestiegene Nachfrage. „Es ist ein Wahnsinn, die Menschen sitzen zu Hause, können nicht in den Urlaub fahren“, sagte Inhaber Angelo Bris. „Sie entschließen sich, einen Strandkorb zu kaufen, um wenigstens ein bisschen die Ost- oder Nordsee bei sich im Garten zu haben.“

11.10 Uhr: 150 Platzverweise auf einmal – und zwar DESWEGEN

Viel zu tun für die Polizei in Zeiten des Coronavirus (Symbolbild). Foto: dpa

150 Platzverweise auf einen Streich hat die Brandenburger Polizei am Ostersonntag am Summter See im Landkreis Oberhavel ausgesprochen. Ein Zeuge habe über eine größere Menschenansammlung am Ufer informiert, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, am Ostermontag. Dicht an dicht hätten dort Sonnenbadende gelegen.

Auf der kleinen Strandfläche konnte die geltende Abstandsregel zur Verringerung der Ansteckungsgefahr von Corona von 1,5 Meter nicht eingehalten werden. Die Polizisten verwiesen alle Anwesenden des Strandes und sprachen Platzverweise aus. „Die Strandlaken wurden ruhig eingepackt, alle reagierten verständnisvoll“, sagte Herbst. Warum nicht gleich so?

10.35 Uhr: Frau und Mann sterben innerhalb von nur sechs Minuten – an Corona

Was für ein trauriges Schicksal in den USA: Ein Ehepaar erkrankte an Covid-19 – und beide starben innerhalb von nur sechs Minuten. Weder Frau noch Mann hatten ernste Vorerkrankungen. Anfang März fühlten die beiden sich dann unwohl.

10.05 Uhr: Menschen waschen sich wegen Coronavirus mehr

Das Thema Hygiene und Sauberkeit rückt in der Corona-Krise verstärkt ins Bewusstsein der Bürger. Wie eine am Montag veröffentlichte Forsa-Umfrage ergab, änderte die Mehrheit der Bundesbürger diesbezüglich ihre Verhaltensweisen.

57 Prozent gaben an, sich aktuell viel oder etwas mehr mit Reinigung, Sauberkeit und Hygiene zu befassen (viel: 23 Prozent, etwas mehr: 34 Prozent). Regelmäßiges Händewaschen gilt neben dem Abstandhalten als wirksame Maßnahme gegen eine Ansteckung.

9.13 Uhr: Neue Vermutungen über Covid-19-Spätfolgen

Bei Covid-19 ist es aus Expertensicht zwar noch zu früh für gesicherte Aussagen über mögliche Spätfolgen. Bei heftigeren Verläufen, etwa mit schwerem Lungenversagen und langer Beatmungsdauer, seien aber durchaus Restsymptome wie ein vermindertes Lungenvolumen zu erwarten, sagte der Mediziner Sven Gläser vom Vivantes-Klinikum Neukölln.

Bei Patienten mit leichteren Lungenentzündungen sei hingegen abgeleitet von ähnlich verlaufenden anderen Lungenerkrankungen anzunehmen, dass sie keine relevanten Folgen befürchten müssen.

Belastbare Studien zu dem Thema fehlen allerdings bisher, für Deutschland sei für Mai mit ersten Ergebnissen zu rechnen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) wird bisher bei etwa zwei Prozent der Sars-CoV-2-Infizierten in Deutschland eine Lungenentzündung beobachtet. Ein Teil der Patienten muss beatmet werden, und dies oft über längere Zeit.

8.21 Uhr: Virologe dämpft Hoffnung auf Lockerungen

Für eine Entwarnung in der Corona-Krise gibt es nach Überzeugung des Kieler Virologen Prof. Helmut Fickenscher bisher gar keinen Grund. „Würde man die Schutzmaßnahmen aufheben, hätten wir höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit volle Krankenhäuser“, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel der Deutschen Presse-Agentur.

Dann könnten wegen Überlastung nicht einmal mehr simple Unfälle angemessen behandelt werden. „Die Bremsung muss aufrechterhalten werden“, sagte Fickenscher. Eine Diskussion über Anpassungen in kleinen Schritten sei jetzt aber wichtig, um die Argumente auszutauschen. Kontraproduktiv wäre aus Fickenschers Sicht eine Schutzmaskenpflicht für alle. Solche Masken würden in Kliniken und Pflegeheimen dringend benötigt.

7.41 Uhr: Düstere Prognose für den Sommer

US-Wissenschaftler der University of Washington in Seattle haben für mehrere Staaten berechnet, wie es für sie mit Corona weitergehen könnte. Auch Deutschland ist untersucht worden. Das Resultat: Der Höhepunkt der Krise steht der Bundesrepublik noch bevor. Hier mehr dazu lesen.

7.23 Uhr: Vorsicht, neue Spam-Mails im Umlauf!

Durch Deutschland schwappt aktuell eine gefährliche Welle mit Spam-E-Mails, die vermeintlich vom Bundesgesundheitsministerium stammen. In der Mail werden die Empfänger aufgefordert, sich ein geändertes Antragsformular für „Familien- und Krankenurlaub“ anzuschauen, das der Mail als Word-Dokument in der Anlage beigefügt wurde. „Die Datei ist aber infiziert und lädt den Trojaner Trickbot nach“, sagte Computerviren-Experte Christoph Fischer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zum Schluss der Infektionskette werde der Rechner verschlüsselt, um ein Lösegeld zu erpressen.

Die gefälschte E-Mail sehe auf den ersten Blick authentisch aus, warnte Fischer. „Hoffentlich löst das nach Ostern keine große Infektionswelle aus, wenn die Leute im Homeoffice dann diese gefährliche Spam-Mail vorfinden.“

Anfang des Monats hatte bereits das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor gefährlichen Spam-Mails mit angeblichem Corona-Bezug im Dateianhang gewarnt, die Schadprogramme verbreiten. Nach einer erfolgreichen Infektion könnten die Angreifer in das Online-Banking der Nutzer eingreifen oder Zugriff auf Unternehmensnetzwerke erlangen, um sensible Informationen auszuspähen oder Daten zu verschlüsseln und dann die Opfer zu erpressen.

6.48 Uhr: AKK sieht Schwierigkeiten, weil jedes Bundesland macht, was es will

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer pocht auf ein möglichst einheitliches Vorgehen bei einem schrittweisen Ausstieg aus den harten Corona-Beschränkungen nach den Osterferien. „Es ist wichtig, dass wir möglichst einheitliche Regelungen haben. Alles andere wirft zusätzliche Fragen auf“, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Es gebe auch innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz die feste Vereinbarung, „gemeinsam mit der Bundesregierung ein gutes Gesamtpaket auch vorstellen zu können, mit dem man möglicherweise - das hängt von der Entwicklung der Zahlen über Ostern ab - erste Schritte gehen kann“, sagte Kramp-Karrenbauer.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zum Coronavirus geäußert. Foto: dpa

Die CDU-Vorsitzende sieht das Problem unterschiedlicher Regelungen zwischen den Bundesländern. Sie kritisierte, in einem Bundesland seien Baumärkte geöffnet gewesen, in einem angrenzenden Land aber geschlossen. „Da wundert es nicht, dass es sofort einen regen Reiseverkehr dorthin gibt“, sagte sie.

„Gerade deswegen haben die Länder ein eigenes Interesse daran, möglichst koordiniert vorzugehen.“ Entscheidend für das weitere Vorgehen werde aber vor allem die Frage sein: „Wirken die Maßnahmen nachhaltig, die wir jetzt ergriffen haben“ und seien überhaupt erste Schritte der Lockerung möglich.

Ostersonntag, 12. April

23.11 Uhr: Türkei: Erdogan lehnt Minister-Rücktritt ab

Riesen-Wirrwarr in der Türkei! Nach dem angekündigten Rücktritt von Innenminister Süleyman Soylu hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sein Gesuch abgelehnt. Soylu werde sein Amt weiter ausüben, hat das Büro des Präsidenten am Sonntagabend erklärt.

22.50 Uhr: Mehr als 113.000 Tote weltweit!

Was für absolute Horror-Zahlen! Laut der Johns-Hopkins-University sind weltweit mehr als 113.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Über 1,8 Millionen Personen sind infiziert. In Deutschland sind fast 3.000 Menschen verstorben, über 126.000 sind positiv auf Covid-19 getestet.

21.02 Uhr: Türkei: Innenminister Soylu tritt nach Corona-Fiasko zurück

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu ist von seinem Amt zurückgetreten. Er übernehme die volle Verantwortung für die am Freitag verhängte Ausgangssperre für 31 Städte, teilte er auf Twitter mit.

Der Erdogan-Vertraute zieht damit die Konsequenz nach dem Coronavirus-Fiasko, als um Samstag 0 Uhr eine zweitägige Ausgangssperre ausgerufen wurde – wenige Stunden, bevor diese in Kraft tritt. Das hatte für eine Massenpanik im ganzen Land gesorgt, es kam zu Schlägereien, völlig überfüllten Läden und Randalen.

Süleyman Soylu ist als türkischer Innenminister zurückgetreten. (Archivfoto) Foto: imago images / Depo Photos

20.26 Uhr: Mehr als 14.000 Tote in Frankreich

In Frankreich sind inzwischen mehr als 14.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Wie die Nationale Gesundheitsbehörde mitteilt, stieg die Zahl der Toten am Sonntag auf 14.393. Infiziert seien insgesamt 95.403 Menschen.

19.28 Uhr: Tirol verlängert Quarantäne für Sölden

Das österreichische Bundesland Tirol hat die Quarantäne für den Skiort Sölden bis zum 26. April verlängert. Das teilte Landeschef Günther Platter am Sonntag mit. Aufgrund der aktuellen Testergebnisse auf das Coronavirus bleibe keine andere Wahl. Zuvor war bereits die Quarantäne für das Paznauntal mit den Orten Ischgl und Galtür sowie für St. Anton am Arlberg um zwei Wochen verlängert worden.

18.55 Uhr: Zahl der Corona-Toten in der Türkei gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten in der Türkei ist auf 1.198 gestiegen. An Ostersonntag hat es laut Behörden 97 neue Todesfälle gegeben. In der Türkei herrscht bis Mitternacht eine strenge Ausgangssperre.

18.30 Uhr: Johnson: „Schulde der NHS mein Leben“

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich in einer Ansprache an seine Landsleute und das Pflegepersonal des staatlichen Gesundheitssystems Großbritanniens (NHS) gewandt, nachdem er zuvor aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Johnson musste auf der Intensivstation behandelt werden.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

17.58 Uhr: Italien mit weniger Toten

Endlich gute Nachrichten! In Italien sind so wenige Menschen am Coronavirus gestorben wie seit dem 19. März nicht mehr. Die Zahl der Toten stieg zwar am Sonntag um 431 auf insgesamt 19.899, wie die Zivilschutzbehörde mitteilt. Ein Tag zuvor waren es aber noch 619. Mit dem Virus infiziert sind über 156.000 Menschen. Als wieder genesen wurden mehr als 34.000 nach zuvor 32.000 gemeldet.

Das Coronavirus erschüttert die USA so schwer wie kein anderes Land auf der Welt. Präsident Donald Trump zieht nun historische Konsequenzen. Am Samstag hatten die USA mit 20.600 Todesfällen in Folge des Coronavirus den ersten Platz in dieser traurigen Statistik eingenommen. Schon bevor diese Zahlen verkündet wurden, griff Donald Trump in den USA zu einer drastischen Maßnahme. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN!

16.45 Uhr: Großbritannien jetzt offiziell mit über 10.000 Toten!

Mehr als 10.000 Menschen sind nach der offiziellen Statistik in Großbritannien an Coronavirus-Folgen gestorben. Nach offiziellen Angaben vom Sonntag sind rund 10.500 Menschen ums Leben gekommen, die meisten lebten in England. Im Land mangelt es an Tests, Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) ist chronisch unterfinanziert und marode. Experten fürchten, dass das Land bald die höchste Todesrate in ganz Europa haben könnte.

14.57 Uhr: 550 Infizierte auf US-Flugzeugträger

Unter den Besatzungsmitgliedern des US-Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“ hat die Zahl der Corona-Infektionen weiter zugenommen. Inzwischen seien 550 Crew-Mitglieder positiv getestet worden, teilte die US-Marine mit. Am Donnerstag hatte die Zahl noch bei 416 gelegen.

Der amerikanische Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“. Foto: imago images / Eibner Europa

12.49 Uhr: Fußballfans geschockt: Platzt jetzt auch die EM 2021?

Die UEFA-Pläne für die auf 2021 verlegte Fußball-EM könnten ins Wanken geraten. Der Wunsch des Dachverbands, das pan-europäische Turnier wie eigentlich geplant auch im nächsten Jahr in den gleichen zwölf Spielorten auszurichten, droht zu platzen. Medienberichten zufolge gibt es in mehreren Städten Probleme mit dem neuen Termin. Auch aus dem einzigen deutschen Spielort München gibt es noch keine endgültige Zusage an die UEFA. „Nach der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft EURO 2020 auf das Jahr 2021 wird das weitere Vorgehen der Landeshauptstadt München aktuell stadtintern geprüft“, teilte das zuständige Sportreferat mit.

11.55 Uhr: Unruhen nach Tod eines 19-Jährigen in Brüssel - 57 Festnahmen

Der Tod eines 19-Jährigen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat in Belgien trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen Unruhen ausgelöst. Die Polizei nahm bei den Vorfällen in der Gemeinde Anderlecht in der Region Brüssel-Hauptstadt bis zum Sonntag 57 Menschen fest, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Am Samstagabend waren es noch 43 Festnahmen gewesen. In der Nacht habe es jedoch weitere Ansammlungen gegeben, Autos seien in Brand gesteckt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Trotz Versammlungsverbots waren im Laufe des Samstags an mehreren Orten in Anderlecht aufgebrachte Menschen zusammengekommen. Als die Polizei versuchte, die Ansammlungen aufzulösen, eskalierte die Situation laut Belga. Die Beamten seien zum Teil mit Steinen beworfen worden. Der Sender RTBF schrieb von „extremen Spannungen“. Auf Videos sei zu sehen, wie ein Mann mit einer Waffe, die er offenbar von einem Polizisten gestohlen habe, in die Luft schießt. Mittlerweile sei die Situation unter Kontrolle, schrieb Belga am Samstagabend unter Berufung auf die Polizei.

Der 19-Jährige war am Vorabend mit einem Motorroller vor einer Polizeistreife geflohen und schließlich mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Dabei kam er ums Leben.

11.23 Uhr: Trump bewirbt Medikament - und erntet Spott

Donald Trump hat in den USA ein Medikament angepriesen, dass angeblich als "Game Changer" im Kampf gegen das Coronavirus wirken soll. Jetzt erntet der US-Präsident dafür eine Menge Kritik. Hier alle Einzelheiten!

10.11 Uhr: Muss jetzt die Bundeswehr helfen?

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat breite Unterstützung der Bundeswehr beim schrittweisen Ausstieg aus den Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Krise angeboten. „Wir haben sehr viele Köpfe, sehr viele Hände, die bereit sind zu helfen“, sagte die CDU-Chefin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es kommt jetzt darauf an, was die Länder von uns verlangen.“ Denkbar sei etwa der Einsatz in Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Soldaten könnten aber auch helfen, Einkäufe zu organisieren, wenn Menschen ihre Wohnung nicht verlassen könnten.

9.34 Uhr: Das sind mögliche Folgen des Coronavirus

Bei der neuen Lungenkrankheit Covid-19 ist es aus Expertensicht noch zu früh für gesicherte Aussagen über mögliche Spätfolgen. Bei heftigeren Verläufen, etwa mit schwerem Lungenversagen und langer Beatmungsdauer, seien aber durchaus Restsymptome wie ein vermindertes Lungenvolumen zu erwarten, sagte der Mediziner Sven Gläser vom Vivantes-Klinikum Neukölln. Bei Patienten mit leichteren Lungenentzündungen sei hingegen abgeleitet von ähnlich verlaufenden anderen Lungenerkrankungen anzunehmen, dass sie keine relevanten Folgen befürchten müssen.

8.39 Uhr: USA hat die meisten Todesfälle

Die USA verzeichneten indes am Samstag in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie. Wie aus Daten der Universität Johns Hopkins hervorging, starben bis Samstagabend (Ortszeit) mehr als 20 600 Menschen in Folge der Corona-Pandemie - und damit mehr als in Italien, das bisher bei der Gesamtzahl der Toten international an erster Stelle gelegen hatte. Die Daten ändern sich allerdings rasant: Verschiebungen, welches Land in der Corona-Krise Höchststände erreicht, unterliegen einigen Schwankungen.

8.01 Uhr: Boris Johnson: „Ich verdanke Ihnen mein Leben“

Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Mitarbeitern des Londoner Krankenhauses gedankt, in dem er nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. „Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben“, sagte Johnson in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend.

7.34 Uhr: Alarmierende Zahlen aus China

China hat am Sonntag die bislang höchste Zahl importierter Infektionsfälle mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Von insgesamt 99 neu registrierten Infektionen seien 97 aus dem Ausland importiert gewesen, teilte die Gesundheitskommission mit.

Zuletzt war am 25. März ein Höchststand von 67 importierten Fällen gemeldet worden. Daraufhin hatte Peking am 28. März eine Einreisesperre aus dem Ausland verhängt, die weiterhin gilt.

Zudem wurden den Angaben zufolge am Sonntag 49 Corona-Verdachtsfälle gemeldet, bei denen es sich allesamt um importierte Fälle handeln soll.

Die beiden heimischen Infektionen stammen demnach beide aus der nordöstlichen Provinz Heilongjiang an der Grenze zu Russland.

Samstag, 11. April

23.00 Uhr: Unruhen in Belgien

Der Tod eines 19-Jährigen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat in Belgien trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen Unruhen ausgelöst. Die Polizei nahm bei den Vorfällen am Samstag in der Gemeinde Anderlecht in der Region Brüssel-Hauptstadt bis zum Abend 43 Menschen fest, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Trotz Versammlungsverbots waren im Laufe des Tages an mehreren Orten in Anderlecht aufgebrachte Menschen zusammengekommen. Als die Polizei versuchte, die Ansammlungen aufzulösen, eskalierte die Situation Belga zufolge. Die Beamten seien zum Teil mit Steinen beworfen worden. Der Sender RTBF schrieb von „extremen Spannungen“. Auf Videos sei zu sehen, wie ein Mann mit einer Waffe, die er offenbar von einem Polizisten gestohlen habe, in die Luft schießt. Mittlerweile sei die Situation unter Kontrolle, schrieb Belga unter Berufung auf die Polizei.

Der 19-Jährige war am Vorabend mit einem Motorroller vor einer Polizeistreife geflohen und schließlich mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Dabei kam er ums Leben.

20.50 Uhr: Polizei löst unangemeldete Demo in Berlin auf

Mit rund 100 Einsatzkräften musste die Polizei Berlin am Samstag am Rosa-Luxemburg-Platz eine Ansammlung auflösen. Dort war gegen die Aussetzung von Grundrechten demonstriert worden. „Zu dieser Versammlung sei angemerkt, dass es weder eine Anmeldung noch den Versuch einer Anmeldung gegeben hat“, sagte ein Polizeisprecher. Teilnehmerzahlen lagen bis Samstagabend noch nicht vor.

Mit Lautsprecherdurchsagen und bei persönlichen Ansprachen hatten die Beamten aufgefordert, sich zu entfernen und Mindestabstände einzuhalten. Nicht bei allen habe der Hinweis, dass es sich bei der Versammlung um einen Verstoß gegen das Infektionsschutz handele, Wirkung gezeigt. Bei einem harten Kern von Teilnehmern, der sich nicht habe entfernen wollen, sei es zum Zweck der Identitätsfeststellung zu „vorübergehenden Freiheitsbeschränkungen“ gekommen, sagte der Sprecher. Teils seien Straftaten und teils Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.

19.35 Uhr: Frankreich vermeldet positiven Trend

In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, den dritten Tag in Folge rückläufig. Derzeit befänden sich 6883 Menschen auf der Intensivstation, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon am Samstagabend. Das sind 121 Menschen weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Menschen, die innerhalb von 24 Stunden in Folge von Covid-19 gestorben sind, ist zurückgegangen. Frankreich zählte am Samstag 353 neue Todesfälle in den Krankenhäusern und 290 in den Alten- und Pflegeheimen. Insgesamt verzeichnet das Land den offiziellen Angaben nach 13 832 Tote.

„Es ist viel zu früh und unvernünftig, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen“, warnte Salomon allerdings. Es sei nicht die Zeit für eine Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen, sondern für die strikte Einhaltung von Eindämmung, Barrieremaßnahmen und sozialer Distanz. „Der Druck im Krankenhaus ist nach wie vor sehr hoch.“ Es falle ihm auf, dass die Menschen die physische Distanz nicht immer einhielten.

18.40 Uhr: Markus Söder bittet um Geduld

Markus Söder hat die Menschen in der Corona-Krise um mehr Geduld gebeten. „Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher“, stellt Bayerns Ministerpräsident in seiner Oster-Ansprache am Samstag klar. „Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall“, warnt Söder, sagt aber zuversichtlich: „Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle.“

17.30 Uhr: Steinmeier beeindruckt mit Oster-Ansprache

„Jeder von ihnen hat sein Leben radikal geändert. Jeder von ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet – und rettet täglich mehr.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich am Samstag in einer bewegenden Oster-Ansprache „tief beeindruckt von den Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat“. Der Präsident mahnt aber auch, dass es ein Irrglaube sei, die Krise wäre bereits überwunden: „Noch ist die Gefahr nicht gebannt.“

14.59 Uhr: 19 Mitglieder des Nationalen Gesundheitsdienstes gestorben

Der Gesundheitsminister von Großbritannien hat eine traurige Nachricht bekannt gegeben. 19 Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes seien an der Infektion gestorben, das berichtet der „Independent“. Sie seien mit dem Virus in Kontakt gekommen, als sie andere Menschen deswegen behandelt haben.

In London und Yorkshire seien die Vorsichtsmaßnahmen für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, sehr schlecht, monierte der Gesundheitsminister.

14.04 Uhr: Britische Forscherin hat Theorie zum Ursprung der Pandemie aufgestellt

Die verheerende Corona-Pandemie ist nach Ansicht der berühmten Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall durch einen respektlosen Umgang des Menschen mit Natur und Tieren ausgelöst worden. „Unsere Missachtung der Natur und unsere Respektlosigkeit gegenüber den Tieren haben die Pandemie verursacht“, sagte Goodall.

„Wenn wir beispielsweise den Wald zerstören, werden die verschiedenen Tierarten, die ihn bewohnen, gezwungen, auf engerem Raum zu leben. Krankheiten werden von einem Tier auf das andere übertragen - und eines dieser Tiere, das gewaltsam in die Nähe des Menschen gebracht wird, wird diese wahrscheinlich infizieren“, erklärte die britische Forscherin, die insbesondere durch ihre Arbeit mit Schimpansen in Afrika berühmt wurde.

Zudem sieht die Forscherin die Jagd auf Tiere, die Wildtiermärkte in Afrika und Asien sowie eine auf Fleischkonsum ausgerichtete Intensivlandwirtschaft als „Bedingungen, die den Viren die Möglichkeit geben, von einer Spezies auf die andere und auf den Menschen überzuspringen“. Sie begrüße die Schließung von Märkten in China, auf denen lebendige Wildtiere zum Verkauf angeboten wurden, und hoffe, dass das vorübergehende Verbot zu einem „dauerhaften“ werde und andere asiatische Länder dem Beispiel folgten.

13.59 Uhr: Über 1800 Neuinfektionen im Iran

Im Iran haben sich nach Angaben der Behörden inzwischen mehr als 70.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Binnen 24 Stunden wurden 1837 Neuinfektionen gemeldet, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianusch Dschahanpur, in Teheran mitteilte. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen stieg demnach auf 70.029. Zugleich wurden nach seinen Angaben 125 neue Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Toten durch eine Coronavirus-Infektion stieg den Behörden zufolge damit auf 4357.

Der Iran ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder weltweit. Das Land hatte seinen ersten Fall am 19. Februar gemeldet. Seither stiegen die Zahlen steil an. Allerdings gehen ausländische Experten von einer noch deutlich höheren Zahl von Infektionen und Todesfällen in dem Land aus.

13.28 Uhr: WHO untersucht Corona-Rückfälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) untersucht Rückfälle von Covid-19-Patienten, die nach negativen Virus-Tests als geheilt galten.

„Wir stehen in enger Verbindung mit unseren klinischen Experten und arbeiten hart daran, mehr Informationen über diese individuellen Fälle zu erhalten“, heißt es in einer WHO-Stellung gegenüber Reuters zu ungewöhnlichen Fällen in Südkorea. Es sei sehr wichtig, dass bei der Beurteilung der Patienten der vorgeschriebene Ablauf eingehalten werde. Nach den WHO-Richtlinien kann ein Patient erst aus dem Krankenhaus entlassen werden, wenn zwei Coronavirus-Tests im Abstand von 24 Stunden negativ ausgefallen sind.

12.31 Uhr: Spanien verbucht Erfolge gegen Coronoavirus

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie meldet Spanien weitere Erfolge. Mit 510 neuen Todesfällen innerhalb der letzten 24 Stunden wurde am Samstag der niedrigste offizielle Wert seit dem 23. März registriert. Die Gesamtzahl belaufe sich nun auf rund 16 353, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Am Vortag waren noch 605 und am Donnerstag 683 Tote gezählt worden. Der traurige Rekord lag am 2. April bei 950 neuen Todesfällen binnen 24 Stunden.

Die Zuwachsraten bei den Neuansteckungen bleiben seit Tagen vergleichsweise niedrig. Die Zahl der Infektionen sei um weniger als 5000 oder etwa drei Prozent auf rund 162 000 gestiegen, hieß es in der täglichen Bilanz des Ministeriums. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Corona-Infizierten, die als genesen gelten, auf fast 60 000 erhöht.

12.08 Uhr: Polizist schnappt Corona-Regelbrecher dank Kinderfahrrad

Dank eines Kinderfahrrades hat ein Bereitschaftspolizist in Mühlenbeck (Oberhavel) zwei Flüchtende erreichen können. Ein Achtjähriger hatte beobachtet, wie Beamte zwei Männer zu Fuß verfolgten, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Samstag sagte. „Spontan bot er sein Mountainbike an, auf das sich dann einer der Polizisten schwang und in die Pedale trat“, sagte er.

Die beiden Flüchtenden im Alter von 19 und 25 Jahren konnten am Freitag in Gewahrsam genommen werden. Sie gehörten zu einer Gruppe von sechs bis sieben Personen, die sich trotz Beschränkungen wegen Corona an einer Bushaltestelle getroffen hatten. Gegen die beiden wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Eindämmungsverbot und das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Der Achtjährige erhielt von den Beamten für seine Hilfe einen Teddy und sein unversehrtes 24-er Rad.

11.32 Uhr: Polizei findet Mann aus Erfurt in Kofferraum seines Autos

Die Polizei hat einen Mann aus seinem Kofferraum befreit, nachdem sich dieser dort selbst zu einem Nickerchen hingelegt hatte. Der Erfurter habe wegen der Coronakrise kein Hotel und keinen anderen Ausweg gefunden. Hier liest du die ganze Geschichte.

10.57 Uhr: Finnland hat riesigen Vorteil gegenüber anderen Ländern

Die Finnen haben bereits vor Jahren mit Vorkehrungen begonnen, um sich vor einem möglichen Krieg oder einer Pandemie zu schützen. Neben Medizin, Öl und Getreide wurden auch Schutzmasken gehortet. Aufgebaut wurde das Lager zur Zeit des Kalten Krieges. Länder wie Schweden, Norwegen und Dänemark hatten ebenfalls solche Bestände und gaben sie auf. Doch Finnland nicht. Den ganzen Artikel dazu liest du hier.

09.22 Uhr: Virus in den USA von Europäern eingeschleppt

In den USA gibt es mittlerweile mehr als eine halbe Million Infizierte und fast 19.000 Tote (Stand Samstagmorgen). Mediziner in den USA gehen davon aus, dass das Virus von Europäern nach New York geschleppt wurde und sich von dort aus im ganzen Land verbreitet hat. Bereits mehrere Wochen vor dem ersten bestätigten Fall soll das Virus schon dort angekommen sein, Mitte Februar.

08.09 Uhr: Chinesen stürmen Ausflugsziele

Nachdem in China die Maßnahmen gelockert wurden, haben es sich Tausende Chinesen nicht nehmen lassen, zu beliebten Ausflugszielen zu strömen. Ein Nationalpark in Huang-Shan-Bergen war bereits um 8 Uhr mit 20.000 Besuchern überfüllt. Viele Besucher hätten keine Masken getragen, obwohl das immer noch Pflicht sei in China. Lokale Behörden kritisieren nun das Vorgehen, Mediziner warnen vor einer zweiten Welle der Epidemie.

07.53 Uhr: Chaos in der Türkei nach Verhängung der Ausgangssperre

In der Türkei ist das absolute Chaos ausgebrochen, nachdem Präsident Erdogan Ausgangssperre in 31 Städten für dieses Wochenende verhängt hat. Und das nur zwei Stunden vor Mitternacht! Vor Supermärkten in Istanbul spielten sich tumultartige Szenen ab, die Menschen strömten auf die Straßen, um sich mit Einkäufen einzudecken. Videos bei Twitter zeigen lange Schlangen und dichtes Gedränge vor Supermärkten, Bäckereien und kleinen Shops. Es sind perfekte Bedingungen für das Coronavirus.

In der Türkei ist es zu panischen Hamsterkäufen und tumultartigen Szenen gekommen. Foto: dpa

07.16 Uhr: 122.171 Infizierte, 2736 Tote

In Deutschland sind Stand Samstagmorgen 2736 Menschen an dem Coronavirus gestorben, 122.171 sind infiziert. Bisher sind 55.980 wieder gesund. Am schlimmsten betroffen ist Bayern mit mehr als 30.000 Infizierten und über 700 Toten, gefolgt von Baden-Württemberg mit mehr als 23.000 Infizierten und über 600 Toten. Auf Platz Drei liegt NRW mit über 500 Toten und mehr als 24.000 Infizierten.