Coronavirus aktuell: Grünen-Politiker mit krasser These: „Wir retten Menschen, die sowieso sterben“ ++ Gastronomie-Öffnung an Pfingsten? ++

Das Coronavirus hat die gesamte Welt im Griff

Weltweit über 210.000 Tote und mehr als 3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Weltweit grassiert das Coronavirus. Längst bestimmt das Coronavirus den Alltag der Menschen - auch in Deutschland.

Seit Montag gibt es in Deutschland eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten.

Coronavirus aktuell: Alle Informationen rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Noch ist unklar, wann Deutschland wieder zu einem normalen Leben zurückkehren kann? Wann wird es einen Impfstoff geben? Startet die Bundesliga und andere Events noch einmal? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen?

All diese Fragen und noch mehr Informationen rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du in unserem News-Blog!

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Dienstag, 28. April

13.56 Uhr: Schüler sollen vor Sommerferien in Schule

Trotz der Corona-Beschränkungen soll jede Schülerin und jeder Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in übereinstimmenden Beschlussvorlagen vor, die der dpa am Dienstag vorliegen.

13.46 Uhr: Söder stellt Restaurant-Öffnung „um Pfingsten herum“ in Aussicht

Bayerns Ministerpräsident rechnet damit, dass die Gastronomie in Bayern „um Pfingsten herum“ wieder öffnen könne. Zugleich warnt Söder: „Wer zu schnell rennt, wird stolpern!“

Angesichts des bundesweit wieder leicht gestiegenen Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus fordert Söder von Bund und Ländern mehr Umsicht bei den Lockerungen. Die steigende Reproduktionsrate des Virus zeige was passiert, „wenn man ohne Plan lockert“, sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

13.12 Uhr: Boris Palmer mit einer provokanten These

Boris Palmer polarisiert gerne. Das hat er jetzt wieder getan. Der Grünen-Politiker hat den weltweiten Lockdown der Wirtschaft wegen der Corona-Krise scharf kritisiert. „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen“, sagte der Tübinger Oberbürgermeister am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Der Armutsschock, der aus der weltweiten Zerstörung der Wirtschaft entstehe, bringe nach Einschätzung der Vereinten Nationen hingegen Millionen Kinder ums Leben.

„Wenn Sie die Todeszahlen durch Corona anschauen, dann ist es bei vielen so, dass viele Menschen über 80 sterben - und wir wissen, über 80 sterben die meisten irgendwann, sagte Palmer. Er hatte schon früher die Politik zur Corona-Eindämmung kritisiert und für strenge Quarantänemaßnahmen für Risikogruppen sowie eine rasche Öffnung der restlichen Gesellschaft plädiert. Palmer empfahl in der Fernsehsendung darüber hinaus, alle verfügbaren Testkapazitäten einzusetzen, und sprach sich - anders als seine Partei - für eine verpflichtende Handyapp aus, die Infektionen nachverfolgt.

12.01 Uhr: Angst vor 1. Mai-Demos

In Berlin sorgt man sich, dass die revolutionären 1. Mai-Demo zu einer starken Verbreitung von Corona führen könnte. „Ich will nicht, dass die sogenannte revolutionäre 1. Mai Demo zum Ischgl von Berlin wird“, sagt Innensenator Andreas Geisel im Innenausschuss. Der Infektionsschutz der Bevölkerung stehe deshalb im Vordergrund. Das werde die Polizei konsequent, aber mit Augenmaß umsetzen. In Berlin sind bis 3. Mai Versammlungen von bis zu 20 Menschen genehmigt – solange Demonstranten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Der österreichische Skiort Ischgl machte Schlagzielen als Drehscheibe für die Verbreitung des Coronavirus.

10.28 Uhr: Beim Singen fliegen Tröpfchen besonders weit

Seit Montag herrscht in Deutschland Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, auch in Geschäften und Supermärkten müssen sie in den meisten Bundesländern getragen werden. So soll verhindert werden, dass Tröpfchen durch das Sprechen verteilt werden und das Coronavirus verbreitet wird. Jetzt hat Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Institut, verraten: „Beim Singen scheint es so zu sein, dass Tröpfchen besonders weit fliegen.“ Da bleibt wohl nur das Singen unter der Dusche.

10.10 Uhr: RKI-Chef appelliert: „Wir wollen Erfolg verteidigen“

Etwa 1000 Infektionsfälle habe es in den letzten Tagen in Deutschland gegeben, zwischen 100 und 300 Tote pro Tag seien dem Robert-Koch-Institut die letzten Tage übermittelt worden. Die Reproduktionszahl liege derzeit bei 1,0 und sei damit leicht angestiegen. Hier gebe es jedoch große regionale Unterschiede. Engpässe bei Intensivbetten seien derzeit nicht erkennbar.

Lob gab es von RKI-Chef Lothar Wieler für die Bürger, Mitarbeiter der Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Zugleich appellierte Wieler an die Bürger jetzt nicht nachzulassen: „Wir wollen nicht, dass die Fallzahlen wieder zunehmen. Wir wollen nicht, dass das Gesundheitssystem überfordert wird. Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen an Covid 19 sterben." Wieler richtet also einen dringenden Appell an alle: „Halten wir uns weiter an die Kontaktbeschränkungen, halten wir weiter mindestens 1,5 m Abstand voneinander und bitte tragen wir zusätzlich in ÖPNV und Läden eine Mund- Nasenbedeckung.“

Der Erfolg der letzten Wochen sei hart erarbeitet worden und ein Ergebnis der Maßnahmen, aber vor allem der Einhaltung dieser durch die Bürger.

09.10 Uhr: Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf

Österreich hebt angesichts der günstigen Entwicklungen in der Corona-Krise nach fast sieben Wochen die Ausgangsbeschränkungen auf. Dies teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in Wien mit.

„Wir können die Ausgangsbeschränkungen auslaufen lassen, wir brauchen sie nicht fortzusetzen“, sagte er. Ab dem 1. Mai sei lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, nötig. Allerdings sei es sehr verfrüht zu glauben, die Krise sei schon vorbei. „Wir können jederzeit Stopp sagen.“ Es gelte, eine zweite Erkrankungswelle zu vermeiden.

Seit Mitte März war es den Österreichern nur bei triftigem Grund erlaubt, das Haus zu verlassen. Dazu gehörten unbedingt nötige Besorgungen. Allerdings war Bewegung im Freien - Spaziergänge und zum Beispiel auch Radfahren - von Anfang an ebenfalls gestattet. Die Ausgangsbeschränkungen waren bis Ende April befristet und laufen nun am 30. April aus.

Anfang Mai dürfen laut Exit-Fahrplan alle Geschäfte sowie viele Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Lokale und Restaurants sollen Mitte Mai folgen. Unklar ist noch, wann der für Österreich so wichtige Tourismus wieder beginnen kann.

09.00 Uhr: Einkaufszeit per Handy-App?

Müssen wir bald Tickets buchen, um in unserem Lieblingsgeschäft shoppen zu gehen? Das schlägt jetzt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor. In einem Papier, dass am Wochenende an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertreter der Koalition versendet wurde, wird eine Handy-App vorgeschlagen, mit deren Hilfe der Zugang zu Fußgängerzonen und Geschäften beschränkt werden könnte.

So soll die Wirtschaft schneller hochgefahren werden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Digitale Lösungen helfen, im Alltag Abstand zu halten, ohne zu Hause bleiben zu müssen“, zitiert das Netzwerk. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Der Vorschlag: über eine App könnten Kunden Einkaufszeiten in Geschäften und Dienstleistungen kaufen, so das DIHK.

08.15 Uhr: Großeinsatz in Pflegeheim in Berlin

Großeinsatz in einem Pflegeheim in Fennpfuhl im Berliner Bezirk Lichtenberg. Dort mussten in der Nacht 73 Personen in Krankenhäuser transportiert werden. Darunter seien 28 bestätigte Covid-19-Erkrankte, teilte die Feuerwehr Berlin auf Twitter mit. Von weiteren müsse ausgegangen werden.

#Großeinsatz für die #Notfallrettung der @Berliner_Fw. Aus einer Pflegeeinrichtung in #Fennpfuhl der werden aktuell 73 Personen in Krankenhäuser transportiert. Es gab 28 bestätigte #Covid19-Erkrankte, von weiteren muss ausgegangen werden. pic.twitter.com/uadC999Hue — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 27, 2020

Auch das Deutsche Rote Kreuz war bei dem Einsatz, der bis in die frühen Morgenstunden andauerte, dabei: „Die Transporte erfolgen unter entsprechenden Infektionsschutz-Maßnahmen", schrieb das DRK auf Twitter.

07.03 Uhr: Neue Symptome? Ärzte berichten von beunruhigendem Phänomen

Ärzte berichten von zunehmenden Fällen, in denen Erwachsene plötzliche Schlaganfälle bekommen. Das berichtet der US-Sender „CNN“. „Das Virus scheint eine erhöhte Gerinnung in den großen Arterien zu verursachen, was zu einem schweren Schlaganfall führt“, warnt Dr. Thomas Oxley, Neurochirurg in einer New Yorker Klinik. Besonders eine Sache beunruhigt die Ärzte. >>> Mehr erfährst du hier.

06.35 Uhr: Muss China Entschädigungen zahlen?

US-Präsident Donald Trump will möglicherweise Entschädigungen von China für die Corona-Pandemie einfordern. Seine Regierung prüfe derzeit, wie Peking für die Verbreitung des Coronavirus „zur Rechenschaft gezogen“ werden könne, sagte Trump am Montag in Washington. Er äußerte sich nicht dazu, welche Entschädigungssumme seine Regierung verlangen könnte. Es handle sich um eine „sehr substanzielle“ Summe, sagte Trump lediglich.

Trump hat China wiederholt wegen seines Umgangs mit dem Coronavirus scharf kritisiert. Zwischenzeitlich sprach er vom „chinesischen Virus“, weil der Erreger erstmals in der chinesischen Millionenstadt Wuhan bei einem Menschen festgestellt worden war. Washington wirft Peking vor allem mangelnde Transparenz zu Beginn der Krise vor.

„Wir sind nicht glücklich über China,“ sagte Trump nun. Die Ausbreitung des Virus hätte schnell „an der Quelle“ gestoppt werden können, betonte er.

06.14 Uhr: Jens Lehmann nach Corona-Infektion genesen

Ex-Fußballprofi Jens Lehmann ist nach einer Corona-Infektion wieder genesen. Das verriet der ehemalige Nationaltorwart jetzt in „Bild“. „Ich litt anderthalb Tage an Husten und leichtem Fieber", sagte der 50-Jährige- „Nach zwei Wochen Quarantäne wurde ich von den Behörden wieder für gesund erklärt.“ Der Krankheitsverlauf sei "leichter als bei einer Grippe" gewesen, so Lehmann. „Aber gefährdete Menschen müssen natürlich aufpassen. Es hilft wahrscheinlich auch, einigermaßen gesund zu leben.“

Der ehemalige Torwart hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil er eine Fortsetzung der Bundesliga mit teils gefüllten Stadien vorgeschlagen hatte. „Ich habe bisher noch kein vernünftiges Gegenargument gehört“, wiederholte er seine Forderung. „Wenn nur jeder vierte Platz besetzt wird, ist genug Distanz untereinander. Wer gegen die Abstandsregel verstößt, fliegt raus und bekommt Stadionverbot.“

Montag, 27. April

23.14 Uhr: Ansteckungsrate steigt weiter

Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Charité-Virologe Christian Drosten fürchtet bei einem weiteren Anstieg der Reproduktionsrate eine zweite Pandemie-Welle für Deutschland.

22.03 Uhr: Demokraten sagen Vorwahlen in New York komplett ab

Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus ist die Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat New York abgesagt worden. Das entschieden die demokratischen Mitglieder des Wahlvorstands des Bundesstaates mit rund 19 Millionen Einwohnern am Montag, wie US-Medien berichteten.

New York ist damit der erste US-Bundesstaat, der die demokratische Vorwahl - zum ersten Mal in seiner Geschichte - ganz absagt. Zahlreiche andere Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen bereits verschoben. Die Vorwahl in New York hatte ursprünglich Ende April stattfinden sollen und war dann wegen der Corona-Pandemie zunächst auf den 23. Juni verschoben worden.

21.20 Uhr: Boeing-Boss: Corona wird Luftfahrt jahrelang belasten

Der US-Flugzeugbauer Boeing geht davon aus, dass die internationale Luftfahrtindustrie sich nur sehr langsam von der Corona-Krise erholen wird. „Wir erwarten, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird, bis das Reiseaufkommen wieder das Niveau von 2019 erreicht“, warnte Boeing-Chef Dave Calhoun die Aktionäre am Montag bei der jährlichen Hauptversammlung des Konzerns. Wegen der Pandemie konnte die Veranstaltung diesmal nur im Internet stattfinden.

Bis die Luftfahrtbranche wieder zu ihrem langfristigen Wachstumstrend zurückfinde, dürfe es einige weitere Jahre erfordern, sagte Calhoun. Die Krise sei „anders als alles, was wir jemals erlebt haben“ und es sei „schwer einzuschätzen, wann sich die Situation stabilisieren wird“.

20.35 Uhr: Schock-Meldung aus Italien: Schon über 150 Ärzte an Covid-19 gestorben

In Italien sind mehr als 150 Ärzte an der Corona-Epidemie gestorben. Der Chirurgen-Verband FNOMCEO gab ihre Zahl am Montag mit 151 an. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 26.977, wie die Gesundheitsbehörden in Rom mitteilten. Damit bleibt Italien das am meisten betroffene Land in Europa vor Spanien und Frankreich. Weltweit zählen nur die USA mehr Tote.

Innerhalb von 24 Stunden starben in Italien 333 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das neuartige Coronavirus verursacht wird. Am Sonntagabend hatten die Behörden einen Rückgang auf 260 neue Todesfälle gemeldet. „Die Tendenz der Todesfälle und der Infektionen geht dennoch nach unten“, sagte der Präsident des Gesundheitsinstitutes ISS, Silvio Brusaferro.

19.25 Uhr: Über 125.000 Corona-Tote in Europa

Die Zahl der in Europa am Coronavirus gestorbenen Menschen ist einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP zufolge auf mehr als 125.000 gestiegen. Der auf offiziellen Angaben von Ländern und Regionen beruhenden Zählung zufolge starben bis Montag insgesamt 125.669 Menschen, darunter 26.977 in Italien, 23.521 in Spanien, 22.856 in Frankreich sowie 21.092 in Großbritannien.

Europa ist damit nach wie vor der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Kontinent. Weltweit starben nach offiziellen Angaben mehr als 207.000 Menschen. Europaweit wurden knapp 1,4 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert.

18.30 Uhr: DTM fällt wohl Corona zum Opfer

Schock für alle Rennsport-Fans: Die DTM („Deutsche Tourenwagen Masters“) wird wohl eingestellt. Audi gab heute seinen Rückzug bekannt, weil die Automarke wegen der Coronakrise keine Hoffnungen mehr auf weitere Partner in der Rennserie hat. Hier alle Infos >>

17.30 Uhr: Familienministerin fordert Perspektive für Kita-Öffnung

Familienministerin Franziska Giffey hat sich erneut gegen eine zu lange Schließung von Kitas in der Corona-Pandemie ausgesprochen. „Kinder und ihre Familien müssen stärker in den Fokus rücken, wenn wir über eine schrittweise Rückkehr zu etwas mehr Normalität sprechen“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine pauschale Schließung der Kitas für über 80 Prozent der Kinder bis zu den Sommerferien könne nicht die Antwort sein.

16.45 Uhr: Aldi mit irrer Corona-Neuerung

Aldi Süd will in der Corona-Krise mit digitalen Zutrittskontrollen die Zahl der Kunden in seinen Filialen begrenzen. Sensoren an den Ein- und Ausgängen sollen dabei die Kundenzahl im Laden in Echtzeit überwachen. „Das Zugangssystem gewährleistet, dass die Auslastungshöchstgrenzen in unseren Filialen nicht überschritten werden“, berichtete Aldi-Manager Malte Kuhn am Montag.

Insgesamt will der Discounter die Hälfte seiner 1930 Filialen mit den Sensoren ausstatten. Die Filialmitarbeiter werden dabei automatisch über eine App, per SMS oder Anrufe über die Auslastung informiert. In einzelnen Filialen soll ein Ampelsystem oder eine Bildschirmanzeige getestet werden, die die Kunden über die Auslastung der Filiale informiert und so den Zugang steuert.

Aldi Süd will die Hälfte seiner Filialen mit einer digitalen Einlasskontrolle ausstatten. Foto: dpa

15.50 Uhr: Mehrheit der Deutschen für Corona-Impfpflicht

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für eine verpflichtende Impfung gegen das neue Coronavirus. 45 Prozent der Befragten wünschen sich auf jeden Fall eine Impfpflicht, sobald es einen Impfstoff gibt. 16 Prozent beantworteten die Frage mit „eher ja“. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Civey-Instituts für das Nachrichtenportal t-online.de hervor. Knapp ein Drittel der repräsentativ ausgewählten Befragten lehnte eine Impfpflicht ab. Der Rest war unentschieden.

15.05 Uhr: Premier League will am 8. Juni wieder starten

Die Fußballclubs der englischen Premier League streben eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 8. Juni an. Das berichtete der britische Sender BBC am Montag. Das ist einen Monat später als die Bundesliga ihren Neustart anpeilt.

Demnach wollen die Vereine bei ihrem nächsten Meeting am Freitag darüber diskutieren, wie die restlichen 92 Spiele ausgetragen werden können. Es gilt als sicher, dass die Partien ohne Publikum stattfinden werden. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung von Politik und Gesundheitsexperten. Ziel ist es laut BBC, die Saison bis Ende Juli abzuschließen.

14.02 Uhr: Gericht: 800-Quadratmeter-Regel für Geschäfte ist verfassungswidrig

800 Quadratmeter - größer darf die Verkaufsfläche in den jetzt wieder geöffneten Geschäften nicht sein. So haben es die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten festgelegt. Zweifel an dieser Größe gab es von Anfang an. Nun gibt es dazu ein Gerichtsurteil.

Dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern weiterhin geschlossen bleiben müssen, ist aus Sicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs verfassungswidrig. Das hat das Gericht am Montag entschieden. Das Urteil gilt zwar nur für das Land Bayern. Die Flächenbegrenzung gibt es allerdings in allen Bundesländern, weil sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart worden war.

12.50 Uhr: Beliebter Gastronom stirbt an Corona

Er verabschiedete sich auf Facebook ins künstliche Koma, zwei Wochen später war Heinz Willach tot. Der beliebte Gastronom starb an den Folgen des Coronavirus. >>> hier die traurigen Einzelheiten

11.15 Uhr: Formel 1-Start im Juli geplant

Das Formel1-Rennen in Frankreich im Juni muss ausfallen. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt. Die gesetzlichen Auflagen ließen ein Rennen nicht zu. Der Saison-Start soll am 5. Juli in Österreich stattfinden, gab Chase Carey, Boss der Renn-Serie, heute bekannt. >>> Hier alle Details.

11.00 Uhr: Tom Hanks will Forschung unterstützen

Nach ihrer überstandenen Covid-19-Erkrankung wollen Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) und seine Frau Rita Wilson (63) die Forschung bei der Entwicklung eines Impfstoffs unterstützen - mit ihrem eigenen Blut. Wegen ihrer überstandenen Erkrankung mit dem Coronavirus hätten die beiden Antikörper in ihrem Blut, sagte Hanks. Das berichtete das US-Promimagazin „People“.

„Man ist nicht nur an uns herangetreten, sondern wir haben gesagt: "Wollen Sie unser Blut? Können wir Plasma spenden?" Und in der Tat werden wir es jetzt den Einrichtungen geben, die hoffentlich, an der, wie ich es nennen möchte, "Hank-Vakzine" (engl. "Hank-ccine") arbeiten“, sagte der Schauspieler scherzhaft über den zukünftigen Namen eines möglichen Impfstoffs. „Ich versuche nicht, es mit einem Urheberrecht in Beschlag zu nehmen“, sagte er. „Ich gehe nicht zum Patentamt.“

Hanks und seine Frau waren unter den ersten Prominenten, die ihre Erkrankung mit dem Coronavirus öffentlich gemacht hatten. Mittlerweile sind die beiden wieder genesen.

10.30 Uhr: Franzosen hamstern

In Deutschland ist es das Klopapier, in den Niederlanden Marihuana und in den USA Waffen. Die Franzosen hatten es in Sachen Hamsterkäufe vor allem auf Kondome und Wein abgesehen. Doch jetzt gibt es einen neuen Hamster-Trend in unserem Nachbarland. >>> Hier erfährst du, worauf es die Franzosen abgesehen haben

09.25 Uhr: EU-Kommission genehmigt Staatshilfen für Condor in Corona-Krise

Der angeschlagene Ferienflieger Condor bekommt neue Staatshilfen. Die EU-Kommission erteilte wegen der Coronavirus-Pandemie am Montag die Genehmigung für ein Kreditprogramm der Bundesregierung und des Landes Hessen in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro.

Somit könne Deutschland Condor einen Teil der coronabedingten Einbußen ersetzen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. „Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten um Lösungen, wie Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften unterstützt werden können.“

07.45 Uhr: Bars und Restaurants in Schweden geschlossen worden

In Stockholm sind mehrere Bars und Restaurants wegen Verstößen gegen die Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus vorübergehend von den Behörden geschlossen worden. In den fünf dicht gemachten Lokalen seien die Vorgaben für den Abstand zwischen den Gästen missachtet worden, begründete der Chef der Gesundheitsdienste der schwedischen Hauptstadt, Per Follin, am Sonntag die Maßnahme.

Schweden hat in der Reaktion auf die Pandemie einen Sonderweg eingeschlagen und keine weitreichenden Restriktionen verhängt. Allerdings gilt für den Gastronomiebetrieb die Auflage, dass zwischen den Tischen ein Abstand von ein bis zwei Metern bestehen muss. In den jetzt geschlossenen Bars und Restaurants habe zu großer Besucherandrang sowohl im Innen- als auch Außenbereich geherrscht, sagte Follin der Nachrichtenagentur TT.

07.00 Uhr: Corona-App verzögert sich

Nach Auffassung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann es noch mehrere Wochen dauern, bis eine Corona-App zur Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten entwickelt ist. Der jetzt eingeschlagene Weg mit einer dezentralen App solle „so schnell als möglich aber auch so sicher als möglich“ gegangen werden, sagte Spahn am Sonntagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Datensicherheit und Datenschutz seien dabei besonders wichtig.

Auf den Hinweis, dass die Corona-App ursprünglich schon Mitte April in Betrieb gehen sollte, sagte Spahn, er habe „immer darauf hingewiesen, mit den Erfahrungen aus anderen Digitalprojekten, dass es meistens ein, zwei drei Wochen länger dauert als manch einer öffentlich sagt, weil Datensicherheit und Datenschutz so wichtig sind“. So solle eine solche App nicht gehackt werden können und es müsse klare Regeln geben, wer worauf Zugriff habe.

Die Bundesregierung hatte am Sonntag erklärt, dass sie nun doch eine Tracing-App zur Corona-Pandemie anstrebe, bei der die Daten dezentral nur auf den Mobilgeräten gespeichert werden.

06.40 Uhr: Trump außer sich

Donald Trump ist mal wieder „on fire“ und schießt in seinem Lieblingsnetzwerk Twitter gegen Journalisten und Demokraten. Hintergrund ist ein Artikel der New York Times, die unter Berufung auf enge Berater von Trumps „seltsamen neuen Leben“ in Corona-Tagen berichteten. Demnach soll Trump erst gegen Mittag in sein Büro kommen, meist schlecht gelaunt nachdem er den ganzen Vormittag Fernsehen geschaut habe. Er sei darauf fokussiert zu sehen, wie die Medien auf seinen Umgang als US-Präsident mit der Corona-Pandemie bewerteten. Weiter heißt es, dass er in seinem privaten Speisesaal Fernsehen schaue und Pommes und Cola light stets verfügbar seien.

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Das brachte Trump offenbar ziemlich auf die Palme. In einem Twitter-Feuerwerk schreibt er: „Die Leute, die mich kennen und die Geschichte unseres Landes kennen, sagen, dass ich der am härtesten arbeitende Präsident der Geschichte bin. Das weiß ich nicht, aber ich arbeite hart und habe in den ersten dreieinhalb Jahren wahrscheinlich mehr erreicht als jeder andere Präsident in der Geschichte“.

06.10 Uhr: Maske richtig nähen, desinfizieren und waschen

Coronavirus aktuell: Ab Montag gilt eine Maskenpflicht für Busse, Bahnen und Geschäfte. Foto: dpa

Ab heute gilt deutschlandweit Maskenpflicht in Geschäften und Bussen und Bahnen. Doch wie nähst du eine Maske, wie desinfiziert man sie richtig und auf welche Masken kann ich waschen? >>> Hier alle Infos!

Sonntag, 26. April

22.12 Uhr: Kultusminister beraten über Schulöffnungen

Die Kultusminister der Bundesländer beraten an diesem Montag (16.00 Uhr) über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Schulen in der Corona-Pandemie. Sie stimmen sich abschließend über ein gemeinsames Konzept ab. Unklar ist, ob die Minister einen Plan vorlegen, wie es für diejenigen Klassenstufen weitergeht, für die es bisher noch keine Rückkehrperspektive an die Schulen gibt. Bereits vergangene Woche kehrten Tausende Jugendliche in vielen Bundesländern für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen an die Schulen zurück - an diesem Montag kommt der nächste Schwung. Ab dem 4. Mai geht es in den meisten Ländern auch für die ältesten Grundschüler wieder los und für Schüler, die im nächsten Schuljahr ihren Abschluss machen.

21.17 Uhr: Drosten schlägt Alarm - wegen ganz bestimmten Phänomens

Christian Drosten schlägt Alarm. Dem Virologen ist ein ganz bestimmtes Phänomen in Deutschland ein großer Dorn im Auge. Hier seine klare Ansage im Wortlaut!

20.03 Uhr: VW fährt Produktion wieder hoch und sendet Zeichen an Mitarbeiter

Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Corona-Krise fährt der VW-Konzern am Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam hoch. Vorab gab es bereits ein rührendes Zeichen an alle Mitarbeiter.

19.10 Uhr: Gewagte These! Ausgerechnet DAS soll vor einer Infektion schützen

In Paris untersucht eine Forschungsgruppe ein kurioses Corona-Phänomen. Schützt ausgerechnet ein ungesundes Laster vor einer Infektion mit dem Coronavirus? Hier alle Einzelheiten!

18.09 Uhr: Weltgrößtes Frachtflugzeug bringt Schutzmasken aus China nach Deutschland

Der größte Frachtflugzeugtyp der Welt, eine Antonow 225, soll am Montag (10.00 Uhr) mit mehr als zehn Millionen Schutzmasken aus China am Flughafen Leipzig/Halle landen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will sich von der Ankunft des Bundeswehr-Transports aus China selbst ein Bild machen.

Es ist nach Angaben der Bundeswehr die zweite von insgesamt drei Maschinen, die am Flughafen Leipzig/Halle landet. Über die „Luftbrücke“ sollen insgesamt etwa 25 Millionen Schutzmasken aus China nach Deutschland geflogen werden. Der Transport ist Teil der Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise.

17.11 Uhr: Reisebranche skizziert Horror-Szenario

Viele Unternehmen der Reisebranche sind einer Verbandsumfrage zufolge durch die Corona-Krise in große wirtschaftliche Not geraten. Zwei von drei Unternehmen sähen sich unmittelbar von einer Insolvenz bedroht, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Sonntag mit. 80 Prozent der Firmen hätten bereits bei der Bundes- oder einer Landesregierung Hilfen beantragt, in drei Viertel der Unternehmen gebe es außerdem Kurzarbeit.

„Es muss dringend etwas passieren“, erklärte DRV-Präsident Norbert Fiebig zu den Umfrageergebnissen. „Wenn wir nicht bald spezifische Unterstützung der Bundesregierung erhalten, wird es die mittelständisch geprägte Reisewirtschaft mit ihren vielen kleinen Reisebüros, Reiseveranstaltern und den touristischen Dienstleistern, so wie wir sie kennen, sehr bald nicht mehr geben.“

Für die Erhebung hatte der DRV den Angaben zufolge von Dienstag bis Freitag seine Mitglieder befragt. Mehr als 500 Unternehmen beteiligten sich.

16.19 Uhr: BVB-Boss Watzke: „Dann säuft die ganze Bundesliga ab“

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat die geplante Saisonfortsetzung mithilfe von Geisterspielen in den Fußball-Bundesligen verteidigt. „Wir wollen nicht im Ansatz eine Sonderstellung. Aber nochmal, es ist auch nicht mit Breitensport zu vergleichen, sondern wir wollen unseren Berufen nachgehen“, sagte Watzke in der Sendung „Wontorra - Allein zu Hause“ auf Sky Sport News HD.

Der BVB-Chef warnte vor einem Saisonabbruch und den daraus resultierenden Folgen. Es gehe „um nicht mehr und nicht weniger als um die Rettung des Fußballs. Wenn wir die nächsten Monate nicht spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab. Dann wird es die in der Form nicht mehr geben, wie wir sie gekannt haben“, äußerte der 60-Jährige weiter.

14.54 Uhr: Italien lässt Schulen bis September geschlossen

Italien lässt seine Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie noch bis September geschlossen. Regierungschef Giuseppe Conte begründete dies in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „La Repubblica“ mit dem hohen Ansteckungsrisiko. „Die Gesundheit unserer Kinder steht auf dem Spiel“, sagte er dem Blatt.

Eein Expertenkomitee habe das Risiko einer Öffnung der Schulen vor September „in allen Szenarien“ als zu hoch bewertet, sagte Conte. Die italienischen Schulen sind bereits seit Anfang März geschlossen. Nach dem Plan der Regierung müssen die Schüler damit insgesamt rund ein halbes Jahr zu Hause bleiben.

14.25 Uhr: Schäuble mit klaren Worten – „Nicht alles hat vor dem Schutz von Leben zurückzutreten“

Klare Worte von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig“, so Schäuble gegenüber dem Tagesspiegel.

Schäuble weiter: „Der Staat muss für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben. Meine Angst ist aber begrenzt. Wir sterben alle. Und ich finde, Jüngere haben eigentlich ein viel größeres Risiko als ich. Mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher.“

13.00 Uhr: Trump will weniger Pressekonferenzen abhalten

US-Präsident Donald Trump plant zukünftig weniger Pressekonferenzen abzuhalten. Nach rund 50 PKs in den letzten zwei Monaten, ist der Präsident besorgt, dass seine politischen Auftritte nach hinten losgehen würden, so 'NBC News'.

Schon am Freitag verkürzte Trump seine Pressekonferenz auf lediglich 21 Minuten und ließ keine Journalistenfragen zu.

12.15 Uhr: Impfstoff offenbar erfolgreich getestet

Das wäre ein riesiger Schritt im Kampf gegen das Coronavirus. Chinesische Forscher haben offenbar einen Impstoff gegen das Virus erfolgreich an Affen getestet. Wie die Bild in Bezug auf Schweizer Medien berichtet, hätten die Forscher es geschafft, Rhesusaffen mithilfe eines Impfstoffes immun gegen Covid-19 zu machen.

Unklar ist, ob der Impstoff damit auch auf den Menschen übertragbar ist, und wann er vorliegen könnte.

11.10 Uhr: „Gespenstische Situation“ auf dem Maskenmarkt

Es herrschen weiterhin chaotische Zustände auf dem Maskenmarkt. Ein Pharmahändler spricht sogar von gespenstischen Zuständen. Wie der Focus berichtet, übersteige die Nachfrage nach Schutzmasken das Angebot noch immer um Weiten.

Das führe zu großem Durcheinander. So würden derzeit immer mehr Masken ohne die Pharmazentralnummer verkauft. Das bedeutet, dass sie nicht weiterverfolgt werden können. Ein Sprecher des Pharmagroßhändlers Alliance Healthcare sagt: „Wir wissen nichts. Wir haben die Spur verloren. Das ist gespenstische Situation.“

08.50 Uhr: Kinderärzte warnen vor Entwicklungsstörungen

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. Foto: imago images

Das Kontaktverbot mag das Coronavirus eindämmen, allerdings kann es vor allem bei Kindern auch zu anderen Schäden führen. So warnt der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach gegenüber der 'dpa' vor psychosozialen Schäden, die durch den fehlenden Kontakt zu Gleichaltrigen entstehen könnten.

Wenn Kinder monatelang nicht auf Spielplätze gehen könnten, oder ihre Freunde in der Schule oder der Kita sehen, sei dies ein schwerer Eingriff in ihre Lebenswelt.

Er fordert, dass die Bedürfnisse der Kinder stärker in den Mittelpunkt gerückt würden.

07.30 Uhr: China wollte deutsche Regierungsmitarbeiter beeinflussen

Das ist ein absoluter Skandal, wie die Bundesregierung gegenüber der 'Bild' bestätigte, hatte China versucht deutsche Regierungsmitarbeiter zu kontaktieren, um so dafür zu sorgen, dass diese sich öffentlich positiv über den Umgang Chinas mit dem Coronavirus äußern.

Die Bundesregierung soll diesem Wunsch aber nicht nachgekommen sein, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.