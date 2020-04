Coronavirus aktuell: Bundesliga-Geisterspiele bis März möglich ++ Katzen positiv auf Covid-19 getestet ++ China mit Quarantäne-Hammer

Das Coronavirus hat die gesamte Welt im Griff

Weltweit über 182.000 Tote und mehr als 2,6 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Die Pandemie geht weiter. Mehr als 182.000 Todesopfer werden wegen des Coronavirus aktuell gezählt. Weltweit gibt es mehr als 2,7 Millionen Infizierte.

Deutschland hat das Coronavirus ebenfalls hart getroffen mit mehr als 5.000 Toten, besonders Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sind betroffen.

Zum Schutz vor dem Coronavirus haben alle Bundesländer mittlerweile eine Maskenpflicht eingeführt. Nur langsam nimmt das soziale Leben wieder Fahrt auf.

Coronavirus aktuell: Neueste Informationen in unserem Newsblog

Viele Fragen bleiben. Wann kehrt Deutschland zum normalen Leben zurück? Gibt es einen Impfstoff oder die Herdenimmunität? Wann öffnen Restaurants wieder? Was tut die Bundesregierung?

All diese Fragen und noch mehr Informationen erhältst du in unserem News-Blog!

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Donnerstag, 23.April

18.02 Uhr: 616 weitere Tote in Großbritannien

Großbritannien hat 616 weitere Corona-Tote innerhalb eines Tages gemeldet. Wie das britische Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt gab, stieg damit die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen auf insgesamt 18.739. Am Vortag hatten die Behörden noch 759 Tote gemeldet.

Die Zahl der Infizierten stieg auf rund 138.000 Menschen. Zuletzt sprach die Regierung davon, dass „die Spitze“ bei den Corona-Erkrankungen erreicht sei, was eine Diskussion über Lockerungen der Maßnahmen zur Folge hatte. Die von den Behörden gemeldeten Zahlen umfassen jedoch nur die im Krankenhaus positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getesteten Menschen und nicht die Corona-Todesfälle in Altenheimen oder zu Hause.

17.12 Uhr: 26 Millionen Corona-Arbeitslose in den USA

Infolge der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren.

16.05 Uhr: DFL hält Geisterspiele bis März für möglich

DFL-Chef Christian Seifert hat Fußball-Fans in Deutschland auf mögliche Geisterspiele in der kommenden Saison eingestellt. „Wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar, März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen“, sagte Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt am Main.

15.30 Uhr: Zwei Katzen positiv auf Corona getestet

In den USA ist erstmals in Haustieren das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Zwei Hauskatzen im Bundesstaat New York seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Beide Tiere, die an verschiedenen Orten in dem Bundesstaat lebten, hätten Atemwegsbeschwerden gehabt.

Eine Lungenentzündung oder schwere und tödliche Verläufe bei Katzen seien aber noch nicht beobachtet worden. Es gebe auch keine neuen Hinweise, dass Katzen zur Verbreitung des Virus bei Menschen beitrügen. Für Hunde gebe es weiterhin komplette Entwarnung.

15.02 Uhr: 700.000 Euro Schaden durch Soforthilfe-Betrug – nur in Berlin

Betrugsversuche im Zusammenhang mit staatlichen Corona-Soforthilfen beschäftigten derzeit die Strafverfolgungsbehörden in mehreren Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen, Bremen und Berlin.

Allein in der Bundeshauptstadt beziffert man den Schaden durch Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen auf rund 700.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in derzeit 46 Fällen gegen insgesamt 55 Tatverdächtige.

14.31 Uhr: China stellt 10-Millionen-Einwohner-Stadt unter Quarantäne

China hat umfangreiche Quarantänemaßnahmen ergriffen, nachdem es in der nordöstlichen Stadt Harbin zu einem Coronavirus-Ausbruch gekommen war. Für die 10-Millionen-Einwohner-Stadt wurde ein Lockdown angeordnet, nachdem ein Student, der aus New York zurück gekehrt war, offenbar 70 Menschen angesteckt und in die Stadt gebracht hatte. Das berichtet „Daily Mail“.

So herrscht ein Versammlungsverbot und Gemeinden sind angewiesen, nicht einheimische Besucher und Fahrzeuge genau zu überwachen. Kontrollpunkte an Flughäfen und Bahnhöfen überprüfen alle, die von woanders kommen.

13.36 Uhr: Kurz: Reisen zwischen Österreich und Deutschland in absehbarer Zeit möglich

Österreich-Kanzler Sebastian Kurz ist zuversichtlich, dass Reisen zwischen Österreich und Deutschland in absehbarer Zeit wieder möglich sein werden.

„Natürlich ist es das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren“, so der 33-Jährige im ARD-Talk „Maischberger. Die Woche“. Beide Länder seien bei der Eindämmung des Virus auf einem guten Weg – die Voraussetzung für ein Wiederaufleben des Tourismus. Damit ist ein möglicher Sommerurlaub der Deutschen in Österreich nicht komplett ausgeschlossen.

Ähnliche Ziele verfolgt Kurz mit den Nachbarnländern Tschechien und Kroatien. Das Reise von Österreich in diese Staaten wäre bei anhaltender Tendenz wohl frühstens im Hochsommer möglich.

Grundsätzlich sollen die Ausgangsbeschränkungen innerhalb Österreichs Ende April weitgehend auslaufen – dann seien auch wieder Treffen mit Familienmitgliedern und Freunden möglich.

13.07 Uhr: 120 Corona-Infizierte in Bremer Erstaufnahmestelle

in einer Erstaufnahmestelle in Bremen ist etwa jeder Dritte Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. So fiel der Corona-Test bei 120 der insgesamt 374 Bewohnern positiv aus, bei 69 Personen stehe das Ergebnis noch aus.

Keiner der Infizierten ist aber krank, allen geht es gut, so Sozialsenatorin Anja Stahmann.

12.39 Uhr: China will 30 Millionen an WHO geben

China hat eine Erhöhung der Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Peking hatte der WHO bereits 20 Millionen zugesagt, stockt den Betrag um weitere 30 Millionen Dollar (28 Millionen Euro) auf. Das erklärte eine Sprecher des Außenministeriums.

China will so den „weltweiten Kampf gegen Covid-19 unterstützen und die Gesundheitssysteme von Entwicklungsländern stärken“.

12.10 Uhr: Zahl der Todesopfer in Spanien steigt zum dritten Mal in Folge

In Spanien sind mittlerweile 22.157 Menschen durch die Corona-Pandemie ums Leben gekommen. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der Toten um 440 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte.

Damit ist die Tageszahl der Corona-Toten in dem Land zum dritten Mal in Folge gestiegen. Auch die Zahl der Infektionen ist um 4600 auf landesweit 213.000 Fälle gestiegen – mehr Ansteckungen wurden bislang nur in den USA nachgewiesen.

11.48 Uhr: Söder will Soli bis zum Sommer abschaffen

CSU-Chef Markus Söder hat nach den beschlossenen Steuersenkungen für Gastronomen die bundesweite Abschaffung des Solidaritätsfonds gefordert. „Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise. Die Gastronomie könnte der vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächste sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden“, schrieb der bayrische Ministerpräsident auf Twitter.

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Soli bundesweit 2021 für 90 Prozent aller Zahler zu streichen. Noch Anfang März hatte Söder argumentiert, wegen der Corona-Krise gebe es „keinen Spielraum für finanzielle Experimente“.

11.12 Uhr: Großbritannien will Studie mit bis zu 300.000 Menschen durchführen

Das vereinte Königreich plant eine groß angelegte Studie um die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung zu erfassen und demensprechende Lockerungen möglich zu machen. Innerhalb eines Jahren sollen bis zu 300.000 Menschen untersucht werden, teilte die Regierung in London mit. Anfang Mai sollen bereits die ersten Zwischenergebnisse vorliegen.

In einer ersten Studien-Phase sollen 25.000 Menschen, die repräsentativ für die britische Gesamtbevölkerung ist, regelmäßig auf das Virus getestet werden. Eine weitere Gruppe Erwachsener aus rund tausend Haushalten soll zudem regelmäßig Antikörper-Tests unterzogen werden.

10.21 Uhr: Erste Großstadt ist Corona-frei

Rostock hat sich als erste deutsche Großstadt (209 000 Einwohner) als Corona-frei erklärt. Das berichtet „Bild“.

„Der letzte zurzeit an Covid-19-erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden“, so der parteilose Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Seit 14 Tagen ist keine Neuinfektion mit dem Coronavirus mehr bekannt geworden.

9.52 Uhr: Angela Merkel bereit zu höheren EU-Zahlungen

Auch zu möglichen EU-Hilfszahlungen hat sich Angela Merkel in ihrer Regierungsansprache geäußert. So sollte Deutschland bereit sein, „im Sinne der Solidarität deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt zu leisten“, damit sich alle EU-Staaten erholen können.

Denn Europa sei eine „Schicksalsgemeinschaft“ – das müsse Europa nun beweisen.

9.30 Uhr: Kanzlerin findet Vorgehen der Länder „zu forsch“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung die Maßnahmen-Lockerungen der Bundesländer als „zu forsch“ kritisiert. Zwar unterstütze sie die Hoheit der Länder, aber die Umsetzung der Maßnahmen bereiten ihr Sorgen.

Es sei ihre Pflicht, zu mahnen: „Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen, und einen Rückschlag riskieren.“

Für die Kanzlerin sei die aktuelle Situation „trügerisch“: „Wir bewegen uns auf dünnstem Eis. Wir sind lange nicht über den Berg.“ Man dürfe sich jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen, denn: „Es wäre jammerschade, wenn uns voreilige Hoffnung am Ende bestraft.“

Gleichzeitig betonte die CDU-Politikerin, dass ihr kaum eine Entscheidung in ihrer politischen Laufbahn so schwer gefallen sei, wie die persönlichen Freiheitsrechte jedes Einzelnen einzuschränken.

9.25 Uhr: Zentrale Ausgabe von Schutzmasken

Die Bundesregierung will die Beschaffung „persönlicher Schutzausrüstung“ zentral organisieren und dann an die Bundesländer ausgegeben werden. Masken für wenige Cent können ein „strategischer Faktor“ werden, so Merkel. Deshalb will Deutschland gemeinsam mit der EU die Herstellung von Schutzmasken ausbauen, um die Abhängigkeit von Drittländern zu minimieren.

9.13 Uhr: Gesundheitsämter sollen gestärkt werden

Laut der Kanzlerin sollen die lokalen Gesundheitsämter personell aufgestockt werden. Denn in der Corona-Krise werden die 400 Dienststellen „in stärkerer Verfassung als vor der Pandemie“ gebraucht. Außerdem wird das Robert-Koch-Institut spezielle Teams stellen, die bei besonderem Bedarf eingesetzt werden.

Gleichwohl lobt Angela Merkel das Gesundheitssystem in Deutschland, dass der „Bewährungsprobe“ bisher Stand hält.

9.00 Uhr: Angela Merkel in Regierungserklärung: „Werden noch lang mit dem Virus leben müssen“

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich in einer Regierungserklärung zu dem Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie – sowohl in Deutschland, als auch innerhalb der EU.

Gleich zu Beginn macht sie deutlich: „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern am Anfang. Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen.“

8.18 Uhr: Über 200 neue Todesfälle in Deutschland

Laut neuen Zahlen des Robert-Koch-Institutes ist die Zahl der Covid-19-Infizierten in Deutschland um 2352 Personen auf 148.046 Erkrankte gestiegen.

Auch die Zahl der Todesopfer ist zum Donnerstag erheblich angestiegen: Das Institut meldet 215 neue Todesfälle, wonach insgesamt 5094 Menschen in Deutschland an den Folgen des Coronavirus gestorben sind.

7.26 Uhr: Weltärztepräsident kritisiert Maskenpflicht

Weltärztepräsident Frank Montgomery kritisiert die ab Montag bundesweit geltende Maskenpflicht. Er selbst trage zwar „aus Höflichkeit und Solidarität“ eine Maske, doch eine gesetzliche Pflicht hält er für falsch. Das berichtet die „Rheinische Post“.

Seine Ansicht: Wer eine Maske trage, werde durch ein trügerisches Sicherheitsgefühl dazu verleitet, „den allein entscheidenden Mindestabstand“ zu vergessen. Außerdem gehe von dem unsachgemäßen Gebrauch eine Gefahr aus.

Die Empfehlung der Landesregierungen, dass auch Schals oder Tücher als Schutz ausreichen, bezeichnete Montgomery als „lächerlich“. Zudem werden die wirklich wirksamen Masken dringender für das medizinische Personal und unmittelbar Gefährdete gebraucht.

6.58 Uhr: Keine Aufhebung der Reisewarnung in absehbarer Zeit

Laut Außenminister Heiko Maas ist ein internationaler Urlaub für die Deutschen auf absehbare Zeit nicht möglich. Es gebe „keinen einzigen Hinweis“ darauf, dass die Reisewarnung aufgehoben werden könnte, berichtet die „Tagesschau“.

Nach einer Videokonferenz mit EU-Amtskollegen sehe der SPD-Politiker keinen Anlass, die Reisewarnung zu lockern und internationale Urlaube zu ermöglichen. Der internationale Flugverkehr ist weitgehend eingestellt, Grenzen sind geschlossen, in vielen Ländern herrscht Ausgangssperre. „Und solange das so bleibt, muss man auch davon ausgehen, dass die Reisewarnung, die wir haben, aufrechterhalten werden muss“, sagte Maas in „ARD Extra“.

Einen normalen Urlaub mit vollen Stränden werde es dieses Jahr demnach nicht geben – „in keinem einzigen Land, weder in Europa, noch in irgendeiner anderen Region der Welt.“

Nachdem innerhalb von vier Wochen fast eine Viertelmillionen Deutsche aus Urlaubszielen von der Bundesregierung zurück nach Deutschland gebracht wurden, stellt Maas auch klar: „Wir werden nicht noch einmal eine solche Rückholaktion machen.“ Der Außenminister will Woche für Woche sehen, ob sich die Voraussetzungen änderten.

6.37 Uhr: GroKo beschließt Milliardenhilfen

Nach einer stundenlangen Sitzung, die bis spät in die Nacht ging, hat die Große Koalition verschiedene Hilfsmaßnahmen zur Corona-Krise beschlossen.

So soll das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftige ab dem vierten Monat auf 70 Prozent des Nettoeinkommens erhöht werden, Beschäftigte mit Kindern erhalten 77 Prozent. Ab dem siebten Monat gibt es 80 bzw. 87 Prozent des Nettoeinkomens. Außerdem wird die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt – die Regelung gilt befristet ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.

Zur besseren Ausstattung von Schulen will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen PC zur Verfügung stellen – bedürftige Schüler sollen einen Zuschuss für 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten.

Mittwoch, 22. April

22.18 Uhr: GroKo-Spitzentreffen: Gibt es neue Krisenhilfen?

Die Spitzen von Union und SPD haben am Mittwochabend stundenlang um weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise gerungen. Die Gespräche bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zogen sich deutlich länger hin als ursprünglich geplant. Grund waren dem Vernehmen nach vor allem Differenzen darüber, ob das Kurzarbeitergeld angehoben und die Mehrwertsteuer für Gastronomie und Hotellerie generell auf 7 Prozent gesenkt werden soll.

21.29 Uhr: Erstmals Coronavirus in Haustieren in den USA nachgewiesen

In den USA ist erstmals in Haustieren das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Zwei Hauskatzen im Bundesstaat New York seien positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. Beide Tiere, die an verschiedenen Orten in dem Bundesstaat lebten, hätten Atemwegsbeschwerden aufgewiesen. In einem Fall sei der Besitzer der Katze zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Im anderen Fall sei keine Infektion in dem betroffenen Haushalt bekannt.

20.53 Uhr: Frankreich: Zahl der Corona-Kranken in Kliniken sinkt langsam

Frankreich hat am Mittwochabend 544 neue Corona-Todesopfer binnen 24 Stunden gemeldet. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Patienten liege nun bei 21.340, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit.

Der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon, verwies auf den positiven Trend, dass die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten in Krankenhäusern und in intensivmedizinischer Behandlung weiterhin langsam sinke. Demnach waren am Mittwoch 365 Corona-Patienten weniger im Krankenhaus und 215 weniger auf Intensivstationen als noch am Vortag.

20.14 Uhr: Deutschland: Zahl der Neuerkrankungen nimmt wieder zu

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Deutschland am heutigen Mittwoch um 2682 auf nun 147.496 gestiegen. Die Neuerkrankungen nehmen somit wieder stärker zu als noch ein paar Tage zuvor. In den vergangenen 24 Stunden verstarben weitere 282 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung - insgesamt sind es in Deutschland jetzt 5017 Todesopfer.

Immerhin: Die Reproduktionszahl bleibt zunächst bei 0,9. Heißt: Ein Infizierter steckt statistisch weniger als eine weitere Person an. Dieser Wert muss dauerhaft unter 1 liegen, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden.

19.50 Uhr: Italien zählt mehr als 25.000 Corona-Tote

Gut zwei Monate nach den ersten Meldungen zum Corona-Ausbruch in Italien hat die Zahl der registrierten Toten dort die Schwelle von 25 000 überschritten. Der Zivilschutz in Rom berichtete am Mittwoch, dass innerhalb von 24 Stunden 437 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit verzeichnet worden seien. Damit stieg die offizielle Opferzahl auf 25 085. Insgesamt zählten die Behörden in dem Mittelmeerland seit Februar gut 187 000 Menschen, die positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden waren.

19.29 Uhr: Coronavirus: New Yorks Gouverneur plant „Aufspür-Armee“

Für die Wiedereröffnung von Wirtschaft und Gesellschaft will der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo mit Tausenden Helfern die Corona-Epidemie unter Kontrolle halten. Der Bundesstaat und seine Nachbarn würden eine „Aufspür-Armee“ zusammenstellen, die alle Menschen finden sollen, die mit Neuinfizierten in Kontakt standen, um diese dann isolieren zu können. Eine zentrale Rolle soll dabei der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg einnehmen: „Michael Bloomberg wird das Programm entwerfen, er wird das Training entwerfen“, sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Mittwoch.

18.49 Uhr: WHO: Westeuropa bei Coronavirus-Pandemie womöglich über den Berg

Westeuropa könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Coronavirus-Ausbreitung über den Berg sein. „Bei den Epidemien in Westeuropa sehen wir Stabilität oder einen absteigenden Trend“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesuseine am Mittwoch in Genf.

Bei der Aufhebung von Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, die die Ausbreitung des Virus erfolgreich verlangsamt hätten, sei aber Vorsicht geboten, warnte Tedros. „Epidemien können leicht wieder aufflammen“, sagte er. Deshalb müssten neue Infektionen weiter unbedingt früh entdeckt, Infizierte isoliert und mit Infizierten in Kontakt gekommene Menschen weiter unter Quarantäne gestellt werden.

18.06 Uhr: Hamburger Verwaltungsgericht kippt 800-Quadratmeter-Regel

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat in einer Eilentscheidung die Öffnung von Geschäften bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern für unrechtmäßig erklärt. Es liege „keine gesicherte Tatsachenbasis“ für die Argumentation des Hamburger Senats vor, dass von größeren Verkaufsflächen allein eine höhere „Anziehungskraft“ ausgehe, erklärte das Gericht am Mittwoch (Az. 3 E 1675/20). Diese folge vielmehr „aus der Attraktivität des Warenangebots“.

Die Verwaltungsrichter folgten damit dem Antrag der Betreiberin eines Sportartikelgeschäfts, die sich gegen die Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche in der Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wehrte. Sie verbietet die Öffnung von Läden, deren Verkaufsfläche 800 Quadratmeter überschreitet. Größere Geschäfte müssen ihre Fläche entsprechend verkleinern. Ähnliche Regelungen wurden auch in allen anderen Bundesländern erlassen.

16.40 Uhr: Trump: Einwanderung in die USA für 60 Tage ausgesetzt

US-Präsident Donald Trump will Einwanderung in die USA wegen der Corona-Krise zunächst für einen Zeitraum von 60 Tagen aussetzen. Der Schritt betreffe im Wesentlichen jene, die sich um einen dauerhaften Aufenthalt mit einer Green Card bemühten, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Er gelte nicht für vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen. Jobs und medizinische Ressourcen würden nun für Amerikaner gebraucht, sagte der Präsident zur Begründung. Trump kündigte auf Twitter an, einen entsprechenden Erlass noch am Mittwoch zu unterzeichnen.

16.08 Uhr: Erschreckende Zahlen: Starben in Großbritannien schon 41.000 Menschen am Coronavirus?

In Großbritannien könnten einem Bericht der „Financial Times“ zufolge bereits doppelt so viele Menschen infolge der Coronavirus-Pandemie gestorben sein wie bisher angenommen. Das geht aus Hochrechnungen der Zeitung auf Grundlage von Zahlen des britischen Statistikamts ONS hervor. Demnach könnten bereits 41 000 Menschen im Zuge der Pandemie gestorben sein. Das sind weit mehr als die offiziellen Zahlen bisher vermuten lassen: Dem Gesundheitsministeriums zufolge starben nachweislich bis Montag etwa 17 300 Menschen an der Lungenkrankheit in Krankenhäusern des Landes. Nicht eingerechnet sind dabei die Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten.

15.21 Uhr: Straftaten in Berlin während der Corona-Krise massiv gesunken

Schlechte Zeiten für Kriminelle: In der Corona-Krise ist die Zahl der in Berlin erfassten Straftaten deutlich gesunken. Allein in der vergangenen Woche wurden fast 65 Prozent weniger Wohnungseinbrüche als im Vorjahreszeitraum registriert, Taschendiebstähle gingen um knapp 61 Prozent zurück, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Auch der Diebstahl von Autos sank drastisch (minus 76,8 Prozent).

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche laut Polizei 6590 Straftaten in Berlin erfasst, das waren im Vergleich zur Vorjahreswoche rund 18 Prozent weniger. Auch bei Sexualstraftaten gibt es nach den Angaben der Behörde einen deutlichen Rückgang: Wurden in der Vorwoche 51 Fälle angezeigt, waren es in der Vergleichswoche des Vorjahres 33 mehr (minus rund 39 Prozent).

14.30 Uhr: Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen

Endlich wieder Haare schneiden und eine ordentliche Frisur haben: Ab 4. Mai ist das möglich, denn dann dürfen die Friseure wieder öffnen. Allerdings unter verschärften Bedingungen. Friseur als auch Kunde müssen Mund und Nase mit einer Maske bedecken, Wimperfärben, Augenbrauen zupfen oder Bartpflege sind nicht erlaubt.

Außerdem sollen die Plätze für Kunden beschränkt werden, in den meisten Läden wird man nur mit Termin bedient.

13.15 Uhr: Maskenpflicht in allen Bundesländern

Nachdem Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Niedersachsen nun ebenfalls eine Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen beschlossen haben, gilt diese Pflicht nun in allen Bundesländern. Außer in Bremen. Dort wird erst am Freitag über das Thema im Senat entschieden. Allerdings hatte Bremen bereits am Mittwoch gesagt, dass die Maskenpflicht beschlossen wird.

10.45 Uhr: Entwicklung von Impfstoff kann Jahre dauern

Die Entwicklung eines Impfstoffes kann mitunter bis zu fünf Jahre dauern. Doch bereits jetzt sind zwei der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelisteten Impfstoffprojekte in der klinischen Testphase. Wie das Paul-Ehrlich Institut am Mittwochmittag bekannt gab, werde einer der Impfstoffe nun erstmals an Menschen getestet. Erst wenn diese Tests erfolgreich sind, können weitere Menschen geimpft werden.

Wie lange die Entwicklung des Impfstoffes dauert, da unterscheiden sich die Experten-Meinungen. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, Prof. Paul Cichutek, sagt, dass es ihn bereits im Frühjahr 2021 geben könne. Doch der Chef des Unternehmens Hoffmann-La Roche aus Basel vermutet, dass es vor Ende des Jahres 2021 keinen Impfstoff geben werde.

9.49 Uhr: Krankenkassen wollen Altenpflegern Prämie nicht zahlen

Die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte wackelt. Bei den Krankenkassen gibt es massiven Widerstand gegen eine Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) am Mittwoch berichtete. „Es kann nicht sein, dass allein die Beitragszahler hierfür aufkommen müssen“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Ulrike Elsner.

„Die symbolische Anerkennung für systemrelevante Berufsgruppen, die jetzt in Corona-Krise verstärkt gefordert sind, muss deshalb vom Bund oder von den Ländern kommen, etwa über zweckgebundene Zuschüsse für die Soziale Pflegeversicherung“, sagte Litsch der Zeitung.

8.40 Uhr: Netflix mit Mega-Zuwachs an Kunden wegen Corona-Krise

Der Streamingdienst Netflix hat in den vergangenen Wochen einen enormen Zuwachs verzeichnen können. Im ersten Quartal schlossen fast 15,7 Millionen Neukunden ein Abonnement ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Netflix erzielte nach eigenen Angaben einen Umsatz von 5,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 709 Millionen Dollar.

Das bedeutet für Netflix vor allem ein kurzes Hoch, nachdem immer mehr andere Streamingdienste wie Disney+ aus dem Boden geschossen sind. Grund dafür sind die Ausgehbeschränkungen weltweit wegen des Coronavirus.

7.45 Uhr: US-Bundesstaat verklagt China

Der US-Bundesstaat Missouri hat China wegen der Coronavirus-Pandemie verklagt. Die bei einem US-Gericht eingereichte Klage wirft unter anderem der Regierung und der Kommunistischen Partei in Peking vor, für die Todesfälle sowie die wirtschaftlichen Einbußen durch das Virus auch in dem US-Bundesstaat verantwortlich zu sein. Medienberichten zufolge hat die Klage allerdings wenig Aussichten auf Erfolg, da China als souveräner Staat geschützt sei.

„Covid-19 hat Ländern auf der ganzen Welt irreparablen Schaden zugefügt und Krankheit, Tod, wirtschaftliche Beeinträchtigungen und menschliches Leid verursacht“, schrieb Missouris republikanischer Justizminister Eric Schmitt am Dienstag (Ortszeit). Mit der Klage solle von China eine Entschädigung erreicht werden.

6.39 Uhr: Ist Corona verantwortlich für das schöne Wetter?

Seit Wochen scheint in Deutschland die Sonne, man hat den Eindruck, dass auch die Sterne nachts heller leuchten. Sind die Einschränkungen des öffentlichen lebens wegen des Coronavirus dafür verantwortlich? Schließlich heißt es an vielen Stellen, dass die Feinstaubbelastung herunter gegangen ist, was für ein Aufklaren des Himmels sprechen könnte. Doch Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geben dieser Theorie eine klare Absage.

Die Ursache für so vielen klaren Himmel ist hierzulande vor allem die aktuelle Wetterlage, die schon ähnlich lange andauert wie die Corona-Maßnahmen, wie ein Sprecher des DWD erklärte.

„Seit vier Wochen fließen trockene Luftmassen aus Nordskandinavien ein - das sind die trockensten Luftmassen, die wir in Deutschland haben.“ Typisch seien dabei tiefblauer Himmel und klare Sicht. „Selbst wenn die Flugzeuge fliegen würden, hätten wir bei diesen Bedingungen keine Kondensstreifen am Himmel“, erklärte der DWD-Sprecher. „Die geringeren Feinstaubwerte durch Corona-Maßnahmen sind da vielleicht ein Add-on - aber das Entscheidende ist die Wetterlage.“

6.15 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen in der Corona-Krise

In Deutschland sind bisher 5086 Menschen an Corona gestorben. (Stand Mittwochmorgen). Weltweit sind es 177.043 Tote, davon alleine in den USA über 44.000. In Europa sind Italien und Spanien die traurigen Spitzenreiter der Todesliste mit über 24.000 in Italien und über 21.000 in Spanien.

Weltweit gibt es über 2,5 Millionen Infizierte, alleine in Deutschland sind es knapp 150.000.

Dienstag, 21. April

22.29 Uhr: Über 20.000 Menschen in Frankreich an Covid-19 gestorben

Aus Frankreich sind am Dienstagabend 531 neue Corona-Todesopfer binnen der vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Patienten liege nunmehr bei 20.769, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit. Der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon, verwies auf den positiven Trend, dass die Zahl der Corona-Infizierten in Krankenhäusern und in intensivmedizinischer Behandlung weiterhin langsam sinke.

Frankreich gehört neben den USA, Italien und Spanien zu den Ländern, in denen die Zahl der Corona-Toten die Marke von 20.000 überschritten hat. Wegen der Pandemie gilt in Frankreich bis zum 11. Mai eine strikte Ausgangssperre.

21.33 Uhr: Trump setzte auf Malaria-Medikament gegen Corona - doch es hilft nicht

Donald Trump hatte sich sehr viel davon versprochen. Doch nun wird er leider bitter enttäuscht. Ein vom US-Präsidenten beworbenes Malaria-Medikament hat einer Studie zufolge keinen positiven Effekt auf Patienten, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden.

>>> Hier mehr dazu lesen<<<

19.45 Uhr: Österreich lockert die Maßnahmen massiv

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einer Pressekonferenz am Dienstag zahlreiche Veränderungen verkündet. In Österreich werden im Mai wieder alle Geschäfte, Restaurants und Lokale öffnen. Auch Dienstleister wie Friseure dürfen dann ihre Dienste anbieten. Mehr zu den Änderungen im Nachbarland findest du hier >>>

19.05 Uhr: Todeszahlen in New York zum zweiten Mal unter 500 an einem Tag

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal in Folge unter 500 geblieben. Die Zahl der täglichen Todesopfer habe zwischen Montag und Dienstag bei 481 gelegen, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Das ist gut - aber unsere Definition von "gut" hat sich verändert. "Gut" bedeutet jetzt "nicht furchtbar".“

Zwischen Sonntag und Montag waren in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern 478 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben - in den Wochen davor hingegen täglich bis zu knapp 800 Menschen. Nach Verkündung von relativ strengen Ausgangsbeschränkungen vor einem Monat waren die Zahlen der neu Infizierten in New York zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Insgesamt mussten bislang auch deutlich weniger Patienten in Kliniken als zuvor prognostiziert.

18.44 Uhr: Zerfällt die Theorie der Herdenimmunität jetzt doch?

Wenn du dich einmal mit dem Coronavirus infiziert hattest und die Krankheit überstanden hast, gilt das Virus als besiegt. Der betroffene Patient sei immun. Das war die weitläufige Meinung der Forscher bislang. Doch die WHO ist sich da gar nicht mehr so sicher. WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan sagte jetzt bei einer Pressekonferenz: „Niemand ist sich sicher, ob jemand mit Antikörpern gegen die Krankheit geschützt ist.“

Mehr zu den Zweifeln an der Herdenimmunität liest du hier >>>

17.55 Uhr: Höchste Sterberate seit 20 Jahren in UK - Virologe Drosten mit traurigen Worten

In England und Wales sind Anfang April so viele Todesfälle innerhalb einer Woche registriert worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das geht aus Zahlen der britischen Statistikbehörde ONS hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach wurden in der Woche bis zum 10. April 18 516 Sterbefälle verzeichnet. Das sind knapp 8000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt des Vergleichszeitraums der vergangenen fünf Jahre. Etwa 6200 der Verstorbenen waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Für alle, die noch immer nicht daran glauben: Übersterblichkeit durch #COVID19 in England. Uns wurde dies vor allem durch frühe und breit eingesetzte Diagnostik erspart. Verspielen wir diesen Vorsprung nicht. Seien wir solidarisch mit unseren Nachbarn. https://t.co/azwY8NXMRZ — Christian Drosten (@c_drosten) April 21, 2020

„Für alle, die noch immer nicht daran glauben“, kommentierte der Charité-Virologe Christian Drosten die Übersterblichkeit in den beiden britischen Landesteilen auf Twitter. Er mahnte: „Uns wurde dies vor allem durch frühe und breit eingesetzte Diagnostik erspart. Verspielen wir diesen Vorsprung nicht.“

In Großbritannien starben bis Montagabend allein in Krankenhäusern etwa 17 300 nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen. Dabei nicht berücksichtigt sind Todesfälle in Pflegeheimen und in Privathaushalten. Nicht auszuschließen ist auch, dass es weitere Todesfälle durch unerkannte Covid-19-Erkrankungen gab.

16.55 Uhr: Bundesliga-Start am 9. Mai - Alles, was du wissen musst

Aller Voraussicht nach sieht es so aus, als ob die Bundesliga am 9. Mai wieder startet. Dann natürlich mit Geisterspielen, aber wenigstens könntest du dann deiner Lieblingsmannschaft vor dem Fernseher zuschauen. Alles, was du zum Start in die Fußball-Bundesliga wissen musst, findest du hier >>>

>>> Du willst wissen, wie die Corona-Situation in NRW ist? HIER alle Infos <<<