Coronavirus: Rettet uns der Sommer in der Corona-Krise? Experte mit vernichtendem Urteil: „Träum weiter“

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 220.000 Tote und mehr als 3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland. Weltweit haben sich mehr als drei Millionen Menschen infiziert, über 225.000 Menschen sind gestorben.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Donnerstag, 30. April

7.30 Uhr: Das könnte heute beschlossen werden

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag ab 14 Uhr erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Wichtig bei allem: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in den Ländern abweichende Regelungen geben.

Darüber wird gesprochen:

Kontaktbeschränkungen: Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai. Zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden

Bundesligastart: Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Wann und wie es mit dem Fußball weitergeht, darüber könnte heute Nachmittag mehr Klarheit herrschen

Kitas: Möglicherweise kommt ein Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten

Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr könnte Thema werden

6.20 Uhr: Coronavirus-Problem durch den Sommer gelöst? Experte: „Träum weiter“

Am Anfang der Coronavirus-Pandemie hörte man immer wieder: Wärme, Sonne und UV-Licht sollen das Virus eindämmen. Wird im Sommer also alles besser? „Das wüssten wir auch gerne“, sagte Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert Koch-Instituts. Einen „gewissen Effekt“ werde es geben, die fehlende Grundimmunität der Bevölkerung sei aber ein solcher Vorteil für das Virus, dass es sich weiter verbreiten werde. Aufgrund der weitgehend fehlenden Immunität gegen das neue Coronavirus reichten alle Nachteile des Sommers für das Virus nicht aus, um es zurückzudrängen.

Der Leiter der Virologie der Medizinischen Hochschule Hannover, Thomas Schulz, kann sich vorstellen, dass Wärme und Sonnenlicht die sogenannte Reproduktionszahl des Virus drücken kann - „aber nur leicht“. Diese gibt an, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden. „Wer sagt, es sei alles nicht so schlimm, alle Erkältungsviren gingen im Sommer zurück, dem kann ich nur sagen: Träum weiter!“, betonte Schulz.

6.00 Uhr: Aktuelle Zahlen des RKI: Ansteckungsrate sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut hat die Ermittlung der Ansteckungsrate mit dem neuen Coronavirus leicht geändert. Den am Mittwoch veröffentlichten RKI-Schätzungen zufolge liegt die sogenannte Reproduktionszahl bei 0,75 (Datenstand 29. April, 0.00 Uhr). Das bedeutet, 10 Infizierte stecken im Schnitt 7,5 Menschen an. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt somit leicht.

In den USA sind Wissenschaftlern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60 000 Menschen durch eine Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. In Großbritannien wurde die offizielle Zahl der Corona-Toten deutlich auf 26 097 nach oben korrigiert. Nur in Italien ist die Bilanz bislang noch verheerender: Die John-Hopkins-Universität in den USA meldete am frühen Donnerstagmorgen für Italien 27 682 Tote.

Mittwoch, 29. April

22.54 Uhr: Erste Coronatest in der Fußball-Bundesliga

Die Profis der 1. und 2. Fußball-Bundesliga werden angeblich am Donnerstag erstmals flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Dies berichtet der "kicker". Es solle damit sichergestellt werden, dass die Teams gerüstet sind, sobald ein Mannschaftstraining wieder möglich sei. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte zuletzt angekündigt, dass vor Aufnahme gemeinsamer Einheiten mindestens zwei getrennte Tests erfolgen sollen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

22.08 Uhr: Zweite Coronawelle in Japan

Eine japanische Insel erlebt gerade das, wovor viele Angst haben. Drei Wochen nach dem auf Hokkaido der Lockdown beendet wurden ist, ist eine neue Coronavirus-Welle ausgebrochen. 135 neue Fälle innerhalb von einer Woche hatte die Insel zu verzeichnen. Dr. Kiyoshi Nagase, Gesundheitsminister von Hokkaido, sagte der "Time": "Jetzt bereue ich es, wir hätten den Ausnahmezustand nicht aufheben sollen."

21.25 Uhr: Neue Zahlen aus Deutschland

In Deutschland sind bis Mittwochabend mehr als 159 000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 157 500 Infektionen). Mindestens 6132 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6054). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

20.31 Uhr: New York will von Deutschland lernen

Der besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York schaut bei der zukünftigen Lockerung seiner Ausgangsbeschränkungen auch nach Deutschland. „In Deutschland gibt es eine Situation, die wir beobachten sollten und von der wir lernen sollten“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Cuomo verwies auf die sogenannte Reproduktionszahl, die in Deutschland nach Lockerungen wieder leicht gestiegen war. „Das bereitet uns Sorge, es zeigt einem, dass die Infektionsrate steigen kann, wenn man zu schnell öffnet“, sagte Cuomo. „Man muss vorsichtig vorgehen.“