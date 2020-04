Coronavirus: Katastrophale Zahlen – Bundesregierung mit dieser Horror-Prognose ++ Flughafen Tegel soll schließen

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 220.000 Tote und mehr als 3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Coronavirus aktuell: Alle Informationen rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Wann wird es einen Impfstoff geben? Welche Folgen hat der Lockdown auf Kinder und Ältere, die soziale Kontakte mehr brauchen als andere? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen?

All diese Fragen und noch mehr Informationen rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du in unserem News-Blog!

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Mittwoch, 29. April

17.26 Uhr: München bleibt EM-Spielort

Trotz der Verschiebung auf 2021 bleibt München Spielort bei der Fußball-Europameisterschaft. Der Stadt beschloss am Mittwoch, dass an den vier Spielterminen in München festgehalten werden soll. Sofern das Event im nächsten Sommer stattfinden sollte.

17.06 Uhr: Flughafen Tegel soll schließen

Der Betrieb am Berliner Flughafen Tegel soll vorübergehend eingestellt werden. Wegen der Corona-Krise sei ohnehin kaum Flugverkehr vorhanden, teilte ein Sprecher der Berliner Fluggesellschaft FBB mit. Damit würde man rund sieben Millionen Euro im Monat sparen. Lediglich eine Bestätigung der Gesellschafterversammlung steht der Schließung noch im Wege. Dann wäre nur noch der Flughafen Schönefeld in Berlin aktiv sein.

16.11 Uhr: Auch US-Wirtschaft mit massiven Problemen

Die US-Wirtschaft erlebt zurzeit die größte Konjunkturdelle seit der globalen Finanzkrise. Obwohl sich die Pandemie erst im März breit gemacht hat, ging die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal deutlich zurück. Von Januar bis einschließlich März ging die US-Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent zurück.

Bis jetzt haben in den USA schon mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Experten warnen, dass der größten Volkswirtschaft der Welt dieses Jahr der stärkste Wachstumseinbruch seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren droht.

15.21 Uhr: Coronakrise trifft die Deutschen hart

Auch die Wirtschaft ist von der Coronakrise hart getroffen. Wie viel sie den einzelnen Deutschen trifft, hat jetzt ein Wirtschaftsexperte ausgerechnet. Mehr dazu hier>>>

14.25 Uhr: „Schlimmster Wirtschaftseinbruch seit dem Zweitem Weltkrieg“

Es sind katastrophale Zahlen, die die Bundesregierung heute präsentierte. So rechnet Wirtschaftsminister Peter Altmaier damit, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung um 6,3 Prozent sinken wird. Das wäre der schlimmste Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg.

13.45 Uhr: Gibt es eine Impfpflicht gegen Corona?

Gesundheitsminister Jens Spahn schließt eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus vorerst aus, da er davon ausgehe, dass die meisten Menschen sich sowieso eine Impfung wünschen und diese auch freiwillig annehmen würden.

Er betont, dass Impfungen viel Tod und Leiden ersparen würde, da „Krankheiten wie Mumps, Röteln und Masern ohne Impfung kaum in den Griff zu kriegen wären.“ Spahn hoffe, dass die Impfdebatte, die bereits vor Covid-19 geführt wurde, ein Ende finde. Weltweit suchen Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

13.34 Uhr: Indonesier setzen auf Sonne gegen Covid-19

Jens Spahn hat sich deutlich zu einer Impfpflicht gegen Corona geäußert. Foto: dpa

In Indonesien sind derzeit Menschen mit viel nackter Haut in der Sonne zu sehen, obwohl in dem Land Sonnenbräune eigentlich nicht angesagt ist. Grund für diesen Trend sind Gerüchte, Sonnenlicht und das mit seiner Hilfe produzierte Vitamin D helfe gegen das neuartige Coronavirus. Befördert wurde diese Spekulation auch durch US-Präsident Donald Trump.

Auf Grundlage einer Studie zum Abtöten der neuartigen Coronaviren auf Oberflächen mit Hilfe von UV-Strahlung hatte Trump vergangene Woche die Frage aufgeworfen, ob das Coronavirus mit Lichttherapie behandelt werden könne, indem ultraviolettes „oder einfach sehr starkes Licht“ durch die Haut „oder auf irgendeine andere Art“ in den Körper gebracht werde. Experten betrachten die Studie allerdings mit Skepsis.

11.15 Uhr: Deutschland darf Firmen finanziell bei Suche nach Impfstoff unterstützen

Deutschland darf Firmen bei der Forschung an Impfstoffen, Arzneien und Medizinprodukten gegen die Corona-Pandemie mit Zuschüssen, Vorschüssen und Steuervorteilen fördern. Die EU-Kommission teilte am Mittwoch mit, die Maßnahmen seien genehmigt.

Die Kommission achtet auch in der Krise darauf, dass staatliche Hilfen nicht den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren. Die Regeln wurden jedoch gelockert und bereits riesige Hilfsprogramme genehmigt. Weltweit forschen Wissenschaftler unter Hochdruck vor allem an Impfstoffen und wirksamen Medikamenten gegen die Infektion.

9.40 Uhr: Britin bettelt Ärzte an „Lasst mich nicht sterben“

Eine Britin (35), die Krankenschwester ist, lag wegen des Coronavirus im Krankenhaus und hat in ihrem Tagebuch festgehalten, wie es ihr ging. Sie berichtet laut der britischen Sun auch über den Moment, als ihr eine Beatmungsmaske aufgelegt wurde. Sie habe Angst gehabt, dass sie sich nie wieder erholen würde und habe eine Krankenschwester angefleht: „Lasst mich nicht sterben!“

Nach einigen Tagen sei es ihr besser gegangen, aber sie erinnere sich noch gut an die Todesangst, die sie als 35-Jährige durchlebt hat. „Ich hatte mich darauf vorbereitet, mich für immer von meiner Familie zu verabschieden. Ich will kein Mitleid, ich will nur, dass die Leute sich bewusst werden, dass es jeden treffen kann. Auch junge, gesunde Menschen.“

9.05 Uhr: Bundesregierung will mehr Tests

Die Bundesregierung will am Mittwoch eine Grundlage dafür schaffen, dass mehr Tests wegen Corona angeboten werden können. Diese sollen von den Krankenkassen bezahlt werden. Besonders Pflegekräfte und Pflegebedürftige sollen so besser geschützt werden.

Außerdem soll mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt werden, um die "normale" Grippe im Herbst abzuschwächen. Denn gleichzeitig Grippe- und Corona-Patienten versorgen, das könnte das Gesundheitssystem überfordern.

8.10 Uhr: Bundesliga kriegt auch von Sportministerium grünes Licht

Nach dem grünen Licht des Arbeitsministeriums gibt es für die Fußball-Bundesliga auch positive Signale von der Sportministerkonferenz für den Wiederbeginn mit Geisterspielen ab Mitte/Ende Mai. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Runde hervor, die der „Rheinischen Post“ vorliegt.

Sollten sich die Konzepte bewähren, könne dies auch auf die Frauen-Bundesliga und den DFB-Pokal ausgeweitet werden, hieß es in der Beschlussvorlage der SMK weiter. Auch der Sport- und Trainingsbetrieb im Breitensport soll schrittweise wieder erlaubt werden. Dabei gehe es aber zunächst nur um Freiluft-Angebote.

7.25 Uhr: 300 Mitarbeiter in Schlachthof sind infiziert

Mehr als 300 Menschen, davon rund 200 rumänische Arbeiter eines Schlachthofs im baden-württembergischen Birkenfeld haben sich nach Angaben der Regierung in Bukarest mit dem Coronavirus infiziert. Bei ihnen handle es sich nicht um Saisonarbeiter, sondern um Beschäftigte von Subunternehmen des deutschen Fleischbetriebs, teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Insgesamt seien in dem Schlachthof 500 Rumänen beschäftigt.

Neben den Rumänen seien noch rund hundert weitere dortige Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Ministerium ferner unter Berufung auf Angaben deutscher Behörden mit. Alle Infizierten befänden sich in Quarantäne. Die meisten hätten keine oder nur leichte Symptome.

6.35: Experte warnt vor drastischen Konsequenzen für Kinder

Der Gründer des Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“, Bernd Siggelkow, hat schlimme Befürchtungen, wenn es um die Langzeitfolgen der Corona-Krise für Familien aus sozialen Brennpunkten und vor allem deren Kinder geht.

Neben de oft fehlenden technischen Möglichkeiten, die Kinder von zuhause ordentlich zu unterrichten, verlernen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oft das Deutsch sprechen. „Sie sind nur noch mit ihren Familien zusammen und sprechen ihre Muttersprache.“

Ein anderes Problem: Die Kinder werden immer dicker durch die Krise. Gegenüber der Bild sagte Siggelkow: „Viele Eltern können nicht gesund kochen, greifen oft auf Fast-Food zurück. Die guten Lebensmittel sind zudem nicht günstig. Und viele Kinder sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher und bewegen sich nicht mehr.“ Es fehle auch die Möglichkeit rauszugehen und sich mit anderen Kindern auszutoben.

6.05 Uhr: Die aktuellen Zahlen weltweit und aus Deutschland

Weltweit gibt es fast 220.000 Todesfälle wegen des Coronavirus. Es sind über 3 Millionen Menschen infiziert, immerhin aber auch fast 930.000 wieder gesund (Stand Mittwochmorgen).

In Deutschland sind fast 160.000 Menschen infiziert, rund 117.000 wieder genesen und über 6300 gestorben.