Coronavirus aktuell: Experte mit erschreckender Warnung „Kinder werden immer...“

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 220.000 Tote und mehr als 3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Mittwoch, 29. April

6.35: Experte warnt vor drastischen Konsequenzen für Kinder

Der Gründer des Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“, Bernd Siggelkow, hat schlimme Befürchtungen, wenn es um die Langzeitfolgen der Corona-Krise für Familien aus sozialen Brennpunkten und vor allem deren Kinder geht.

Neben de oft fehlenden technischen Möglichkeiten, die Kinder von zuhause ordentlich zu unterrichten, verlernen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oft das Deutsch sprechen. „Sie sind nur noch mit ihren Familien zusammen und sprechen ihre Muttersprache.“

Ein anderes Problem: Die Kinder werden immer dicker durch die Krise. Gegenüber der Bild sagte Siggelkow: „Viele Eltern können nicht gesund kochen, greifen oft auf Fast-Food zurück. Die guten Lebensmittel sind zudem nicht günstig. Und viele Kinder sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher und bewegen sich nicht mehr.“ Es fehle auch die Möglichkeit rauszugehen und sich mit anderen Kindern auszutoben.

6.05 Uhr: Die aktuellen Zahlen weltweit und aus Deutschland

Weltweit gibt es fast 220.000 Todesfälle wegen des Coronavirus. Es sind über 3 Millionen Menschen infiziert, immerhin aber auch fast 930.000 wieder gesund (Stand Mittwochmorgen).

In Deutschland sind fast 160.000 Menschen infiziert, rund 117.000 wieder genesen und über 6300 gestorben.

Dienstag, 28. April

22.55 Uhr: Grünen-Kreisverband Tübingen distanziert sich von Äußerungen Palmers

Der Grünen-Kreisverband Tübingen hat sich von Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer über den Schutz älterer Menschen in der Corona-Krise distanziert. „Wir fordern Boris Palmer dringend auf, seine Haltung zu überdenken“, erklärte der Kreisvorstand der Partei am Dienstagabend. Die Würde des Menschen sei unantastbar. Dies gelte für Menschen jeden Alters.

21.20 Uhr: Zauber-Superstar Roy Horn infiziert

Große Sorge um Roy Horn. Der Zauber-Superstar des Duos „Siegfried und Roy“ hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte sein Agent Dave Kirvin dem „Las Vegas Review Journal“.

„Wir können bestätigen, dass Roy Horn für das Coronavirus, das Covid-19 hervorruft, positiv getestet wurde“, erklärt Kirvin und stellt klar, dass es keine weiteren Details zu seinem Gesundheitszustand geben wird.

20.50 Uhr: Arbeitsministerium gibt Bundesliga grünes Licht

Die Fußball-Bundesliga hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zu Geisterspielen gemacht. Das Bundesarbeitsministerium hat nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland in Sachen Arbeitsschutz grünes Licht für Spiele der 1. und 2. Liga unter Ausschluss von Zuschauern gegeben.

„Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer kann bei vollständiger Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden“, heißt es in einem Schreiben von Björn Böhning als Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium.

15.52 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern will bei Lockerungen voranpreschen

Mecklenburg-Vorpommern will in Sachen Lockerungen offenbar mutig vorweg gehen. Gastronomen können dort voraussichtlich ab dem 11. Mai die Terrassen ihrer Restaurants wieder öffnen. Das stellte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag für den Fall in Aussicht, dass die Infektionszahlen in dem Bundesland niedrig bleiben.

Geprüft werde auch, ob vom 11. Mai an Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe wieder öffnen können. Damit werde sich das Kabinett in der kommenden Woche beschäftigen.

14.28 Uhr: Hauterkrankungen als Corona-Symptom?

Husten, Schnupfen, Fieber – diese Symptome einer Erkrankung mit dem Virus COVID-19 sind inzwischen bekannt. „Vielfach unbekannt ist jedoch, dass im Rahmen der Erkrankung auch Hauterkrankungen auftreten können“, sagt Professor Peter Elsner, Direktor der Klinik für Hauterkrankungen am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Welche Hauterkrankungen genau der Fall sind, liest du bei .

13.46 Uhr: Söder stellt Restaurant-Öffnung „um Pfingsten herum“ in Aussicht

Bayerns Ministerpräsident rechnet damit, dass die Gastronomie in Bayern „um Pfingsten herum“ wieder öffnen könne. Zugleich warnt Söder: „Wer zu schnell rennt, wird stolpern!“

Angesichts des bundesweit wieder leicht gestiegenen Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus fordert Söder von Bund und Ländern mehr Umsicht bei den Lockerungen. Die steigende Reproduktionsrate des Virus zeige was passiert, „wenn man ohne Plan lockert“, sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

09.10 Uhr: Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf

Österreich hebt angesichts der günstigen Entwicklungen in der Corona-Krise nach fast sieben Wochen die Ausgangsbeschränkungen auf. Dies teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in Wien mit.

„Wir können die Ausgangsbeschränkungen auslaufen lassen, wir brauchen sie nicht fortzusetzen“, sagte er. Ab dem 1. Mai sei lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, nötig. Allerdings sei es sehr verfrüht zu glauben, die Krise sei schon vorbei. „Wir können jederzeit Stopp sagen.“ Es gelte, eine zweite Erkrankungswelle zu vermeiden.

08.15 Uhr: Großeinsatz in Pflegeheim in Berlin

Großeinsatz in einem Pflegeheim in Fennpfuhl im Berliner Bezirk Lichtenberg. Dort mussten in der Nacht 73 Personen in Krankenhäuser transportiert werden. Darunter seien 28 bestätigte Covid-19-Erkrankte, teilte die Feuerwehr Berlin auf Twitter mit. Von weiteren müsse ausgegangen werden.

#Großeinsatz für die #Notfallrettung der @Berliner_Fw. Aus einer Pflegeeinrichtung in #Fennpfuhl der werden aktuell 73 Personen in Krankenhäuser transportiert. Es gab 28 bestätigte #Covid19-Erkrankte, von weiteren muss ausgegangen werden. pic.twitter.com/uadC999Hue — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 27, 2020

07.03 Uhr: Neue Symptome? Ärzte berichten von beunruhigendem Phänomen

Ärzte berichten von zunehmenden Fällen, in denen Erwachsene plötzliche Schlaganfälle bekommen. Das berichtet der US-Sender „CNN“. „Das Virus scheint eine erhöhte Gerinnung in den großen Arterien zu verursachen, was zu einem schweren Schlaganfall führt“, warnt Dr. Thomas Oxley, Neurochirurg in einer New Yorker Klinik. Besonders eine Sache beunruhigt die Ärzte. >>> Mehr erfährst du hier.

Montag, 27. April

23.14 Uhr: Ansteckungsrate steigt weiter

Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Charité-Virologe Christian Drosten fürchtet bei einem weiteren Anstieg der Reproduktionsrate eine zweite Pandemie-Welle für Deutschland.

20.35 Uhr: Schock-Meldung aus Italien: Schon über 150 Ärzte an Covid-19 gestorben

In Italien sind mehr als 150 Ärzte an der Corona-Epidemie gestorben. Der Chirurgen-Verband FNOMCEO gab ihre Zahl am Montag mit 151 an. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 26.977, wie die Gesundheitsbehörden in Rom mitteilten. Damit bleibt Italien das am meisten betroffene Land in Europa vor Spanien und Frankreich. Weltweit zählen nur die USA mehr Tote.

16.45 Uhr: Aldi mit irrer Corona-Neuerung

Aldi Süd will in der Corona-Krise mit digitalen Zutrittskontrollen die Zahl der Kunden in seinen Filialen begrenzen. Sensoren an den Ein- und Ausgängen sollen dabei die Kundenzahl im Laden in Echtzeit überwachen. „Das Zugangssystem gewährleistet, dass die Auslastungshöchstgrenzen in unseren Filialen nicht überschritten werden“, berichtete Aldi-Manager Malte Kuhn am Montag.

Insgesamt will der Discounter die Hälfte seiner 1930 Filialen mit den Sensoren ausstatten. Die Filialmitarbeiter werden dabei automatisch über eine App, per SMS oder Anrufe über die Auslastung informiert. In einzelnen Filialen soll ein Ampelsystem oder eine Bildschirmanzeige getestet werden, die die Kunden über die Auslastung der Filiale informiert und so den Zugang steuert.

Aldi Süd will die Hälfte seiner Filialen mit einer digitalen Einlasskontrolle ausstatten. Foto: dpa

12.50 Uhr: Beliebter Gastronom stirbt an Corona

Er verabschiedete sich auf Facebook ins künstliche Koma, zwei Wochen später war Heinz Willach tot. Der beliebte Gastronom starb an den Folgen des Coronavirus. >>> hier die traurigen Einzelheiten

11.15 Uhr: Formel 1-Start im Juli geplant

Das Formel1-Rennen in Frankreich im Juni muss ausfallen. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt. Die gesetzlichen Auflagen ließen ein Rennen nicht zu. Der Saison-Start soll am 5. Juli in Österreich stattfinden, gab Chase Carey, Boss der Renn-Serie, heute bekannt. >>> Hier alle Details.

06.10 Uhr: Maske richtig nähen, desinfizieren und waschen

Coronavirus aktuell: Ab Montag gilt eine Maskenpflicht für Busse, Bahnen und Geschäfte. Foto: dpa

Ab heute gilt deutschlandweit Maskenpflicht in Geschäften und Bussen und Bahnen. Doch wie nähst du eine Maske, wie desinfiziert man sie richtig und auf welche Masken kann ich waschen? >>> Hier alle Infos!