Coronavirus: Zahl der Toten steigt weiter an ++ Experten mit schlimmer Prognose für den Sommer ++ Mehrere Bundesländer verordnen Maskenpflicht

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet

Besonders schlimm sind Italien und die USA betroffen

In Deutschland gibt es ab nächster Woche erste Lockerungen

Das Coronavirus ist seit mehr als einem Monat auf der ganzen Welt präsent, es bestimmt den Alltag aller Menschen. Tausende Menschen sich wegen des Coronavirus bereits gestorben, noch viel mehr sind und waren infiziert.

Bisher gibt es keinen Impfstoff, was der wichtigste Grund dafür ist, dass in Deutschland weiterhin das Kontakverbot gilt, in Frankreich die Ausgangssperre verlängert wurde und in den USA die Zahl der Toten in die Höhe schießen.

Wie viele Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben? Wie viele sind wieder gesund? Gibt es Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum normalen Leben? Wie ist die Lage in besonders betroffenen Ländern wie Italien, Spanien oder den USA?

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Diese Regelungen gelten in Deutschland:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Samstag, 18. April

9.20 Uhr: Experten befürchten Schlimmes im Sommer

Experten haben eine Horror-Prognose für den Sommer gestellt. Wenn es nach den Wissenschaftlern geht, dann wird die Pandemie noch lange nicht am Ende sein. Bereits für den 19. April haben die Experten vorausgesagt, dass es in Deutschland an diesem Tag 377 Tote geben wird.

Das wäre die höchste Zahl an Todesopfern innerhalb von 24 Stunden, die Deutschland zu verzeichnen bislang zu hatte. Und: Bis Anfang August soll es insgesamt rund 8.800 Tote in Deutschland geben! Alle Infos dazu bekommst du hier.

8.45 Uhr: Telefonisches Attest reicht ab Montag nicht mehr aus

Für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden müssen Arbeitnehmer ab diesem Montag wieder zum Arzt gehen. Eine in der Corona-Epidemie eingeführte Ausnahmeregelung, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt ging, wird nicht verlängert. Für die Beurteilung, ob man arbeitsunfähig ist und eine Krankschreibung erhält, ist wieder eine körperliche Untersuchung nötig.

Das finden viele Praxisärzte nicht gut. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung kritisierte einen „abrupten Stopp“ der Ausnahmeregelung, der weder für die Praxen noch für die Patienten gut sei. Man habe sich für eine Verlängerung bis 3. Mai eingesetzt, sei aber im Gremium überstimmt worden.

Die Arbeitgeberverbände hingegen jubelten über den Beschluss.

8.05 Uhr: Schausteller baut trotz Verbot von Großveranstaltungen Riesenrad auf

Großveranstaltungen sind untersagt, rausgehen sollen die Menschen nur mit triftigem Grund, an Rummel ist gar nicht zu denken: Trotz aller Corona-Beschränkungen baut derzeit ein Schausteller in Magdeburger Stadtpark ein 55 Meter hohes Riesenrad auf. Für ihn ist es ein „Wheel of Hope“, ein Hoffnungszeichen, sagte Hendrik Boos.

Drei Wochen werde der Aufbau der insgesamt 25 Lastwagen-Ladungen mit kleiner Mannschaft dauern. Er hoffe, dass dann die Corona-Regelungen soweit gelockert seien, dass er mit seiner Einzelattraktion öffnen kann. Es sei ein Wagnis, gibt der Schausteller zu. Nichtstun sei die Alternative.

Das Rad kann Boos' Ansicht nach den Abstands- und Hygieneregeln entsprechend funktionieren. Es gebe einen separaten Weg hinein und heraus. Die 42 Gondeln seien verglast. Die räumliche Trennung der Menschen sei kein Problem. „Wir haben die Erwartung, dass wir das Rad nach weiteren Lockerungen öffnen können.“

7.30 Uhr: Zahl der Toten steigt weiter

In Deutschland sind bisher 4352 Menschen wegen des Coronavirus gestorben. Infiziert wurden über 141.000, wieder gesund sind mehr als 80.000. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen, die Zahl der Toten jedoch gestiegen.

Freitag, 17. April

22.25 Uhr: Erste US-Staaten lockern die Schutzmaßnahmen

Nach den neuen Richtlinien von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise haben erste Bundesstaaten vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte, derzeit geschlossene Läden könnten von Freitag nächster Woche an wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des Bundesstaats werde bereits am Montag begonnen. Besucher müssten aber Schutzmaßnahmen befolgen. Schulen blieben in diesem Schuljahr geschlossen.

Minnesotas Gouverneur Tim Walz kündigte zudem an, dass unter anderem Parks, Wanderwege, Golfplätze, Freiluft-Schießstände und Läden zum Verkauf von Angelködern wieder öffnen könnten, wenn Besucher Schutzmaßnahmen befolgten.

21.50 Uhr: Mehr als 150.000 Tote weltweit

Trotz weltweiter Maßnahmen gegen das neue Coronavirus sind nach Daten von US-Forschern inzwischen mehr als 150 Tausend damit infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen liegt der Johns-Hopkins-Universität bei mehr als 2,2 Millionen.

20.57 Uhr: Söder unterzieht sich Corona-Test

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Coronavirus-Test machen lassen. Er sei negativ gewesen, sagte der CSU-Chef der Illustrierten „Bunte“. Der 53-Jährige meinte: „Das habe ich gemacht, um sicherzugehen. Ich halte mich auch an die Abstandsregeln und an alle Vorgaben, die wir den Bürgern zumuten.“

Das aktuell geforderte Krisenmanagement ist für Söder unterdessen keine Frage der Körperstatur. „Psychische Stabilität spiegelt sich nicht in der Körpergröße. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat stahlharte Nerven“, sagte Söder in dem Interview über Angela Merkel. „Ich bin dankbar, sie jetzt als Ansprechpartnerin zu haben.“

20.11 Uhr: Leichter Anstieg der Neuinfektionen

Im Vergleich zum gestrigen Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen. Die Behörden der Bundesländer melden rund 3450 neue bestätigte Corona-Fälle. Gestern waren noch knapp 3000 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer stieg um 281.

19.39 Uhr: Nächstes Bundesland verordnet Maskenpflicht

Nach Sachsen führt auch Mecklenburg-Vorpommern zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin sagte, müssen Nutzer von Straßenbahn, Bus oder Taxi von Montag an einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Verlangt werde eine Stoffmaske, alternativ könne auch ein Tuch als Schutz getragen werden, erklärte Schwesig. Für Einkäufe in Geschäften des Einzelhandels gelte hingegen weiterhin die dringende Empfehlung, eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen, nicht aber eine Pflicht.

19.15 Uhr: Katholische Gottesdienste in Bayern ab 4. Mai

Die katholische Kirche in Bayern will von der Woche ab dem 4. Mai an wieder Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen feiern. Zur Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise werde in Absprache mit der Staatsregierung ein Schutzkonzept für Gottesdienste erarbeitet. Darauf einigten sich die sieben bayerischen Diözesen und Erzdiözesen am Freitag in einer Telefonkonferenz zur Corona-Krise.

Derzeit sind Gottesdienste mit Gläubigen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus untersagt. Die Bischöfe wollen für den Neustart der Gottesdienste Regeln etwa zu Hygiene, Mindestabstand und Teilnehmerzahl erarbeiten, wie es hieß.

16.35 Uhr: Brandenburg beschließt Laden-Öffnungen – schon ab Mittwoch

Kleinere Läden dürfen in Brandenburg ab Mittwoch nächster Woche wieder öffnen - auch in Einkaufszentren. Das gilt für bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie für Auto-, Fahrrad- und Buchhändler, beschloss das Kabinett am Freitag. Auch Museen und Tierparks - ohne Tierhäuser - können von Mittwoch an unter Hygieneauflagen öffnen.

15.40 Uhr: Reiseverband: Sommerurlaube wahrscheinlich nur in Deutschland

Die Reisebranche geht davon aus, dass Urlaub im kommenden Sommer zunächst nur in Deutschland stattfinden werden. „Dieser Reisesommer wird sicher anders sein als in den Jahren zuvor“, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, dem „Tagesspiegel“.

Die Reisebeschränkungen würden schrittweise und mit Bedacht erfolgen. Der Verbandschef glaubt, dass Urlaubsreisen daher zunächst nur in bestimmten Regionen Deutschlands möglich werden. „Auch in einigen europäischen Ländern, die die Corona-Pandemie gut gemeistert haben, wird es in einem zweiten Schritt wahrscheinlich möglich sein, Reisen unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zu unternehmen“, betonte Fiebig.

15.01 Uhr: Sachsen führt Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel ein

Sachsen hat für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach einer Sitzung des Kabinetts in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reichten auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef.

Wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Maskenpflicht „die richtige Antwort“, so Kretschmer. Von Montag an sollen in Sachsen einige Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert werden.

11.45 Uhr: Schäuble spricht Kürzung der Sommerferien an

Wegen des eingeschränkten Schulbetriebs in der Corona-Pandemie regt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eine Verkürzung der Sommerferien in diesem Jahr an. „Das bietet Gelegenheit, versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen“, argumentierte er in der „Augsburger Allgemeinen“ vom Freitag. Ohnehin sei derzeit unklar, „wann und wie man im Sommer verreisen kann“.

Schäuble verwies auch darauf, dass das Urlaubskonto vieler Eltern durch die Corona-Krise bereits „strapaziert“ sei. „Ich kann die verstehen, die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen.“

10.45 Uhr: Chinas Wirschaft mit üblem Einbruch

Durch die Pandemie mit dem Coronavirus ist Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Im ersten Quartal verkleinerte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Es ist der erste negative Wert seit Beginn der quartalsweisen Erhebungen 1992. Ein ganzes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft hatte China zuletzt 1976 verzeichnet. Vergangenes Jahr war Chinas Wirtschaft noch um 6,1 Prozent gewachsen.

8 Uhr: Spahn will schrittweise Rückkehr zu Klinik-Regelbetrieb

Die Krankenhäuser in Deutschland könnten nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab Anfang Mai schrittweise „in einen Regelbetrieb“ zurückkehren. Der CDU-Politiker machte am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“ deutlich, dass dabei „25, 30 Prozent“ der Intensivbeatmungsbetten für Corona-Patienten freigehalten werden sollten.

„Wir haben vor vier Wochen Menschen, die auf eine Rücken-, auf eine Hüftoperation gewartet haben, die einen Termin hatten, gesagt, das wird verschoben“, führte Spahn an. Da sei auch Druck und „durchaus seelisches und körperliches Leid“ mit verbunden. „Deswegen finde ich es wichtig, so wie wir im öffentlichen Leben schrittweise in eine neue Normalität zurückkehren, dass wir ab Anfang Mai auch schrittweise in den Krankenhäusern eine neue Balance finden. Dass wir 25, 30 Prozent der Intensivbeatmungsbetten freihalten für Covid-19-Patienten, Corona-Infizierte. Dass wir gleichzeitig aber auch wieder in einen Regelbetrieb zurückkehren.“

6.50 Uhr: RKI mit wundervoller Nachricht

Tolle Nachrichten vom Robert-Koch-Institut: Wie das RKI nun bekannt gibt, ist die sogenannte Reproduktionsrate unter einen extrem wichtigen Wert geschritten. Jeder Infizierte steckt derzeit nur noch 0,7 weitere Menschen an – erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie liegt der Wert unter 1. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen zurückgeht.

6.10 Uhr: Unbekannter schlitzt Ärzten und Pflegern Reifen auf

Was für eine abscheuliche Tat. Während Ärzte und Pfleger in einer Klinik an vorderster Front der Coronakrise um Menschenleben kämpften, schlitzte ein Unbekannter 22 von ihnen auf dem Parkplatz die Reifen auf. Weitere Informationen dazu hier >>

Donnerstag, 16. April

22.42 Uhr: Anzahl der weltweiten Corona-Toten um 10.000 Personen gestiegen

Zum Donnerstagabend sind rund 141.127 Menschen weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilt die Nachrichtenagentur AFP mit. Damit ist die Zahl der Toten im Vergleich zu Mittwochabend um über 10.000 gestiegen. Zwei Drittel davon werden in Europa verzeichnet.

Inzwischen gibt es weltweit über 2,1 Millionen Coronavirus-Infizierte, fast die Hälfte davon in Europa.

20.29 Uhr: Schleswig-Holstein will Veranstaltungen bis 1000 Personen erlauben

Schleswig-Holstein will die Corona-Maßnahmen nach und nach lockern – dazu gehört auch das Veranstaltungsverbot mit vielen Menschen. Das berichtet dpa.

So sollen schrittweise Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern erlaubt werden. Eine Verordnung dazu, welche Veranstaltungen in welchem Umfang möglich sind, soll bis zum 30. April erstellt werden. Außerdem sollen Tierparks in dem Bundesland ab Montag wieder öffnen dürfen.

19.48 Uhr: Angela Merkel stellt sich hinter WHO

Nach der Kritik von US-Präsident Trump an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel eindeutig positioniert.

Bei der G7-Konferenz habe die Kanzlerin betont, dass die Pandemie nur mit einer starken und koordinierten internationalen Antwort besiegt werden könne. Außerdem habe sie der WHO und weiteren Partnern (wie der Impfstoff-Allianz CEPI und der GAVI) ihre volle Unterstützung ausgesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag mit.

Auch Außenminister Heiko Maas bezeichnet die WHO als „das Rückgrat der internationalen Pandemiebekämpfung“. Die Organisation jetzt in Frage zu stellen, sei der „denkbar schlechteste Zeitpunkt“.

Mit Deutschland haben sich insgesamt 23 Länder demonstrativ für die WHO ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung der „Allianz für Multilateralismus“ betonten die Außenminister die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit – und ihre Unterstützung der WHO „bei der Koordination der Antwort auf die Epidemie im Gesundheitsbereich.“

18.43 Uhr: 17 Leichen in New Yorker Haus entdeckt

Nach einem anonymen Hinweis haben Polizisten in New York 17 Tote in der Leichenhalle eines Pflegeheimes entdeckt. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus ist denkbar – und gleichzeitig die Sorge, dass die Dunkelziffer der Toten in den USA viel höher liegen könnte, wie du >>>>> hier lesen kannst.

11.55 Uhr: dm warnt vor DIESEM Material bei Schutzmaskenherstellung

Die Bundesregierung empfiehlt Schutzmasken in Läden und dem ÖPNV. Doch vielerorts ist es schwierig Masken zu bekommen, deshalb basteln viele selbst welche. Doch ein Material kann dabei gefährlich werden. >>> hier liest du was du nicht für deine Maske verwenden solltest.

11.20 Uhr: Rock am Ring und Rock im Park fallen aus

Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor war am Donnerstagvormittag bereits das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken abgesagt worden.

11.10 Uhr: Neue Zahlen des Robert Koch-Instituts

In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 131 400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: Mehr als 128 500 Infektionen). Mindestens 3554 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 3222) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 77 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 34 600 nachgewiesenen Fällen und mindestens 995 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 27 600 Fällen und mindestens 708 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 26 000 bestätigten Fällen und mindestens 820 Toten.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 265,1 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 158,1. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

10.20 Uhr: Besondere Spendenaktion von 99-Jährigem

Mit seiner beherzten Spendenaktion für das Gesundheitspersonal hat der britische Weltkriegsveteran Tom Moore inzwischen die üppige Summe von zwölf Millionen Pfund (13,7 Millionen Euro) eingesammelt. Der 99-Jährige hatte ursprünglich 1000 Pfund angepeilt, die er dem Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) spenden wollte, doch jetzt kann er dem Dienst ein Millionenvermögen überweisen.

Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass mittlerweile rund 600.000 Menschen dem Spendenaufruf der Website JustGiving folgten. Sogar Prinz William hatte Geld gespendet.

Die letzten zehn Runden, die Moore noch vor sich hat, sollen am Freitag live in den Morgensendungen übertragen werden.

„Das ist fantastisch für unsere Ärzte und Krankenschwestern an der Front“, sagte Moore. „Im letzten Krieg waren die Soldaten in Uniform an der Front. Jetzt besteht unsere Armee aus Ärzten und Krankenschwestern in Uniform.“ Der Bauingenieur hatte sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zur Armee gemeldet. Er diente in Indien und Myanmar, dem damaligen Birma.

09.50 Uhr: Auch Wacken fällt Corona zum Opfer

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken fällt Corona zum Opfer und muss dieses Jahr ausfallen. "Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird", sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner heute. Das Festival sollte vom 30. Juli bis 1. August stattfinden. Doch bis 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten.

06.30 Uhr: Mehr als 2600 Tote in den USA - an einem Tag

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Trump sagte am Mittwoch in Washington, die USA hätten den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich. Morgen wird ein großer Tag“, sagte Trump. „Wir werden die Bundesstaaten wieder öffnen, einige Staaten viel früher als andere.“ In einigen Staaten könnten die Corona-Einschränkungen vor dem 1. Mai gelockert werden.

Kurz danach veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität ihre neuesten Zahlen: Binnen 24 Stunden starben in den USA fast 2600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit.

