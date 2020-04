Coronavirus: Ärzte sind erschrocken – als sie sehen, wie sich die Krankheit bei DIESEM Patienten verhält

Neue Erkenntnisse über das Coronavirus? Bisher gingen Mediziner davon aus, dass das Coronavirus spätestens nach 20 Tagen aus dem Körper eines Erkrankten verschwindet.

Doch in China wurde jetzt ein Patient über 40 Tage positiv auf das Coronavirus getestet – chinesische Forscher befürchten, einen neuen, mutierten Typen des Virus entdeckt zu haben.

Coronavirus-Patient ist über einen Monat lang infiziert

Der Patient, ein chinesischen Mann mittleren Alters, besuchte am 8. Februar 2020 ein Krankenhaus in Wuhan, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das berichtet die „Daily Mail“.

Er gab an, eine Woche lang immer wieder Fieber gehabt zu haben. Andere Symptome, wie zum Beispiel Husten, hatte der Chinese jedoch nicht.

In der Folge wurde er an den Tagen 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43 und 49 auf das Coronavirus getestet: Alle Ergebnisse waren positiv. Lediglich an Tag 47 fiel der Test negativ aus – laut der Forscher möglicherweise nur ein Zufall.

Weil die Symptome des Mannen aber über den kompletten Zeitraum mild waren, gehen die Ärzte davon aus, dass der Patient ein „dynamisches Gleichgewicht“ mit dem Virus entwickelt hatte.

Für den Test auf das Coronavirus wird dem Patienten eine Probe per Stäbchen entnommen. (Symbolfoto) Foto: dpa

„Chronisch infizierter Fall“ birgt Gefahren

Aber: Der Chinese konnte das Virus nicht alleine bekämpfen. Erst durch eine Plasmatransfusion eines anderen, gesundeten Patienten, der virusbekämpfende Antikörper im Blut hatte, wurde der Mann geheilt.

Diese blutbasierte Therapie wird bislang nur in China, sowie experimentell in den USA und Großbritannien, angewandt.

Forscher sprechen nun vom einem „chronisch infizierten Fall“. Denn frühere Untersuchungen zeigten, dass eine Erkrankung mit dem Coronavirus durchschnittlich 20 Tage anhält – wobei der längste Fall 37 Tage dauerte, berichtet „Daily Mail“.

Sollte es sich bei dem Vorfall tatsächlich um einen milden Subtyp des Coronavirus handeln, besteht eine große Gefahr: „Chronische“ Patienten würden möglicherweise aufgrund ihrer leichten Symptome nicht behandelt werden – und so den Virus weiter verbreiten oder sogar einen erneuten Ausbruch der Krankheit verursachen. (mk)