Coronavirus: Erschreckende Erkenntnisse von Wissenschaftlern – „Übergewichtige sind...“

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Eine Fallstudie aus den USA bringt eine neue erschreckende Erkenntnis zum Coronavirus ans Tageslicht.

Der größte Risikofaktor bei einer Coronavirus-Erkrankung sei nach hohem Alter die Fettleibigkeit. Dies hat eine Studie der Grossman School of Medicine der New York University ergeben.

Coronavirus aktuell: Eine neue Studie bringt neue Erkenntnisse. Foto: imago images/ZUMA Wire

Coronavirus: Studie zeigt - Übergewicht verschlimmert Krankheitsverlauf

„Die chronische Erkrankung, die am stärksten mit einer schweren Covid-Infektion im Zusammenhang steht, ist Adipositas – und zwar in einem substanziell höheren Risikoverhältnis als jede Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankung“, heißt es in der Studie.

Das Forschungsteam um den Internisten Christopher Petrilli untersuchte zwischen dem 1. März und dem 1. April mehr als 4100 Corona-Patienten in New York. Von den Patienten, die stationär behandelt werden mussten, waren über 40 Prozent adipös. Die Hälfte musste später sogar intubiert werden.

--------------------------------

So errechnest du deinen Body-Mass-Index (BMI)

BMI = Körpergewicht: (Körpergröße) ²

< 19 Untergewicht

19 – 25 Normalgewicht

25 – 30 Leichtes Übergewicht

> 30 Übergewicht

--------------------------------

Besonders Fettleibige unter 60 Jahren betroffen

Schweres Übergewicht erhöhe auch „als bedeutender, unabhängiger und alleinstehender Faktor“ das Risiko für lebensgefährliche Verläufe von Covid-19-Infektionen, heißt es in der Studie.

Besonders betroffen seien Personen unter 60 Jahren. Fettleibige Corona-Patienten unter 60 Jahren wurden im Vergleich zu gleichaltrigen Normalgewichtigen doppelt so häufig eingeliefert und auf die Intensivstation verlegt.

--------------------------------

Mehr zum Thema Coronavirus:

Coronavirus: Trügerischer Sommer? Experten machen düstere Prognose für Herbst und 2021

Coronavirus: Irre Idee! Unternehmen entwickelt jetzt DAS zur Prävention vor Covid-19

Coronavirus: Mörder sitzt 44 Jahre im Knast – kurz vor der Freilassung stirbt er an Covid-19

--------------------------------

„Bedauerlicherweise zeigt sich, dass Adipositas bei Menschen unter 60 Jahren als neuer epidemiologischer Risikofaktor gelten muss, der möglicherweise zu den erhöhten Erkrankungszahlen in den USA beiträgt“, schreiben die Autoren der Studie. (fs)