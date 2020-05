Coronavirus: Achtung vor diesen Corona-Tipps – sie können richtig gefährlich sein

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Während des Coronavirus' haben Quacksalber Hochkonjunktur. Das Netz ist voll mit angeblichen Haus- und Heilmitteln. Das allermeiste ist dabei großer Unfug.

Doch nicht nur im Netz häufen sich die gut gemeinten Ratschläge – die manchmal auch richtig gefährlich sein können. Denken wir nur einmal an Donald Trump und seinen Vorschlag, sich Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus zu spritzen. Das Erschreckende: Der US-Präsident ist nicht der einzige Staatsmann auf der Welt, vor dessen Tipps man eher warnen muss, statt sie zu befolgen.

Coronavirus: Verrückte Heilmittel-Ideen aus aller Welt

Sicher – im Kampf gegen das Coronavirus sind gute Ideen notwendig. Es bedarf eines großen Forschungsaufwands mit verschiedenen Ansatzpunkten. Doch einige Tipps, die aktuell selbst von Staatsoberhäuptern geäußert werden, können wohl als absurd, skurril oder sogar gefährlich bezeichnet werden.

So stellte der Präsident der Insel Madagaskar jüngst einen „Covid Organics“ genannten Gesundheitsdrink vor. Das Getränk soll die Immunität stärken und vor zahlreichen Viren sowie Fieber schützen. Allerdings warnte unter anderem der Leiter der medizinischen Akademie der Insel: Der wissenschaftliche Erfolg des Trunks ist bislang nicht nachgewiesen.

Wirksamkeit traditioneller Medizin bisher nicht nachgewiesen

In Indonesien stieg die Nachfrage nach rotem Ingwer, in Sri Lanke nach Kurkuma-Pulver. Die Regierung setzte deswegen sogar eine Preisobergrenze fest. Eine wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit gibt es jedoch bislang bei keinem der genannten Mittel.

In Sri Lanka gab es einen Ansturm auf Kurkuma. Das ist zumindest nicht gefährlich. Wirksamkeit gegen Corona wurde allerdings nie nachgewiesen. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

In Indien verkündete das Ayurveda-Ministerium, dass traditionelle Medizin gegen Covid-19 helfen könnte. Nach Kritik ruderte die Regierung zurück. Alternativmedizin könne helfen, das Immunsystem gegen das neuartige Coronavirus zu stärken, verspreche aber keine Heilung. Einen ähnlichen Vorschlag gibt es auch aus Venezuela. Dort empfahl der Präsident zunächst auf Twitter eine Kräutermischung als Heilmittel gegen das Coronavirus. Der Post wurde inzwischen wieder gelöscht.

Auf traditionelle Medizin setzte auch Bolivien. „In Bolivien haben wir Pflanzen, die helfen können“, meinte der stellvertretende Minister für traditionelle Medizin. Beliebt ist ein Dampf aus Eukalyptus und Kamille. Dafür wurden in der Nähe einiger Krankenhäuser und Banken extra Dampfkabinen aufgestellt.

Trump mit gefährlichem Vorschlag

Manche lehnen sich bei Vorschlägen zu Do-it-yourself-Heilmitteln ziemlich weit aus dem Fenster. In Nepal etwa empfahl der Premierminister, dass man sich vor einer Coronavirus-Ansteckung schützen könne, indem man heißes Wasser trinke und eine Dampf-Therapie mache.

In Nepal werden Mitglieder des Repräsentantenhauses auf das Coronavirus getestet. Der Premierminister empfahl zuvor heißes Wasser und eine Dampf-Therapie. Foto: imago images / ZUMA Wire

Neben Donald Trumps gefährlichem Vorschlag, sich Desinfektionsmittel zu spritzen, dachte der US-Präsident öffentlich darüber nach, starkes Licht „in den Körper“ zu bringen, um Corona-Infektionen zu behandeln. Später betonte er, dies sei nur „Sarkasmus“ gewesen.

Desinfektionsmittel auf keinen Fall trinken oder spritzen! Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur

Hoffen auf Gott

Auf gar göttliche Zuwendung hofft der Präsident von Tansania. In dem ostafrikanischen Land gibt es vergleichsweise wenig strenge Maßnahmen. „Es macht keinen Sinn, Kirchen oder Moscheen zu schließen, denn das sind die einzigen Orte, an denen wir Gott um Vergebung bitten können. Wir sollten weiterhin beten, damit Gott uns vor diesem Unheil bewahren kann“, so der Präsident jüngst.

Auch Kenia rief wegen der Corona-Krise einen nationalen Tag des Betens aus; die Bürger wurden aber gebeten, diesen zu Hause zu begehen. (dpa/dav)