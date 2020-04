Coronavirus: 31 Tote in Altersheim – weil Pfleger DIESEN grausamen Entschluss fassten

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

In Seniorenheimen ist die Angst vor dem Coronavirus besonders groß. Denn die Bewohner gehören wegen ihres Alters zur Risikogruppe. Viele der älteren Herrschaften haben zudem auch eine oder mehrere Vorerkrankungen.

In Kanada sind in einem Altersheim nun 31 Senioren verstorben. Schuld daran sind vermutlich die Pflegekräfte.

In Seniorenheimen ist die Angst vor dem Coronavirus besonders groß. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Coronavirus: 31 Tote in Altersheim

Das Pflegeheim in Dorval bei Montréal hat insgesamt 130 Bewohner. Die Gesundheitsbehörden fanden die Senioren in erschreckendem Zustand: Zahlreiche Personen lagen dehydriert und unterernährt in ihren Betten. Es soll in manchen Zimmern stark nach Urin gerochen haben.

Mindestens fünf der 31 verstorbenen Bewohner waren zuvor an Covid-19 erkrankt. Woran die anderen Senioren starben, prüft derzeit ein Gerichtsmediziner, berichtet der „Spiegel“.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus auch hier bei uns im >>> Liveblog <<< +++

Wie kam es zu den erschreckenden Zuständen im Heim?

Aus Angst vor einer Coronavirus-Erkrankung sind die Pfleger dem Heim fern geblieben. Francois Legault, Regierungschef von Quebec, habe Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit angekündigt.

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Auch in anderen Pflegeheimen in Kanada bestehe Personalmangel.

+++ Coronavirus: Forscher mit Schock-Prognose – Kontaktverbot bis 2022? +++

Knapp 1.300 Todesfälle beklagt Kanada derzeit, die Hälfte davon traten in Pflegeeinrichtungen auf. Deshalb ist das „Horror-Altenheim“ in Dorval bereits zum Symbol der Krise in den kanadischen Medien geworden. (mia)