Corona: RKI schlägt Alarm +++ 17.000 bei Demo in Berlin – Strafanzeige gegen Veranstalter

Nach dem Ausbruch des Coronavirus vor etwa einem halben Jahr in China ist die Corona-Krise noch längst nicht vorbei. Bislang konnte noch kein Impfstoff entwickelt werden.

Über 17,3 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 670.000 sind an den Folgen gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 210.000 infiziert, mehr als 9.100 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Corona: Alle neuen Entwicklungen im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

--------------------

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

+++Corona-News-Blog aktualisieren+++

Samstag, 1. August:

16.57 Uhr: RKI schlägt Alarm - 955 neue Corona-Infektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter an - das Robert-Koch-Institut meldet einen neuen Rekord. Innerhalb eines Tages habe es 955 neue Corona-Fälle gegeben. Das ist die höchste gemeldete Zahl seit Anfang Mai. Rechnerisch sind in Deutschland derzeit rund 7800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt liegt die Zahl bei 209.653 Menschen, so das RKI am Samstag.

Das RKI sieht aufgrund der steigenden Zahlen eine Trendumkehr. Den Grund sieht das Institut bei der Nachlässigkeit bei der Einhaltung der AHA-Regeln.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) liegt in Deutschland derzeit bei 1,13 (Vortag 1,06).

15.00 Uhr: Massen-Demo in Berlin abgebrochen

Die Corona-Demo in Berlin wurde abgebrochen. Nachdem zwischenzeitlich rund 17.000 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, teilte die Polizei am frühen Nachmittag via Twitter mit, dass die Veranstaltung beendet sei. Den Veranstalter erwartet nun eine Strafanzeige wegen „Nichteinhaltung der Hygieneregeln“.

12.30 Uhr: Tausende protestieren in Berlin

Es sind erschreckende Bilder aus der Hauptstadt. Tausende Menschen demonstrieren auf dem Boulevard Unter den Linden gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

Besonders erschreckend: Die Demonstranten stehen dicht an dicht, nur wenige tragen eine Maske, wie „Focus Online“ berichtet.

So wird die zweite Welle, vor der bereits viele Experten dringlich warnen, und die laut Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schon da sei, kaum aufzuhalten sein. Unfassbar: Während der Demonstration rufen die Teilnehmer sogar lautstark: „Wir sind die zweite Welle!“

10.50 Uhr: Unfassbare Bilder aus Brasilien

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist gerade erst von einer Corona-Infektion genesen, 2,5 Millionen Menschen in seinem Land sind mit Corona infiziert. Doch beides scheint den Präsidenten nicht zu stören.

Fotos aus Brasilien zeigen, wie er bei einem Besuch im Süden Brasiliens mit einem Pferd durch eine Menschenmenge reitet und Hände schüttelt.

Zudem warb der Mann für ein umstrittenes Malariamittel zur Covid-19-Behandlung, wie das ZDF berichtet.

9.50 Uhr: US-Arzt lässt Wut freien Lauf

„Derzeit führe ich zwei Kriege: Einen gegen Covid-19 und einen gegen die Dummheit“, es sind erschreckende Worte von Dr. Joseph Varon. Der Arzt, der in einem Krankenhaus in Houston arbeitet, lässt seine Wut im „Spiegel“ heraus.

Die Leute würden nicht zuhören, so Varon, sich nicht an die Regeln halten. Besonders tragisch: In den vergangenen Wochen musste der Chefarzt des United Memorial Medical Center in Houston mehr Sterbeurkunden unterzeichnen, als jemals zuvor.

Freitag, 31. Juli:

22.50 Uhr: Ausbruch in Seniorenheim in Hessen

In einem Seniorenheim in Niedernhausen (Hessen) sind 19 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Verwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises am Freitag mit. Einige Befunde stünden noch aus.

20.50 Uhr: WHO meldet Rekord bei Neuinfektionen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnet einen neuen Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages hätten sich weltweit 292.000 Menschen infiziert, teilte die WHO mit. In Brasilien wurden die meisten Fälle von allen Staaten gezählt (69.000), danach folgen die USA (65.000).

18.00 Uhr: Corona-Fall bei Bochumer Polizei

Bei der Polizei in Bochum ist eine Beamtin positiv auf Corona getestet worden. Über 20 Polizisten sollen sich laut „Bild“ jetzt in häuslicher Quarantäne befinden, eine ganze Dienstgruppe der betroffenen Wache. Der Betrieb werde aber weitergeführt, die zwei übrigen Dienstgruppen würden jetzt in 12-Stunden-Schichten arbeiten.

16.05 Uhr: Spahn: Kostenlose Tests für ALLE Urlauber

Ab Samstag können sich alle Urlaubsrückkehrer kostenlos auf Corona testen lassen. Die Tests erfolgen innerhalb von 72 Stunden beim jeweiligen Gesundheitsamt oder durch den Hausarzt. Die Kosten übernimmt der Bund über einen erhöhten Zuschuss zur Krankenversicherung.

Das Gesundheitsministerium wird von „Bild“ zitiert: „Ab morgen (Samstag) sind gemäß der erweiterten Testverordnung des Bundes Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 für alle Einreisenden aus dem Ausland kostenlos.“

15.40 Uhr: Urlaub 2020: Reisewarnung für weitere Gebiete! HIER solltest du nicht hinfahren

Wegen Corona gilt für viele Länder weiterhin eine Reisewarnung, Urlaub 2020 ist noch nicht überall möglich. Für welche Länder gibt es eine Reisewarnung? In welchen Urlaubszielen gibt es besonders viele Corona-Fälle? Und wo kann ich ohne Sorgen auch 2020 Urlaub machen? >> DAS und noch mehr erfährst du in unserem Newsblog!

15.15 Uhr: „Gesundheitsämter viel zu knapp für zweite Welle besetzt“

Experten warnen vor Problemen bei einer möglichen zweiten Corona-Welle. „Für eine zweite Pandemie-Welle sind die Gesundheitsämter viel zu knapp besetzt“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, gegenüber der Funke Mediengruppe, zu der auch DER WESTEN gehört. „Mit den steigenden Infektionszahlen rollt ein riesiges Problem auf uns zu.“

Teichert weiter: „Wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Wir müssen wissen, wo die Gesundheitsämter im Notfall Verstärkung bekommen.“ Konkret sprach sie sich für ein bundesweites Freiwilligen-Register aus – eine Art Jobbörse, die im Ernstfall Mitarbeiter vermittle, die bereits geschult seien.

Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

14.30 Uhr: Italien verlängert Quarantäne für Rumänien und Bulgarien

Italien hat die 14-Tage-Quarantänepflicht bei Einreisen aus Bulgarien und Rumänien unbefristet verlängert. Einreisen aus Algerien sind zudem fortan nur noch bei besonderen Anlässen möglich, und es besteht ebenfalls eine 14-tägige Quarantänepflicht. Das erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza auf Facebook am Freitag.

13.30 Uhr: Massen-Infektion nach Party im Kreis Kleve

Im Landkreis Kleve hat es nach einer Privatfeier eine Massen-Infektion gegeben. Mehr als 50 Personen wurden positiv getestet. >> HIER erfährst du alle Infos!

09.00 Uhr: Bundesagentur für Arbeit fürchtet „Generation Corona“

Der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Fitzenberger, fürchtet eine „Generation Corona“, die ihr Leben lang Nachteile erleiden könnte. Die Zahl derer, die ohne abgeschlossene Berufsausbildung bleiben, könnte in diesen Jahrgängen größer ausfallen als in anderen, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

07.00 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Deutschen will härtere Strafe bei Corona-Verstoß

Rund zwei der Drittel der Bundesbürger (65 Prozent) befürworten einer Umfrage zufolge härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. 32 Prozent seien dagegen, zum Beispiel Verstöße gegen die Maskenpflicht oder das Nicht-Einhalten bestehender Abstandsregeln härter zu bestrafen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für das Nachrichtenmagazin „Focus“ ergab. 3 Prozent enthielten sich.

Polizisten kontrollieren Bahn-Passagiere in München in Corona-Zeiten. (Symbolfoto) Foto: imago images / Sven Simon

Donnerstag, 30. Juli:

22.00 Uhr: Söder: Corona-Tests für Reiserückkehrer zu spät

Die verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten kommen laut Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder für die meisten Bundesländer zu spät. Bayern liege zwar noch gut in der Zeit, weil dort die Schulferien gerade erst begonnen hätten, sagt er in der ARD. „Aber Sie haben recht. Es ist meiner Meinung nach zu spät für ganz Deutschland.“

21.30 Uhr: Formel 1-Fahrer Perez positiv getestet

Der mexikanische Formel 1-Fahrer Sergio Perez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf am Sonntag nicht am Großen Preis von Großbritannien teilnehmen. >> HIER gibt es alle Infos!

20.50 Uhr: Frau von Brasilien-Präsident Bolsonaro hat Corona

Die Ehefrau des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist positiv auf Corona getestet worden. „Die First Lady Michelle Bolsonaro wurde an diesem Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet“, bestätigte das Kommunikationsministerium der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei bei guter Gesundheit und folge den Vorgaben zum Umgang mit einer Corona-Infektion.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und die First Lady Michelle. (Archivfoto) Foto: imago images / ITAR-TASS

20.20 Uhr: Chef der Deutschen Bahn will gegen Masken-Verweigerer durchgreifen

Die Deutsche Bahn will knallhart gegen Masken-Verweigerer durchgreifen! Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz am Donnerstag zu RTL: „Wer im Zug keine Maske tragen will, muss mit dem Rauswurf rechnen. Da gibt es klare Anweisungen an unseren Kolleginnen und Kollegen in den Zügen, dass dann, wenn das nachhaltig ein Konflikt ist mit dem Maskentragen, wir gemeinsam mit der Bundespolizei den Beförderungsausschluss auf den Weg bringen.“

Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz. (Archivfoto) Foto: imago images / photothek

17.50 Uhr: Corona-Alarm in Kölner Einkaufsmeile

Corona-Alarm mitten in Kölns Einkaufsmeile! Ein Telekom-Shop auf der Schildergasse musste vorübergehend schließen. Weil zwei Mitarbeiter erkrankt sind und Dutzende Kollegen, die mit ihnen Kontakt hatten, in Quarantäne mussten. Das berichtet „Bild“.

17.30 Uhr: Corona-Ausbruch in Kirchengemeinde!

40 Mitglieder einer christlichen Gemeinde in Sinsheim in Baden-Württemberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker, am Donnerstag in Heidelberg mit. Bisher seien 105 Gemeindemitglieder untersucht worden. Nun sollen auch noch die restlichen 77 Mitglieder der Gemeinde getestet werden. Grund für die Flächentestung war der Kontakt eines positiv Getesteten zu der Gemeinde in Sinsheim sowie weitere Infektionen in einer anderen Gemeinde in Baden-Württemberg.

12.20 Uhr: Zahl der Gestorbenen in NRW unter Vorjahresniveau

Trotz Corona ist die Zahl der Gestorbenen in NRW im Juni unter dem Vorjahresniveau geblieben. Nach vorläufigen Ergebnissen sind im Juni 2020 etwa 15.500 Menschen in NRW gestorben, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Juni 2019 hatte die Zahl der Gestorbenen noch bei knapp 16.200 gelegen.

Corona: Wie geht es weiter? Ein Experte macht eine düstere Prognose. (Symbolbild) Foto: Bernd Thissen/dpa/DER WESTEN

11.55 Uhr: Sorge wegen türkischer Großfamilien

Große Sorge bei der Bundesregierung. Die Politiker fürchten, dass die Corona-Zahlen in Deutschland noch einmal in die Höhe schießen könnten. Der Grund: Türkische Großfamilien,die nach ihrem Heimaturlaub zurück nach Deutschland kommen, könnten das Virus mit eintragen. Die Türkei gilt als Risikogebiet.

Wie die 'Bild' berichtet, sei dies schon hinter verschlossenen Türen besprochen worden. Miguel berger, Staatssekretär im Auswärtigen Amt soll in einer vertraulichen Regierungsschalte schon Corona-Alarm ausgerufen haben.

Demnach erwarte die türkische Botschaft bis zu eine Million Reisen zwischen der Türkei und Deutschland. Seine Forderung ist klar: Die Zahl der Stichproben bei Einreisen auf dem Landweg müsse stark erhöht werden, um mehr Türkei-Rückkehrer kontrollieren zu können.

11.18 Uhr: Experte mit düsterer Prognose

Dass man sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten soll, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, das ist mittlerweile (hoffentlich) jedem bewusst. Doch Experten verdeutlichen auch immer wieder, wie wichtig das Lüften ist, um die Ausbreitung der sogenannten Aerosolen zu verhindern.

Martin Kriegel, Ingenieur und Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin, erklärt „Focus Online“: „Stellen Sie sich einen Raucher vor, der zehn Meter von Ihnen im Büro permanent raucht – nach ein paar Minuten würden Sie definitiv den Rauch riechen, weil er sich in der Raumluft verteilt. Genauso läuft das mit den Aerosolen ab.“

Besonders in Schulen sei es aber schwierig, da in den kleinen Räumen mit rund 30 Kindern daher permanent die Fenster geöffnet sein sollten. Vor allem im Winter würde sich das als schwierig gestalten. „Aus diesem Grund sehe ich die Rückkehr der Schulen nach den Sommerferien in den Normalbetrieb auch sehr kritisch“, sagt Kriegel.

9.00 Uhr: Experten in Aufruhr! Neuer Krankheitserreger auf dem Vormarsch

Noch immer gehört das Coronavirus zu unserem Alltag, da sind die Experten vom „Robert-Koch-Institut“ schon wegen eines anderen Erregers in Alarmbereitschaft. In Sachsen-Anhalt ist das West-Nil-Virus bei zwei Vögeln nachgewiesen worden. Hier mehr dazu>>>

Mittwoch, 29. Juli:

18.12 Uhr: Fast ein Viertel aller Covid-19-Krankenhaus-Patienten ist gestorben

Die Krankenkasse AOK hat jetzt eine Statistik der rheinländischen Covid-19-Patienten im Krankenhaus herausgegeben. Daraus geht hervor, dass fast jeder Vierte an der Lungenkrankheit gestorben ist. Wenn die Patienten beatmet werden mussten, liegt die Todesrate sogar noch höher. Hier sind knapp die Hälfte (55 Prozent) verstorben. 21 Prozent aller Patienten mussten an Beatmungsgeräte angeschlossen werden.

Das sind die für das Rheinland gültigen Ergebnisse einer bundesweiten Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und der Technischen Universität Berlin, die jetzt im medizinischen Fachmagazin „The Lancet Respiratory Medicine“ veröffentlicht worden ist.

Für das Rheinland wurden die Daten von etwa 850 Patienten mit bestätigter Covid-19-Diagnose ausgewertet, die zwischen dem 26. Februar und dem 19. April 2020 in Krankenhäusern in dieser Region aufgenommen wurden.

„Dass so viele Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Kliniken verstorben sind, weist darauf hin, dass dort viele Menschen mit schweren Krankheitsverläufen behandelt wurden“, sagt Günter Wältermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg. „Zurzeit steigen auch in Deutschland die Infektionszahlen. Wir müssen uns daher unbedingt weiterhin an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen halten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und solchen schweren Verläufen bei Patienten vorzubeugen.“

14.58 Uhr: Corona-Tests am Flughafen sollen für alle Reisenden kostenlos sein

Die geplanten zusätzlichen Testmöglichkeiten auf das Coronavirus für Reiserückkehrer nach Deutschland will der Bund finanzieren. Die Kosten würden durch einen erhöhten Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. Die entsprechende Verordnung soll in dieser Woche in Kraft treten. Die Ressortchefs von Bund und Ländern hatten freiwillige Tests für alle Rückkehrer aus dem Ausland beschlossen, die für die Reisenden kostenfrei sein sollen.

Darüber hinaus will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten mit hohen Fallzahlen eine Testpflicht anordnen. Sie soll in der kommenden Woche in Kraft treten, einen genauen Tag nannte das Ministerium noch nicht. Sie solle so schnell wie möglich kommen, damit sich alle darauf einstellen könnten.

11.24 Uhr: Donald Trump sorgt für Wirbel

US-Präsident wird vor allem in der Corona-Krise heftig kritisiert. Kürzlich postete er ein Video einer Ärztin, zu dem eine Journalistin bei einer Pressekonferenz eine heikle Frage für ihn stellte. Weil er keine Antwort darauf wusste, brach er den Termin einfach ab. Hier mehr dazu>>>