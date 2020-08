Corona: Schock für Kreuzfahrt-Fans – Aida verschiebt Neustart

Nach dem Ausbruch des Coronavirus vor etwa einem halben Jahr in China ist die Corona-Krise noch längst nicht vorbei. Bislang konnte noch kein Impfstoff entwickelt werden.

Über 17,3 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 670.000 sind an den Folgen gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 210.000 infiziert, mehr als 9.100 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Corona: Alle neuen Entwicklungen im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

--------------------

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

+++Corona-News-Blog aktualisieren+++

Sonntag, 2. August:

12.15 Uhr: Aida Cruises verschiebt Kreuzfahrt-Neustart

Diese Nachricht ist ein Schock für die Kreuzfahrt-Fans. Aida-Cruises hat die geplanten Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee verschoben. Die Fahrten, die eigentlich in der ersten Augusthälfte starten sollten, wurden Sonntag abgesagt.

9.15 Uhr: Markus Söder mit Schreckensnachricht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist besorgt. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ sorgt Söder mit Aussagen für große Sorgen bei denen, die gehofft hatten, dass das Coronavirus so gut wie besiegt sei.

„Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt. Mir machen die steigenden Fallzahlen in Deutschland große Sorgen. Ebenso die Urlaubs- und Familienheimkehrer, die aus den verschiedenen Teilen Europas zurückkommen. Wenn wir nicht aufpassen, kann bei uns wieder eine Situation wie im März entstehen“, sagte der Ministerpräsident der 'BamS'.

Daher rät Söder zur „absoluten Wachsamkeit“. „deshalb ist jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit. Das Virus bleibt eine Daueraufgabe, die uns permanent unter Stress setzt“, so Söder.

Für ihn sei Deutschland schon mitten in der zweiten Welle. „Die zweite Welle ist praktisch doch schon da. Sie schleicht durch Deutschland. Es gilt daher, noch aufmerksamer zu sein und rasch und konsequent zu reagieren. Je schneller wir handeln, desto geringer sind die Folgen.“

Eine Konsequenz aus dem Geschehenen sei, dass die Bundesliga wohl nicht mit Zuschauern starte. „Daher bin ich auch als Fußballfan sehr skeptisch zum Start der Bundesliga. Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar. Das wäre das falsche Signal und auch der Bevölkerung schwer zu vermitteln, wenn man dafür Unmengen von Testkapazitäten aufbrauchen würde“, so Söder.

Samstag, 1. August:

21.26 Uhr: Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) außer sich

Nach der Demonstration gegen Corona-Auflagen am Samstag in Berlin mit rund 20.000 Teilnehmern hat sich Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter zu Wort gemeldet. Er schrieb: „Ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so.“ Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienten dem Schutz aller.“

Ja, Demonstrationen müssen auch in #Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz; so gehen wir respektvoll miteinander um und schätzen den Verzicht so vieler in dieser Pandemie wert. — Jens Spahn (@jensspahn) August 1, 2020

Und weiter: „Die Covid19-Pandemie werden wir nur mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist meistern. Je verantwortlicher wir alle im Alltag miteinander umgehen, desto mehr Normalität ist trotz Corona möglich.“

16.57 Uhr: RKI schlägt Alarm - 955 neue Corona-Infektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter an - das Robert-Koch-Institut meldet einen neuen Rekord. Innerhalb eines Tages habe es 955 neue Corona-Fälle gegeben. Das ist die höchste gemeldete Zahl seit Anfang Mai. Rechnerisch sind in Deutschland derzeit rund 7800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt liegt die Zahl bei 209.653 Menschen, so das RKI am Samstag.

Das RKI sieht aufgrund der steigenden Zahlen eine Trendumkehr. Den Grund sieht das Institut bei der Nachlässigkeit bei der Einhaltung der AHA-Regeln.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) liegt in Deutschland derzeit bei 1,13 (Vortag 1,06).

15.00 Uhr: Massen-Demo in Berlin abgebrochen

Die Corona-Demo in Berlin wurde abgebrochen. Nachdem zwischenzeitlich rund 17.000 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, teilte die Polizei am frühen Nachmittag via Twitter mit, dass die Veranstaltung beendet sei. Den Veranstalter erwartet nun eine Strafanzeige wegen „Nichteinhaltung der Hygieneregeln“.

Tausende demonstrierten in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Foto: imago images

12.30 Uhr: Tausende protestieren in Berlin

Es sind erschreckende Bilder aus der Hauptstadt. Tausende Menschen demonstrieren auf dem Boulevard Unter den Linden gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

Besonders erschreckend: Die Demonstranten stehen dicht an dicht, nur wenige tragen eine Maske, wie „Focus Online“ berichtet.

So wird die zweite Welle, vor der bereits viele Experten dringlich warnen, und die laut Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schon da sei, kaum aufzuhalten sein. Unfassbar: Während der Demonstration rufen die Teilnehmer sogar lautstark: „Wir sind die zweite Welle!“

10.50 Uhr: Unfassbare Bilder aus Brasilien

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist gerade erst von einer Corona-Infektion genesen, 2,5 Millionen Menschen in seinem Land sind mit Corona infiziert. Doch beides scheint den Präsidenten nicht zu stören.

Fotos aus Brasilien zeigen, wie er bei einem Besuch im Süden Brasiliens mit einem Pferd durch eine Menschenmenge reitet und Hände schüttelt.

Zudem warb der Mann für ein umstrittenes Malariamittel zur Covid-19-Behandlung, wie das ZDF berichtet.

9.50 Uhr: US-Arzt lässt Wut freien Lauf

„Derzeit führe ich zwei Kriege: Einen gegen Covid-19 und einen gegen die Dummheit“, es sind erschreckende Worte von Dr. Joseph Varon. Der Arzt, der in einem Krankenhaus in Houston arbeitet, lässt seine Wut im „Spiegel“ heraus.

Die Leute würden nicht zuhören, so Varon, sich nicht an die Regeln halten. Besonders tragisch: In den vergangenen Wochen musste der Chefarzt des United Memorial Medical Center in Houston mehr Sterbeurkunden unterzeichnen, als jemals zuvor.