Demonstration gegen Corona-Politik in Baden-Württemberg

Corona: Was Klinikchef zu den Maßnahmen sagt, sollte zu denken geben – „Keine Fake News“

Am Wochenende waren sie wieder vielerorts unterwegs auf Deutschlands Straßen: die „Querdenker“.

Menschen, denen Corona-Maßnahmen wie einen leichten Lockdown viel zu weit gehen. Die Corona für ein vorübergehendes, harmloses Phänomen halten – und damit zusammenhängende Einschränkungen mit den mörderischen Methoden der Nazis in den 1930er- und 40er-Jahren vergleichen. Und so ziehen sie dann los, ohne Maske und Ahnung, aber mit viel Wut und Wahnsinn.

Corona ist gefährlich, dieser Mann muss es wissen

Das ist natürlich alles völlig absurd. Dennoch ist leider fraglich, ob sich diese selbsternannten Freiheitskämpfer durch Fakten von ihren Positionen abbringen lassen. Aber versuchen sollte man es dennoch.

Einer, der wirklich Ahnung von Corona und der Gefahr dieser Krankheit hat, ist Sebastian Stehr. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum Leipzig, wozu auch die die Covid-19-Intensivstation gehört.

„Querdenker“-Demonstration in Berlin Foto: dpa

Danach gefragt, was er den Demonstranten von Querdenken sagen würde, sagte der Klinikchef in der „Leipziger Volkszeitung“: „Wir haben hier schwerstkranke, auch junge Patienten, die an Corona erkrankt sind. Das sind keine Fake News.“

16 Patienten seien gerade bei ihm in Behandlung, fast dreimal so viele wie in der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr.

Zehn der an Covid-19 Erkrankten würden künstlich beatmet. Im Schnitt würden 30 Prozent der Intensivpatienten auf der Leipziger Intensivstation an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus sterben, berichtet Stehr im „LVZ“-Interview.

„Wenn die Bevölkerung sich an den Lockdown light hält...“

Das Personal arbeite Tag und Nacht, damit die Patienten bestmöglich versorgt würden. Noch reichten die Kapazitäten aus, aber wie lange noch? Das hänge vom Verhalten der Menschen ab, sagt Stehr.

Das Uniklinikum Leipzig Foto: dpa

„Wenn die Maßnahmen greifen und die Bevölkerung sich an den Lockdown light hält, haben wir große Hoffnung, dass die Zahlen dann wieder sinken werden.“

Aus seiner Sicht sollten sich Bürger also dringend an die Regeln und Empfehlungen der Fachleute halten: „Ich glaube ja auch einem Elektroingenieur, dass es unklug ist, eine Starkstromleitung anzufassen.“ (jds)