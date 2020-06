In Italien ist die Corona-Warn-App noch nicht im ganzen Land verfügbar.

Corona-Warn-App: So funktioniert sie in anderen Ländern – und DAS sind die Erfolge

Die neue Corona-Warn-App ist seit Dienstag zum Download erhältlich.

Lange hatte es gedauert, bis die an Ostern angekündigte Corona-Warn-App umgesetzt werden konnte. Die App gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona.

Corona-Warn-App: So gehen andere Länder vor

Vor allem in Asien wurde die Corona-Warn-App früh eingesetzt. China, Singapur oder Südkorea gelten als Vorreiter, doch ihre Apps erfüllen nicht deutschen Standard in Sachen Datenschutzanforderungen. Beispielsweise lassen sich mit ihrer Hilfe Bewegungsprofile erstellen.

Wir haben uns mal bei den europäischen Nachbarn umgeschaut:

In Italien heißt die Corona-Warn-App „Immuni“. Seit zwei Wochen ist sie verfügbar und wurde bereits zwei Millionen Mal runtergeladen. Problem: die Funktionen sind bis jetzt nicht landesweit aktiviert. Die App funktioniert wie in Deutschland auch über Bluetooth, die Daten werden dezentral gespeichert. Gute Nachrichten für deutsche Touristen: die App lässt sich unter anderem auf Deutsch bedienen.

Seit April gibt es in Spanien eine Corona-Warn-App, angeboten in Kooperation zwischen Regierung und dem Telekommunikationsunternehmen Telefonica. Doch die findet bislang kaum Zuspruch. Sie bietet auch die Möglichkeit im Corona-Verdachtsfall ein Selbsteinschätzungstest zu Symptomen zu machen. Nutzer müssen dafür ihre Identitätsnummer, Namen und Adresse angeben. Wie in Deutschland auch werden Kontakte zu anderen über Bluetooth geprüft.

Die technischen Voraussetzungen für die Installation der Corona-Warn-App:

iPhone: Mindestvoraussetzung das aktuelle Betriebssystem iOS 13.5, ab dem iPhone 6s oder SE.

Altes iPhone 5, 5S und 6 reicht nicht aus!

Android (Lage etwas unübersichtlich): Mindestvoraussetzung Android 6 und Unterstützung von Bluetooth LE. Google Play Services ist ebenfalls Voraussetzung, die Schnittstele wird nicht von Android selbst zur Verfügung gestellt.

Android-Smartphones ohne Google Play Services bleiben außen vor.

Huawei: Der Hersteller kündigte an, dass die App auch auf den neusten Modellen ohne Google Play Service laufen soll.

In Großbritannien ist eine Corona-Warn-App noch im Teststadium. Hier kämpfen die Entwickler mit technischen Problemen, weshalb ein Release sich wohl noch verzögern dürfte.

Seit April gibt es in Island bereits die Corona-Warn-App „Ranking-Covid-19“. Rund 40 Prozent der 350.000 Isländer nutzen sie. Sie funktioniert über GPS. Doch das ist nicht unumstritten. Die GPS-Daten sind ungenauer als Bluetooth-Technologie. Sie soll zusammen mit einem Corona-Test die zweiwöchige Qurantäne bei der Einreise für Touristen ersetzen.

Auch in Australien hat bereits ein Viertel der Bevölerkung die App „COVIDSafe“ installiiert. Doch das australische Fernsehen ABC berichtet, dass mithilfe der Anwendung bislang keine Infektion identifiziert wurde, die nicht auf herkömmlichem Weg bekannt geworden sei. (ms)