Corona: Virus-Mutation – jetzt kommt raus, für wen sie besonders gefährlich ist ++ Söder mit heftiger Ansage ++ FFP2-Pflicht im Supermarkt

Corona sorgt auch im neuen Jahr für erhebliche Einschränkungen im Alltag der Menschen. Die Kliniken kommen an ihre Grenzen, Pflegekräfte können nicht mehr. Aber es gibt einen Lichtblick: die Impfungen gegen das Virus sind bereits gestartet.

Außerdem haben Bund und Länder die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis 31. Januar 2021 bekanntgegeben. Seitdem gilt auch ein Bewegungsradius, der in Corona-Hotspots 15 Kilometer vorsieht. Die Diskussionen über mögliche Verschärfungen der Maßnahmen reißen derweil nicht ab.

Corona: Virus sorgt für erhebliche Einschränkungen - aktuelle Zahlen aus Deutschland und der Welt

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Dienstag, 12. Januar:

17.17 Uhr: Virus-Mutation besonders gefährlich für diese Gruppe

In England sorgt die Coronavirus-Variante B.1.1.7 derzeit für dramatische Zustände. Besonders im Süden des Landes und in der Hauptstadt grassiert die besonders ansteckende Mutation. Die Belastungsgrenze der Krankenhäuser in London sind längst überschritten. Das Land klagt bereits über mehr als 71.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Auch in Deutschland wurde die Virus-Variante bereits nachgewiesen und bereitet Experten und Politikern großes Kopfzerbrechen. Denn noch immer ist unklar, warum sich B.1.1.7 so rasant verbreitet. Einer Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine zufolge würden die Mutationen der Variante dazu führen, dass die Übertragbarkeit des Virus 50 bis 70 Prozent höher sei, berichtet die „Frankfurter Rundschau“. Weitere Studien würden darauf hinweisen, dass besonders unter 20-Jährige gefährdet seien. Demnach würde B.1.1.7 ersten Untersuchungen zufolge allerdings nicht zu mehr schweren Erkrankungen führen. Aber allein die durch die schnellere Verbreitung steigt die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe. Solange also durch Impfungen keine Herdenimmunität hergestellt ist, bleibt der Druck auf die Gesundheitssysteme der Länder unverändert hoch.

15.49 Uhr: Kretschmann widerspricht Söder

Gestern hat Markus Söder mit einem Vorschlag für Aufsehen gesorgt. Der bayrische Ministerpräsident dachte laut über eine Impfpflicht für Pflegepersonal nach. Der Vorstoß rief jedoch viel Unmut hervor. Unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich von der Idee deutlich distanziert: „Jetzt haben wir wirklich unentwegt gesagt, es gibt keine Impfpflicht, und das ändern wir jetzt nicht mittendrin“, so Kretschmann. Dafür sehe der Grünen-Politiker auch keinen Grund. Zwar sei es wichtig, dass besonders diejenigen schnell geimpft werden können, die im engen Kontakt mit Infizierten und Risikopatienten stehen. Doch er plädiere dafür, für die Impfung stark zu werben, statt sie vorzuschreiben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den deutschen Ethikrat aufgefordert, Vorschläge für eine Impfpflicht zu erarbeiten. Foto: Matthias Balk/dpa

14.29 Uhr: Auf Mallorca sollen Fahrgäste in Bussen und Bahnen ab sofort den Mund halten

Zur Eindämmung von Corona-Infektionen sollen Fahrgäste in Bussen und Bahnen auf Mallorca und den anderen beliebten Ferieninseln der Balearen möglichst den Mund halten. Das sei eine der Maßnahmen, an die sich die Menschen nach dem Willen der Regionalregierung ab Mittwoch halten sollten, schrieb die deutschsprachige „Mallorca-Zeitung“. Neben der schon lange geltenden Maskenpflicht könne dies das Risiko einer Ansteckung vermindern.

Angesichts schnell steigender Infektionszahlen hatten die Behörden ab Mittwoch auch Treffen im privaten Kreis mit Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, weitgehend verboten. Außerdem ordneten sie die Schließung aller Restaurants, Bars, Einkaufszentren und Fitnessstudios an.

13.26 Uhr: FFP2-Maske ab Montag Pflicht in Bayern

In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte.

11.13 Uhr: Lockdown noch länger als geplant? Angela Merkel mit düsteren Worten

Angela Merkel sprach im Hinblick auf die Corona-Mutation von einem längeren Lockdown als er bislang geplant ist. Das berichtet die Bild „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz“, mahnte die Bundeskanzlerin. Sie fordere „noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen“.

Der Spiegel widerspricht dieser Aussage, die Merkel bei einer Sitzung der AG Sicherheit der Unions-Bundestagsfraktion gemacht haben soll. Demnach habe sie von „acht bis zehn sehr harten Wochen“ gesprochen. Nun sei es davon abhängig, wie schnell sich die neue Virus-Mutation ausbreite.

Ob der Lockdown sich also noch bis Ostern ziehen könnte, bleibt noch ungewiss.

Kanzlerin Angela Merkel macht wenig Mut im Winter. So spricht schon von einem verlängerten Lockdown. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

09.33 Uhr: Astrazeneca beantragt Zulassung des Impfstoffes

Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Das teilte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Dienstag in Amsterdam mit.

06.28 Uhr: Pflegekräfte mit erschreckenden Aussagen – jeder Sechste kann nicht mehr

Pflegekräfte arbeiten seit Monaten an ihren Grenzen, die Krankenhäuser sind überfüllt. Für das NDR-Politikmagazin „Panorama 3“ haben sie erklärt, was sie besonders belastet. Fast alle (88) Prozent haben mehr Arbeit als sonst. 70 Prozent haben Angst vor einer Infektion mit Corona. Sie stehen in einem persönlichen Dilemma zwischen der persönlichen Angst und ihrer beruflichen Aufgabe.

Viele Pflegekräfte kommen an ihre Grenzen in der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Fast Dreiviertel gaben an, ihre Patienten nicht mehr genügend versorgen zu können, besonders auf der Intensivstation. Viele hätten deshalb gekündigt, weil „sie die Situation nicht mehr ertragen“. 17 Prozent haben keine Motivation mehr für ihren Job.

An der Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg haben bundesweit 1000 Pflegekräfte vom 21. Oktober 2020 bis 5. Januar 2021 teilgenommen. Dass ihre Hilferufe nicht gehört werden, ärgert sie sehr.

06.11 Uhr: WHO spricht Klartext: „Herdenimmunität werden wir nicht erreichen“

Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass in diesem Jahr in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird. „Wir werden 2021 nicht irgendwelche Stufen von Bevölkerungsimmunität oder Herdenimmunität erreichen“, sagte die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan am Montag in einem virtuellen Pressebriefing.

Swaminathan lobte den „unglaublichen Fortschritt“, der mit der raschen Entwicklung gleich mehrerer sicherer und zuverlässiger Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus erreicht worden sei. Doch brauche die Produktion und Auslieferung der Milliarden von weltweit gebrauchten Impfdosen Zeit. Deshalb müssten die Menschen weiterhin Geduld aufbringen.

Corona zwingt zu zahlreichen Einschränkungen im Alltag. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Schick

Montag, 11. Januar:

22.15 Uhr: Düstere Urlaubs-Prognose

Wann können wir endlich wieder unbeschwert in den Urlaub fahren? Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, liefert jetzt eine düstere Prognose. Mehr dazu hier >>>

21.43 Uhr: Südafrika trifft drastische Corona-Entscheidung

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus riegelt Südafrika mit sofortiger Wirkung seine Landgrenze ab. Alle 20 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten sollten bis zum 15, Februar geschlossen bleiben, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer TV-Ansprache. Ausnahmen gebe es lediglich für Versorgungstransporte, Diplomaten, Heimkehrer aus dem Ausland und einige bestimmte Pendler.

Seine Regierung habe sich zu diesen Maßnahmen entschlossen, da Südafrika aktuell eine massive Zunahme an Infektionen registriere. „Viele Menschen haben sich innerhalb einer kurzen Zeit infiziert, und das setzt das Gesundheitssystem unter Druck“, sagte Ramaphosa.

Aktuell werden rund 15 000 Covid-19-Patienten in den Kliniken behandelt, knapp ein Drittel davon mit Sauerstoffgeräten. Insgesamt haben sich in Südafrika bereits über 1,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

20.13 Uhr: Empörung nach Vorschlag zur Handy-Überwachung in Corona-Hotspots

Uwe Brandl hat am Montag mit einem Vorschlag für große Empörung gesorgt. Im Bezug auf die Überwachung zur Einhaltung des 15-Kilometer-Radius in Corona-Hotspots sagte der Gemeindetagspräsident im Bayerischen Rundfunk: „Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz.“

Gemeindetagspräsident Uwe Brandl regt eine Handy-Überwachung in Corona-Hotspots an. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lehnt eine Überwachung der 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots mittels Handy-Überwachung strikt ab. Der „Augsburger Allgemeinen“ sagte er: „GPS-Daten können noch nicht mal zwischen Tiefgarage und viertem Stock in einem Haus unterscheiden. In Gebäuden funktioniert GPS nicht.“ Auch eine Funkzellenabfrage zeige noch nicht einmal verlässlich, in welcher Straße eine Person gewesen sei. „Also was soll das? Das ist keine Lösung.“

Auch von Seiten der Opposition hagelte es Kritik, Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzenden der Grünen sprach laut den „Nürnbeger Nachrichten“ von einer „Schnapsidee“, FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Hagen von einem „Tabubruch“.

15.46 Uhr: Angst vor Corona-Infektion: Diese beiden Maßnahmen trifft fast jeder Deutsche

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist im neuen Jahr unverändert hoch. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind einer Umfrage („Corona-Monitor“ des Bundesinstituts für Risikoforschung) zufolge zwei Maßnahmen in Deutschland besonders gefragt:

Häufiges Lüften in geschlossenen Räumen (82 Prozent der Befragten)

Kontakte zu Freunde und Familie einschränken (87 Prozent der Befragten)

Außerdem befürwortet ein Großteil der Deutschen sowohl die Abstandsregeln als auch die Maskenpflicht (94 und 96 Prozent). Vor allem bei den Maßnahmen, die einen Internetzugang oder ein Smartphone benötigen, unterscheidet sich allerdings das Verhalten der Generationen. „Von den unter 40-Jährigen geben 18 Prozent an, sich häufiger Lebensmittel liefern zu lassen“, sagt BfR-Präsident Andreas Hensel. „In der Altersklasse 60 Jahre und älter nutzen dagegen nur sieben Prozent solche Angebote.“

Corona zwingt die Menschen Abstand zu halten. (Symbolbild) Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

Corona in Bayern: Zahnarzt macht ernst

6.30 Uhr: Ein Zahnarzt aus dem bayerischen Pfaffenhofen kassiert derzeit harte Kritik. Der Grund: Er zwingt seine Mitarbeiter zu einer Corona-Impfung. Wer sich nicht impfen lässt, „wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt“, wie es in einer Kurznachricht der Praxismanagerin an alle Mitarbeiter heißt. Darüber berichtete zuerst der „Donaukurier“.

Jetzt bekommt der Zahnarzt massiven Gegenwind, im Internet ist er einem Shitstorm ausgeliefert, sogar Morddrohungen wurden gegen den Mediziner ausgesprochen. Laut „Bild“-Informationen sei die Impfbereitschaft seiner Mitarbeiter jedoch hoch: 36 bis 38 Impfdosen bestellte der Arzt, lediglich vier seien nicht verimpft worden - allerdings nur, weil die Kolleginnen krank gewesen seien oder aktuell Antibiotika nehmen.

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Impfung

Bis zum 1. Februar sollen die Bundesländer 3,98 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff geliefert bekommen.

Auch rund 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs sollen im ersten Quartal 2021 in Deutschland ankommen.

Am 9. Januar waren bereits über 530.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Nach der aktuellen Impf-Verordnung werden zuerst die über 80-Jährigen sowie die Bewohner in Pflegeheimen geimpft.

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht werden kann.

Sonntag, 10. Januar:

Corona in der Welt: Neue Mutation aufgetaucht

In Japan wurde eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt. Diese sei bei vier Reisenden, vermutlich eine Familie, aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas nachgewiesen worden, teilt das japanische Gesundheitsministerium mit.

Die in Asien entdeckte Variante unterscheide sich von den in Großbritannien und Südafrika. Diese beiden gelten als hochansteckenden Mutationen. Es gebe aber bislang keine Hinweise, dass diese dritte neue Variante ebenfalls sehr infektiös sei.

Ein Mann (40) habe bei seiner Ankunft in Japan keine Symptome gezeigt. Kurze Zeit später aber soll er jedoch über Atembeschwerden geklagt haben. Das berichtet die „Japan Times“ und bezieht sich auf das örtliche Gesundheitsministerium.

Eine 30-jährige Frau habe über heftige Kopfschmerzen geklagt. Bei den beiden anderen Reisenden handele es sich um Jugendliche, von denen einer Fieber hatte.

Alle Nachrichten zum Coronavirus vor dem 10. Januar kannst du hier nachlesen. (DER WESTEN mit dpa)