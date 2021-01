Corona: Merkel will laut Medienbericht Mega-Lockdown! ++ Kommt jetzt die Home-Office-Pflicht?

Corona sorgt auch im Jahr 2021 für weitere erhebliche Einschränkungen im Alltag der Menschen. Aber es gibt einen Lichtblick: die Impfungen gegen das Virus sind bereits gestartet.

Der Corona-Lockdown wurde bis zum 31. Januar verlängert. Seitdem gilt auch ein Bewegungsradius, der in Corona-Hotspots 15 Kilometer vorsieht. Die Diskussionen über mögliche Verschärfungen der Maßnahmen reißen derweil nicht ab.

Corona: Virus sorgt für erhebliche Einschränkungen - aktuelle Zahlen aus Deutschland und der Welt

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Donnerstag, 14. Januar:

18.00 Uhr: Bundesländer drängen auf Home-Office-Pflicht

Laut Bild sollen die Bundesländer darauf drängen, dort, wo es möglich ist, eine Pflicht für Home Office einzuführen.

17.10 Uhr: Merkel will laut Medienbericht angeblich Mega-Lockdown

Kommt jetzt der Mega-Lockdown? Laut Bild will sich Kanzlerin Merkel schon nächste Woche erneut mit den Ministerpräsidenten treffen, um über noch schärfere Maßnahmen zu beraten. Dem Bericht zufolge soll im Kanzleramt unter anderem darüber nachgedacht werden, den Nah- und Fernverkehr einzustellen. Ein kompletter Shutdown, bei dem auch eine Augangssperre im Gespräch wäre, wäre die Folge. Endgültig entschieden sei aber noch nichts.

Bundeskanzlerin Angela Merkel.

17.00 Uhr: RKI-Chef fordert härteren Corona-Lockdown

Für RKI-Präsident Lothar Wieler geht der derzeitige Corona-Lockdown noch nicht weit genug. „Diese Maßnahmen, die wir jetzt machen - für mich ist das kein vollständiger Lockdown“, sagte er am Donnerstag. „Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen und es wird nicht stringent durchgeführt.“ Mit Blick auf ansteckendere Mutationen des Coronavirus ergänzte er: „Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert.“

Das RKI hält auf der Basis von Rechenmodellen einen strengeren Lockdown für sinnvoll. Regeln, die zu weniger Kontakten führten, müssten verschärft werden, sagte Epidemiologe Dirk Brockmann. „Alle Modelle sind sich einig, dass das massiver und effektiver passieren muss.“ Deutschland müsse in einer Phase kommen, in der die Inzidenz substanziell und schnell heruntergehe.

RKI-Präsident Lothar Wieler.

15.00 Uhr: Ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist gegen Corona geimpft

842.455 Menschen in Deutschland sind gegen Corona geimpft - das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag in Berlin mit. Das ist etwa einer von 100 Bürgern. Doch der Politiker sieht noch eine schwere Zeit auf die Welt zukommen.

„Wir haben den Weg raus aus der Pandemie begonnen“, sagte Spahn zu den aktuellen Impfdaten. Noch sei Deutschland aber „in der schwersten Phase der Pandemie“, fügte er mit Blick auf die anhaltend hohen Zahlen von Neuinfektionen und Corona-Toten hinzu.

Um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten Schätzungen zufolge mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Damit dieses Ziel möglichst früh in der zweiten Jahreshälfte erreicht werden kann, müsste das Impftempo erheblich gesteigert werden. Bislang stehen die Impfstoffe aber nur in sehr begrenzter Menge zur Verfügung.

10.49 Uhr: RKI-Chef pocht auf Wichtigkeit des Lockdown - es gebe keinen anderen Weg

Das Robert Koch-Institut hält eine massive Verringerung der Corona-Fallzahlen für geboten. Zurzeit müssten die Maßnahmen zur Kontaktreduktion „mit aller Konsequenz“ genutzt werden, um die Infektionszahlen zu drücken, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Danach müssten die Zahlen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden - es gebe keinen anderen Weg. „Am Ende dieses Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert haben“, stellte Wieler in Aussicht.

Der RKI-Chef verwies auf die hohe Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen, insbesondere auf den Intensivstationen. Dort liege das Durchschnittsalter der Patienten teilweise unter 60 Jahren. Wegen der hohen Infektionszahlen seien immer mehr Jüngere betroffen. Die bestmögliche Versorgung der Erkrankten könne aber nicht mehr flächendeckend gewährleistet werden.

„Bitte bleiben Sie Zuhause, wenn immer möglich“, appellierte Wieler. Es gelte, sich immer und überall an die Regeln zu Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften zu halten.

RKI-Präsident Prof. Dr. Lothar Wieler.

10.33 Uhr: Baden-Württemberg entscheidet sich doch gegen Schulöffnung im Januar

Baden-Württemberg will Grundschulen und Kitas nun doch zumindest bis Ende Januar geschlossen halten. Wie die Deutsche Presse-Agentur dpa am Donnerstag in Stuttgart erfuhr, verständigten sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) darauf, angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen im Land zunächst auf die angedachte Lockerung zu verzichten. Es solle aber eine Öffnungsperspektive für Grundschulen und Kitas erarbeitet werden, sollte der Lockdown über Januar hinaus gelten, hieß es.

07.43 Uhr: Trauriger Corona-Rekord - 1244 Menschen an einem Tag in Deutschland gestorben

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 1244 weitere Todesfälle gezählt, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Freitag mit 1188 Verstorbenen erreicht worden.

Laut den jüngsten Angaben des RKI stieg die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie auf 43.881. Gezählt werden dabei sowohl Menschen, die unmittelbar an der Erkrankung verstarben als auch Menschen mit Vorerkrankungen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die genaue Todesursache war.

Das RKI gab am Donnerstag zudem 25.164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs damit auf 1.978.590.

06.32 Uhr: Epidemiologen sprechen sich für Schulschließung aus

Der Epidemiologe Timo Ulrichs sieht das Schließen von Schulen derzeit als geboten und verhältnismäßig an. „Sie sind zwar keine Treiber der Pandemie, aber sie können sehr stark betroffen sein und dazu beitragen, dass sich das Virus noch weiter ausbreitet“, so Ulrichs, der Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Akkon Hochschule in Berlin ist. Momentan sei der Infektionsdruck von außen zu groß. Seiner Ansicht nach sollten die Schulen mindestens den ganzen Januar geschlossen bleiben.

Auch die Leiterin der Abteilung für Pädiatrische Pneumologie der Uni-Kinderklinik Bochum, Folke Brinkmann, hält die momentanen Schulschließungen für sinnvoll. Ab einer bestimmten Anzahl von Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner solle man „alles versuchen“.

Wenn die Schulen wieder öffneten, sollten zuerst die Jüngeren wieder hingehen, so die Kinder-Pneumologin. Bisherige wissenschaftliche Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Kinder bis zum Grundschulalter weniger häufig anstecken und das Virus weitergeben.

Schulen und Kitas haben im Lockdown weitestgehend dicht gemacht. (Symbolbild)

Mittwoch, 13. Januar:

22.23 Uhr: Lockdown in mehreren europäischen Ländern verlängert

Mehrere Länder in Europa haben den Corona-Lockdown verlängert. In Dänemark wird das öffentliche Leben bis mindestesn 7. Februar weiter heruntergefahren. Auch Portugal verhängt ab Freitag einen neuen Lockdown. Die Arbeit von zu Hause soll dann überall Pflicht sein, wo es möglich ist. Schulen sollen aber geöffnet bleiben. Italien hatte am Mittwoch den Notstand bis April verlängert.

Corona: Viele Länder haben den Lockdown verlängert. (Symbolbild)

18.10 Uhr: Neue Corona-Variante in den USA entdeckt

US-Forscher haben eigenen Angaben zufolge eine neue Virus-Variante in Ohio entdeckt. Sie habe eine identische Mutation zu der in Großbritannien gefundenen. Die Wissenschaftler des Wexner Medical Center der Ohio State University gehen aber davon aus, dass sie sich aus einer bereits in den USA bekannten Variante heraus entwickelt habe. Unklar ist, wie verbreitet die Mutation in der Bevölkerung ist.

13:04 Uhr: Jens Spahn mit Regierungserklärung zur Impfstrategie

Jens Spahn gibt einen Corona-Rückblick im Bundestag, fast ein Jahr beschäftigt das Coronavirus Deutschland. Dabei hat er zur Gemeinsamkeit bei den Impfungen aufgerufen und das Vorgehen der Bundesregierung erneut gegen Kritik verteidigt.

„Die Maßnahmen sind hart. Das verlangt uns allen viel ab“, sagt er. Und weiter: „Nie war das Abwägen so schwierig, nie war das Abwägen so folgenreich. Wir sind in der schlimmsten Phase der Pandemie“, macht er in der Regierungserklärung klar. Doch die Situation bessere sich. Dann kommt der CDU-Politiker auf die Impfung zu sprechen, die es seit dem 27. Dezember in Deutschland gibt. Wir seien nun „auf dem Weg raus aus der Pandemie. Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, so der Gesundheitsminister.

Jens Spahn gibt Regierungserklärung zur Impfung in Deutschland.

Er macht noch einmal deutlich, dass Deutschland weiterhin den europäischen Weg geht. Ein Alleingang hätte nichts gebracht, er hätte sogar negative Folgen gehabt. „Es ist eine Frage der ökonomischen Vernunft“, mahnt Spahn. „Diese größte Impfaktion unserer Geschichte ist eine Gemeinschaftsaufgabe“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag. „Kein Land, keine Partei, keine Regierung kann allein dieses Virus besiegen, es geht nur gemeinsam.“

Jens Spahn sieht weiterhin keine Fehler bei der Impfstoffbestellung. Er wird deutlich: „Wir haben in Deutschland genügend Impfdosen bestellt. Es reicht, um allen Menschen ein Impfangebot zu machen.“ Und weiter: „Es wird nach und nach genügend Impfstoff in Deutschland geben“, so Spahn. Im Sommer solle jeder Deutsche die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen.

Dass der Impfstoff ein knappes Gut auf der Welt sei, könne auch die deutsche Regierung nicht ändern. Es seien fehlende Kapazitäten, nicht fehlende Verträge.

Er appelliert noch einmal an alle Bürger sich impfen zu lassen. Überdies weist er noch einmal auf die nötigen Abstands- und Hygienemaßnahmen hin, die weiterhin aufrecht erhalten bleiben müssen. Und schließt mit den Worten: „Geben wir alle weiter aufeinander Acht!“

Die Corona-Impfungen in Deutschland hatten vor gut zwei Wochen begonnen. Zuletzt war auch vom Koalitionspartner SPD Kritik an zu geringen Impfstoff-Bestellungen laut geworden. Vor Ort gibt es teils Ärger wegen der Organisation von Impfterminen. Einsetzbar sind inzwischen zwei zugelassene Impfstoffe.

Die hitzige Diskussion um die Impfpflicht in Deutschland hat er mit keinem Wort erwähnt.

09:28 Uhr: Jens Spahn schießt in Impf-Debatte gegen Söder!

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut eine Absage erteilt. „Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt“, sagte Spahn am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung setze auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff.

Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. „Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten“, sagte Spahn. Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. „Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden“, so der CDU-Politiker vor einer Regierungserklärung im Bundestag, die für Mittwochmittag geplant war.

Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen gefordert. Der deutsche Ethikrat müsse sich damit beschäftigen, sagte er im ZDF und der „Süddeutschen Zeitung“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schießt in Impf-Debatte jetzt gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

06.43 Uhr: Experte klagt FFP2-Maskenpflicht an: „Im schlimmsten Fall kann sich die Lage sogar verschlechtern“

Die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel wird die Infektionslage in Bayern nach Einschätzung eines Hygieneexperten nicht merklich verbessern. „Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht“, sagte Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der Deutschen Presse-Agentur. „Im schlimmsten Fall kann sich die Lage sogar verschlechtern, weil sich die Leute geschützter fühlen und weniger vorsichtig sind.“

Es bedürfe bei einer FFP2-Maske großer Expertise, sie komme aus dem Arbeitsschutz und sei nicht für Laien gedacht. „Wenn sie nicht absolut dicht aufgesetzt wird, wirkt sie nicht besser als eine einfache Einwegmaske“, so Knobloch. Der Atemwiderstand sei bei den dichteren FFP2-Masken größer als bei den einfachen Kunststoff- oder selbstgenähten Stoffmasken. „Durch eine Stoffmaske atme ich immer zumindest zum Teil hindurch, aber wenn bei einer FFP2-Maske irgendwo am Gesicht eine kleine Lücke bleibt, geht fast alle Luft dort hindurch - und mit ihr das Virus.“

Unklar sei vielen Menschen auch, dass sich Bartträger eine FFP2-Maske nicht dicht aufsetzen können, erklärte Knobloch. „Sie ist bei Männern nur mit glattrasierter Haut zu tragen.“ Schon beginnender Bartwuchs könne ein Problem darstellen, weil sich ein Abstand zwischen Haut und Maske bilde, durch die Luft ungefiltert ein- und ausströme. „Bei einer FFP2-Pflicht dürften Bartträger in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln also eigentlich nicht zugelassen werden.“ Die Maßnahme sei vielleicht gut gemeint, letztlich helfe aber nur eines wirklich gut: zuhause bleiben.

Die Einführung der FFP2-Maskenpflicht sorgt für Diskussion. (Symbolbild)

06.37 Uhr: Fast 20.000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages 19.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie damit auf 1.953.426. Zudem wurden 1060 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 42.637.

Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen bezifferte das RKI auf rund 1.596.600. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 155,0. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.

Dienstag, 12. Januar:

22.33 Uhr: Frau will Ausgangssperre umgehen – und leint Partner an

Nicht nur in Deutschland gelten strenge Corona-Regeln. Auch in Kanada muss die Bevölkerung viele Einschränkungen hinnehmen. In der Provinz Québec herrscht nach 20 Uhr etwa eine Ausgangssperre. Die Einwohner dürfen dann ihr Haus nur noch in in Ausnahmefällen verlassen. Dazu zählt etwa auch der Spaziergang mit dem Hund.

Das wollte eine Frau in der Stadt Sherbrooke jetzt ausnutzen - und schnappte sich eine Hundeleine. Doch statt eines Vierbeiners leinte die 24-Jährige ihren Partner (40) an und führte in durch die Stadt. Dort lief das ungewöhnliche Paar gleich der Polizei in die Arme. Den Einsatzkräften teilte die Dame mit, dass sie doch nur ihren Hund ausführen würde. Die Polizei konnte dem Spielchen nicht wirklich viel abgewinnen und drohte mit einem Bußgeld von jeweils 1.500 kanadischen Dollar (rund 970 Euro). Darauf habe das Paar nach Angaben der Polizei entgegnet, dass es „eine Freude“ wäre, die Strafe zu kassieren und es sie nicht davon abhalten würde die Regen in Zukunft zu brechen. Das Paar sei gespannt, wie viele Bußgelder sie insgesamt sammeln könnten.

Am Ende kassierten beide eine Strafe von rund 1.700 kanadischen Dollar. Im Wiederholungsfall drohe eine Strafe von bis zu 6.000 Dollar, berichtet das Onlineportal „Montreal Gazette“.

Corona: Erste Studien zeigen, für wen die neue Variante besonders gefährlich ist. (Symbolbild)

21.44 Uhr: Gorilla mit Coronavirus infiziert

Es begann mit einem Husten. Nach der Stuhlprobe hatten die Tierpfleger im Zoo von San Diego Gewissheit: Zwei Gorillas haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Tiere in der Gruppe infiziert seien, teilte der kalifornische Zoo mit.

Die Gorillas befinden sich gemeinsam in Quarantäne. Sie würden essen und trinken und es gehe ihnen abgesehen von Husten und leichten Beschwerden gut, sagte Zoo-Leiterin Lisa Peterson in einer Mitteilung. „Wir hoffen auf eine vollständige Genesung“.

Members of our gorilla troop tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Aside from some congestion and coughing, the gorillas are doing well and we are hopeful for a full recovery. Read the full update: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP — San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) January 11, 2021

Es wird vermutet, dass sich die Tiere trotz Sicherheitsvorkehrungen des Zoos bei einem asymptomatischen Mitarbeiter angesteckt haben. Die Einrichtung ist seit Anfang Dezember für Besucher geschlossen.

20.41 Uhr: Merkel stellt System in Frage: „Beklemmende Situation“

Angela Merkel hat die Umsetzung der Pläne zum Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen durch die Länder kritisiert. Vieles sei nicht so ideal gelaufen, wie sie sich das gewünscht hätte, sagte die Kanzlerin am Dienstag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der Winterpause. Dabei stellte sie den Aufbau des politischen Sytems in Deutschland in Frage. Wenn man sich eines Tages darüber unterhalte, was man aus der Situation gelernt habe, müsse man sich schon fragen, wie es mit dem föderalen Aufbau in Deutschland sei, wurde Merkel zitiert.

Sie betrübe die Lage in den Alten- und Pflegeheimen, sagte die Kanzlerin demnach. So seien die rechtlichen Voraussetzungen für den Schutz der Menschen dort seit Monaten gegeben. Die Krankenkassen würden die Kosten für Tests der Bewohner und die Personalkosten übernehmen. Dies sei von der Bundesebene theoretisch vorbereitet worden. Die praktische Umsetzung sei aber sehr lückenhaft, kritisierte Merkel. Deshalb gebe es „diese beklemmende Situation in vielen Altenheimen“.

19.03 Uhr: Merkel verteidigt Spahns Impfplan

Angela Merkel hat sich ausdrücklich hinter den umstrittenen Kurs von Gesundheitsminister Jens Spahn bei den Corona-Impfungen gestellt. Es ähnele wissenschaftlich und logistisch einer Großleistung, dass man zehn Monate nach Ausbruch einer Pandemie einen Impfstoff habe, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben mehrerer Teilnehmer in der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der Winterpause. Dies gelte auch dafür, dass sogar schon Impfstoff vorproduziert worden sei, so dass es schon kurz nach der Zulassung erste Impfungen in vielen Ländern der Welt gegeben habe.

Dass dies gelungen sei, habe sehr viel mit der Arbeit von Spahn zu tun, sagte Merkel demnach. Dafür wolle sie sich ausdrücklich bedanken. Man solle nicht daran herummäkeln. Vom Koalitionspartner SPD gibt es Kritik an zu geringen Impfstoff-Bestellungen, auch die Organisation von Impfterminen vor Ort sorgte zuletzt für Ärger.

Merkel sagte demnach mit Blick auf den zur Verfügung stehenden Impfstoff, kritisch seien die ersten beiden Quartale 2021. Vom dritten Quartal an werde Deutschland so viel Impfstoff haben, dass man eher etwas abgeben könne, als dass man noch mehr brauche. „Insgesamt haben wir mehr als genug Impfstoff“, wurde die Kanzlerin zitiert.

Merkel verteidigte den europäischen Ansatz der Impfstoffbeschaffung demnach erneut als absolut richtig. Der europäische Binnenmarkt habe mehr Marktmacht als ein Land alleine. Es nütze Deutschland zudem gar nichts, wenn die Menschen im Land geimpft seien, während es die Menschen in den Staaten um die Bundesrepublik herum nicht seien.

17.17 Uhr: Virus-Mutation besonders gefährlich für diese Gruppe

In England sorgt die Coronavirus-Variante B.1.1.7 derzeit für dramatische Zustände. Besonders im Süden des Landes und in der Hauptstadt grassiert die besonders ansteckende Mutation. Die Belastungsgrenze der Krankenhäuser in London sind längst überschritten. Das Land klagt bereits über mehr als 71.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Auch in Deutschland wurde die Virus-Variante bereits nachgewiesen und bereitet Experten und Politikern großes Kopfzerbrechen. Denn noch immer ist unklar, warum sich B.1.1.7 so rasant verbreitet. Einer Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine zufolge würden die Mutationen der Variante dazu führen, dass die Übertragbarkeit des Virus 50 bis 70 Prozent höher sei, berichtet die „Frankfurter Rundschau“. Weitere Studien würden darauf hinweisen, dass besonders unter 20-Jährige gefährdet seien. Demnach würde B.1.1.7 ersten Untersuchungen zufolge allerdings nicht zu mehr schweren Erkrankungen führen. Aber allein die durch die schnellere Verbreitung steigt die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe. Solange also durch Impfungen keine Herdenimmunität hergestellt ist, bleibt der Druck auf die Gesundheitssysteme der Länder unverändert hoch.

15.49 Uhr: Kretschmann widerspricht Söder

Gestern hat Markus Söder mit einem Vorschlag für Aufsehen gesorgt. Der bayrische Ministerpräsident dachte laut über eine Impfpflicht für Pflegepersonal nach. Der Vorstoß rief jedoch viel Unmut hervor. Unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich von der Idee deutlich distanziert: „Jetzt haben wir wirklich unentwegt gesagt, es gibt keine Impfpflicht, und das ändern wir jetzt nicht mittendrin“, so Kretschmann. Dafür sehe der Grünen-Politiker auch keinen Grund. Zwar sei es wichtig, dass besonders diejenigen schnell geimpft werden können, die im engen Kontakt mit Infizierten und Risikopatienten stehen. Doch er plädiere dafür, für die Impfung stark zu werben, statt sie vorzuschreiben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den deutschen Ethikrat aufgefordert, Vorschläge für eine Impfpflicht zu erarbeiten.

14.29 Uhr: Auf Mallorca sollen Fahrgäste in Bussen und Bahnen ab sofort den Mund halten

Zur Eindämmung von Corona-Infektionen sollen Fahrgäste in Bussen und Bahnen auf Mallorca und den anderen beliebten Ferieninseln der Balearen möglichst den Mund halten. Das sei eine der Maßnahmen, an die sich die Menschen nach dem Willen der Regionalregierung ab Mittwoch halten sollten, schrieb die deutschsprachige „Mallorca-Zeitung“. Neben der schon lange geltenden Maskenpflicht könne dies das Risiko einer Ansteckung vermindern.

Angesichts schnell steigender Infektionszahlen hatten die Behörden ab Mittwoch auch Treffen im privaten Kreis mit Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, weitgehend verboten. Außerdem ordneten sie die Schließung aller Restaurants, Bars, Einkaufszentren und Fitnessstudios an.

13.26 Uhr: FFP2-Maske ab Montag Pflicht in Bayern

In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte.

11.13 Uhr: Lockdown noch länger als geplant? Angela Merkel mit düsteren Worten

Angela Merkel sprach im Hinblick auf die Corona-Mutation von einem längeren Lockdown als er bislang geplant ist. Das berichtet die Bild „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz“, mahnte die Bundeskanzlerin. Sie fordere „noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen“.

Der Spiegel widerspricht dieser Aussage, die Merkel bei einer Sitzung der AG Sicherheit der Unions-Bundestagsfraktion gemacht haben soll. Demnach habe sie von „acht bis zehn sehr harten Wochen“ gesprochen. Nun sei es davon abhängig, wie schnell sich die neue Virus-Mutation ausbreite.

Ob der Lockdown sich also noch bis Ostern ziehen könnte, bleibt noch ungewiss.

Kanzlerin Angela Merkel macht wenig Mut im Winter. So spricht schon von einem verlängerten Lockdown. (Archivbild)

09.33 Uhr: Astrazeneca beantragt Zulassung des Impfstoffes

Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Das teilte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Dienstag in Amsterdam mit.

06.28 Uhr: Pflegekräfte mit erschreckenden Aussagen – jeder Sechste kann nicht mehr

Pflegekräfte arbeiten seit Monaten an ihren Grenzen, die Krankenhäuser sind überfüllt. Für das NDR-Politikmagazin „Panorama 3“ haben sie erklärt, was sie besonders belastet. Fast alle (88) Prozent haben mehr Arbeit als sonst. 70 Prozent haben Angst vor einer Infektion mit Corona. Sie stehen in einem persönlichen Dilemma zwischen der persönlichen Angst und ihrer beruflichen Aufgabe.

Viele Pflegekräfte kommen an ihre Grenzen in der Corona-Pandemie. (Symbolbild)

Fast Dreiviertel gaben an, ihre Patienten nicht mehr genügend versorgen zu können, besonders auf der Intensivstation. Viele hätten deshalb gekündigt, weil „sie die Situation nicht mehr ertragen“. 17 Prozent haben keine Motivation mehr für ihren Job.

An der Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg haben bundesweit 1000 Pflegekräfte vom 21. Oktober 2020 bis 5. Januar 2021 teilgenommen. Dass ihre Hilferufe nicht gehört werden, ärgert sie sehr.

06.11 Uhr: WHO spricht Klartext: „Herdenimmunität werden wir nicht erreichen“

Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass in diesem Jahr in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird. „Wir werden 2021 nicht irgendwelche Stufen von Bevölkerungsimmunität oder Herdenimmunität erreichen“, sagte die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan am Montag in einem virtuellen Pressebriefing.

Swaminathan lobte den „unglaublichen Fortschritt“, der mit der raschen Entwicklung gleich mehrerer sicherer und zuverlässiger Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus erreicht worden sei. Doch brauche die Produktion und Auslieferung der Milliarden von weltweit gebrauchten Impfdosen Zeit. Deshalb müssten die Menschen weiterhin Geduld aufbringen.

Corona zwingt zu zahlreichen Einschränkungen im Alltag. (Symbolbild)

Montag, 11. Januar:

22.15 Uhr: Düstere Urlaubs-Prognose

Wann können wir endlich wieder unbeschwert in den Urlaub fahren? Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, liefert jetzt eine düstere Prognose. Mehr dazu hier >>>

21.43 Uhr: Südafrika trifft drastische Corona-Entscheidung

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus riegelt Südafrika mit sofortiger Wirkung seine Landgrenze ab. Alle 20 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten sollten bis zum 15, Februar geschlossen bleiben, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer TV-Ansprache. Ausnahmen gebe es lediglich für Versorgungstransporte, Diplomaten, Heimkehrer aus dem Ausland und einige bestimmte Pendler.

Seine Regierung habe sich zu diesen Maßnahmen entschlossen, da Südafrika aktuell eine massive Zunahme an Infektionen registriere. „Viele Menschen haben sich innerhalb einer kurzen Zeit infiziert, und das setzt das Gesundheitssystem unter Druck“, sagte Ramaphosa.

Aktuell werden rund 15 000 Covid-19-Patienten in den Kliniken behandelt, knapp ein Drittel davon mit Sauerstoffgeräten. Insgesamt haben sich in Südafrika bereits über 1,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

20.13 Uhr: Empörung nach Vorschlag zur Handy-Überwachung in Corona-Hotspots

Uwe Brandl hat am Montag mit einem Vorschlag für große Empörung gesorgt. Im Bezug auf die Überwachung zur Einhaltung des 15-Kilometer-Radius in Corona-Hotspots sagte der Gemeindetagspräsident im Bayerischen Rundfunk: „Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz.“

Gemeindetagspräsident Uwe Brandl regt eine Handy-Überwachung in Corona-Hotspots an.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lehnt eine Überwachung der 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots mittels Handy-Überwachung strikt ab. Der „Augsburger Allgemeinen“ sagte er: „GPS-Daten können noch nicht mal zwischen Tiefgarage und viertem Stock in einem Haus unterscheiden. In Gebäuden funktioniert GPS nicht.“ Auch eine Funkzellenabfrage zeige noch nicht einmal verlässlich, in welcher Straße eine Person gewesen sei. „Also was soll das? Das ist keine Lösung.“

Auch von Seiten der Opposition hagelte es Kritik, Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzenden der Grünen sprach laut den „Nürnbeger Nachrichten“ von einer „Schnapsidee“, FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Hagen von einem „Tabubruch“.

15.46 Uhr: Angst vor Corona-Infektion: Diese beiden Maßnahmen trifft fast jeder Deutsche

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist im neuen Jahr unverändert hoch. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind einer Umfrage („Corona-Monitor“ des Bundesinstituts für Risikoforschung) zufolge zwei Maßnahmen in Deutschland besonders gefragt:

Häufiges Lüften in geschlossenen Räumen (82 Prozent der Befragten)

Kontakte zu Freunde und Familie einschränken (87 Prozent der Befragten)

Außerdem befürwortet ein Großteil der Deutschen sowohl die Abstandsregeln als auch die Maskenpflicht (94 und 96 Prozent). Vor allem bei den Maßnahmen, die einen Internetzugang oder ein Smartphone benötigen, unterscheidet sich allerdings das Verhalten der Generationen. „Von den unter 40-Jährigen geben 18 Prozent an, sich häufiger Lebensmittel liefern zu lassen“, sagt BfR-Präsident Andreas Hensel. „In der Altersklasse 60 Jahre und älter nutzen dagegen nur sieben Prozent solche Angebote.“

Corona zwingt die Menschen Abstand zu halten. (Symbolbild)

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Impfung

Bis zum 1. Februar sollen die Bundesländer 3,98 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff geliefert bekommen.

Auch rund 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs sollen im ersten Quartal 2021 in Deutschland ankommen.

Am 9. Januar waren bereits über 530.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Nach der aktuellen Impf-Verordnung werden zuerst die über 80-Jährigen sowie die Bewohner in Pflegeheimen geimpft.

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht werden kann.

----------------------

