Corona: Düstere Mutanten-Prognose von Virologin – „Wettlauf längst verloren“

Virologin Melanie Brinkmann stellt schlechte Zukunftsprognose in Aussicht.

Am Mittwoch ist es wieder soweit und Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten erneut über den Lockdown und die Corona-Strategie der kommenden Wochen.

Die Virologin Melanie Brinkmann warnt in einem Interview mit dem „Spiegel“ ausdrücklich davor, die Corona-Mutationen in den Überlegungen zu etwaigen Lockdown-Lockerungen nicht ernst genug zu nehmen. Sie stellt eine düstere Prognose auf.

Corona: „Die neue Pandemie läuft sich im Hintergrund warm“

Es sind nur noch wenige Tage bis zum nächsten Corona-Gipfel, doch die Sorge über die Virusmutationen steigt. Die Virologin Melanie Brinkmann, Wissenschaftlerin am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, warnt ausdrücklich davor, zu schnell Lockerungen in den Corona-Maßnahmen vorzunehmen.

Insbesondere die höchstansteckende britische Corona-Mutation B.1.1.7 bereitet der Virologin große Sorgen. Noch ist nicht ganz klar, wie viel infektiöser die neue Virusvariante ist. Derzeit wird von etwa 30 bis 50 Prozent ausgegangen. „Aber selbst bei 30 Prozent haben wir eigentlich eine ganz neue Pandemie, draufgesattelt auf die bisherige. Die neue läuft sich sozusagen schon im Hintergrund warm, ohne dass wir das schon klar erkennen können.“, so Brinkmann.

Obwohl immer mehr Impfstoffe in der EU zugelassen werden und die Bundesregierung allen Erwachsenen bis September ein „Impfangebot“ unterbreiten will, stellt die Virologin auch hier keinen positiven Entwicklungen in Aussicht.

Melanie Brinkmann sieht mit den Impfzielen der Bundesregierung keine Chance, den Virusmutanten zu trotzen. Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Melanie Brinckmann geht davon aus, dass bis September etwa die Hälfte der Deutschen eine Impfung gegen den Virus erhalten hat. Bei einer Basisreproduktionszahl des britischen Virus von 4,5 bräuchte man allerdings 80 % Geimpfte, um den Virus kontrollieren zu können. Dieses Ziel wird Deutschland bis zum Herbst wohl nicht erreichen.

Das Zwischenfazit der Virologin ist ernüchternd. Gegenüber dem „Spiegel“ sagt sie: „Wir kriegen niemals genügend Menschen geimpft, bevor die Mutanten durchschlagen. Dieser Wettlauf ist längst verloren.“

Brinkmann sieht No-Covid als Lösung

Von vielen Seiten wird die Forderung nach einer neuen Strategie der Pandemie-Bekämpfung immer lauter. Anstelle von mehr oder minder harten Lockdowns fordern Verfechter der No-Covid-Strategie ein hartes, aber womöglich kurzes Vorgehen. Auch Brinkmann hat die Zahl 0 als Ziel vor Augen.

„Was exponentiell steigt, kann auch exponentiell sinken. Bei einer R-Zahl von 0,9 dauert es einen Monat, bis sich die Zahlen halbieren, bei 0,7 nur eine Woche.“

Mit Blick auf London und Großbritannien appelliert Melanie Brinkman dringlichst die bisher erreichten Fortschritte im Bezug auf die sinkenden Infektionszahlen nicht zu leichtfertig aufs Spiel zu setzen.