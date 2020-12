Corona-Video: Frau geht ohne Maske einkaufen – unglaublich, wie der Laden-Chef reagiert

Unglaubliches Corona-Video aufgetaucht!

Die Corona-Zahlen in Deutschland haben ein alarmierendes Ausmaß angenommen und bereiten vielen Menschen große Sorgen. Zugleich gibt es aber auch solche Menschen, die das Virus noch immer nicht ernst nehmen. So hat eine Frau einen Supermarkt ohne Maske betreten, um dort einzukaufen. Doch dann sah sie der Ladenchef und der reagierte unglaublich.

Corona-Video: Frau geht ohne Maske einkaufen, dann reagiert der Ladenchef

Bereits seit Monaten herrscht in jeglichen Geschäften wie auch in Supermärkten eine Maskenpflicht. Trotzdem oder gerade deshalb sorgt derzeit ein Corona-Video bei Twitter für Aufregung.

Offenbar hat dieses eine Frau aufgenommen, die ohne Maske in einem Alnatura-Markt in Erfurt einkaufen war. Das Video spielt an der Gemüsetheke des Supermarktes und zeigt einen Mann, der vermutlich der Geschäftsführer der Filiale ist und gerade mehrere Möhren zurück an seinen Platz räumt.

Dazu sagt die Frau: „Der Geschäftsführer hat mir gerade meinen ganzen Wagen wieder ausgepackt. Er möchte nicht, dass ich einkaufen gehe, obwohl ich ein Attest habe.“ Währenddessen räumt der Mann weiter die Ware aus dem Einkaufswagen der Frau und sagt schließlich: „Dann zeigen Sie mir Ihr Attest.“

Der Geschäftsführer des Alnatura #Erfurt verweist eine Frau ohne Maske des Ladens.



Sie habe ein Attest.



Wolle es aber nicht zeigen.



Und ja. Sie ist Querdenkerin. pic.twitter.com/Lg3Gp3I2z1 — Flo (@flo_rrrian) December 14, 2020

Die Frau erwidert: „Ich habe ein Attest. Aber ich muss Ihnen doch nicht mein Attest zeigen. Ich zeig's gerne der Polizei.“

Dann nimmt der Geschäftsführer den leer geräumten Einkaufswagen der Frau und entfernt sich. Für die Frau ist damit klar, dass sie ihrem Einkauf in dem Alnatura-Markt ohne Maske nicht fortsetzen darf, sofern sie ihr angegebenes Attest nicht vorzeigen will. Sie gibt einen frustrierten Ton von sich und steckt die Niederlage ein: „Gut, ich gehe.“

Twitter-Nutzer sind begeistert von Reaktion

Tausende Twitter-Nutzer reagierten indes auf das Corona-Video und zeigen sich beeindruckt von der unglaublichen Reaktion des Geschäftsführers. Sie schreiben zum Beispiel:

„Ein echt guter Laden. Wenn der nicht so weit weg wäre, würde ich dort einkaufen.“

„... und auch wenn es ein Attest gäbe, hat die Dame nicht ohne Maske herumzulaufen und das Virus weiter zu verbreiten... by the way: Es gibt keine medizinische Kontraindikation für einen Mund-Nasen-Schutz!!“

„Eben, ein Attest befreit dich davon, die Maske zu tragen. Es erlaubt dir aber dennoch nicht, ohne Maske einfach Geschäfte zu betreten. Du kannst dir auch ein Attest holen, keine Badehose tragen zu können, das heißt nicht, dass du so ins Schwimmbad darfst.“

„Ich bin auch ganz klar der Meinung, dass die Maskenverweigerin raus aus dem Laden gehört. Aber ist es wirklich so, dass sie des Ladens verwiesen werden kann? Mir hat mal so ein Maskenverweigerer mit Attest erzählt, dass Händler verkaufen MÜSSEN. Fand ich schwer zu glauben.“

„Guter Mann. Harte Liebe und vollen Respekt für so viel Konsequenz. Sollte Schule machen und in vier Wochen wären Masken kein Thema mehr.“

„Danke Alnatura. Ich hoffe, Sie schützen und stärken den Filialgeschäftsführer jetzt gegenüber der radikalen Querdenker- Szene.“

Tatsächlich hat der Geschäftsführer eines Supermarktes aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht das Recht, das Attest eines Kunden einzusehen. Dennoch zeigt der Vorfall in dem Alnatura-Markt, wie sinnlos der Widerstand der Frau ist. Die Regel gilt schließlich für Jeden, der nicht aufgrund einer Erkrankung eine Befreiung zur Maskenpflicht hat. Denn er soll so sich selbst sowie andere schützen.