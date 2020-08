Corona: Wieder mehr als 1400 Neuinfektionen – R-Wert weit über 1

Noch ist das Ende der Corona-Pandemie nicht in Sicht. Das Coronavirus ist auch Monate nach dem ersten Auftreten weit verbreitet. Über 20 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, fast 760.000 sind an den Folgen bereits gestorben. Allein in Deutschland gibt es 222.000 Infizierte, über 9.200 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Nachdem die Corona-Zahlen kurz nach dem Lockdown stagnierten, steigen sie nun wieder bedrohlich an. Das Robert-Koch-Insitut (RKI) vermeldete in dieser Woche ein neues Rekordhoch in Deutschland, das es seit Mai nicht mehr gegeben hat. Besonders NRW ist von den neuen Infektionszahlen betroffen. Auch Reiserückkehrer, die nach den Sommerferien aus dem Ausland zurückkommen, tragen dazu bei, dass die Zahlen wieder in den kritischen Bereich klettern.

Samstag, 15. August

20.45 Uhr: Erneut mehr als 1400 Neuinfektionen, R-Wert steigt weit über 1

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Samstagmorgen 1415 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit dem Vortag wurden 6 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9231. Bis Samstag hatten 200 800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an Grenzen bringt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 15.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,29 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

11.14 Uhr: Gesundheitsminister Spahn stellt klar: Spanienrückkehrer müssen in Quarantäne, außer sie...

Nach der Reisewarnung für fast ganz Spanien stellt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun klar, was Urlaubsrückkehrer erwartet: „Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat“, sagte Spahn der BILD am SONNTAG.

So will Spahn eine zweite Corona-Welle in Deutschland verhindern.

Auch auf Twitter teilte Spahn dies:

Die Reisewarnung für Spanien ist für viele einschneidend. Sie ist aber angesichts der Dynamik notwendig. Die Pandemie ist nicht vorbei. Reiserückkehrer müssen - bis zu einem negativen Testergebnis - in häusliche Quarantäne. Mit Ausdauer & Teamgeist meistern wir auch die Reisezeit — Jens Spahn (@jensspahn) August 15, 2020

08.26 Uhr: Corona: Reisewarnung für fast ganz Spanien! Tui trifft DIESE Entscheidung

Nach der Einstufung fast ganz Spaniens einschließlich Mallorcas als Risikogebiet wegen hoher Corona-Zahlen hat der Reisekonzern Tui ab Samstag alle Pauschalreisen dorthin abgesagt. Den Kunden würden Umbuchungen zu anderen Reisezielen angeboten, zum Beispiel zu den Kanarischen Inseln, wie ein Tui-Sprecher am Freitagabend der dpa sagte. Die Inselgruppe weit draußen im Atlantik vor der Westküste Afrikas ist die einzige spanische Region, die nicht zum Risikogebiet erklärt wurde. Reisende, die bereits in den betroffenen Feriengebieten seien, biete Tui an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Für Spanien und vor allem für Mallorca ist das ein weiterer schwerer Schlag. Allerdings war die Saison auch bisher schon katastrophal für die Tourismusbranche, die in normalen Zeiten mehr als zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und etwa 2,5 Millionen Menschen Arbeit bietet.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Eine Reisewarnung geht weiter. Sie ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Nachdem die Corona-Zahlen seit dem Ende des Lockdowns am 21. Juni wieder stetig steigen, gab es bisher schon Reisewarnungen für die Hauptstadt Madrid, Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie für das spanische Baskenland und die Regionen Navarra und Aragón.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Für ganz Spanien gab das Gesundheitsministerium in Madrid diesen Wert am Freitag mit mehr als 58 für die vergangenen sieben Tage an. Auf den Balearen liege er sogar bei über 77. Über die Risikogebiete führt das RKI eine Liste, die fortlaufend aktualisiert wird. Sie umfasst derzeit etwa 130 Staaten von Ägypten über Russland bis zu den USA.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßte die Entscheidung des Auswärtigen Amts, für fast ganz Spanien eine Reisewarnung auszusprechen. „Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet“, sagte der Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“ (Samstag) und warnte: „Wir müssen leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen.“ Tests nach der Rückkehr seien daher „unbedingt notwendig“.

Für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt generell schon seit einigen Wochen, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden und Angaben zu Symptomen und einem eventuellen Corona-Test machen müssen. Seit dem vergangenen Wochenende greift zudem eine Testpflicht bei der Heimkehr: Wer kein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Das heißt: Entweder man lässt sich noch im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor der Abreise testen und legt einen Negativ-Nachweis in deutscher oder englischer Sprache vor. Tests im Ausland sind aber selbst zu zahlen. Oder man lässt sich nach Rückkehr in Deutschland testen, was drei Tage lang kostenlos möglich ist.

Freitag, 14. August

19.45 Uhr: Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Spanien aus

Erst Corona-Risikogebiet, jetzt offizielle Reisewarnung! Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen ausgesprochen. Auf der Webseite des AA heißt es: „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt.“

Die Einstufung als Risikogebiet stellt noch kein Reiseverbot für Spanien dar. Allerdings müssen sich Rückkehrer in Quarantäne begeben, bis sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

16.08 Uhr: RKI erklärt EU-Land erneut zum Risikogebiet

Nun hat es erneut ein bei den Deutschen sehr beliebtes Urlaubsland erwischt: Das RKI erklärt Spanien zum Risikogebiet. Betroffen sind davon auch die Ballearen und dementsprechend auch Mallorca. Hier waren die Fallzahlen zuletzt wieder deutlich angestiegen, wie die „Bild“ berichtet.

14.16 Uhr: Engländer verlassen fluchtartig ihre Reiseziele - weil sonst Quarantäne droht

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen aus Frankreich und den Niederlanden eintreffende Reisende in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich „für zwei Wochen selbst isolieren“, wie Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mitteilte. Frankreichs Regierung „bedauerte“ die Entscheidung und kündigte „reziproke“ Maßnahmen an.

Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich. Angesichts der neuen Quarantäne-Regelungen rechnen Beobachter mit einer massenhaften Rückreise der Urlauber. Die Corona-Infektionsraten haben in Frankreich zuletzt wieder deutlich zugenommen. Am Donnerstag wurden 2669 neue Ansteckungsfälle binnen eines Tages verzeichnet - die höchste tägliche Zahl seit Mai.

Großbritannien hatte ursprünglich eine generelle Quarantäne-Anordnung für alle aus dem Ausland kommenden Reisenden verhängt. Später wurden bestimmte Länder davon ausgenommen. So können etwa Reisende aus Deutschland seit Anfang Juli wieder ins Vereinigte Königreich reisen, ohne dort in Quarantäne zu müssen.

11.26 Uhr: Immer mehr Corona-Hotspots im Ruhrgebiet - diese Zahlen sind alarmierend

Die Covid-19-Fälle im Ruhrgebiet nehmen zu. Vor allem fünf Kreise kristallisieren sich nun als Corona-Hotspots heraus. In Bochum, Duisburg, Herne, Unna und Hagen steigt die Infektionsrate deutlich an. Hier mehr Infos >>>

10.26 Uhr: Du möchtest Urlaub in der Corona-Pandemie buchen? Das musst du beachten

Das Reisen ist wieder möglich - allerdings mit eingeschränkter Auswahl und einer guten Portion Unsicherheit. Denn auch in Ländern und Regionen, die derzeit wieder bereist werden können, kann sich die Corona-Lage ändern.

Urlaub in der Corona-Pandemie: Wer jetzt eine Pauschalreise bei Tui, Alltours und Co. buchen möchte, muss einiges beachten. (Symbolbild) Foto: imago images / Winfried Rothermel / Montage: DER WESTEN

Um trotzdem Pauschalurlauber zu einer Buchung zu bewegen, bieten die großen Reiseveranstalter kulante Umbuchungsbedingungen. Ändert sich die Situation am Reiseziel, können Urlauber noch relativ kurzfristig ihre Pläne ändern - und zum Beispiel die Reise verschieben oder auf ein anderes Ziel ausweichen. Die Regeln im Überblick:

Tui : Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui.

: Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui. DER Touristik : Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden.

: Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden. Für Neubuchungen gilt bei DER Touristik: Wer bis 30. September für einen Zeitraum zwischen Anfang Oktober 2020 und Ende Oktober 2021 bucht, kann stets bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Zum Unternehmen gehören die Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen.

FTI: Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden.

Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden. Alltours : Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden.

: Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden. Schauinsland Reisen: Eine Umbuchung ist hier laut Veranstalter bis auf weiteres kostenfrei - und zwar bis 22 Tage vor Abreise. Das Angebot für alle bereits getätigten Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2020. Für Stornierungen gelten die üblichen Staffeln.

Die kulanten Umbuchungsoptionen der Veranstalter gelten in der Regel nicht für dynamisch paketierte Reisen, auch X-Produkte genannt, sowie etwa für Kreuzfahrten oder Kreuzfahrt-Kombinationen.

Wichtig zu wissen: Wenn für das gebuchte Land oder auch nur die Region, in der das Hotel liegt, eine Reisewarnung gilt, dann können Pauschalurlauber immer kostenlos den Vertrag kündigen. In der Regel sagt dann aber schon der Veranstalter von sich aus die Reise ab.

07.49 Uhr: Coronavirus auf Chickenwings

In China wurden Spuren des Coronavirus auf importierten Chickenwings aus Brasilien nachgewiesen. Demnach sei eine Probe eines Hühnerflügels positiv gewesen, wie die Stadt Shenzhen mitteilte. Dass Spuren der Viren nicht unbedingt infektiös sein müssen, beweisen die negativ ausgefallenen Tests von Personen, die die Chickenwings gegessen hatten.

07.26 Uhr: Mehr als 200 Verfahren wegen Corona-Betrugs

Die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gehen mittlerweile in weit mehr als 200 Fällen dem Verdacht des Betrugs bei Corona-Hilfen für Betriebe und Selbstständige nach. Zum Stand 3. August waren insgesamt 241 Verfahren anhängig, wie die Generalstaatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Demnach entfielen 112 Verfahren auf die Staatsanwaltschaft Kiel, 68 auf Lübeck, 50 auf Itzehoe und elf auf Flensburg.

