Corona: Schwangere Corona-Patientin bekommt Baby – DARUM geraten Wissenschaftler ins Staunen

Die Pollensaison geht los – doch in Zeiten von Covid-19 sind selbst Allergiker verunsichert. Plagt einen nur die Allergie oder hat man sich mit dem Coronavirus angesteckt?

Celine Ng-Chan (31) aus Singapur war in der zehnten Woche schwanger, als sie sich mit Corona infizierte. Sie kam schließlich mit leichten Symptomen in ein Krankenhaus, überstand die Erkrankung aber.

Anfang November hat die Frau nun ihr Baby bekommen. Ein Detail brachte die Wissenschaftler allerdings ins Staunen.

Corona: Schwangere Corona-Patientin bekommt Baby und erstaunt Wissenschaftler

Celine Ng-Chan und ihre Familie wurden nach einem Europa-Urlaub positiv auf Corona getestet. Ihr Mann sowie ihr Vater blieben von dem Virus verschont, ihre Mutter und ihre Tochter infizierten sich hingegen. Darüber berichtet die singapurische Zeitung „The Straits Times“.

+++ Corona: Dramatische Zahlen aus Berlin! Corona-Ampel springt auch HIER auf Rot +++

Während ihre Mutter vier Monate im Krankenhaus war, knapp einen Monat davon an einer lebenserhaltenden Maschine, und um ihr Leben kämpfte, hatte das Virus die 31-Jährige sowie ihre Tochter nicht so stark getroffen. Doch auch sie wurden 2,5 Wochen im Krankenhaus behandelt - Celine Ng-Chan war zu dem Zeitpunkt in der zehnten Woche schwanger.

Die Frau, die damit ihr zweites Kind erwartete, erzählt, dass ihre Schwangerschaft dramatisch gewesen sei. Schließlich wusste sie auch nicht, wie sich ihre Corona-Erkrankung auf ihr Baby auswirken wird.

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

Am 7. November endete die Schwangerschaft dann mit Freudentränen und Celine Ng-Chan gebar Aldrin. Der Junge hatte ein Gewicht von 3,5 Kilogramm und erstaunte die Wissenschaftler. Denn das Baby kam nicht nur ohne Corona zur Welt, sondern besitzt laut seinem Kinderarzt sogar Antikörper.

„Es ist sehr interessant. Sein Kinderarzt sagte, meine Covid-19-Antikörper seien verschwunden, aber Aldrin habe Covid-19-Antikörper“, sagt die nunmehr zweifache Mutter. Ihr Arzt vermute deshalb, dass die 31-Jährige ihre Antikörper während der Schwangerschaft an ihren Sohn weitergegeben habe. Und: „Ich bin erleichtert, dass meine Covid-19-Reise jetzt endlich vorbei ist“, so die 31-Jährige weiter.

---------------------------

Mehr News:

Corona: Wegen der Krise leiden weniger Menschen unter DIESER Beschwerde

Coronavirus: Millionen tote Nerze in Dänemark – Regierung erwägt unglaubliche Planänderung

Corona: Erschreckende Bilder! So fertig macht die Pandemie das Pflegepersonal

---------------------------

Corona-Übertragung „ungewöhnlich“

Wie viele Babys in Singapur von Frauen geboren wurden, die während ihrer mit Corona infiziert waren, ist nicht bekannt. Der Vorsitzende der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Frauen- und Kinderkrankenhaus in Singapur, Tan Hak Koon, sagt aber gegenüber „The Straits Times“, dass die Zahl der schwangeren Frauen, die unter der Obhut des Krankenhauses mit Covid-19 infiziert seien, „sehr gering“ sei und noch keine Frau geboren habe.

+++ Corona: Arzt mit Schock-Video auf Twitter – SO ist der Tod mit dem Virus +++

Weiter sagt Tan, dass die Übertragung von Covid-19 von einer schwangeren Frau auf ihr Baby während der Schwangerschaft oder Geburt ungewöhnlich sei. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hänge die Corona-Infizierung eines Babys auch nicht von der Art der Entbindung oder der Wahl der Fütterung mittels Stillen oder Flaschenfüttern ab. Auch, ob Mutter und Baby nach der Entbindung im selben Raum geblieben sind, spiele keine Rolle.

Ein Sprecher des Universitätsklinikums in Singapur sagt außerdem, dass ein Test auf Covid-19 bei einem gesunden asymptomatischen Baby nicht erforderlich sei, wenn die Mutter Covid-19 früher in ihrer Schwangerschaft gehabt habe und sich vollständig erholt und anschließend wie Frau Ng-Chan negativ auf Covid-19 getestet worden sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine mit Corona infizierte Frau ihr ungeborenes Baby während ihrer Schwangerschaft mit dem Virus ansteckt, ist damit offenbar gering. (nk)