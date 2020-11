Corona: Russland hat als erstes einen Impfstoff zugelassen – jetzt ist klar, wie er wirken soll

Russlands Präsident kündigte früh einen eigenen russischen Impfstoff an. Jetzt gibt es neue Details

Nicht nur Pharmaunternehmen in Europa und den USA verzeichnen Erfolge im Kampf gegen Corona. Russland hat angeblich schon länger seinen Impfstoff – und will ihn im kommenden Jahr für eine halbe Milliarde Menschen international auf den Markt bringen. Der Name: „Sputnik V“.

Die Kosten sollen bei unter 20 Dollar für je zwei Impfdosen liegen, die pro Kopf nötig sind. Und es gibt weitere Details.

Corona: Was kann der russische Impfstoff „Sputnik V“?

„Sputnik V“ ist nach Angaben seines Herstellers zu 95 Prozent wirksam. Dies sei das Ergebnis einer zweiten Zwischenanalyse der Daten aus klinischen Studien, teilten das russische Gesundheitsministerium, das staatliche Forschungszentrum Gamaleja und der russische Staatsfonds RDIF in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit. Vor knapp zwei Wochen hatte Russland eine 92-prozentige Wirksamkeit von „Sputnik V“ gemeldet.

Die Analyse basiere auf vorläufigen Daten von Patienten, denen 42 Tage zuvor die erste Dosis des Impfstoffs verabreicht worden sei, hieß es in der Erklärung. Unklar blieb allerdings, wie viele Testfälle berücksichtigt worden waren.

Russland hatte „Sputnik V“ bereits im August zugelassen, ohne die letzte Testphase mit den zehntausenden Probanden abzuwarten. Mitte Oktober wurde dann schon der zweite Impfstoff „EpiVacCorona“ zugelassen.

„Sputnik V“ soll unter anderem in Ungarn produziert werden, auch Indien, Brasilien und China haben sich schon angemeldet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet demnächst Studienergebnisse zu dem russischen Wirkstoff. Erst danach könne eine Bewertung abgegeben werden, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Man sei „sehr, sehr erpicht“ auf diese Daten. Ein breites Portfolio an Impfstoff-Kandidaten sei wichtig, da gerade am Anfang die Nachfrage nach Impfungen größer sein werde als das Angebot, sagte Kluge.

Warum weiß man hierzulande so wenig über „Sputnik V“?

Tatsächlich weiß man außerhalb Russlands bislang wenig über den Impfstoff. Woran liegt das?

Schon die Ankündigung damals im August sei bizarr gewesen, sagte Manfred Sapper unserer Redaktion. Er ist Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift „Osteuropa“. Putin habe verkündet, seine Tochter habe sich bereits impfen lassen. „Da setzt im Westen das Stirnrunzeln ein. Das nimmt hier keiner ernst.“ Ein Fehler.

Sappers These: Es habe echtes Interesse gefehlt, etwas über den Impfstoff in Erfahrung zu bringen. „Es hat damit zu tun, dass die deutsche oder westliche Öffentlichkeit strukturell die Leistungsfähigkeit der russischen Wissenschaften unterschätzt“, sagt Sapper. „Das ist insofern absurd, als es in einigen Bereichen wie der Ozeanographie, den Naturwissenschaften, der Geowissenschaften, der Physik bis zur Weltraumforschung exzellente Forschung gibt.“

Und Sapper sieht auch den Wettbewerbsgedanken westlicher Unternehmen: „Es gibt natürlich eine knallharte wirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Impfstoffentwicklern, denen gigantische Märkte winken“, sagt er. „Gesetzt den Fall, die Russen hätten tatsächlich ein wettbewerbsfähiges und zulassungsfähiges Produkt, wäre es billiger als die in Deutschland oder den USA entwickelten. Ein echtes Wettbewerbsproblem.“

Alles stehe aber unter dem Vorbehalt, dass es den Impfstoff auch wirklich gebe, sagt Sapper. Laut offiziellen Angaben ist das der Fall.

Impfstoffe von Pfizer, Biontech und Moderna liegen auch bei über 90 Prozent Wirksamkeit

Die Corona-Lage in Russland ist derweil weiter ernst. Die Behörden meldeten am Dienstag 491 Tote - so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen lag bei mehr als 24.300. Die Situation werde immer komplizierter, sei aber kontrollierbar, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

In den vergangenen Wochen haben mehrere Pharma-Unternehmen große Erfolge bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen gemeldet. Das US-Unternehmen Pfizer und sein Mainzer Partner Biontech haben bereits bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung ihres Impfstoffs beantragt.

Der Pfizer-Biontech-Impfstoff sowie der Impfstoffkandidat des US-Unternehmens Moderna sind nach Herstellerangaben zu 95 beziehungsweise 94,5 Prozent wirksam. Am Montag hatten auch der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca und die Oxford-Universität bekannt gegeben, dass ihr Impfstoffkandidat zu 70 Prozent wirksam sei. (jds mit dpa/AFP)