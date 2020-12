Corona in Deutschland: Wann wird Impfstoff zugelassen? Spahn mit hoffnungsvoller Prognose

Reicht der Teil-Lockdown doch nicht aus? Rufe nach einem harten Lockdown noch nach Weihnachten werden laut. Bundeskanzlerin Angela Merkel will voraussichtlich noch vor dem Fest einen Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten veranstalten, um über eine Verschärfung der aktuell geltenden Regeln zu veranlassen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder preschte bereits am Sonntag mit verschärften Corona-Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren vor. Diese sollen am Dienstag beschlossen werden.

Corona: Harter Lockdown schon nach Weihnachten?

Bislang wurde Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Doch die stetig steigenden Coronavirus-Zahlen betrachten die Politiker mit Sorge.

-----------------

Coronavirus in Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen (Stand: 7. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 14.054

: 14.054 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 423

423 Corona-Todeszahlen insgesamt: 19.342

19.342 Sieben-Tage-R: 1,06 (Vortag: 1,10)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

-----------------

Coronavirus aktuell: Newsblog

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Dienstag, 8. Dezember:

22:48 Uhr: Spahn rechnet mit Corona-Impfstoffzulassung in Deutschland bis Ende des Jahres

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass Ende des Jahres der Impfstoff gegen Corona in Deutschland zugelassen wird. Rund um den Jahreswechsel, spätestens im Januar“ sei mit dem Impfbeginn zu rechnen, sagte Spahn bei „Bild Live“ am Dienstagabend.

Dass der erste Impfstoff aus Deutschland kommt, mache ihn stolz. Am Dienstag wurde die erste Frau in Großbritannuen mit einem Impfstoff des Mainzer Pharmaentwicklers Biontech angewendet.

21:19 Uhr: Fast 18.000 neue Corona-Fälle - 566 Menschen gestorben

17.890 - das ist die Zahl der neuen Corona-Fälle am Dienstagabend. In Deutschland haben sich damit mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden außerdem 566 neue Todesfälle gemekdet, die Gesamtzahl ist damit auf 19.627 gestiegen. Schon am Mittwoch könnte die Zahl der Corona-Toten die 20.000-Marke überschreiten.

19:14 Uhr: Drosten für Corona-Lockdown über Feiertage

Mittlerweile scheint die Frage nicht mehr zu sein ob, sondern wann der Lockdown kommt. Um die Corona-Pandemie weitereinzudämmen, hat sich Virologe Christian Drosten für einen Lockdown über die Weihnachtsfeiertage ausgesprochen. Der Charité-Wissenschaftler erklärte im „Coronavirus-Update“ vom Dienstag bei NDR-Info: „Es ist schon so, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen.“ Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Weihnachtszeit zu einem Anstieg der Fallzahlen führe. Werde jetzt nicht nachreguliert, drohe „Ende Januar und über den gesamten Februar hinaus“ ein Lockdown mit massiven Folgen für die Wirtschaft.

Corona-Experte Christian Drosten. Foto: imago images / photothek

15:44 Uhr: Auch Hessen und Mecklenburg-Vorpommern verschärfen Maßnahmen

Auch in Hessen soll es in Regionen mir hohen Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangssperre und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geben, wie Ministerpräsident Volker Bouffier am Dienstag bei seiner REgierungserklärung im Landtag mitteilte.

Das Kabinett in Schwerin beschloss, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern und Schüler ab der 7. Klasse nach den Weihnachtsferien zu Hause zu unterrichten.

14:14 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre in Bayern beschlossen

Bayern beschließt eine nächtliche Ausgangssperre für Städte wie München, Augsburg und Nürnberg. Von 21 bis 5 Uhr.

Dies sei eine Verschärfung zum Frühjahr, so Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag im bayrischen Landtag. Für Weihnachten gelte dies nicht. Allerdings für Silvester.

Außerdem schließt Bayern nach Weihnachten alle Geschäfte. „Ich habe mich lange mit dem Wirtschaftsminister ausgetauscht. Wir haben entschieden, dass wir die Empfehlung der Leopoldina für richtig halten.“ Das bedeutet: Kontakte bei den Geschäften reduzieren – zwischen 24. Dezember und 10 Januar werden alle Läden in Bayern geschlossen.

Söder fordert einheitliche Regelungen für Deutschland und sieht den Bund in der Pflicht, weitere Finanzhilfen bereitzustellen.

13:48 Uhr: Sachsen schließt Schulen, Kitas und Geschäfte

Sachsen plant weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Schulen, Kitas und viele Geschäfte sollen ab Montag schließen. Damit solle auf stark steigende Infektionszahlen reagiert werden, kündigte die Regierung am Dienstag an.

Corona: Das erste Bundesland geht wieder in einem harten Lockdown. Ab Montag sind Schulen und Kitas dicht.(Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

11.11 Uhr: Überraschendes Ergebnis bei Umfrage unter Deutschen

42 Prozent der Deutschen sind einer Umfrage zufolge dazu bereit, sich an Weihnachten über staatliche Verbote hinwegzusetzen. Damit gelte rund um die Feiertage ein Corona-Paradox, weil auf der anderen Seite 78 Prozent der Befragten die staatlichen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie befürworten, ergab die am Dienstag von der Universität der Bundeswehr München veröffentlichte alljährliche Weihnachtsstudie.

Die Bereitschaft, sich über Regeln hinwegzusetzen, sei besonders dann hoch, wenn Menschen die Regeln für übertrieben hielten oder sich sicher fühlten, dass ihnen nichts passieren könne. Studienmacher Philipp Rauschnabel erklärte, überdurchschnittlich viele Menschen glaubten „fälschlicherweise, dass sie eine Situation wie diese im Gegensatz zu anderen Menschen überdurchschnittlich gut einschätzen können – weshalb sie Verbote für andere Menschen gutheißen, sich selbst aber darüber hinwegsetzen“.

Weihnachten 2020 und Corona: Lässt sich das Infektionsrisiko bei Familienfeiern minimieren? (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Wie die Studie weiter ergab, vermissen die Deutschen derzeit am ehesten Weihnachtsmärkte - dies gaben 72 Prozent an. 54 Prozent fehlen Restaurantbesuche, gefolgt von Wiedersehen mit Freunden, die 35 Prozent fehlen. Danach folgen Familienfeste und Weihnachtsfeiern mit je 29 Prozent. Urlaubsreisen fehlen 20 Prozent. Für die Umfrage wurden Anfang Dezember 1137 Menschen repräsentativ befragt.

08.56 Uhr: Corona-Gipfel schon am Donnerstag?

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten könnten sich wahrscheinlich schon am Donnerstag treffen, um beim Corona-Gipfel über verschärfte Maßnahmen zu diskutieren. Das berichten unter anderem rbb und Focus online. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte das am Morgen angekündigt.

8.12 Uhr: Großbritannien beginnt mit den Imfpungen gegen Covid-19

Vor allen EU-Staaten will Großbritannien am Dienstag mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona beginnen. Zuerst sollen über 80-Jährige, Mitarbeiter und Bewohner in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal das Mittel des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer erhalten. Dabei handelt es sich um etwa sechs Millionen Menschen. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem „riesigen Schritt vorwärts“.

NRW bereitet sich auf einen Corona-Impf-Marathon vor. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen. Die Behörden zeigten sich bereit: „Alle Teile des Vereinigten Königreichs haben Dosen mit dem Corona-Impfstoff erhalten“, schrieb Gesundheitsminister Matt Hancock bei Twitter. Der erste Mensch wurde jetzt geimpft:

Huge thanks to the whole UK health team who have made this possible 👏🏻🇬🇧



First patient receives Pfizer Covid-19 vaccinehttps://t.co/01oYIpMQhp pic.twitter.com/IaLIwpKRlF — Matt Hancock (@MattHancock) December 8, 2020

Wie die Vizechefin des nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Saffron Cordery, sagte, sollen bis zum Jahresende vier Millionen Dosen mit dem Impfstoff ins Land kommen. Das würde Impfungen für zwei Millionen Menschen bedeuten, da pro Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Insgesamt hat das Land 40 Millionen Dosen bestellt, damit können damit 20 Millionen Briten geimpft werden - das ist etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung.

7.36 Uhr: Karl Lauterbach fordert vier Wochen Weihnachtsferien

Karl Lauterbach gehen die Einschränkungen nicht weit genug. Man dürfe sich nicht an 500 Tote pro Tag gewöhnen, sagte der SPD-Gesundheitspolitker. „Wir sollten die Schulen vier Wochen in die Weihnachtsferien schicken, das heißt idealerweise schon innerhalb der nächsten Woche und dann bis einschließlich der ersten Januarwoche“, sagte er der Rheinischen Post.

Gesundheits-Experte Karl Lauterbach (Archivfoto) Foto: imago images / Reiner Zensen

06.27 Uhr: Kommt der harte Lockdown? Müssen Läden wieder schließen?

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mehren sich die Forderungen, das öffentliche Leben deutlich stärker als bisher einzuschränken. Auch Ladenschließungen nach Weihnachten sind dabei im Gespräch. Ob sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten vor Weihnachten dazu noch einmal zusammensetzen, ist unklar. Nicht alle Länder-Regierungschefs halten das für notwendig. Bislang ist eine neue Ministerpräsidentenkonferenz für den 4. Januar geplant.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich jetzt zu einem zweiten harten Lockdown geäußert. Foto: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag in einer Video-Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern betont, mit den bisherigen Maßnahmen komme man von den auf einem viel zu hohen Niveau stagnierenden Infektionszahlen nicht herunter. Das heiße, man werde den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Was wo zu tun sei, müsse noch vor Weihnachten entschieden werden.

Durch die #Corona-Pandemie ist die Belastung der Intensivpflegekräfte noch stärker geworden. In unserer neuen Ausgabe von Wissenschaft im Fokus erklärt #Intensivpfleger Sebastian, wie sich seine Arbeit verändert hat. Die ganze Folge finden Sie hier: https://t.co/OooVXFPHdv pic.twitter.com/SUT5doeavM — BMG (@BMG_Bund) December 7, 2020

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält schärfere Kontaktbeschränkungen für notwendig, sollten die hohen Infektionszahlen nicht zeitnah zurückgehen. „Der Ansatz, kurz und umfassender, um wirklich einen Unterschied zu machen, ist wahrscheinlich der erfolgreichere. Wenn wir nicht hinkommen mit der Entwicklung der nächsten ein, zwei Wochen bis Weihnachten, dann müssen wir das diskutieren“, sagte Spahn dem Fernsehsender Phoenix. Der Minister schloss nicht aus, dass es auch einen erneuten Lockdown im Einzelhandel geben könnte. „Wir müssen das abhängig machen von den nächsten Tagen, ob es uns gelingt, die Zahlen runterzubringen.“

06.17 Uhr: Auch am Mittwoch liegt die Zahl der Neuinfektion höher als in der Vorwoche

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Deutschland auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.054 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstagmorgen hervorgeht. In der Vorwoche waren es am Dienstag 13.604 neue Fälle. Der bisherige Höchststand war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages sind außerdem 423 neue Todesfälle gemeldet worden. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 388.

Harter Corona-Lockdown schon vor Weinachten? Foto: imago images / Eibner

Montag, 7. Dezember:

21.50 Uhr: Harter Lockdown in Sachsen schon ab nächster Woche?

Angela Merkel will den harten Lockdown nach Weihnachten, berichtete am Montagnachmittag die „Bild“ - in einem Bundesland könnte aber schon ab nächster Woche alles schließen. Wie die Zeitung aus Regierungskreisen erfahren haben will, soll ein ähnlicher Lockdown wie im Frühjahr in Sachsen schon ab dem 14. Dezember zurückkommen. Neben lebensnotwendigen Läden sollen Schulen im Wechselunterricht und Kitas womöglich offen bleiben. Das würde aber noch diskutiert, so die „Bild“. Ebenso der genaue Starttermin. Mindestens bis zum 10. Januar soll der Lockdown in Sachsen anhalten.

20.30 Uhr: Ministerpräsidenten wehren sich gegen Treffen

Noch in dieser Woche soll sich Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs treffen wollen - doch einige sollen sich dagegen ausgesprochen haben. Unter anderem Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) sehen keine Notwendigkeit. „Ich bin da noch unsicher“, sagte der Regierende Bürgermeister und derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD), im Bayerischen Rundfunk. Die Länder könnten für sich passende Maßnahmen beschließen.

Ähnliche Worte findet Bovenschulte. Er erklärte der dpa: „Mit dieser wäre unweigerlich die Erwartung weiterer gravierender Verschärfungen verbunden, etwa eine Schließung des Einzelhandels und Ausgangsbeschränkungen. Dafür gibt es aber keinen Grund.“ Auch Niedersachsens Ministerpräsident hält dagegen. Anders Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU). Er hält ein Treffen vor Weihnachten für zwingend.

16.58 Uhr: Plant Regierung knallharten Corona-Lockdown nach Weihnachten?

Bislang befinden wir uns im „Lockdown light“, doch nach Weihnachten könnte sich das ändern. Nach Informationen der „Bild“ plant die Regierung nach den Weihnachtsfeiertagen einen knallharten Lockdown.

Demnach könnten zwischen dem 27. Dezember und dem 3. oder 10. Januar mit Ausnahme der Supermärkte alles geschlossen werden. Bei einem erneuten Corona-Gipfel sollen die Ministerpräsidenten mit dem Kanzleramt über das weitere Vorgehen debattieren. Ein Termin stehe aber noch aus, so die „Bild“.

Plant Angela Merkel nach Weihnachten einen harten Corona-Lockdown? Foto: imago images / Christian Spicker

14.14 Uhr: Krankenhäuser fordern Rücknahme der Lockerungen um Weihnachten

Die deutschen Krankenhäuser haben aufgrund anhaltend hoher Neuinfektionen eine Rücknahme der Corona-Lockerungen über Weihnachten und Silvester gefordert. Mildere Regelungen etwa bei Kontaktbeschränkungen könnten „zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen, mit weiteren Folgen für Kliniken“, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem „Handelsblatt“ (Online).

Die jetzige Situation sei für das Personal in vielen Kliniken ohnehin schon belastend und herausfordernd. „Wir haben heute 40 Prozent mehr Intensivpatienten als im Frühjahr, und anders als im Frühjahr ist dies keine kurzzeitige Situation, sondern schon seit Wochen so, ohne dass wir ein Ende erkennen können“, sagte Gaß weiter.

Damit sich die Lage auf den Intensivstationen nicht weiter verschlimmert, befürwortet Gaß Verschärfungen der Maßnahmen „in Gebieten mit sehr hoher Inzidenz“. Denn der Appell der Bundesregierung, private Kontakte zu minimieren, fruchte offenbar nicht.

11.40 Uhr: Alle Bundesländer zu Risikogebieten erklärt

Schleswig-Holstein ist am Sonntag als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-Risikogebiet geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Damit ist der wichtige Risikowert von 50,1 überschritten. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen. Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue Fälle.

10 Uhr: Keine Corona-Beratungen vor Weihnachten

Micheal Müller (SPD), der Regierende Bürgermeister und derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, sieht weitere Beratungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Weihnachten kritisch. „Ich bin da noch unsicher“, sagte Müller am Montag im Bayerischen Rundfunk. „Wir haben ja ganz bewusst in beide Richtungen Dinge möglich gemacht.“ Die Länder könnten für sich passende Maßnahmen beschließen. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte zuvor eine neue Bund-Länder-Runde vor Weihnachten angeregt.

9.46 Uhr: Heftiger USA-Vergleich mit 11. September

Heftiger Kommentar! Weil in den USA die Zahl der Corona-Toten weiterhin hoch bleibt, kritisiert die französische Tageszeitung „Le Parisien“ am Montag Trump und macht einen krassen Vergleich:

„Die dritte Welle wird noch härter. Das ist die Lektion, die wir aus den jüngsten Ereignissen in den USA ziehen können. Nach den familiären Feierlichkeiten an Thanksgiving brach die Epidemie erneut aus und die Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten schossen in die Höhe. Experten rechnen damit, dass es bald 3000 Tote pro Tag geben wird, genauso viele wie am 11. September 2001!“

Weiter heißt es: Weil Donald Trump keine effiziente Gesundheitspolitik macht, hinterlässt er seinem Nachfolger Joe Biden ein vergiftetes Geschenk. Dieser ist dazu gezwungen, sein Mandat mit der Bewältigung einer gewaltigen Krise zu beginnen. Für uns Franzosen ist das paradoxerweise ein Geschenk des Himmels: Amerika liefert uns (...) das perfekte Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. (...) Es hängt nun von der Entschiedenheit (der Regierung) ab, ob im Februar ein dritter Lockdown verhängt wird oder nicht.“

9.37 Uhr: Söder verteidigt seine Corona-Strategie

Bayern-Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die geplanten Verschärfungen der Coronavirus-Maßnahmen für verteidigt. „Es ist nicht das, was wir uns wünschen, aber wir müssen das tun, was notwendig ist“, sagte Söder am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Schließlich sinke die Zahl der Neuinfektionen einfach nicht. Zudem gebe es immer mehr Todesfälle. „Das können wir einfach so nicht akzeptieren, deswegen müssen wir handeln“, so Söder weiter. Wegen der anhaltend hohen Coronavirus-Zahlen ruft Bayern ab dem 9. Dezember erneut den Katastrophenfall aus. Das beschloss das Kabinett bei einer Sondersitzung am Sonntag in München. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen.

Unter anderem gelten dann strengere Regeln in Schulen: so sollen etwa ab Klassenstufe acht die Klassen überall geteilt werden und in Wechselunterricht übergehen. Zudem kippt Bayern die bisher für Silvester geplanten Lockerungen. Es wird eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 eingeführt.

07.03 Uhr Uhr: Lauterbach (SPD) will harten Shutdown nach Weihnachten

Angesichts der sehr hohen Corona-Infektionszahlen fordert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach deutschlandweit schärfere Beschränkungen und eine Schließung von Geschäften nach Weihnachten. „Wir brauchen eine neue Ministerpräsidentenkonferenz schon in der kommenden Woche“, sagte der Epidemiologe dem Berliner „Tagesspiel“. Nötig seien „vorgezogene und längere Schulferien bis weit ins neue Jahr und ein Schließen der Geschäfte zumindest nach Weihnachten“. Schulen und Geschäfte sollten mindestens bis zum Ende der ersten Januarwoche geschlossen bleiben, erläuterte er in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe weiter.

Er bekräftigte seine Warnungen vor einem Silvesterfest mit Lockerungen der bisherigen Beschränkungen und sagte dem „Tagesspiegel“ mit Blick auf die geforderten Maßnahmen: „Sonst haben wir Ende Januar noch einmal zusätzliche 25.000 Tote.“

06.30 Uhr: Bundesweite Kontrollen zur Maskenpflicht in den Bahnen

Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren am Montag in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Schon vergangene Woche hatte der bundeseigene Konzern angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen. Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden. Mit dem Aktionstag am Montag will die Bahn erneut auf das Thema aufmerksam machen. Wie viele Mitarbeiter und Beamten genau unterwegs sein werden und wie viele es normalerweise sind, teilte die Bahn zunächst nicht mit.

„Inzwischen sind Verstöße die absolute Ausnahme“, teilte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber mit. „Damit das so bleibt und sich unsere Kunden noch sicherer fühlen, erhöhen wir zu Weihnachten erneut die Kontrollen und zugleich die Sitzplatzkapazität im Fernverkehr für Reisen mit bestmöglichem Abstand.“

Die Deutsche Bahn rechnet mit mehr Passagieren über die Weihnachtstage. Die Kontrollen zur Masenpflicht werden erhöht. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

6.05 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen höher als in der Vorwoche

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 12 332 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Das sind über 1000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11 168 lag.

Sonntag, 6. Dezember 2020

Bayern ruft den Katastrophenfall aus

Bayerns Ministerpräsident Söder ruft den Katastrophenfall erneut aus. Dazu verkündet er eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern. In den Hotspots ab einer Inzidenz von 200 eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr verhängt.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: imago images / Sven Simon

Zudem soll der Präsenzunterricht an Schulen eingeschränkt werden.

Thüringen streicht Coronalockerungen über Weihnachten

Thüringen macht bei den Corona-Lockerungen über Weihnachten nicht mehr mit. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow am Sonntag.

Alle Infos dazu findest du bei unserem Partnerportal „Thüringen 24“.