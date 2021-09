Corona: Mann bringt Tankstellen-Mitarbeiter um, weil er keine Maske tragen wollte

Schockierender Mord an einem 20-Jährigen. (Archivbild)

Seit Corona scheinen sich in der Gesellschaft zwei Lager gebildet zu haben. Meinungsverschiedenheiten über die Maßnahmen und Anfeindungen stehen an der Tagesordnung.

Der Mord an einem Tankstellen-Mitarbeiter ist hingegen der unglaublich schreckliche Höhepunkt der Corona-Debatte.

Corona: Schrecken in Rheinland-Pfalz

Seit Samstagabend steht ein Dorf in Rheinland-Pfalz unter Schock! In Idar-Oberstein hat ein 49-Jähriger einen Tankstellenkassierer erschossen.

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Laut „Focus“ tötete ein gezielter Schuss in den Kopf das 20-jährige Opfer. Spezialeinheiten der Polizei gelang es am Morgen danach den Täter festzunehmen. Seitdem sitzt der Mann aus dem Kreis Birkenfeld in Untersuchungshaft.

Nach der Festnahme erörterte der Täter sein unfassbares Motiv. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Sein Motiv macht fassungslos. Er habe ein Zeichen gegen die Maskenpflicht setzen wollen.

Nachdem der 49-Jährige bei seinem ersten Tankstellenbesuch abgewiesen wurde, weil er keinen Mundschutz trug, sei er durch seine Wut zu der Tat motiviert worden. Er selbst bestätigte den Polizisten, dass er deswegen ein paar Stunden später in das Geschäft zurückgekehrt sei. Diesmal mit einer Maske und außerdem bewaffnet mit einer Pistole.

Corona: Täter habe keinen anderen Ausweg gesehen

Laut „Focus“ habe der Täter für sich keinen anderen Ausweg gesehen. Der Fall in Rheinland-Pfalz sorgt für große Bestürzung und zeigt die Risse in der Gesellschaft auf, die sich seit der Pandemie vertiefen. (neb)