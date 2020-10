Corona: Polizei warnt vor irrer Fake-News! „Internetmärchen"

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

am 02.10.2020 um 16:41

Im Internet verbreitet sich derzeit eine derartige Fake News zu Corona, dass sich jetzt sogar die Polizei eingeschaltet hat.

Die Polizei warnt vor einer Falschmeldung zum Thema Corona. Genauer geht es dabei um ein sechsjähriges Mädchen aus Schweinfurt, das angeblich durch das Tragen einer Maske gestorben sein soll.

Mädchen soll durch Maske gestorben sein

„Das sind Internetmärchen, die seit Dienstag auf verschiedenen Social-Media-Kanälen in der Region verbreitet werden“, warnte eine Sprecherin der Polizei in Unterfranken am Donnerstag. „Das ist tatsächlich falsch“.

Weder in Schweinfurt, noch in der Umgebung sei eine Sechsjährige deshalb erkrankt oder gar ums Leben gekommen.

Mehrere Menschen haben sich bereits nach Ursprung erkundigt

Inzwischen hätten sich schon mehrere besorgte Bürger in dem Regierungsbezirk im Norden Bayerns bei der Polizei gemeldet. „Die Kripo versucht gerade herauszufinden, wer das gestreut hat“, fügte die Sprecherin hinzu. (dpa/fb)