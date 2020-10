Corona: Oha! Jugendliche entdeckt Molekül, womit man Virus besiegen könnte!

Ausgerechnet ein Teenager? Hat eine Jugendliche (14) den Schlüssel zum Kampf gegen Corona gefunden?

Anika Chebrolu aus Frisco in Texas nahm bei einem Ideenwettbewerb teil und sicherte sich den ersten Platz. Sie hat etwas heraufgefunden, dass die Welt verändern könnte. Jährlich findet die 3M Young Scientist Challenge statt. Gesucht werden junge Wissenschaftler im Alter von zwölf bis 14 Jahren, die dazu beitragen können, die Welt ein Stück besser zu machen.

Kann sie uns im Kampf gegen Corona helfen? Anika Chebrolu gewinnt mit ihrer Idee einen Wettbewerb. Foto: 3M

Corona: Jugendliche entdeckt besonderes Molekül

Und das hat Anika auch vor. Sie will Corona den Kampf ansagen. Anders wie in den Vorjahren fand der Wettbewerb diesmal virtuell statt. Die 14-Jährige, die die achte Klasse besucht, stellte im Finale einigen Experten ihre Idee vor und machte damit Platz 1.

In ihrer Corona-Studie entdeckte Anika ein Molekül, das sich selektiv an das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus binden kann. Die Bindung und Hemmung dieses viralen Proteins würde möglicherweise den Eintritt des Virus in die Zelle stoppen.

Ihr Corona-Projekt erklärte Anika den Experten per Live-Video. Foto: 3M

Somit könnte ein Medikament gegen Corona entwickelt werden. In ihrer Forschung untersuchte Anika Millionen von kleinen Molekülen mit Hilfe zahlreicher Software-Tools auf Eigenschaften, die mit Medikamenten vergleichbar sind, die sich an das Spike-Protein binden. Das Molekül mit der besten pharmakologischen und biologischen Aktivität gegenüber dem Spike-Protein des Corona-Virus wurde als Leitmolekül ausgewählt. Es ist ein potenzieller Wirkstoff für die wirksame Behandlung von Covid-19.

-----------

Das sind typische Corona-Symptome:

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Corona: 14-Jährige gewinnt 25.000 Dollar

Denise Rutherford, Senior Vice President of Corporate Affairs bei 3M, ist sich sicher: „Inmitten der Herausforderungen einer globalen Pandemie ist eine qualitativ hochwertige MINT-Ausbildung für alle ein noch dringenderes Bedürfnis geworden.“

Während ihrer Corona-Studie arbeitete Anika mit einem 3M-Mitarbeiter zusammen, der ihr Mentor war. Mit ihrer Studie gewann die 14-Jährige ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Dollar und den Titel „Amerikas Top-Nachwuchswissenschaftler“. (ldi)

