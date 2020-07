Corona: Trump kauft weltweiten Bestand von Corona-Medikament – Rest der Welt schaut in die Röhre

Die Corona-Pandemie beherrscht schon seit Monaten unseren Alltag. Und viele sind sich sicher: Ohne einen Impfstoff wird es Normalität wohl nicht so schnell geben.

Über 10,4 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als eine halbe Millionen sind gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 195.000 infiziert, mehr als 9.000 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Vor allem das Bundesland NRW muss einen harten Rückschlag hinnehmen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies gibt es nun einen erneuten Lockdown.

Doch das Coronavirus greift auch in anderen Bundesländern um sich.

Corona: Alle wichtigen Entwicklungen zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Mittwoch, 1. Juli:

7.10 Uhr: Trump kauft der Welt Corona-Medikament weg

Wie der britische „Guardian“ berichtet, haben die USA die weltweiten Bestände des möglichen Corona-Medikaments Remdesivir aufgekauft. Für die nächsten drei Monate wird es demnach keinem anderen Land möglich sein, an das Mittel zu gelangen.

Remdisivir war das erste Medikament, dass von den US-Behörden beim Einsatz gegen Corona lizensiert wurde. Es hilft Menschen mit Corona-Erkrankung, sich schneller wieder davon zu erholen. Ursprünglich war Remdisivir als Ebola-Medikament entwickelt worden.

Dienstag, 30. Juni:

21.00 Uhr: Über 18.000 Neuinfektionen in Indien – innerhalb von 24 Stunden!

Heftiger Corona-Ausbruch in Indien! Die Zahl der Neuinfektionen hat sich innerhalb von 24 Stunden um über 18.500 erhöht. Laut Gesundheitsministerium liegt jetzt die Gesamtzahl der Infizierten bei etwa 550.000. Nur die USA, Brasilien und Russland haben mehr Corona-Fälle auf der Welt.

Eine Frau wird in Mumbai (Indien) auf Corona untersucht. Foto: imago images / ZUMA Wire

18.30 Uhr: Touristen aus Gütersloh werden in Österreich von Mobil-Teams kontrolliert

Das österreichische Gesundheitsministerium hat am Dienstag erklärt, dass Reisende aus dem Kreis Gütersloh durch mobile Teams kontrolliert würden. Die regionalen Gesundheitsbehörden kontrollierten gemeinsam mit der Polizei in Grenznähe und an Flughäfen die Einhaltung der Einreisebestimmungen. Für Menschen aus dem Kreis Gütersloh ist für die Einreise nach Österreich dringend ein negativer Corona-Test vorgeschrieben.





Liege kein Gesundheitszeugnis vor, müsse die Person in 14-tägige selbstüberwachte Quarantäne, die selbst zu organisieren sei und deren Kosten selbst zu tragen seien, hieß es. Wenn jemand keine Möglichkeit zur selbstüberwachten Quarantäne in einer geeigneten Unterkunft habe, dürfe er nicht einreisen.

16.05 Uhr: EU hebt Einreiseverbot für 15 Drittstaaten auf

Die EU-Staaten haben sich auf eine Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseverbote für 15 Drittstaaten vom 1. Juli an verständigt. Wie der EU-Rat am Dienstag mitteilte, gilt bei China allerdings als zusätzliche Bedingung, dass das Land seinen Einreisestopp für EU-Bürger beendet. Bestehen blieben die Einreiseverbote für Staaten mit weiter hohen Infektionszahlen wie die USA, Brasilien und Russland.

13.46 Uhr: Corona-Home-Office sorgt für Probleme bei Internetriese

Seit Monaten arbeiten Millionen Menschen in Europa im Home Office. Gut Möglich, dass sich diese Auslastung nun auf das technische Angebot vom Internetriesen Microsoft ausgewirkt hat. Beim Kommunikationsangebot „Microsoft Teams“ gab es am Dienstagmittag nämlich massive Störungen. Auch andere Dienste von Microsoft sind betroffen.

Viele Nutzer meldeten am Dienstagmittag Probleme über die Webseite „allestörungen.de". Aktuell scheint Microsoft Teams mit massiven Problemen zu kämpfen. Auch die Microsoft-Dienste Outlook und Office 365 sind betroffen. „Bei allestörungen.de" werden die Probleme bundesweit vermeldet.

Corona: In Deutschland klagen viele Menschen über Microsoft-Probleme. Das könnte im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

11.53 Uhr: Landesbürgschaft für Schalke 04? Laschet stellt klar: „Erwäge keine Landesbürgschaft“

Auf der Pressekonferenz der NRW-Landesregierung hat Ministerpräsident Armin Laschet jetzt auch deutlich dementiert, dass er die Bürgschaft für einen millionenschweren Kredit des FC Schalke 04 übernehmen will. Hier liest du mehr dazu.

11.27 Uhr: Armin Laschet mit drastischen Ansagen zur Masken- und Abstandspflicht

„Ich würde Stand jetzt sagen, dass die Masken- und Abstandspflicht über den 15. Juli hinaus bleibt", sagt Ministerpräsident Armin Laschet auf der Landespressekonferenz. Das sei die wichtigste Vorkehrung, die man derzeit treffen könne. Alle weiteren Entscheidungen zu Großveranstaltungen müsse man später diskutieren. Aber "Masken- und Abstandspflicht bleiben“.

10.04 Uhr: WHO warnt! Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei

Sechs Monate nach ersten Meldungen über das neue Coronavirus im chinesischen Wuhan - und weltweit inzwischen mehr als 10 Millionen Infektionen - ist die Pandemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch lange nicht beendet. „Wir alle wollen, dass dies vorbei ist, wir alle wollen mit unserem Leben weitermachen. Aber die harte Realität ist: Es ist noch nicht einmal annähernd vorbei“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz am Montagabend.

Mit Blick auf das Ausmaß der Pandemie mit inzwischen mehr als 500 000 Todesfällen sagte er: „Dies hätte mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden können.“ Tedros forderte die Länder auf zu testen, soziale Kontakte zurückzuverfolgen und Quarantäneregeln zu verhängen.

Verantwortlich für das Ausmaß der Corona-Pandemie sind nach Tedros Einschätzung Versäumnisse bei der Umsetzung grundlegender Gegenmaßnahmen sowie eine mangelnde Einheit innerhalb und zwischen Ländern. „Das Schlimmste wird noch kommen“, sofern dieses politische Problem nicht angegangen wird, sagte der WHO-Chef. „Deshalb müssen wir unsere Kräfte bündeln und dieses gefährliche Virus gemeinsam bekämpfen.“

07.18 Uhr: USA macht Lockerungen teilweise rückgängig

Während hierzulande in einigen Bundesländern die Ferien bereits begonnen und sich Familien auf den Weg in den Sommerurlaub gemacht haben, sind die Zahlen der Neuinfektionen in den USA wieder gestiegen. Das hat Konsequenzen: Zahlreiche US-Bundesstaaten machen die Lockerungen wieder rückgängig, Bars, Kinos und Strände werden vielerorts geschlossen.

Unter anderem Kalifornien und Arizona sind betroffen - ausgerechnet am langen Wochenende des 4. Juli, dem Nationalfeiertag in den USA.

Montag, 29. Juni:

15.58 Uhr: Maskenpflicht in NRW verlängert

Die aktuellen Regelungen der Coronaschutzverordnung in NRW werden um weitere zwei Wochen bis mindestens zum 15. Juli 2020 verlängert. Das teilte die Landesregierung am Montag mit. Dazu gehört unter anderem die Maskenpflicht für bestimmte Bereiche. Zudem dürfen sich im öffentlichen Raum nur zehn Menschen treffen, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten wird.

Das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Foto: imago images

15.30 Uhr: Laschet warnt vor Stigmatisierung von Güterslohern: „Dürfen uns nicht spalten lassen“

Laschet hat zudem vor einer Stigmatisierung von Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Laschet am Montag: „Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, weil das Virus kaum in der Bevölkerung verbreitet ist. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Ich habe auch mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz über seine Reisewarnung für NRW gesprochen, er wird sie in Kürze aufheben.“

15.00 Uhr: Lockdown im Kreis Warendorf aufgehoben!

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Montag in Düsseldorf die Corona-Situation in den Kreisen Gütersloh und Warendorf erörtert. Die bisherigen Testergebnisse würden zuversichtlich stimmen. Laschet: „Es ist uns durch unsere schnellen Eindämmungen gelungen, den Ausbruch des Virus örtlich zu begrenzen.“

So sei im Kreis Warendorf kein Eintrag des Virus in die Bevölkerung festzustellen, im Kreis Gütersloh laut Laschet „nur klein“. Dort sei das im Wesentlichen auf den Ausbruch in der Tönnies-Fleischerei zurückzuführen. Deshalb werde der Lockdown im Kreis Gütersloh „aus Vorsicht“ um eine Woche verlängert bis zum 6. Juli verlängert.

Dagegen werde der Lockdown im Kreis Warendorf nicht verlängert, dort läuft er planmäßig am 30. Juni aus.

Foto: imago images / Revierfoto

12.52 Uhr: Werden die Coronamaßnahmen in NRW verlängert?

Noch gelten die aktuellen Coronaverordnungen in NRW bis zum 30. Juni. Ab 1. Juli könnten neue Regeln in Kraft treten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am Montagnachmittag über neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus' informieren.

Wie RP online bereits im Vorhinein berichtet, könnte die bisherige Verordnung unverändert beibehalten werden. Dann solle auch die Maskenpflicht weiterhin gelten.

8.16 Uhr: Reiselockerung für den Kreis Gütersloh - Österreich erlaubt jetzt DAS

Bürger aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh dürfen bis auf Weiteres nur mit einem negativen Coronavirus-Test nach Österreich einreisen. Das kündigte der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntagabend im ORF-Fernsehen an. Der Test dürfe nicht älter als 48 Stunden sein.

Dagegen brauchen nach Angaben der österreichischen Regierung Bürger aus dem an Gütersloh angrenzenden Kreis Warendorf für die Einreise keinen negativen Corona-Test, da sich dort die Zahl der Infektionsfälle deutlich besser entwickelt habe.

Zugleich hob Österreich seine allgemeine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen mit Wirkung zu Mitternacht in der Nacht zum Montag auf, wie die für Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger in der Internetsendung „Bild live“ sagte. Die Warnung gilt nach ihren Angaben nur noch für den Kreis Gütersloh.

Wegen des massiven Coronavirus-Ausbruchs unter Mitarbeitern des Fleischkonzerns Tönnies gelten seit Mittwoch für die insgesamt rund 640.000 Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf wieder verschärfe Corona-Auflagen. Zuletzt stieg im Kreis Gütersloh auch die Zahl der positiven Tests unter Menschen, die nichts mit Tönnies zu tun haben.

Zwischen dem 20. und 27. Juni wurden 107 Menschen positiv auf den neuartigen Erreger getestet, die keinen Bezug zu dem Fleischunternehmen haben, wie der Kreis am Sonntagabend mitteilte. Die Mehrzahl dieser Menschen hat den Angaben zufolge keine Symptome. Der Anstieg der verzeichneten Ansteckungsfälle sei vermutlich durch die starke Ausweitung der Tests bedingt.

07.18 Uhr: 500.000 Tote weltweit

Weltweit haben sich mittlerweile mehr als zehn Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, eine halbe Million Menschen ist an den Folgen der Infektion gestorben. Das ergaben Zählungen der Nachrichtenagentur AFP. In Deutschland hat das RKI 262 Neuinfektionen gezählt.

Sonntag, 28. Juni:

20.17 Uhr: Frauen aus dem Kreis Gütersloh angefeindet

Hass und Ablehnung schlug zwei Frauen aus dem Kreis Gütersloh entgegen. Ihre schockierende Erfahrungen schilderten sie dem Westfalen-Blatt. Mutter und Tochter waren mit dem Cabrio in Richtung Münster unterwegs. Im Stadtgebiet angekommen, riefen ihnen zwei Frauen Ende 20 entgegen: „Verpisst euch, ihr Dreckschlampen!“

Doch damit nicht genug: Ein Fahrradfahrer soll sich vor den beiden aufgebaut haben. „Wir haben uns gefühlt wie bei einer Hetzjagd auf Leute aus dem Kreis Gütersloh und vor Angst gezittert“, schildert die Frau dem Westfalen-Blatt. Sie ertrug die Demütigungen nicht mehr und rief die Polizei. Wir haben uns gefühlt wie bei einer Hetzjagd auf Leute aus dem Kreis Gütersloh und vor Angst gezittert.“

Übrigens: Beide Frauen stammen aus Schloß Holte-Stukenbrock. Dort hatte es zuletzt keine einzige Corona-Infektion gegeben.

16.01 Uhr: Fleischindustrie in NRW muss Beschäftigte zweimal pro Woche testen

Die Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen muss Beschäftigte künftig mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Die neue Vorgabe gelte ab 1. Juli für Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und vorrangig fleischverarbeitende Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten und unabhängig davon, ob es sich um eigene Beschäftigte oder Werkvertragsnehmer handele, teilte das NRW-Ministerium für Arbeit und Gesundheit in Düsseldorf mit.

Corona-Tests sollen zukünftig für die Fleischindustrie in NRW zum Normalfall werden. Foto: David Inderlied/dpa

In der entsprechenden neuen Allgemeinverfügung heißt es wörtlich: „Es dürfen nur Personen in der Produktion eingesetzt werden, die mindestens zweimal pro Woche auf Kosten des Betriebsinhabers auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch PCR-Verfahren getestet werden und dabei ein negatives Testergebnis haben.“ Die Testung könne im Poolverfahren erfolgen. Die Auswertung müsse durch ein anerkanntes Labor erfolgen. Die Test-Nachweise seien in dem Betrieb vorzuhalten.

14.12 Uhr: Virologe will internationale „Eingreiftruppe“

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck fordert angesichts der Corona-Pandemie schnelle Eingriffsmöglichkeiten bei Infektionskrankheiten auf nationaler und internationaler Ebene. So müsse etwa die Weltgesundheitsorganisation gestärkt werden, sagte Streeck in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Seiner Meinung nach sollte es „ein Emergency Response Team der WHO“ geben. „Eine Einheit, die weltweit Infektionen eindämmen kann.“ Auch für Deutschland wünscht er sich „eine Eingreiftruppe für Infektionskrankheiten.“

13.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gütersloh weiter deutlich über 50

Im Kreis Gütersloh liegt die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage trotz anhaltender Abwärtstendenz weiter deutlich über der entscheidenden Marke von 50. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach gab es im Kreis Gütersloh 132,9 solche Fälle nach zuvor 164,2 am Samstag und 177,7 am Freitag.

09.10 Uhr : Neue Symptome bei Corona-Infektion

Wie die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention herausgefunden haben, gibt es mittlerweile drei weitere Symptome, über die sich Corona-Infizierte beklagen. Laut dem britischen Mirror sollen das eine laufende Nase, Übelkeit und Durchfall sein.

Bislang sprachen Betroffene von folgenden Symptomen:

Husten

Fieber

Müdigkeit

Muskelkater

Kopfschmeruen

Verlust des Gerschmack- und Geruchsinns

Halsentzündung

Die neuen Symptome können zwischen dem zweiten und 14. tage der Infektion auftreten, heißt es weiter.

07.27 Uhr: Bayern will Corona-Tests „massiv“ ausweiten

In Bayern soll sich künftig jeder auf das Corona-Virus testen lassen können - ganz unabhängig davon, ob er Symptome hat. Die Tests sollen „massiv“ ausgeweitet werden, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag in München erklärte. Sie kündigte eine „Corona-Testoffensive“ an.

„Ein Eckpunkt unseres Bayerischen Testkonzepts ist, dass alle Personen, die auf eine Infektion auf SARS-CoV-2 getestet werden wollen, Gewissheit darüber erhalten sollen, ob sie sich infiziert haben“, betonte Huml. „Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.“

Samstag, 27. Juni:

20.37 Uhr: Immer mehr Menschen ohne Tönnies-Bezug infiziert

Im Kreis Gütersloh ist die Zahl nachgewiesener Sars-CoV-2-Infektionen in der Bevölkerung ohne direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft „merklich“ gestiegen. Grund dafür seien wohl vor allem die deutlich umfangreicheren Tests, viele der Infizierten zeigten aber keine Symptome, erklärte der Kreis in einer Mitteilung am Samstagabend. In den sieben Tagen bis einschließlich Freitag (20. bis 26. Juni) seien 75 Fälle ohne Bezug zur Fleischfirma Tönnies bekannt geworden. Das waren den Angaben zufolge 28 mehr als im Vergleichszeitraum einen Tag zuvor.

Wenige Stunden zuvor hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach dem Besuch eines Testzentrums in Gütersloh davon berichtet, dass bei rund 4100 Tests in der Allgemeinbevölkerung nur 9 Infektionen nachgewiesen worden seien. Dabei nannte er allerdings keinen Zeitraum für diese Daten. Ein Ministeriumssprecher verwies darauf, dass den Kreisen häufig früher Daten vorliegen als auf Landesebene.

Nach Angaben des Kreises, ist die Zunahme vermutlich durch die starke Ausweitung der Tests unter anderen in den sechs Diagnosezentren bedingt. Ein Sprecher des Kreises verwies auf Nachfrage auf die Dunkelziffer bei den Infektionen, die auch bei Corona vermutet wird. Ein gutes Zeichen sei, dass es keinen Anstieg der an Covid-19 Erkrankten gebe.

15.50 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen ist wieder gestiegen

Die Zahl der neuregistrierten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden ist in Deutschland auf 687 Fälle gestiegen - und lag damit über den Werten der vergangenen Tage. Wie das Robert Koch-Institut am frühen Samstagmorgen meldete (Datenstand 27.06., 0.00 Uhr), haben sich damit seit Beginn der Corona-Krise 193 243 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt.

8954 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben vom Samstag in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 6 im Vergleich zum Vortag. Etwa 177 500 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind etwa 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Im besonders stark betroffenen Kreis Gütersloh lag die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage trotz Abwärtstendenz weiter deutlich über der entscheidenden Marke von 50. Demnach war der Kreis Gütersloh der einzige Kreis in Deutschland oberhalb dieses Wertes.

14.29 Uhr: Zu geringe Abstände: Plätze in Köln und Düsseldorf geräumt

Wegen zu geringen Mindestabstands hat die Polizei im Rheinland mehrere Menschenansammlungen aufgelöst. In Köln etwa wurden in der Nacht zum Samstag zahlreiche Platzverweise ausgesprochen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Genauere Details zu den Räumungen erfährst du hier >>>

10.40 Uhr: Grenzschließungen in Europa nicht mehr ohne Abstimmung

Bundesaußenminister Heiko Maas schließt nicht aus, dass einzelne Grenzen in Europa bei einem drastischen Anstieg der Corona-Infektionen wieder geschlossen werden müssen. Er betont aber, dass dies nicht wieder ohne Abstimmung passieren dürfe. „Es ist nicht auszuschließen, dass man Grenzen wieder dicht machen muss, wenn das Infektionsgeschehen in einer bestimmten Region der EU deutlich höher ist als in einer anderen“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse dann allerdings gesamteuropäisch koordiniert werden.

09.12 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies hat Folgen bis nach Bayern

Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in NRW macht auch bayerischen Bauern Sorgen. Vor allem der vorübergehende Stopp von Schlachtungen in den Tönnies-Standorten Kempten und Bamberg macht sich bemerkbar und führt zu einer Kettenreaktion, die bis zu den Kälberzüchtern durchschlägt. „Die Bullen gehen zögerlicher aus den Ställen, der ganze Markt ist dadurch irgendwo gebremst“, sagte der Geschäftsführer der Allgäuer Herdebuchgesellschaft, Thomas Bechteler. Dadurch sei auch die Nachfrage nach Kälbern zur Mast im Moment eingeschränkt.

07.35 Uhr: Kreis Gütersloh - Kaum Anzeichen für Übertragung auf Bevölkerung

Im Kreis Gütersloh gibt es nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies und nach der Ausweitung von kostenlosen Tests weiter kaum Anzeichen für eine Übertragung des Virus auf die Bevölkerung. Das teilte der Kreis am Freitagabend mit. Vom 19. bis 25. Juni seien 55 Fälle ohne Bezug zum Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück bekannt geworden. Am Donnerstag seien noch 14 Fälle hinzugekommen, hieß es in einer Presse-Mitteilung.

07.20 Uhr: Hygiene-Experte: Corona-Infektionsrisiko so groß wie Gewinn im Bingo

Die Gefahr, sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, ist nach Ansicht des Hamburger Mikrobiologen und Krankenhaushygienikers Johannes Knobloch derzeit so groß wie die Gewinnchance beim Bingo oder Lotto. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, auf die ich treffe, ansteckend ist, liegt statistisch im Bereich des Lottos mit vier richtigen Zahlen und Zusatzzahl“, sagte der Leiter der Krankenhaushygiene im Universitätsklinikum Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur.

Freitag, 26. Juni:

21.00 Uhr: US-Vize-Präsident Pence mit irritierender Aussage

Schon seit Tagen spitzt sich die Infektionslage in den USA wieder zu. Jetzt hat das Land einen weiteren Rekord erreicht. Mit fast 40 000 gemeldeten Fällen hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität einen neuen Höchststand erreicht. Pence - der der Coronavirus-Taskforce im Weißen Haus vorsteht - sagte: „Wir haben mehr als 126 000 unserer Landsleute an die Krankheit verloren.“ Seit Beginn der Pandemie hätten sich mehr als 2,5 Millionen Menschen in den USA nachgewiesenermaßen mit Sars-CoV-2 infiziert - das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Irritierend klingt in diesem Kontext die Aussage von US-Vize Mike Pence. „Wir haben wirklich bemerkenswerte Fortschritte gemacht“, so Pence am Freitag in Washington beim ersten Briefing der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses seit fast zwei Monaten.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisierte die Regierung für ihren Umgang mit der Corona-Krise. Der Widerstand gegen die Wissenschaft, das „Leugnen“ und die verspätete Reaktion auf die Pandemie habe zu Todesfällen geführt, sagte Pelosi am Freitag bei einer Pressekonferenz.

16.24 Uhr: Schock für zurückgeholte Urlauber während der Corona-Krise

Das Auswärtige Amt hat die ersten tausend Kostenbescheide an Urlauber verschickt, die wegen der Corona-Krise aus dem Ausland zurückgeholt werden mussten. Für die Reisenden gelte eine vierteilige Preisstaffel je nach Reiseland zwischen 200 und 1000 Euro, hieß es am Freitag aus dem Außenministerium. Insgesamt sollen demnach in den kommenden Monaten 67.000 Reisende solche Bescheide erhalten, damit sie sich an den Kosten der Rückholaktion beteiligen.

Darunter seien etwa 56.000 Deutsche und gut 11.000 Bürger anderer Staaten vorwiegend der EU, hieß es weiter. Ausschlaggebend für die stark pauschalisierte Berechnung seien die ungefähren Durchschnittskosten für ein Economy-Ticket sowie die Kosten vergleichbarer Rückholaktionen anderer EU-Staaten.

Wie in Berlin bekannt wurde, werden für Flüge von den Kanarischen Inseln oder aus nordafrikanischen Staaten 200 Euro fällig, für Flüge aus anderen afrikanischen Staaten und der Karibik 500 Euro, aus Südamerika und Asien 600 Euro sowie aus Neuseeland und Australien 1000 Euro.

Die Kostenbeteiligungen der Reisenden sollen etwa 40 Prozent der Kosten von rund 93,8 Millionen Euro abdecken.

13.05 Uhr: Duisburg stellt Sammelunterkunft unter Quarantäne

Nach dem Corona-Ausbruch in mehreren Schlachthöfen in NRW und einer Dönerfleischbetrieb in Moers hat die Stadt Duisburg reagiert: ein positiv getesteter Mitarbeiter aus dem Moerser Betrieb lebt im Übergangsheim August Thyssen-Straße in der Stadt. Der Bewohner und vier Mitbewohner wurden außerhalb der Einrichtung untergebracht und in Quarantäne gestellt. Die Sammelunterkunft wurde komplett in Quarantäne gestelt. Bewohner werden auf Corona getestet. Ergebnisse sollen frühstens am Montag vorliegen. Die Feuerwehr übernimmt die Versorgung der Bewohner. #

Weitere 25 positiv getestete Mitarbeiter aus dem Moerser Betrieb leben in Duisburg. Keiner wohnt in einer Sammelunterkunft. Sie werden unter Quarantäne gestellt und die Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ermittelt.

Auch in vier Betrieben in Duisburg mit Fleischverarbeitung prüft das Gesundheitsamt jetzt. 491 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Aktuell wurden 406 Tests durchgeführt, davon sind bislang 147 Mitarbeiter negativ. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter einer Dönerfleischproduktion in Moers hat sich insgesamt auf 79 erhöht. Nachdem zunächst 17 Beschäftigte positiv getestet worden waren, kamen bei weiteren Tests nun 62 hinzu, wie der Kreis Wesel am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren nach dem Bekanntwerden der 17 Fälle von rund 200 am Mittwoch anwesenden Mitarbeitern Abstriche genommen worden. Davon stehen den Angaben zufolge noch 120 Ergebnisse aus. Der Dönerfleischproduzent hat 275 Mitarbeiter.

10.47 Uhr: Riesen-Panne in den USA - Regierung schickt Toten Millionen Dollar

1200-Dollar-Schecks der US-Regierung halfen zahllosen Menschen in der Coronavirus-Krise - wurden irrtümlich aber auch an mehr als eine Million Tote verschickt. Wie der US-Rechnungshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht schreibt, gingen bis Ende April fast 1,1 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von knapp 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) an Verstorbene.

Das Finanzministerium und die Steuerbehörde hätten vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen, heißt es in dem Bericht. Hintergrund waren demnach rechtliche Unsicherheiten. Erst vor einer vierten Auszahlungsrunde und nach einer rechtlichen Klarstellung wurde der Datenabgleich eingeführt.

In Duisburg wurde ein Übergangsheim unter Quarantäne gestellt. (Symbolbild) Foto: imago images

8.25 Uhr: Nach Corona-Ausbruch: Kann Tönnies haftbar gemacht werden?

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet lässt die Haftbarkeit des Fleischproduzenten Tönnies für den Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh prüfen. Zur Frage, ob das Unternehmen haftbar zu machen ist, sagte Laschet dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Freitag): „Es wird derzeit sehr genau geprüft, ob und gegen welche Regeln das Unternehmen verstoßen hat und wo es in Haftung genommen werden kann.“ Laschet betonte, er sehe Tönnies in der Verantwortung.

Der Ministerpräsident verteidigte seine Regierung gegen die Kritik, zu spät gegen die Arbeitsweise der Fleischfirma vorgegangen zu sein. „Die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen waren bekannt“, sagte Laschet dem RND. „Rot-Grün hat die Werkverträge eingeführt, die zum Problem geworden sind. Unser Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich hier als einziger mit wirklichem Nachdruck für eine Änderung eingesetzt.“ Für eine gesetzliche Änderung habe es jedoch keine Mehrheit gegeben, so Laschet. „Das muss man nüchtern einräumen.“

