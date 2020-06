Corona: Neue Erkenntnisse im Kreis Gütersloh ++ Hygiene-Experte mit überraschender Aussage

Erstmals sind in zwei deutschen Landkreisen die Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen wieder in weiten Teilen zurückgenommen worden: Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh und gestiegenen Infektionszahlen auch im Nachbarkreis Warendorf gelten in beiden Kreisen nun erneut weitgehend Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie zuletzt im März.

NRW-Behörden ordnen Corona-Lockdown in Kreisen Gütersloh und Warendorf an

Die Corona-Pandemie beherrscht seit Monaten unseren Alltag. Normalität wird es wohl ohne einen Impfstoff nicht so schnell geben.

Über 9,7 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, in Deutschland über 194.000. Über 9000 Menschen starben durch Covid-19 in der Bundesrepublik.

Vor allem NRW muss einen harten Rückschlag hinnehmen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies gibt es nun einen erneuten Lockdown. Doch das Coronavirus greift auch in anderen Bundesländern um sich.

Corona: Alle aktuellen Infos zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Samstag, 27. Juni:

09.12 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies hat Folgen bis nach Bayern

Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in NRW macht auch bayerischen Bauern Sorgen. Vor allem der vorübergehende Stopp von Schlachtungen in den Tönnies-Standorten Kempten und Bamberg macht sich bemerkbar und führt zu einer Kettenreaktion, die bis zu den Kälberzüchtern durchschlägt. „Die Bullen gehen zögerlicher aus den Ställen, der ganze Markt ist dadurch irgendwo gebremst“, sagte der Geschäftsführer der Allgäuer Herdebuchgesellschaft, Thomas Bechteler. Dadurch sei auch die Nachfrage nach Kälbern zur Mast im Moment eingeschränkt.

07.35 Uhr: Kreis Gütersloh - Kaum Anzeichen für Übertragung auf Bevölkerung

Im Kreis Gütersloh gibt es nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies und nach der Ausweitung von kostenlosen Tests weiter kaum Anzeichen für eine Übertragung des Virus auf die Bevölkerung. Das teilte der Kreis am Freitagabend mit. Vom 19. bis 25. Juni seien 55 Fälle ohne Bezug zum Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück bekannt geworden. Am Donnerstag seien noch 14 Fälle hinzugekommen, hieß es in einer Presse-Mitteilung.

07.20 Uhr: Hygiene-Experte: Corona-Infektionsrisiko so groß wie Gewinn im Bingo

Die Gefahr, sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, ist nach Ansicht des Hamburger Mikrobiologen und Krankenhaushygienikers Johannes Knobloch derzeit so groß wie die Gewinnchance beim Bingo oder Lotto. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, auf die ich treffe, ansteckend ist, liegt statistisch im Bereich des Lottos mit vier richtigen Zahlen und Zusatzzahl“, sagte der Leiter der Krankenhaushygiene im Universitätsklinikum Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur.

Freitag, 26. Juni:

21.00 Uhr: US-Vize-Präsident Pence mit irritierender Aussage

Schon seit Tagen spitzt sich die Infektionslage in den USA wieder zu. Jetzt hat das Land einen weiteren Rekord erreicht. Mit fast 40 000 gemeldeten Fällen hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität einen neuen Höchststand erreicht. Pence - der der Coronavirus-Taskforce im Weißen Haus vorsteht - sagte: „Wir haben mehr als 126 000 unserer Landsleute an die Krankheit verloren.“ Seit Beginn der Pandemie hätten sich mehr als 2,5 Millionen Menschen in den USA nachgewiesenermaßen mit Sars-CoV-2 infiziert - das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Irritierend klingt in diesem Kontext die Aussage von US-Vize Mike Pence. „Wir haben wirklich bemerkenswerte Fortschritte gemacht“, so Pence am Freitag in Washington beim ersten Briefing der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses seit fast zwei Monaten.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisierte die Regierung für ihren Umgang mit der Corona-Krise. Der Widerstand gegen die Wissenschaft, das „Leugnen“ und die verspätete Reaktion auf die Pandemie habe zu Todesfällen geführt, sagte Pelosi am Freitag bei einer Pressekonferenz.

16.24 Uhr: Schock für zurückgeholte Urlauber während der Corona-Krise

Das Auswärtige Amt hat die ersten tausend Kostenbescheide an Urlauber verschickt, die wegen der Corona-Krise aus dem Ausland zurückgeholt werden mussten. Für die Reisenden gelte eine vierteilige Preisstaffel je nach Reiseland zwischen 200 und 1000 Euro, hieß es am Freitag aus dem Außenministerium. Insgesamt sollen demnach in den kommenden Monaten 67.000 Reisende solche Bescheide erhalten, damit sie sich an den Kosten der Rückholaktion beteiligen.

Darunter seien etwa 56.000 Deutsche und gut 11.000 Bürger anderer Staaten vorwiegend der EU, hieß es weiter. Ausschlaggebend für die stark pauschalisierte Berechnung seien die ungefähren Durchschnittskosten für ein Economy-Ticket sowie die Kosten vergleichbarer Rückholaktionen anderer EU-Staaten.

Wie in Berlin bekannt wurde, werden für Flüge von den Kanarischen Inseln oder aus nordafrikanischen Staaten 200 Euro fällig, für Flüge aus anderen afrikanischen Staaten und der Karibik 500 Euro, aus Südamerika und Asien 600 Euro sowie aus Neuseeland und Australien 1000 Euro.

Die Kostenbeteiligungen der Reisenden sollen etwa 40 Prozent der Kosten von rund 93,8 Millionen Euro abdecken.

13.05 Uhr: Duisburg stellt Sammelunterkunft unter Quarantäne

Nach dem Corona-Ausbruch in mehreren Schlachthöfen in NRW und einer Dönerfleischbetrieb in Moers hat die Stadt Duisburg reagiert: ein positiv getesteter Mitarbeiter aus dem Moerser Betrieb lebt im Übergangsheim August Thyssen-Straße in der Stadt. Der Bewohner und vier Mitbewohner wurden außerhalb der Einrichtung untergebracht und in Quarantäne gestellt. Die Sammelunterkunft wurde komplett in Quarantäne gestelt. Bewohner werden auf Corona getestet. Ergebnisse sollen frühstens am Montag vorliegen. Die Feuerwehr übernimmt die Versorgung der Bewohner. #

Weitere 25 positiv getestete Mitarbeiter aus dem Moerser Betrieb leben in Duisburg. Keiner wohnt in einer Sammelunterkunft. Sie werden unter Quarantäne gestellt und die Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ermittelt.

Auch in vier Betrieben in Duisburg mit Fleischverarbeitung prüft das Gesundheitsamt jetzt. 491 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Aktuell wurden 406 Tests durchgeführt, davon sind bislang 147 Mitarbeiter negativ. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter einer Dönerfleischproduktion in Moers hat sich insgesamt auf 79 erhöht. Nachdem zunächst 17 Beschäftigte positiv getestet worden waren, kamen bei weiteren Tests nun 62 hinzu, wie der Kreis Wesel am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren nach dem Bekanntwerden der 17 Fälle von rund 200 am Mittwoch anwesenden Mitarbeitern Abstriche genommen worden. Davon stehen den Angaben zufolge noch 120 Ergebnisse aus. Der Dönerfleischproduzent hat 275 Mitarbeiter.

10.47 Uhr: Riesen-Panne in den USA - Regierung schickt Toten Millionen Dollar

1200-Dollar-Schecks der US-Regierung halfen zahllosen Menschen in der Coronavirus-Krise - wurden irrtümlich aber auch an mehr als eine Million Tote verschickt. Wie der US-Rechnungshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht schreibt, gingen bis Ende April fast 1,1 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von knapp 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) an Verstorbene.

Das Finanzministerium und die Steuerbehörde hätten vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen, heißt es in dem Bericht. Hintergrund waren demnach rechtliche Unsicherheiten. Erst vor einer vierten Auszahlungsrunde und nach einer rechtlichen Klarstellung wurde der Datenabgleich eingeführt.

In Duisburg wurde ein Übergangsheim unter Quarantäne gestellt. (Symbolbild) Foto: imago images

8.25 Uhr: Nach Corona-Ausbruch: Kann Tönnies haftbar gemacht werden?

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet lässt die Haftbarkeit des Fleischproduzenten Tönnies für den Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh prüfen. Zur Frage, ob das Unternehmen haftbar zu machen ist, sagte Laschet dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Freitag): „Es wird derzeit sehr genau geprüft, ob und gegen welche Regeln das Unternehmen verstoßen hat und wo es in Haftung genommen werden kann.“ Laschet betonte, er sehe Tönnies in der Verantwortung.

Der Ministerpräsident verteidigte seine Regierung gegen die Kritik, zu spät gegen die Arbeitsweise der Fleischfirma vorgegangen zu sein. „Die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen waren bekannt“, sagte Laschet dem RND. „Rot-Grün hat die Werkverträge eingeführt, die zum Problem geworden sind. Unser Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich hier als einziger mit wirklichem Nachdruck für eine Änderung eingesetzt.“ Für eine gesetzliche Änderung habe es jedoch keine Mehrheit gegeben, so Laschet. „Das muss man nüchtern einräumen.“

Donnerstag, 25. Juni:

20.30 Uhr: 2000 Tests aus Gütersloh ausgewertet

Von 2000 durchgeführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nur einer positiv ausgefallen. Das sagte er am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann. Der Kreis nannte am Abend dazu neuere Zahlen - demnach sind es unterdessen drei Fälle: Bis Donnerstag 15 Uhr seien 2521 Abstriche genommen worden. 1655 Befunde lägen vor. Davon sei einer klar positiv, zwei seien schwach positiv. Der Kreis zähle in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut diese schwach positiven Fälle mit. Damit seien es drei positive Fälle.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte auf Nachfrage, dass es sich bei den 2000 von Laumann genannten Getesteten um Menschen aus der Allgemeinbevölkerung handele.

15.49 Uhr: 79 Mitarbeiter in der Döner-Produktion positiv getestet

Die Zahl der infizierten Mitarbeiter der Dönerproduktion in Moers steigt. Nun sind schon 79 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den bisher 200 Getesteten stehen allerdings noch 120 Testergebnisse aus. Das teilte der Kreis Wesel mit. Am Mittwoch wurde der Corona-Ausbruch mit 17 Neuinfizierten bekannt.

Landrat Dr. Ansgar Müller: „Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Reihentestungen bei Öztas führen zu einem deutlichen und noch nicht dagewesenen Anstieg der Infektionszahlen im Kreis Wesel. Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus im Kreis Wesel zu verhindern, empfehle ich dringend allen Bürgerinnen und Bürgern, sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten und Sozialkontakte möglichst einzuschränken.“

Das vorhandene Fleisch werde am Freitag noch verarbeitet, danach schließe die Fabrik auf unbestimmte Zeit komplett.

12.37 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies nach Gottesdienst

Die erste Welle von Infizierten im Zusammenhang mit der Fleischindustrie im Kreis Gütersloh hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ende Mai nach einer „kirchlichen Veranstaltung“ gegeben. Das sagte Staatssekretär Edmund Heller am Donnerstagmorgen in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag.

Nach Recherchen des Portals „t-online.de“ handelte es sich um einen Gottesdienst, der am 17. Mai stattfand. Bei diesem Gottesdienst seien auch Arbeiter eines Tönnies-Konkurrenten dabei gewesen. Der Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte entsprechende Erkenntnisse. Es seien sowohl Mitarbeiter von Tönnies als auch eines anderen Unternehmens aus der Branche vor Ort gewesen. Auch waren Besucher ohne Bezug zur Fleischindustrie bei dem Gottesdienst.

Ob aber diese Veranstaltung Grund für den Corona-Ausbruch bei Tönnies ist, sei völlig offen, sagte der Sprecher des Kreises der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jetzt Aufgabe der Experten des Robert Koch-Instituts, diese Frage zu klären.

11.05 Uhr: Landrat des Kreises Heinsberg mit klarer Botschaft nach Gütersloh

Wenn einer weiß, wie es ist, wenn ganz Deutschland besorgt auf den Corona-Hotspot in der betroffenen Region schaut, dann ist das Stephan Pusch, Landrat im Kreis Heinsberg in NRW. Und genau deshalb hat er sich nun beim WDR zu Wort gemeldet und macht den Menschen im Kreis Gütersloh Hoffnung.

„Wir wissen, wie es ist, wenn die Welt mit erhobenem Zeigefinger auf einen guckt und sagt: 'Euch wollen wir nicht mehr. Bleibt da, wo ihr seid'. Das tut weh, das tut richtig weh“, beginnt Pusch seine solidarisierenden Grußworte. Es sei „eine Riesensauerei“ und durch nichts sachlich gerechtfertigt.

Die Menschen sollen sich nicht entmutigen lassen. Und dann spricht er eine Einladung aus: „Wir haben schöne touristische Orte hier. Ihr seid herzlich eingeladen.“ Denn Urlaub für Menschen im Risikogebiet ist derzeit eher schwierig. Hier mehr >>>

Mittwoch, 24. Juni:

17.20 Uhr: Virus in weiteren Schlachthof ausgebrochen

Wieder hat es einen Schlachthof erwischt. Diesmal einen Betrieb in Essen im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen). Laut NDR sind drei Mitarbeiter infiziert, die vorherige Woche noch negativ getestet worden waren. Ein weiterer Neuangestellter, der noch nicht gearbeitet hatte, sei ebenfalls infiziert. Der Betreiber Danish Crown will nur 350 der 1500 Mitarbeiter testen.

(DER WESTEN mit dpa)

