Corona-News: 2000 Tests in Gütersloh ausgewertet – sie zeigen deutlichen Trend +++ Lufthansa-Entscheidung gefallen!

Erstmals sind in zwei deutschen Landkreisen die Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen wieder in weiten Teilen zurückgenommen worden: Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh und gestiegenen Infektionszahlen auch im Nachbarkreis Warendorf gelten in beiden Kreisen nun erneut weitgehend Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie zuletzt im März.

NRW-Behörden ordnen Corona-Lockdown in Kreisen Gütersloh und Warendorf an

Das Coronavirus beherrscht immer noch unser Leben. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Corona-Pandemie beherrscht seit Monaten unseren Alltag. Normalität wird es wohl ohne einen Impfstoff nicht geben.

Trotz vieler Lockerung, trotz vergleichsweise geringer Infektionszahlen in Deutschland hat Corona uns noch im Griff. Insbesondere NRW muss einen harten Rückschlag hinnehmen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies gibt es nun einen erneuten Lockdown.

Fast neuneinhalb Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, in Deutschland über 193.000. Beinahe 9000 Menschen starben durch Covid-19 in der Bundesrepublik. Ein neuer Hotspot der Infektionen ist beim Fleischbetrieb Tönnies in NRW entstanden. Doch das Coronavirus greift auch in anderen Bundesländern um sich.

Corona: Alle neuen Nachrichten zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Donnerstag, 25. Juni:

20.30 Uhr: 2000 Tests aus Gütersloh ausgewertet

Von 2000 durchgeführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nur einer positiv ausgefallen. Das sagte er am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann. Der Kreis nannte am Abend dazu neuere Zahlen - demnach sind es unterdessen drei Fälle: Bis Donnerstag 15 Uhr seien 2521 Abstriche genommen worden. 1655 Befunde lägen vor. Davon sei einer klar positiv, zwei seien schwach positiv. Der Kreis zähle in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut diese schwach positiven Fälle mit. Damit seien es drei positive Fälle.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte auf Nachfrage, dass es sich bei den 2000 von Laumann genannten Getesteten um Menschen aus der Allgemeinbevölkerung handele.

18.15 Uhr: Lufthansa-Aktionäre stimmen Staatshilfe zu

ie Lufthansa kann mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Die Aktionäre des MDax-Konzerns stimmten am Donnerstag einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit zu und haben damit die Voraussetzung für das 9 Milliarden Euro schwere Hilfspaket geschaffen.

17.45 Uhr: Briten stürmen Strände

Trotz Corona-Pandemie sind am Donnerstag Zehntausende Briten an die Küsten im Süden ihres Landes gestürmt. In Bournemouth mussten die Einsatzkräfte sogar einen „ernsten Zwischenfall“ auslösen, weil die Lage nicht mehr beherrschbar war. Das gibt den Einsatzkräften mehr Rechte und Abstimmungsmöglichkeiten.

Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Solche Menschenmengen habe es sonst nur an den Feiertagen gegeben, teilten Vertreter der Stadt mit. „Wir sind absolut entsetzt über die Szenen, die an unseren Stränden .... in den letzten 24 bis 48 Stunden zu sehen waren.“ Einsatzkräfte klagten unter anderem über illegales Parken, Verkehrskollaps, Müllverschmutzungen, aggressives Verhalten der Strandbesucher und Alkoholmissbrauch bei hohen Temperaturen. Der Donnerstag war der bisher heißeste Tag des Jahres in England.

15.49 Uhr: 79 Mitarbeiter in der Döner-Produktion positiv getestet

Die Zahl der infizierten Mitarbeiter der Dönerproduktion in Moers steigt. Nun sind schon 79 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den bisher 200 Getesteten stehen allerdings noch 120 Testergebnisse aus. Das teilte der Kreis Wesel mit. Am Mittwoch wurde der Corona-Ausbruch mit 17 Neuinfizierten bekannt.

Landrat Dr. Ansgar Müller: „Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Reihentestungen bei Öztas führen zu einem deutlichen und noch nicht dagewesenen Anstieg der Infektionszahlen im Kreis Wesel. Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus im Kreis Wesel zu verhindern, empfehle ich dringend allen Bürgerinnen und Bürgern, sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten und Sozialkontakte möglichst einzuschränken.“

Das vorhandene Fleisch werde am Freitag noch verarbeitet, danach schließe die Fabrik auf unbestimmte Zeit komplett.

13.28 Uhr: Bordelle in NRW müssen weiterhin dicht bleiben

Bordelle in Nordrhein-Westfalen bleiben vorerst geschlossen. Die Untersagung des Betriebs durch die Corona-Schutzverordnung der Landesregierung sei rechtmäßig, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Münster nach einem Eilbeschluss mit. Wegen der Coronakrise hatte NRW sexuelle Dienstleistungen in Bordellen und Prostitutionsstätten untersagt. Zu Recht, wie die Richter in ihrer Begründung betonten. (Az.: 13 B 800/20.NE)

Bei engstem Körperkontakt und häufig wechselnden Partnern sei eine erhöhte Infektionsgefahr anzunehmen. Das Tragen von Mund- und Nase-Schutz während einer Sex-Dienstleistung sei wohl eher lebensfremd. Hygiene- und Infektionsschutzstandards dürften nach Ansicht des Gerichts nicht einzuhalten sein. Die OVG-Richter bemerkten zudem kritisch, dass die Erhebung von Kundenkontaktdaten und Aufenthaltszeiträumen „mit Blick auf die üblicherweise eingeforderte Diskretion im Prostitutionsgewerbe“ wohl nicht zuverlässig umzusetzen sei. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Geklagt hatte der Betreiber eines Bordells im Kreis Gütersloh - vor den jetzt wieder geltenden Kontaktbeschränkungen nach dem Corona-Ausbruch bei der Fleischfirma Tönnies. Der Antragssteller bietet drei Zimmer für selbstständig tätige Frauen an.

12.37 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies nach Gottesdienst

Die erste Welle von Infizierten im Zusammenhang mit der Fleischindustrie im Kreis Gütersloh hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ende Mai nach einer „kirchlichen Veranstaltung“ gegeben. Das sagte Staatssekretär Edmund Heller am Donnerstagmorgen in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag.

Nach Recherchen des Portals „t-online.de“ handelte es sich um einen Gottesdienst, der am 17. Mai stattfand. Bei diesem Gottesdienst seien auch Arbeiter eines Tönnies-Konkurrenten dabei gewesen. Der Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte entsprechende Erkenntnisse. Es seien sowohl Mitarbeiter von Tönnies als auch eines anderen Unternehmens aus der Branche vor Ort gewesen. Auch waren Besucher ohne Bezug zur Fleischindustrie bei dem Gottesdienst.

Ob aber diese Veranstaltung Grund für den Corona-Ausbruch bei Tönnies ist, sei völlig offen, sagte der Sprecher des Kreises der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jetzt Aufgabe der Experten des Robert Koch-Instituts, diese Frage zu klären.

11.05 Uhr: Landrat des Kreises Heinsberg mit klarer Botschaft nach Gütersloh

Wenn einer weiß, wie es ist, wenn ganz Deutschland besorgt auf den Corona-Hotspot in der betroffenen Region schaut, dann ist das Stephan Pusch, Landrat im Kreis Heinsberg in NRW. Und genau deshalb hat er sich nun beim WDR zu Wort gemeldet und macht den Menschen im Kreis Gütersloh Hoffnung.

„Wir wissen, wie es ist, wenn die Welt mit erhobenem Zeigefinger auf einen guckt und sagt: 'Euch wollen wir nicht mehr. Bleibt da, wo ihr seid'. Das tut weh, das tut richtig weh“, beginnt Pusch seine solidarisierenden Grußworte. Es sei „eine Riesensauerei“ und durch nichts sachlich gerechtfertigt.

9.47 Uhr: Neue Corona-Fallzahlen für Kreis Gütersloh - doch manche Tönnies-Mitarbeiter ...

Von 2000 aktuell geführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nur einer positiv ausgefallen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann.

Laumann kann nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass manche Tönnies-Mitarbeiter nicht auf Corona getestet worden sind. Es könne sein, dass „uns 20, 30 durch die Lappen gegangen sind“, sagte Laumann am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er verteidigte aber das Vorgehen der Behörden: Es sei „sorgfältig durch die öffentliche Hand getestet“ worden. Laumanns Staatssekretär Edmund Heller verdeutlichte in der Sitzung, dass eine komplette Erfassung der Menschen auf dem Tönnies-Gelände rückwirkend zunächst kaum möglich gewesen sei.

7.00 Uhr: Aus Gütersloh und Warendorf in den Urlaub? Dann brauchst du DAS

Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies schließen am Donnerstag die Schulen im Kreis Warendorf. Im benachbarten Kreis Gütersloh sind sie schon seit einigen Tagen zu. Auch Kitas sind nun geschlossen. In den Urlaub können viele Menschen aus den Gebieten auch nicht so leicht entfliehen: In mehreren beliebten Regionen im In- und Ausland werden negative Tests von ihnen gefordert. Aus einigen Ländern hieß es hingegen, Touristen aus ganz Deutschland seien willkommen.

Der Andrang auf die Corona-Testzentren dürfte in beiden Kreisen wie schon am Mittwoch deswegen am Donnerstag groß sein. Wer keine Corona-Symptome hat, kann sich zudem ab sofort auch bei seinem Hausarzt auf das Virus testen lassen. Das hatte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf den Weg gebracht. Bevorzugt getestet werden sollen Menschen, die bald verreisen wollen.

Beschränkungen für Touristen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf sprachen beispielsweise Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein aus. So wird in der Regel ein aktueller negativer Corona-Test benötigt, um ganz normal dort zu übernachten.

So beschloss das Landeskabinett in Schleswig-Holstein am Mittwoch Quarantäneregeln für Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh. Diese treten ab Donnerstag in Kraft. Die Betroffenen müssen unverzüglich nach der Einreise in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren - oder einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Mittwoch, 24. Juni:

21.31 Uhr: Hygiene-Experte hat Vermutung, warum sich das Virus so schnell ausbreitet

Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies könnte nach einer ersten Einschätzung des Bonner Hygiene-Experten Martin Exner auf die Luftkühlung im Zerlegebetrieb zurückgehen. In dem Bereich werde die Luft auf sechs bis zehn Grad Celsius heruntergekühlt, während die Arbeiter bei hohem Tempo und harter, körperlicher Belastung die geschlachteten Schweine zerlegen, sagte der Professor bei einer Pressekonferenz in Gütersloh.

Foto: David Inderlied/dpa

Um die Luft zu kühlen, werde diese aus dem Raum gezogen, gekühlt und zurück in den Raum gebracht. Um zu verhindern, dass Viren über dieses System verteilt werden, schlägt Exner Hochleistungsfilter und UV-Strahlen als Lösung vor. In Krankenhäusern würden diese Hochleistungsfilter bereits in Operationssälen eingesetzt.

20.36 Uhr: 17 Mitarbeiter von Dönerfleischproduzent positiv getestet

Bei einer Dönerfleischproduktion in Moers bei Duisburg sind 17 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete der Kreis Wesel am Mittwoch. Insgesamt habe der Betrieb 275 Mitarbeiter. Die Infizierten seien in Quarantäne, das gelte vorsorglich auch für 43 weitere Personen.

Am Mittwoch seien nun alle anwesenden Mitarbeiter des Dönerproduzenten getestet worden, so der Kreis. Die Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor. Der Betrieb wurde vorläufig geschlossen. Einige wenige Mitarbeiter dürften aber in den kommenden Tagen noch unter Auflagen „bereits angelieferte Frischware weiterverarbeiten, um zu vermeiden, dass diese verdirbt“, so der Kreis. Der Betrieb habe ein „hervorragendes Hygienekonzept“. Es gebe keine Werkverträge oder Mitarbeiter, die in Sammelunterkünften lebten.

Die 17 infizierten Mitarbeiter waren nachträglich untersucht worden, nachdem das NRW-Gesundheitsministerium im Mai eine Reihentestung bei allen Schlachtbetrieben im Bundesland angeordnet hatte. Nun seien nochmals die Mitarbeiter getestet worden, die damals unter anderem wegen Urlaub oder Kurzarbeit nicht konnten.

Anfang Mai hatte es einen Corona-Ausbruch in einem Westfleisch-Werk in Coesfeld gegeben. Zuletzt wurde ein deutlich größeres Infektionsgeschehen beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh bekannt.

18.29 Uhr: Unbekannte wollen Autos von Tönnies-Mitarbeitern abfackeln

Brand-Attacke auf zwei Autos von Tönnis-Mitarbeitern in Beckum (Kreis Warendorf). In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte brennende Gegenstände unter die Fahrzeuge mit rumänischen Kennzeichen.

Die Feuer konnten rechtzeitig gelöscht werden, so dass keine größere Schäden entstanden. Zeugen wollen zwei junge Männer und Frauen bei der Tat beobachtet haben. Die Täter konnten noch nicht gestellt werden.

17.20 Uhr: Virus in weiteren Schlachthof ausgebrochen

Wieder hat es einen Schlachthof erwischt. Diesmal einen Betrieb in Essen im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen). Laut NDR sind drei Mitarbeiter infiziert, die vorherige Woche noch negativ getestet worden waren. Ein weiterer Neuangestellter, der noch nicht gearbeitet hatte, sei ebenfalls infiziert. Der Betreiber Danish Crown will nur 350 der 1500 Mitarbeiter testen.

(DER WESTEN mit dpa)

