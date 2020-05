Coronavirus: Trump rechnet mit Impfstoff bis ... +++ China weist US-Vorwürfe zurück: „Eigene Unfähigkeit“

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 240.000 Tote und mehr als 3,3 Millionen haben sich bereits mit dem Virus infiziert

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus betrifft die Menschen auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland bestimmt das Virus den Alltag der Menschen.

Das Leben ist stark eingeschränkt. Inzwischen gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Supermärkten.

Wann wird es einen Impfstoff geben? Welche Folgen hat der Lockdown auf Kinder und Ältere, die soziale Kontakte mehr brauchen als andere? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen? Wann startet die Bundesliga wieder?

-----------------

-----------------

Montag, 4. Mai

09.00 Uhr: Italien lockert seine Ausgangssperre, Japan verlängert Notstand

Italien hat zum ersten Mal seit neun Wochen die strikten Corona-Maßnahmen landesweit gelockert. Die Italiener dürfen ab sofort wieder spazieren gehen und Verwandte besuchen. Zudem können die Industrie und Bauwirtschaft wieder arbeiten. Restaurants liefern Essen to go.

Wie japanische Medien berichten hat die Regierung in Japan den Notstand trotz sinkender Infektionszahlen bis Ende Mai verlängert. Die Bürger des Inselreiches sind lediglich dazu aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Viele Geschäfte, Restaurants und Kaufhäuser sind geschlossen.

08.20 Uhr: China weist Vorwürfe der USA zurück

Chinesische Staatsmedien haben Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als „grundlose Beschuldigungen“ zurückgewiesen. Es sei eine Strategie, von der eigenen „Unfähigkeit“ im Kampf gegen die Pandemie abzulenken, kommentierte am Montag die Zeitung „Global Times“, die vom kommunistischen Parteiorgan „Volkszeitung“ herausgegeben wird.

US-Außenminister Mike Pompeo sprach von „überwältigenden Beweisen“, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. (Siehe Eintrag: Sonntag, 20.51) „Die Wahrheit ist, dass Pompeo keinerlei Beweise hat“, so die Zeitung. Wenn es sie gäbe, sollten die USA die Belege Forschungsinstituten und Wissenschaftlern geben, damit diese sie prüfen könnten.

Ziel der US-Regierung sei es, China die Schuld für die Pandemie zu geben, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und „Klagen wegen Amtspflichtverletzung“ hinsichtlich der eigenen Reaktion auf die Pandemie zu entgehen.

7.44 Uhr: Die Woche der Lockerungen

Heute beginnt die Woche der vorsichtigen Lockerung. Ab dem heutigen Montag fährt der Schulbetrieb langsam wieder hoch, Friseure dürfen wieder ihrem Job nachgehen und auch die Spielplätze sind für Kinder wieder geöffnet. Zudem stehen auch Zoos und Museen für Besucher wieder offen. Über weitere Lockerungen berät die Bundesregierung am Mittwoch.

7.12 Uhr: Weltweite Allianz gegen das Coronavirus

Heute kommen zum ersten Mal die wichtigisten Akteure im Kampf gegen das Coronavirus zusammen. Die EU-Kommission will eine weltweite Allianz für eine Anschubfinanzierung für Impfstoffe, Arzneien und Tests. Insgesamt sollen so über 7,5 Milliarden Euro zusammenkommen. Mit von der Partie sind nicht nur die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation WHO, sondern auch private Partner wie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die Koalition für Innovationen zur Vorsorge gegen Epidemien Cepi und die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierungen Gavi. Saudi-Arabien ist als Vorsitzland der G-20-Gruppe dabei.

Bei einer von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen organisierten Online-Konferenz soll auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Merkel hat bereits einen „deutlichen finanziellen Beitrag“ aus Deutschland zu gesagt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag. Ziel des Ganzen: Ein Gegenmittel soll möglichst schnell und preiswert auf den Markt gebracht werden.

Lieber sein eigenes Ding macht die USA: Donald Trump startete zuletzt sein eigenes Programm zur Entwicklung eines Impfstoffs.

06.14 Uhr: Trump rechnet mit Impfstoff bis Jahresende

US-Präsident Trump pocht nicht nur auf die Öffnung der amerikanischen Wirtschaft, sondern rechnet auch noch in diesem Jahr mit einem Impfstoff. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werden“, sagte Trump bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington - auch wenn ihm seine Ärzte davon abraten.

Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte sich am Donnerstag im Sender CNN vorsichtiger geäußert. Er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff, sagte Fauci. „Ich kann das aber nicht garantieren.“ Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten.

Sonntag, 3. Mai

20.51 Uhr: Schwere Vorwürfe Richtung China

US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Sonntag dem TV-Sender „ABC“, es gebe „überwältigende Beweise“ dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Ob das Virus absichtlich freigesetzt wurde, sagte Pompeo nicht. Doch China sei laut des US-Außenministers bekannt dafür, „die Welt zu infizieren und minderwertige Labore zu betreiben“.

20.12 Uhr: Seehofer für Geisterspiele und Lockerungen

Innenminister Horst Seehofer hat sich in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" für Lockerungen im öffentlichen Leben und Geisterspiele in der Bundesliga ausgesprochen.

Seehofer kündigte an, in den nächsten Tagen über den gesamten Sport, Schulen und die Gastronomie reden zu wollen. "Ich möchte, dass wir im Lichte der Infektionsentwicklung Stück für Stück zu mehr Lockerungen kommen", sagte Seehofer. Ziel sei es den Erfolg zu sichern und gleichzeitig das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu sichern, so Seehofer.

Auch für eine Fortsetzung der Bundesliga hat Seehofer plädiert. "Ich bin sehr für die Lösung der Deutschen Fußball-Liga." Die Bundesliga könne laut Seehofer ohne Publikum spielen, in Restaurants sei ein Betrieb ohne Publikum allerdings schwierig. Trotzdem sei er für eine baldige Öffnung der Restaurants und Kneipen. "Da kann man das mit Abstand lösen, aus meiner Sicht."

19.15 Uhr: Spahn gesteht Rechenfehler bei Corona-Zahlen

Verwirrung um Corona-Zahlen! Am Donnerstag hatte die Bundesregierung von 40.000 akut Infizierten gesprochen. Diese Zahl sei nicht korrekt gewesen, räumte nun eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ den Rechenfehler gestanden. Er habe bei der Berechnung um 6000 daneben gelegen, so Spahn.

Kanzlerin Angela Merkel und Spahn hatten von 40.000 gesprochen - fast ein Drittel mehr als vom RKI ausgewiesen. Dem lag offenbar ein Berechnungsfehler zugrunde. Spahn sprach am Mittwoch von 157.000 Infizierten und 120.000 Genesenen - in Summe also 37.000 akut Infizierten. Er hatte dabei offenbar die 6.000 Toten vergessen. Infektiös waren also nach RKI-Zahlen nur noch etwa 31.000.

18.38 Uhr: Drei Ärzte in Russland aus Fenster gefallen

Russland kämpft aktuell mit steigenden Corona-Zahlen. Aber nicht nur das: das Land erschüttern drei mysteriöse Fälle, in denen Ärzte aus dem Fenster gestürzt sind. Zwei von ihnen sind tot, einer schwebt in Lebensgefahr. Was sie alle gemeinsam hatten, liest du hier in der ganzen Geschichte.

18.17 Uhr: CSU-Politiker will GEZ kippen

Fällt die GEZ-Erhöhung wegen Corona flach? Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU, fordert das jetzt nachdrücklich. Zu BILD sagt er: „Die GEZ-Erhöhung muss gestrichen werden! Der Rundfunkbeitrag darf 2021 nicht noch weiter steigen! In einer Zeit in der tausende Arbeitnehmer um ihren Job bangen und in Kurzarbeit sind, ist keinem zu erklären, warum der Rundfunkbeitrag steigt.“

17.00 Uhr: Erdogan stimmt umstrittene Aussagen zu

In der Türkei hat Ali Erbas, der Chefs der türkischen Religionsbehörde Diyanet, in einer Predigt am Freitag vor einer Woche unter anderem gesagt, dass Homosexualität Krankheiten mit sich bringe und Generationen „verrotten“. Das fand jetzt auch noch Zustimmung von Präsident Erdogan. >>> hier mehr erfahren

14.56 Uhr: Studie: Diese Gesellschafts-Gruppen hamstern besonders viel

Speziell in den ersten Wochen der Corona-Krise waren Bilder von leeren Supermarkt-Regalen in Deutschland Alltag. Der Marktforscher Nielsen hat nun im Auftrag des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller in einer Studie untersucht, welche Gesellschafts-Gruppen besonders intensiv gehamstert haben.

Das Ergebnis: Vor allem junge Menschen haben sich mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Arzneien eingedeckt. Von den rund 1000 Befragten gaben 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, sie hätten sich mehr Arzneien gekauft als sie es in normalen Zeiten getan hätten. Bei den über 60-Jährigen waren es nur 9 Prozent.

14.21 Uhr: Britischer Premier Johnson: Ärzte bereiteten sich auf die Verkündung meines Todes vor

In einem emotionalen Zeitungsinterview hat der britische Premierminister Boris Johnson erstmals ausführlich über seine Behandlung auf der Intensivstation wegen seiner Coronavirus-Infektion gesprochen. Die Ärzte hätten sich schon darauf vorbereitet, wie sie notfalls seinen Tod verkünden würden, sagte Johnson der Boulevardzeitung „Sun on Sunday“. Er sei „nicht in besonders brillanter Verfassung“ gewesen und ihm sei bewusst gewesen, „dass es Notfall-Pläne gab“.

„Die Ärzte hatten alle möglichen Vorkehrungen getroffen, was zu tun wäre, wenn die Dinge schrecklich schlecht liefen“, sagte Johnson der Zeitung. Die Ärzte hätten „eine Strategie für den Umgang mit einem “Tod in einem Stalin-artigen Szenario„ gehabt, fügte Johnson mit Blick auf den Tod des Sowjetführers während seiner Amtszeit hinzu.

13.34 Uhr: Neuer Höchststand bei Corona-Infektionen in Russland

In Russland steigt die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten weiter dramatisch an. Mit 10 633 neuen Fällen innerhalb eines Tages sei ein neuer Höchststand erreicht worden, teilten die Behörden am Sonntag in Moskau mit. Damit gibt es nun landesweit mehr als 134 600 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1280 Menschen mit dem Virus. 16 600 erholten sich wieder.

Im größten Land der Erde blieb die Zahl der Corona-Patienten lange niedrig. Seit Tagen nimmt sie aber so rasant zu wie in keinem anderen Land - obwohl Ausgangssperren gelten, mit denen eine weitere Ausbreitung des Erregers verhindert werden sollte. In den vergangenen Wochen wurden die Corona-Tests deutlich ausgeweitet. Experten zufolge sind deshalb deutlich mehr Fälle in Russland nachgewiesen worden.

12.32 Uhr: Doppel-Infizierung mit Covid-19? Große Forscher-Panne in Südkorea

Eine der zentralen Fragen im Kampf gegen das Coronavirus: Können bereits infizierte Menschen sich später ein weiteres Mal anstecken? Der Virologe Christian Drosten meint, dass nach einer Ansteckung für mindestens zwei Jahre eine Immunität besteht. Forscher in Südkorea sahen das zunächst anders.

Die Wissenschaftler des südkoreanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und –prävention (CDC)wollten in einer Studie herausgefunden haben, dass Corona-Rückfälle möglich sind. Das Virus könnte sich demnach reaktivieren.

Nun stellte sich laut „Sky News“ allerdings heraus, dass bei den Ergebnissen der Studie Messfehler vorlagen. Das CDC teilte daraufhin mit, dass Covid-19 im menschlichen Körper nicht reaktiviert werden kann.

11.31 Uhr: Angriff auf Merkel! Wirtschaftsverbände setzen Kanzlerin unter Druck

Die deutsche Wirtschaft leidet enorm unter der Corona-Krise. Am vergangenen Donnerstag hätten die Verbände sich von der Bundesregierung weitere Lockerungen gewünscht. Stattdessen verwies Angela Merkel darauf, dass es erst am kommenden Mittwoch zu einer solchen Ankündigung kommen könnte – und auch nur dann, wenn die Infektionszahlen weiter sinken.

Jetzt wächst der Druck auf Merkel. So wendet der Bundesverband mittelständische Wirtschaft sich in einem offenen Brief an die Kanzlerin: „Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist“, heißt es darin.

Auch die Verbände aus den Bereichen Automobilindustrie, Hotel und Gaststätten sowie Reisewirtschaft fordern von Merkel am 6. Mai einen klaren Ausstiegsfahrplan aus dem Lockdown.

10.40 Uhr: Kein Urlaub im Ausland? Seehofer redet Klartext

Wer in diesem Sommer gerne im Ausland seinen Urlaub verbracht hätte, wird vermutlich enttäuscht. Die Corona-Krise könnte den Urlaubern einen Strich durch die Rechnung machen. Müssen die Menschen im Sommer in Deutschland bleiben?

Innenminister Horst Seehofer sagte der „Bild“: „Das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Niemand will die Bewegungsfreiheit der Bürger länger einschränken als unbedingt nötig. Aber leichtsinnige Öffnungen, die später in Gestalt erhöhter Ansteckungszahlen zurückschlagen, helfen niemandem. Solange das Virus keinen Urlaub macht, müssen auch wir uns mit unseren Reiseplänen beschränken – so verständlich der Wunsch für die Menschen und die Tourismusbranche auch ist. Der Infektionsschutz gibt da den Zeitplan vor.“

9.51 Uhr: Schlimme Vorwürfe: Hat China etwa die ganze Welt getäuscht?

Führende Geheimdienste aus dem englischsprachigen Raum erheben schwere Vorwürfe gegen China. Den Geheimdiensten aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland lägen demnach Beweise dafür vor, China hätte im Winter den Ausbruch des Coronavirus geheim gehalten.

So hätten die Chinesen Beweismittel in Laboren vernichtet und Mediziner mundtot gemacht, heißt es in einem Bericht des „Daily Telegraph“. Dadurch wurde eine rechtzeitige Bekämpfung von Covid-19 unmöglich.

9.08 Uhr: Außenminister Maas mit klarer Warnung an Urlauber

Außenminister Heiko Maas wirbt für Besonnenheit bei der Aufhebung der weltweiten Reisewarnungen. „Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren“, sagte der SPD-Politiker der „“. „Es darf dabei aber keine Schnellschüsse geben. Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen.“

8.24 Uhr: Partystimmung in Spanien

Die erste Lockerung der Ausgangssperre für Freizeitaktivitäten nach 48 Tagen hat überall im Corona-Hotspot Spanien für Partystimmung und volle Straßen gesorgt. Noch bis kurz vor Mitternacht strömten die Menschen am Samstag zahlreich und ausgelassen ins Freie.

Erstmals seit Mitte März durften die knapp 47 Millionen Bürger aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Strandpromenaden wie das Paseo Marítimo in Barcelona füllten sich schon frühmorgens mit Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. In Madrid sah man vor allem auf großen Straßen wie der Gran Vía oder dem Paseo de la Castellana sehr viele Menschen.

7.19 Uhr: Westdeutschland vs. Ostdeutschland: Verblüffende Zahlen

Die verhältnismäßig niedrigen Corona-Infektionszahlen in den meisten ostdeutschen Bundesländern sind aus Expertensicht unter anderem auf demografische Faktoren zurückzuführen. „Das ist sicherlich eine wichtige Frage: Wo sind Menschen wie alt?“, sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. „Wir gehen oft in erster Linie davon aus, dass Alter ein Risikofaktor für schwere Erkrankungen ist. Das stimmt auch, aber die Ausbreitung ist zu Beginn wahrscheinlich tendenziell vor allem über jüngere Menschen erfolgt, über Reisende.“

Samstag, 2. Mai

22.00 Uhr: Düstere Prognose für Herbst und 2021

Der Sommer werde dem Coronavirus den Garaus machen. Das war vor wenigen Monaten noch eine weitverbreitete Meinung. Inzwischen sind Forscher weit zurückhaltender. Sie haben für Herbst und das kommende Jahr eine düstere Prognose. >>> hier alle Einzelheiten

20.30 Uhr: Zahl der Todesfälle in Italien wieder angestiegen

Nur zwei Tage vor Beginn der schrittweisen Lockerung der Corona-Ausgangssperren ist die Zahl der neuen Todesfälle in die Höhe geschossen. Binnen 24 Stunden seien 474 Menschen an den Folgen ihrer Virusinfektion gestorben, so viele wie seit dem 21. April nicht mehr, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg demnach auf 28.710, das ist die zweithöchste Zahl nach den USA.

Nach Informationen der italienischen Medien liegt der drastische Anstieg daran, dass bisher nicht registrierte Opfer, die im April außerhalb der Krankenhäuser starben, mitgezählt wurden, da sie erst am Samstag gemeldet worden seien. Tatsächlich liege die Zahl der neuen Todesopfer bei 192.

Insgesamt scheint die Lage in Italien langsam unter Kontrolle zu kommen. Die Zahl der Genesenen wächst täglich, gleichzeitig sinkt die Zahl der Infizierten, die ins Krankenhaus oder sogar auf die Intensivstation müssen. Mit nunmehr 100.704 ist die Zahl der Erkrankten so niedrig wie zuletzt am 11. April.

19.30 Uhr: R-Zahl bei 0,78 in Deutschland

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 162 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161 900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken.