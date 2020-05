Coronavirus: Angriff auf Merkel! Wirtschaft attackiert die Kanzlerin ++ Erschreckende Zahlen aus Russland

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 240.000 Tote und mehr als 3,3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus beschäftigt die Menschen weltweit. Auch in Deutschland bestimmt das Virus den Alltag der Menschen.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als drei Millionen Menschen infiziert, fast 240.000 Menschen sind gestorben.

Inzwischen gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Supermärkten.

Sonntag, 3. Mai

13.34 Uhr: Neuer Höchststand bei Corona-Infektionen in Russland

In Russland steigt die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten weiter dramatisch an. Mit 10 633 neuen Fällen innerhalb eines Tages sei ein neuer Höchststand erreicht worden, teilten die Behörden am Sonntag in Moskau mit. Damit gibt es nun landesweit mehr als 134 600 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1280 Menschen mit dem Virus. 16 600 erholten sich wieder.

Im größten Land der Erde blieb die Zahl der Corona-Patienten lange niedrig. Seit Tagen nimmt sie aber so rasant zu wie in keinem anderen Land - obwohl Ausgangssperren gelten, mit denen eine weitere Ausbreitung des Erregers verhindert werden sollte. In den vergangenen Wochen wurden die Corona-Tests deutlich ausgeweitet. Experten zufolge sind deshalb deutlich mehr Fälle in Russland nachgewiesen worden.

12.32 Uhr: Doppel-Infizierung mit Covid-19? Große Forscher-Panne in Südkorea

Eine der zentralen Fragen im Kampf gegen das Coronavirus: Können bereits infizierte Menschen sich später ein weiteres Mal anstecken? Der Virologe Christian Drosten meint, dass nach einer Ansteckung für mindestens zwei Jahre eine Immunität besteht. Forscher in Südkorea sahen das zunächst anders.

Die Wissenschaftler des südkoreanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und –prävention (CDC)wollten in einer Studie herausgefunden haben, dass Corona-Rückfälle möglich sind. Das Virus könnte sich demnach reaktivieren.

Nun stellte sich laut „Sky News“ allerdings heraus, dass bei den Ergebnissen der Studie Messfehler vorlagen. Das CDC teilte daraufhin mit, dass Covid-19 im menschlichen Körper nicht reaktiviert werden kann.

11.31 Uhr: Angriff auf Merkel! Wirtschaftsverbände setzen Kanzlerin unter Druck

Die deutsche Wirtschaft leidet enorm unter der Corona-Krise. Am vergangenen Donnerstag hätten die Verbände sich von der Bundesregierung weitere Lockerungen gewünscht. Stattdessen verwies Angela Merkel darauf, dass es erst am kommenden Mittwoch zu einer solchen Ankündigung kommen könnte – und auch nur dann, wenn die Infektionszahlen weiter sinken.

Jetzt wächst der Druck auf Merkel. So wendet der Bundesverband mittelständische Wirtschaft sich in einem offenen Brief an die Kanzlerin: „Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist“, heißt es darin.

Auch die Verbände aus den Bereichen Automobilindustrie, Hotel und Gaststätten sowie Reisewirtschaft fordern von Merkel am 6. Mai einen klaren Ausstiegsfahrplan aus dem Lockdown.

10.40 Uhr: Kein Urlaub im Ausland? Seehofer redet Klartext

Wer in diesem Sommer gerne im Ausland seinen Urlaub verbracht hätte, wird vermutlich enttäuscht. Die Corona-Krise könnte den Urlaubern einen Strich durch die Rechnung machen. Müssen die Menschen im Sommer in Deutschland bleiben?

Innenminister Horst Seehofer sagte der „Bild“: „Das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Niemand will die Bewegungsfreiheit der Bürger länger einschränken als unbedingt nötig. Aber leichtsinnige Öffnungen, die später in Gestalt erhöhter Ansteckungszahlen zurückschlagen, helfen niemandem. Solange das Virus keinen Urlaub macht, müssen auch wir uns mit unseren Reiseplänen beschränken – so verständlich der Wunsch für die Menschen und die Tourismusbranche auch ist. Der Infektionsschutz gibt da den Zeitplan vor.“

9.51 Uhr: Schlimme Vorwürfe: Hat China etwa die ganze Welt getäuscht?

Führende Geheimdienste aus dem englischsprachigen Raum erheben schwere Vorwürfe gegen China. Den Geheimdiensten aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland lägen demnach Beweise dafür vor, China hätte im Winter den Ausbruch des Coronavirus geheim gehalten.

So hätten die Chinesen Beweismittel in Laboren vernichtet und Mediziner mundtot gemacht, heißt es in einem Bericht des „Daily Telegraph“. Dadurch wurde eine rechtzeitige Bekämpfung von Covid-19 unmöglich.

9.08 Uhr: Außenminister Maas mit klarer Warnung an Urlauber

Außenminister Heiko Maas wirbt für Besonnenheit bei der Aufhebung der weltweiten Reisewarnungen. „Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren“, sagte der SPD-Politiker der „“. „Es darf dabei aber keine Schnellschüsse geben. Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen.“

8.24 Uhr: Partystimmung in Spanien

Die erste Lockerung der Ausgangssperre für Freizeitaktivitäten nach 48 Tagen hat überall im Corona-Hotspot Spanien für Partystimmung und volle Straßen gesorgt. Noch bis kurz vor Mitternacht strömten die Menschen am Samstag zahlreich und ausgelassen ins Freie.

Erstmals seit Mitte März durften die knapp 47 Millionen Bürger aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Strandpromenaden wie das Paseo Marítimo in Barcelona füllten sich schon frühmorgens mit Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. In Madrid sah man vor allem auf großen Straßen wie der Gran Vía oder dem Paseo de la Castellana sehr viele Menschen.

7.19 Uhr: Westdeutschland vs. Ostdeutschland: Verblüffende Zahlen

Die verhältnismäßig niedrigen Corona-Infektionszahlen in den meisten ostdeutschen Bundesländern sind aus Expertensicht unter anderem auf demografische Faktoren zurückzuführen. „Das ist sicherlich eine wichtige Frage: Wo sind Menschen wie alt?“, sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. „Wir gehen oft in erster Linie davon aus, dass Alter ein Risikofaktor für schwere Erkrankungen ist. Das stimmt auch, aber die Ausbreitung ist zu Beginn wahrscheinlich tendenziell vor allem über jüngere Menschen erfolgt, über Reisende.“

Samstag, 2. Mai

22.00 Uhr: Düstere Prognose für Herbst und 2021

Der Sommer werde dem Coronavirus den Garaus machen. Das war vor wenigen Monaten noch eine weitverbreitete Meinung. Inzwischen sind Forscher weit zurückhaltender. Sie haben für Herbst und das kommende Jahr eine düstere Prognose. >>> hier alle Einzelheiten

20.30 Uhr: Zahl der Todesfälle in Italien wieder angestiegen

Nur zwei Tage vor Beginn der schrittweisen Lockerung der Corona-Ausgangssperren ist die Zahl der neuen Todesfälle in die Höhe geschossen. Binnen 24 Stunden seien 474 Menschen an den Folgen ihrer Virusinfektion gestorben, so viele wie seit dem 21. April nicht mehr, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg demnach auf 28.710, das ist die zweithöchste Zahl nach den USA.

Nach Informationen der italienischen Medien liegt der drastische Anstieg daran, dass bisher nicht registrierte Opfer, die im April außerhalb der Krankenhäuser starben, mitgezählt wurden, da sie erst am Samstag gemeldet worden seien. Tatsächlich liege die Zahl der neuen Todesopfer bei 192.

Insgesamt scheint die Lage in Italien langsam unter Kontrolle zu kommen. Die Zahl der Genesenen wächst täglich, gleichzeitig sinkt die Zahl der Infizierten, die ins Krankenhaus oder sogar auf die Intensivstation müssen. Mit nunmehr 100.704 ist die Zahl der Erkrankten so niedrig wie zuletzt am 11. April.

19.30 Uhr: R-Zahl bei 0,78 in Deutschland

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 162 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161 900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken.

17.10 Uhr: Boris Johnson nennt Baby nach Ärzten

Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben ihr Kind nach den beiden Ärzten benannt, die Johnson im Kampf gegen das Coronavirus gerettet haben. Das berichtet "Sky News" und beruft sich auf einen Post auf der privaten Instagram-Seite von Symonds. Demnach heißt der Junge Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Wilfred hieß der Opa von Brexit-Boris, Lawrie der Opa seiner Freundin. Die beiden Ärzte, die Boris Johnson während seiner Corona-Infektion im Krankenhaus pflegten, waren Dr. Nick Price und Dr. Nick Hart. Den Namen Nicholas trägt der Junge deshalb wegen ihnen.

16.45 Uhr: Frankreich will Ausnahmezustand verlängern

Die französische Regierung hat eine Verlängerung des seit 24. März geltenden Gesundheitsnotstands bis zum 24. Juli beschlossen. Die im Kampf gegen Coronavirus beschlossenen Maßnahmen wie geplant noch in diesem Monat zu beenden, „wäre verfrüht“ und könnte die Epidemie wieder aufflammen lassen, hieß es in dem am Samstag vom Ministerrat verabschiedeten Gesetzesentwurf. Dieser muss noch vom Parlament gebilligt werden, die Beratungen sollen am Montag beginnen.

In dem Entwurf geht es vor allem um die Quarantäne-Regeln für Infizierte, die nach Frankreich kommen. Zudem behandelt er die Umsetzung eines „Informationssystems“ zu Erkrankten und ihrem Umfeld.

Nach den Worten von Gesundheitsminister Olivier Véran soll das Gesetz darüber hinaus den „rechtlichen Rahmen“ für die ab 11. Mai geplanten stufenweisen Lockerungen der Ausgangssperre „festigen“. „Wir werden noch einige Zeit mit dem Virus leben müssen“, sagte Véran.

15.55 Uhr: Datenpanne in der Schweiz

Peinliche Daten-Panne bei den Schweizer Behörden! Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) war das erste Kind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das Mädchen sei 9 Jahre alt gewesen, hieß es. Doch die Verstorbene war gar kein Kind mehr, stellte sich heraus. Wie es zu der Panne kam, erfährst du hier.

15.05 Uhr: Berlin räumt ein: Polizei konnte Corona-Regeln bei Mai-Demos nicht durchsetzen

Immer wieder hatte die Berliner Politik und Polizei angekündigt, mit notfalls drastischen Mitteln die Corona-Verbote am 1. Mai umsetzen zu wollen. Doch das war den Polizisten nicht gelungen. Das räumten Innensenator Andreas Geisel und Polizeipräsidentin Barbara Slowik jetzt ein.

Geisel sprach von „kopflosem Aktionismus“ von mehreren tausend Demo-Schaulustigen. „Hier konnte der Infektionsschutz wegen der schieren Masse von Menschen nicht in der Form durchgesetzt werden, wie ich es mir gewünscht hätte.“

13.52 Uhr: Sachsen-Anhalt mit Lockerungs-Hammer

Sachsen-Anhalt geht bei den Corona-Lockerungen stramm voran. Das Kabinett hat dort nun beschlossen, dass ab Montag wieder fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Zudem muss es künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen.

Ab dem 11. Mai wird auch das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen gelockert. Vorgesehen ist auch, dass Kinderspielplätze unter bestimmten Bedingungen wieder genutzt werden können.

13.20 Uhr: Nato bereitet sich auf zweite Welle vor

Die Nato rüstet sich für eine zweite Pandemie-Welle. Wie der „Spiegel“ berichtet, wird für Herbst eine zweite Welle der Corona-Infektionen befürchtet. Weil der Staatenbund von der ersten Welle im März überrumpelt wurde, haben die Botschafter nun beschlossen, umgehend einen militärischen Operationsplan anzugehen.

12.03 Uhr: Hälfte der Deutschen hat Bedenken wegen Ansteckungsrisiko beim Frisör

Erstmals seit über sechs Wochen dürfen die Frisöre in Deutschland am Montag wieder öffnen - die Hälfte der Bundesbürger macht sich einer Yougov-Umfrage zufolge allerdings Gedanken wegen Hygiene und Ansteckungsrisiken. 25 Prozent haben zwar „geringe Bedenken“, wollen aber trotzdem einen Salon aufsuchen.

Weitere 13 Prozent der Befragten wollen trotz „großer“ oder „sehr großer Bedenken“ (8 bzw. 5 Prozent) zum Frisör. 11 Prozent dagegen haben die feste Absicht, wegen des Coronavirus den Frisörbesuch weiterhin zu vermeiden.

11.20 Uhr: Neue Fallzahlen der Bundesländer

In Deutschland sind bis Samstagfrüh knapp 162 000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Mindestens 6603 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag weiter bei 0,79.

10.35 Uhr: Merkel warnt: Impfstoff muss sofort für alle verfügbar sein

Sobald es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, muss dieser nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel allen Menschen zur Verfügung stehen.

Es gehe darum, „wie wir für alle Menschen auf der Welt Impfstoffe entwickeln, Medikamente und gute Diagnosemöglichkeiten bereitstellen“, sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Die Kanzlerin äußerte sich im Vorfeld einer internationalen Geber-Videokonferenz zur Corona-Krise am Montag.

10.10 Uhr: Sind Männer stärker von Covid-19 bedroht als Frauen?

Die Forscher stehen bei Corona vor einem Rätsel. Während die Infektionszahlen im Geschlechtervergleich ausgeglichen 50/50 sind, sind 57 Prozent aller Corona-Toten Männer. Wie der „Spiegel“ berichtet, liegt die Fallsterblichkeit dadurch bei Männern bei 4,6 Prozent, bei Frauen nur bei 3,3.

Schon bei der Sars-Epidemie 2002/03 hatte sich gezeigt, dass Männer schwerer erkranken. Woran das liegt, ist noch völlig unklar. Mögliche Erklärungsansätze sind ein tendenziell ungesünderer Lebensstil von Männern, aber auch Hormone könnten eine Rolle spielen.

9.36 Uhr: Organisationen fordern monatlich 100 Euro Soforthilfe für Arme

Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden fordern in der Corona-Krise monatlich 100 Euro mehr für Empfänger existenzsichernder Sozialleistungen. Angesichts spürbar steigender Ausgaben für Grundnahrungsmittel, Schutzkleidung, Hygiene und Kommunikation sowie eingeschränkten Unterstützungsangeboten seien einkommensarme Menschen in wachsender Not, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf.

Millionen Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung lebten schon vor Corona von unzureichenden Unterstützungsleistungen. Mit der Corona-Krise habe sich die Situation für sie drastisch verschärft.

8.15 Uhr: Ertappt: Im Homeoffice steht der Deutsche später auf

Das Homeoffice verändert die Alltags-Routinen der Deutschen. In der Corona-Krise stehen Millionen Menschen in Deutschland offensichtlich später auf als sonst - und gehen auch später unter die Dusche. Die Stadtwerke in mehreren deutschen Kommunen beobachten in ihren Messdaten zum Strom- und Wasserverbrauch coronabedingte Veränderungen des Alltags.

„Morgens nutzen unsere Kundinnen und Kunden derzeit später Strom als sonst“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke München. Mittags steigt in der bayerischen Landeshauptstadt der Stromverbrauch - die Münchner Stadtwerker vermuten, dass mehr daheim gekocht wird.

7.10 Uhr: Dringende Warnung für alle im Corona-Homeoffice

Vorsicht bei Mail vom Chef: Die coronabedingte Arbeit im Heimbüro verstärkt die Welle des Trickbetrugs im Internet. Versicherungen und IT-Sicherheitsfirmen warnen vor einer zunehmenden Zahl betrügerischer Mails, bei denen Cyberkriminelle sich als Vorgesetzte ausgeben und Firmengelder auf die eigenen Konten überweisen lassen. „Um die 90 Prozent aller Cyber-Attacken beginnen mit einer E-Mail“, sagt Martin Kreuzer, der Cybersicherheitsexperte der Munich Re und ehemaliger Ermittler.

Die Methode ist unter Cyberfachleuten als „CEO Fraud“ bekannt, zu Deutsch Vorstandschefbetrug. Die Betrüger stehlen E-Mailadressen und Online-Identität leitender Manager und ihrer Mitarbeiter, um sich anschließend Geld auf ihre Konten überweisen zu lassen. In manchen Ländern sei die Zahl der versuchten Cyber-Angriffe insgesamt zwischen Mitte Februar und Mitte März um das Fünffache gestiegen.